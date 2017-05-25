22:51 25 мая

Кто продал США секрет русского супер-оружия?

Россия могла создать принципиально новый боевой комплекс, основанный на иных физических принципах.




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Комментарии 2

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  1. APASUS Сегодня, 21:30
    Все круто ,мы впереди планеты всей и у нас самый крутой уровень секретности .Мне конечно трудно судить о проблемах секретности ,но такие бумаги на пустом месте не появляются ???
    APASUS
  2. gridasov Сегодня, 22:45
    Есть все основания полагать , что не стоит преждевременно переживать . Дело в том , что ускоритель Богомолова хоть и прогрессивная разработка , но имеет ряд недостатков . Видимо стоит пояснить что реальным прорывом может быть технология создания сверхвысоких токов при очень высоком напряжении , но в среде жидкости , которая и будет инициатором тока . В таком случает конечно можно использовать радиоактивные материалы , но главное , что можно и не радиоактивные материалы использовать так же . Вопрос в том , что радиальное радиоактивное излучение может быть преобразовано и сконцентрировано в линейном векторе . Но и в не радиоактивном материале возникнут такие же физические эффекты. При этом целый комплекс физических преобразований происходит и в кинетическом потоке самой жидкости . Такой реактор одновременно может служить и движителем и реактором и генератором переменного магнитного поля. Но важно и то , что реактор поддается масштабированию без траты важнейших параметров концентрации процессов. Ни каких лазерных или иных инициирующих процессов не требуется. Установки и сам процесс являются фундаментальным изобретением потому , что любое устройство вращения можно дополнить преобразователем энергии которое будет являться дополнением на низкопотенциальном уровне взаимодействий и будет самостоятельным генератором при высокопотенциальном процессе .
    А с другой стороны вот вам и государство , которое не способно защитить свои национальные тайны . К тому же стоит посмотреть на даты и проанализировать процессы роста напряженности между странами . Неужели руководители стратегических предприятий не видели алгоритмы развития процессов в мире
    gridasov
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