«Electron»: орбитальный прыжок Rocket Lab из Новой Зеландии

«А знаешь, — сказал он, — если бы от меня зависело, я бы запретил всем, кто верит в астрологию, библию, чудесное исцеление и прочую хиромантию, пользоваться электричеством…»[1]

«Мы не смогли достичь запланированной орбиты, и мы будем расследовать, почему так произошло, однако, достигнув успеха в нашем первом пуске, Rocket Lab получила невероятно сильные позиции, чтобы ускорить коммерческую фазу нашей программы»,

SPACE IS NOW OPEN FOR BUSINESS

Это всё была лирика (как выразился Роман Скоморохов) теперь вернемся к физике.

Слева — схема ТНА РД-107/108 для семейства Р-7, справа — фото ротора ТНА для РД-180 («Атлас-V»)

— Батареи (аккумуляторы), как ни печально, не теряют свою массу, по мере расходования запасённой электроэнергии (электрончики ничего не весят), в отличие от топлива, которым заправлена ракета и которым "питается" традиционный ТНА (вместе с ЖРД): с каждой секундой полёта всё легче и легче ракета, а разряженные аккумуляторы (даже полимерные литий-ионные) имеют всю ту же массу. Паразитный вес тары…

— Замена ТНА более простым и существенно более дешёвым ЭНА не решает пока фундаментальную проблему, которая представляет собой отношение мощности к массе (турбина пока вне конкуренции). Электродвигатели ещё и близко не подходят по параметру удельной мощности ТНА (мощность/на кг массы).

3D-печать.

Композитная ракета

Ещё один примечательный момент-обтекатель/адаптер полезной нагрузки с доставкой.

Питер Бек рядом с ракетой РН Electron и как росли его ракеты на заднем плане, фото Rocket Lab

О компании Rocket Lab

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

здорового образа жизни



— нанимаете болтливого чувака с блестящими глазами,

— нанимаете команду пиарщиков, дезигнеров и прочих сколь энергичных, столь и беспринципных,

— регистрируете частную компанию в Калифорнии, причём эта private company не обязана раскрывать нюансы своего финансового здоровья (гыгы).

бойкого пацана с наглыми глазами?

Четверо студентов и выпускников МГТУ имени Баумана сконструировали и запустили ракету в складском помещении на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы. Испытания прошли неудачно: ракета взорвалась, ее осколком оторвало руку находящемуся поблизости 54-летнему мужчине.

— А эти русские ракеты безопасны?

— Ну, безопасны настолько, насколько это возможно для народа, который подарил нам Чернобыль.[2]

Первоисточники, ссылки, использованные документы, фотографии и видео

Как всегда, danke schön Филиппу Терехову:

В ожидании пуска электрического «Электрона» .

[1]The Bridge (Мост), Iain Menzies Banks;

[2]Теория большого взрыва (The Big Bang Theory), Говард Джоэл Воловиц (Howard Joel Wolowitz).

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www.nbr.co.nz

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www.naked-science.ru

www.bbc.com

www.vimeo.com Как всегда, danke schön Филиппу Терехову:The Bridge (Мост), Iain Menzies Banks;Теория большого взрыва (The Big Bang Theory), Говард Джоэл Воловиц (Howard Joel Wolowitz).