Жириновский про НАТО: Пускай этот колхоз будет вечен! Сегодня, 20:33 Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский про НАТО: Пускай этот колхоз будет вечен! 1 Жириновский: Украинцы будут просить прощения на коленях! Жириновский рассказал, что он сделает, став президентом России Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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