22:54 25 мая

Манёвр Шойгу: Пентагон ослеп, оглох и онемел

У России появился уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы, способный "глушить" низковысотные спутники и нейтрализовать их работу.




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Комментарии 1

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  1. APASUS Сегодня, 20:46
    У России появился уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы, способный "глушить" низковысотные спутники и нейтрализовать их работу.

    Я думал это давно изобретено?
    Об атаке на космические аппараты сообщило Минкомсвязи. В министерстве заявили, применить средства радиоэлектронной борьбы пытались с территории на западе Украины.
    APASUS
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