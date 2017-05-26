Американское 90-мм танковое орудие M3
Уже в ходе работ по созданию первого американского тяжелого танка M6 стало ясно, что его основное вооружение, длинноствольная 76-мм пушка M-7, не имеет перспектив. На конец 1941 — начало 1942 года данное орудие еще удовлетворяло военных и отвечало всем вызовам времени, однако через год-два (а раньше первые американские тяжелые танки до фронта бы не добрались ни при каком, даже самом быстром форсировании процесса работ и испытаний) данного орудия было бы уже недостаточно.
Четыре опытных экземпляра нового тяжелого танка, на котором впервые испытали 90-мм орудие, должны были получить разные трансмиссии, а также корпуса. Из четырех вариантов американские военные должны были выбрать тот, который бы лучше подошел для серийного производства. Вариант Т1Е1 должен был иметь электрическую трансмиссию и литой корпус, Т1Е2 — преобразователь крутящего момента и литой корпус, Т1Е3 — преобразователь крутящего момента и сварной корпус, а модель Т1Е4 — два дизеля с преобразователями крутящего момента и сварной корпус. От последнего варианта танка достаточно быстро отказались, так как разработка дизельной силовой установки затягивалась. Спешка с выпуском тяжелого танка привела к тому, что на него так и не была вовремя установлена гидромеханическая трансмиссия. По результатам проведенных испытаний было решено сделать заказ на 230 тяжелых танков (первоначально планировался заказа на 5000 штук). При этом танки с электротрансмиссией должны были поступать на вооружение американской армии, а с механической трансмиссией — союзникам в рамках программы «ленд-лиз».
После того как конструкция танка более менее устоялась, в частности был выбран вариант Т1Е1 с электрической трансмиссией от General Electric, на него в качестве эксперимента решили установить не трехдюймовое орудие М-7, а более мощную 90-мм пушку. Результаты испытаний получились неоднозначными. Пушка поместилась в имеющуюся башню, и сам танк массой более 57 тонн был хорошим носителем для такого орудия и спокойно воспринимал отдачу 90-мм пушки, а бронепробиваемости снарядов хватало на то, чтобы поражать любой существующий немецкий танк с запасом, однако недостатки также присутствовали. В башне M6 было тесно даже с установленным 76-мм орудием, а новая 90-мм пушка с увеличенным казенником и выросшими в размерах боеприпасами сделала стрельбу из орудия исключительно полигонным «развлечением», в реальных боевых условиях эксплуатировать орудие было бы крайне проблематично.
В конечном итоге от проекта тяжелого танка M6 полностью отказались, танк в существующем виде был не нужен и нуждался в серьезной переработке. А вот 90-мм орудие американским военным понравилось. Это орудие стало родоначальником большой серии 90-мм американских танковых пушек. Начиная с 90-мм орудия М3, которое после ряда доработок устанавливалось сначала на противотанковой самоходке M36 Slugger, а затем и первом американском тяжелом танке M26 Pershing (тяжелым он считался лишь до 1946 года, после чего был переквалифицирован в средний танк). В дальнейшем с незначительными изменениями данное орудие под обозначением M36 (появился дульный тормоз и развитый эжектор) использовалось и на послевоенных американских танках М46/47/48.
90-мм танковое орудие М3 было создано в США в 1942-1943 годах на базе достаточно успешной зенитной пушки М1/М2. В этом плане американцы не придумали ничего нового, перевоплощение зенитных орудий в танковые было характерным для всех сторон конфликта, особенно в этом плане выделялись немцы с их знаменитым 88-мм зенитным орудием. В СССР также пошли по этому пути. Уже в годы войны советское 85-мм зенитное орудие 52-К стало основой для длинноствольных танковых пушек Д-5 и ЗИС-С-53.
Несмотря на тот факт, что для производства 90-мм танкового орудия M3 все было готово уже в 1943 году, только после высадки союзников в Нормандии летом 1944 года в американскую армию начали поступать первые боевые машины, вооруженные данной пушкой — это были истребители танков M36, а аналогичные по вооружению танки M26 Pershing попали в Европу лишь в самом конце Второй мировой войны в феврале 1945 года и применялись в боях очень ограничено. То, что первые боевые машины, вооруженные 90-мм пушкой, начали появляться в войсках только в 1944 году, объяснялось тем, что до этого американцы массово не сталкивались с немецкими «Тиграми» и «Пантерами». Раньше им вполне хватало 75-мм орудия, которое ставилось на средние танки М4 «Шерман», и 76-мм пушки М7, которая являлась основным вооружением истребителя танков М10 Wolverine.
