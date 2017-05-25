22:52 25 мая

Жириновский про НАТО: Пускай этот колхоз будет вечен!

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский про НАТО: Пускай этот колхоз будет вечен!




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. APASUS Сегодня, 20:39
    На ВО клоунов мало было и вот решили постить Жириновского?
    APASUS
    1. антивирус Сегодня, 21:49
      позитив нужен! бодрость духа . ВВЖ заряжает и жарит, и веселит
      антивирус
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