День, когда началась война...

День 26 мая 2014 года для дончан сродни 22 июня 1941 года. Конечно, можно сказать: дескать, масштаб не тот. Тогда, в сорок первом, речь шла о жизни огромной страны, а в 2014-м – о жизни сравнительно небольших Народных Республик, только-только появившихся на свет.Однако для тех, кто страдал и страдает от пуль и снарядов, кто потерял близких, кто вынужден был сам пойти на войну – вопрос о масштабности не стоит. Их муки и переживания примерно одинаковы – и тех, кто был тогда, и тех, кто погиб сейчас, и тех, кто, пережив ад, остался в живых.26 мая 2014 года украинские каратели начали бомбардировки донецкого Аэропорта им. Прокофьева, железнодорожного вокзала и прилегающих к ним жилых районов. И вот только-только люди жили своей жизнью, гуляли в парках, строили планы на будущее – а оказалось, что пришла война. Не из школьных учебников, не из книг, а вот она – сыплется с неба, гремит на улицах, отсвечивает в пламени горящего троллейбуса…И главная причина, по которой Украина напала на ДНР, была по сути своей той же, по которой гитлеровская Германия напала на СССР. Как тогда для самых черных сил было неприемлемым существование такого народного государства, как СССР, так и для нынешних нацистов неприемлемо существование Народных Республик.В интервью ВВС «пан» Турчинов, отдавший приказ о бомбардировках Донецка, заявил: дескать, ему доложили, что аэропорт захватили «какие-то чеченцы». «», — поделился своими садистскими воспоминаниями тот, чьи руки – навек в крови… нет, не чеченцев. Дончан. Уж больно это заявление насчет «назад хода не будет» напоминает откровения организаторов «Одесской Хатыни», которые точно так же оправдали свое чудовищное преступление. Видимо, жечь людей – это любимое занятие тех, кто пришел после «Евромайдана»…В роли «злого чечена», который «точит свой кинжал» против мирного населения, оказался не только «кровавый пастор», но и только-только избранный на тот момент г-н кондитер Петр Порошенко. Все мы знаем, в каких условиях проходили те президентские выборы (достаточно, например, вспомнить, какими методами отстранили кандидата Царева).. В том-то и дело, что он сам ощущал себя узурпатором, временщиком и калифом на час (ну, пусть не на астрономический час, но на исторический точно). Оттого и не выступил против приказа Турчинова, оттого и продолжил эту дикую войну, пообещав всему миру закончить ее за несколько часов.Прошло три года, и в сводках из Донецкой и Луганской Народных Республик сообщается об обстрелах, провокациях, раненых и убитых. Вот только за последний день: «», «», «»…Укрокаратели умудрились даже учинить обстрелы территорий ДНР прямо во время заседания Контактной группы в Минске. 24 мая под огонь ВСУ попал Петровский район Донецка. В результате трое мирных жителей получили ранения. Нанесен ущерб автостанции «Трудовские», где была ранена женщина (соцсети сообщают, что она скончалась, официального подтверждения пока нет).Три года назад Донецкий аэропорт перестал функционировать. Сейчас он превращен в груду унылых развалин. Вскоре был закрыт и получивший повреждения железнодорожный вокзал. Людей, помимо всего прочего, лишили права на транспорт. Сейчас эта тенденция продолжается: из Киева поступают упорные слухи о готовящемся решении прекратить пассажирские перевозки с Россией. Данную идею продвигают Турчинов и Парубий.Поводом становится несуществующая электричка между Донецком и Ростовом. Любой, кто живет в ДНР, знает, что прямого маршрута между этими городами давно уже нет, а поезд из Таганрога следует всего лишь до Успенской, т.е. до границы с ДНР. На самом деле, люди были бы очень рады, если бы электричка Донецк - Таганрог действительно существовала, да еще со стоимостью проезда 17 рублей (как утверждают на Украине).Но в том-то и дело, что. Не имеют права съездить к родным и близким. Не имеют права даже общаться с ними (вспомним недавний запрет российских почтовых сервисов и соцсетей).И, хотя пока Киев опровергает информацию о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, мы уже просто не знаем, можно ли верить опровержению или же, скорее, слухи о запрете верны. Дно украинского режима нащупать сложно.А война, начатая три года назад, тем временем, продолжается… Конца ей не видно точно так же, как не видно дна в Киеве. Если даже во время переговоров говорит артиллерия.