Бои в Европе в 1944 году окончательно продемонстрировали эффективность новой 90-мм танковой пушки. Во-первых, данный калибр позволял использовать довольно мощные фугасные снаряды, которые обеспечивали хорошую поддержку пехоте и разрушали полевые укрепления противника. Во-вторых, использование подкалиберных снарядов не оставляло шансов даже самым тяжелобронированным немецким танкам, к которым относился «Королевский тигр». Бронебойный тупоголовый сплошной снаряд с баллистическим наконечником AP-T T33 Shot на дистанции 1000 ярдов (914 метров) пробивал 117 мм брони при угле встречи 60 градусов. Бронебойный остроголовый с защитным и баллистическим наконечниками снаряд APC-T M82 Projectile (поздний) при тех же условиях пробивал уже 122 мм брони. А бронебойный подкалиберный снаряд HVAP-T M304 Shot на дистанции 1000 ярдов пробивал 199 мм брони при угле встречи 60 градусов. На более близких дистанциях боя показатели были еще более впечатляющими.
Спроектированная на базе 90-мм зенитного орудия нарезная полуавтоматическая танковая пушка M3, обладающая максимальной дульной энергией 3,97 МДж, стала основным вооружением истребителя танков M36. Орудие имело ствол-моноблок длиной 50 калибров (4500 мм), а также вертикальный клиновой затвор. Для обеспечения плавности наведения орудия в вертикальной плоскости и уравновешивания M3 оснащалась компенсатором пружинного типа. Техническая скорострельность 90-мм орудия составляла до 8 выстрелов в минуту. Начиная с 601-й серийной самоходки, орудия M3 оснащались резьбовым креплением для однокамерного дульного тормоза, но вплоть до 1400-й серийной машины самим дульным тормозом орудие не оснащалось и снабжалось защитным кожухом для резьбового крепления. Уже после завершения Второй мировой войны часть истребителей-танков M36 в рамках капитального ремонта была перевооружена модернизированными орудиями M3A1. Основным отличием данной 90-мм пушки было наличие эжектора для удаления пороховых газов из канала ствола после выстрела, что для самоходной установки с открытой башней было почти бесполезным решением.
После завершения Второй мировой войны все серийные средние танки США от М26 до М48 включительно вооружались разными модификациями данного 90-мм орудия, в то время как альтернативные проекты длинноствольных 90-мм танковых орудий (Т15 и Т54) в послевоенные годы были свернуты по причине сокращения финансирования и так и не вышли из стадии прототипов.
По материалам из открытых источников
Четыре опытных экземпляра нового тяжелого танка, на котором впервые испытали 90-мм орудие, должны были получить разные трансмиссии, а также корпуса. Из четырех вариантов американские военные должны были выбрать тот, который бы лучше подошел для серийного производства. Вариант Т1Е1 должен был иметь электрическую трансмиссию и литой корпус, Т1Е2 — преобразователь крутящего момента и литой корпус, Т1Е3 — преобразователь крутящего момента и сварной корпус, а модель Т1Е4 — два дизеля с преобразователями крутящего момента и сварной корпус. От последнего варианта танка достаточно быстро отказались, так как разработка дизельной силовой установки затягивалась. Спешка с выпуском тяжелого танка привела к тому, что на него так и не была вовремя установлена гидромеханическая трансмиссия. По результатам проведенных испытаний было решено сделать заказ на 230 тяжелых танков (первоначально планировался заказа на 5000 штук). При этом танки с электротрансмиссией должны были поступать на вооружение американской армии, а с механической трансмиссией — союзникам в рамках программы «ленд-лиз».
После того как конструкция танка более менее устоялась, в частности был выбран вариант Т1Е1 с электрической трансмиссией от General Electric, на него в качестве эксперимента решили установить не трехдюймовое орудие М-7, а более мощную 90-мм пушку. Результаты испытаний получились неоднозначными. Пушка поместилась в имеющуюся башню, и сам танк массой более 57 тонн был хорошим носителем для такого орудия и спокойно воспринимал отдачу 90-мм пушки, а бронепробиваемости снарядов хватало на то, чтобы поражать любой существующий немецкий танк с запасом, однако недостатки также присутствовали. В башне M6 было тесно даже с установленным 76-мм орудием, а новая 90-мм пушка с увеличенным казенником и выросшими в размерах боеприпасами сделала стрельбу из орудия исключительно полигонным «развлечением», в реальных боевых условиях эксплуатировать орудие было бы крайне проблематично.
