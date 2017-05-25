Кто продал США секрет русского супер-оружия? Сегодня, 20:46 Россия могла создать принципиально новый боевой комплекс, основанный на иных физических принципах. 0 Солдаты будущего Межконтинентальный ракетный комплекс «Тополь-М» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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