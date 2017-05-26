Американское 90-мм танковое орудие M3

90-мм зенитное орудие M1

Истребитель танков M36

По материалам из открытых источников

Уже в ходе работ по созданию первого американского тяжелого танка M6 стало ясно, что его основное вооружение, длинноствольная 76-мм пушка M-7, не имеет перспектив. На конец 1941 — начало 1942 года данное орудие еще удовлетворяло военных и отвечало всем вызовам времени, однако через год-два (а раньше первые американские тяжелые танки до фронта бы не добрались ни при каком, даже самом быстром форсировании процесса работ и испытаний) данного орудия было бы уже недостаточно.Четыре опытных экземпляра нового тяжелого танка, на котором впервые испытали 90-мм орудие, должны были получить разные трансмиссии, а также корпуса. Из четырех вариантов американские военные должны были выбрать тот, который бы лучше подошел для серийного производства. Вариант Т1Е1 должен был иметь электрическую трансмиссию и литой корпус, Т1Е2 — преобразователь крутящего момента и литой корпус, Т1Е3 — преобразователь крутящего момента и сварной корпус, а модель Т1Е4 — два дизеля с преобразователями крутящего момента и сварной корпус. От последнего варианта танка достаточно быстро отказались, так как разработка дизельной силовой установки затягивалась. Спешка с выпуском тяжелого танка привела к тому, что на него так и не была вовремя установлена гидромеханическая трансмиссия. По результатам проведенных испытаний было решено сделать заказ на 230 тяжелых танков (первоначально планировался заказа на 5000 штук). При этом танки с электротрансмиссией должны были поступать на вооружение американской армии, а с механической трансмиссией — союзникам в рамках программы «ленд-лиз».После того как конструкция танка более менее устоялась, в частности был выбран вариант Т1Е1 с электрической трансмиссией от General Electric, на него в качестве эксперимента решили установить не трехдюймовое орудие М-7, а более мощную 90-мм пушку. Результаты испытаний получились неоднозначными. Пушка поместилась в имеющуюся башню, и сам танк массой более 57 тонн был хорошим носителем для такого орудия и спокойно воспринимал отдачу 90-мм пушки, а бронепробиваемости снарядов хватало на то, чтобы поражать любой существующий немецкий танк с запасом, однако недостатки также присутствовали. В башне M6 было тесно даже с установленным 76-мм орудием, а новая 90-мм пушка с увеличенным казенником и выросшими в размерах боеприпасами сделала стрельбу из орудия исключительно полигонным «развлечением», в реальных боевых условиях эксплуатировать орудие было бы крайне проблематично.В конечном итоге от проекта тяжелого танка M6 полностью отказались, танк в существующем виде был не нужен и нуждался в серьезной переработке. А вот 90-мм орудие американским военным понравилось. Это орудие стало родоначальником большой серии 90-мм американских танковых пушек. Начиная с 90-мм орудия М3, которое после ряда доработок устанавливалось сначала на противотанковой самоходке M36 Slugger, а затем и первом американском тяжелом танке M26 Pershing (тяжелым он считался лишь до 1946 года, после чего был переквалифицирован в средний танк). В дальнейшем с незначительными изменениями данное орудие под обозначением M36 (появился дульный тормоз и развитый эжектор) использовалось и на послевоенных американских танках М46/47/48.90-мм танковое орудие М3 было создано в США в 1942-1943 годах на базе достаточно успешной зенитной пушки М1/М2. В этом плане американцы не придумали ничего нового, перевоплощение зенитных орудий в танковые было характерным для всех сторон конфликта, особенно в этом плане выделялись немцы с их знаменитым 88-мм зенитным орудием. В СССР также пошли по этому пути. Уже в годы войны советское 85-мм зенитное орудие 52-К стало основой для длинноствольных танковых пушек Д-5 и ЗИС-С-53.Несмотря на тот факт, что для производства 90-мм танкового орудия M3 все было готово уже в 1943 году, только после высадки союзников в Нормандии летом 1944 года в американскую армию начали поступать первые боевые машины, вооруженные данной пушкой — это были истребители танков M36, а аналогичные по вооружению танки M26 Pershing попали в Европу лишь в самом конце Второй мировой войны в феврале 1945 года и применялись в боях очень ограничено. То, что первые боевые машины, вооруженные 90-мм пушкой, начали появляться в войсках только в 1944 году, объяснялось тем, что до этого американцы массово не сталкивались с немецкими «Тиграми» и «Пантерами». Раньше им вполне хватало 75-мм орудия, которое ставилось на средние танки М4 «Шерман», и 76-мм пушки М7, которая являлась основным вооружением истребителя танков М10 Wolverine.Бои в Европе в 1944 году окончательно продемонстрировали эффективность новой 90-мм танковой пушки. Во-первых, данный калибр позволял использовать довольно мощные фугасные снаряды, которые обеспечивали хорошую поддержку пехоте и разрушали полевые укрепления противника. Во-вторых, использование подкалиберных снарядов не оставляло шансов даже самым тяжелобронированным немецким танкам, к которым относился «Королевский тигр». Бронебойный тупоголовый сплошной снаряд с баллистическим наконечником AP-T T33 Shot на дистанции 1000 ярдов (914 метров) пробивал 117 мм брони при угле встречи 60 градусов. Бронебойный остроголовый с защитным и баллистическим наконечниками снаряд APC-T M82 Projectile (поздний) при тех же условиях пробивал уже 122 мм брони. А бронебойный подкалиберный снаряд HVAP-T M304 Shot на дистанции 1000 ярдов пробивал 199 мм брони при угле встречи 60 градусов. На более близких дистанциях боя показатели были еще более впечатляющими.Спроектированная на базе 90-мм зенитного орудия нарезная полуавтоматическая танковая пушка M3, обладающая максимальной дульной энергией 3,97 МДж, стала основным вооружением истребителя танков M36. Орудие имело ствол-моноблок длиной 50 калибров (4500 мм), а также вертикальный клиновой затвор. Для обеспечения плавности наведения орудия в вертикальной плоскости и уравновешивания M3 оснащалась компенсатором пружинного типа. Техническая скорострельность 90-мм орудия составляла до 8 выстрелов в минуту. Начиная с 601-й серийной самоходки, орудия M3 оснащались резьбовым креплением для однокамерного дульного тормоза, но вплоть до 1400-й серийной машины самим дульным тормозом орудие не оснащалось и снабжалось защитным кожухом для резьбового крепления. Уже после завершения Второй мировой войны часть истребителей-танков M36 в рамках капитального ремонта была перевооружена модернизированными орудиями M3A1. Основным отличием данной 90-мм пушки было наличие эжектора для удаления пороховых газов из канала ствола после выстрела, что для самоходной установки с открытой башней было почти бесполезным решением.После завершения Второй мировой войны все серийные средние танки США от М26 до М48 включительно вооружались разными модификациями данного 90-мм орудия, в то время как альтернативные проекты длинноствольных 90-мм танковых орудий (Т15 и Т54) в послевоенные годы были свернуты по причине сокращения финансирования и так и не вышли из стадии прототипов.