В конечном итоге от проекта тяжелого танка M6 полностью отказались, танк в существующем виде был не нужен и нуждался в серьезной переработке. А вот 90-мм орудие американским военным понравилось. Это орудие стало родоначальником большой серии 90-мм американских танковых пушек. Начиная с 90-мм орудия М3, которое после ряда доработок устанавливалось сначала на противотанковой самоходке M36 Slugger, а затем и первом американском тяжелом танке M26 Pershing (тяжелым он считался лишь до 1946 года, после чего был переквалифицирован в средний танк). В дальнейшем с незначительными изменениями данное орудие под обозначением M36 (появился дульный тормоз и развитый эжектор) использовалось и на послевоенных американских танках М46/47/48.
90-мм танковое орудие М3 было создано в США в 1942-1943 годах на базе достаточно успешной зенитной пушки М1/М2. В этом плане американцы не придумали ничего нового, перевоплощение зенитных орудий в танковые было характерным для всех сторон конфликта, особенно в этом плане выделялись немцы с их знаменитым 88-мм зенитным орудием. В СССР также пошли по этому пути. Уже в годы войны советское 85-мм зенитное орудие 52-К стало основой для длинноствольных танковых пушек Д-5 и ЗИС-С-53.
90-мм зенитное орудие M1
Несмотря на тот факт, что для производства 90-мм танкового орудия M3 все было готово уже в 1943 году, только после высадки союзников в Нормандии летом 1944 года в американскую армию начали поступать первые боевые машины, вооруженные данной пушкой — это были истребители танков M36, а аналогичные по вооружению танки M26 Pershing попали в Европу лишь в самом конце Второй мировой войны в феврале 1945 года и применялись в боях очень ограничено. То, что первые боевые машины, вооруженные 90-мм пушкой, начали появляться в войсках только в 1944 году, объяснялось тем, что до этого американцы массово не сталкивались с немецкими «Тиграми» и «Пантерами». Раньше им вполне хватало 75-мм орудия, которое ставилось на средние танки М4 «Шерман», и 76-мм пушки М7, которая являлась основным вооружением истребителя танков М10 Wolverine.
Бои в Европе в 1944 году окончательно продемонстрировали эффективность новой 90-мм танковой пушки. Во-первых, данный калибр позволял использовать довольно мощные фугасные снаряды, которые обеспечивали хорошую поддержку пехоте и разрушали полевые укрепления противника. Во-вторых, использование подкалиберных снарядов не оставляло шансов даже самым тяжелобронированным немецким танкам, к которым относился «Королевский тигр». Бронебойный тупоголовый сплошной снаряд с баллистическим наконечником AP-T T33 Shot на дистанции 1000 ярдов (914 метров) пробивал 117 мм брони при угле встречи 60 градусов. Бронебойный остроголовый с защитным и баллистическим наконечниками снаряд APC-T M82 Projectile (поздний) при тех же условиях пробивал уже 122 мм брони. А бронебойный подкалиберный снаряд HVAP-T M304 Shot на дистанции 1000 ярдов пробивал 199 мм брони при угле встречи 60 градусов. На более близких дистанциях боя показатели были еще более впечатляющими.
Истребитель танков M36
Спроектированная на базе 90-мм зенитного орудия нарезная полуавтоматическая танковая пушка M3, обладающая максимальной дульной энергией 3,97 МДж, стала основным вооружением истребителя танков M36. Орудие имело ствол-моноблок длиной 50 калибров (4500 мм), а также вертикальный клиновой затвор. Для обеспечения плавности наведения орудия в вертикальной плоскости и уравновешивания M3 оснащалась компенсатором пружинного типа. Техническая скорострельность 90-мм орудия составляла до 8 выстрелов в минуту. Начиная с 601-й серийной самоходки, орудия M3 оснащались резьбовым креплением для однокамерного дульного тормоза, но вплоть до 1400-й серийной машины самим дульным тормозом орудие не оснащалось и снабжалось защитным кожухом для резьбового крепления. Уже после завершения Второй мировой войны часть истребителей-танков M36 в рамках капитального ремонта была перевооружена модернизированными орудиями M3A1. Основным отличием данной 90-мм пушки было наличие эжектора для удаления пороховых газов из канала ствола после выстрела, что для самоходной установки с открытой башней было почти бесполезным решением.
После завершения Второй мировой войны все серийные средние танки США от М26 до М48 включительно вооружались разными модификациями данного 90-мм орудия, в то время как альтернативные проекты длинноствольных 90-мм танковых орудий (Т15 и Т54) в послевоенные годы были свернуты по причине сокращения финансирования и так и не вышли из стадии прототипов.
По материалам из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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