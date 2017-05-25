Манёвр Шойгу: Пентагон ослеп, оглох и онемел Сегодня, 20:39 У России появился уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы, способный "глушить" низковысотные спутники и нейтрализовать их работу. 1 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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