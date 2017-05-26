07:34 26 мая

В Дагестане проводится контртеррористическая операция

Согласно информации РИА Новости , представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане сообщил о введении в селе Орота режима контртеррористической операции (КТО).

В 03:30 по московскому времени в селе Орота Хунзахского района Дагестана введен режим КТО. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.


С его слов, в ходе проведения КТО "в селе будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений".


В Дагестане проводится контртеррористическая операция




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Комментарии 6

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  1. Teberii Сегодня, 06:16
    Опять Дагестан,когда они наконец успокоюсь. Ведь не скажешь, что они все это делают от нищеты.Бедняг 3 этажные осабняки строить ни будет.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 06:22
      Там с руководством республики надо в первую очередь разбираться-почему довели до такого.
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 06:32
        А местные говорят что в сёлах пока тихо...о том что введён режим КТО , узнали из новостей request....правда в районе села на кануне двум ушлёпкам путёвки к гуриям выписали....сейчас ,возможно , с утра, будут проверять сёла...
        Чёрный
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:34
    В Дагестане без изменений. Кланы процветают, бандиты не убывают и продолжают убивать. Тут задумаешься над мыслью, что нет на вас советской власти.
    rotmistr60
    1. dik-nsk Сегодня, 07:33
      так и есть, и не факт что какое-нибудь объявленное КТО это КТО, а не просто разборка кланов, ведь легко неугодного тебе записать в бармалеи и уничтожить
      dik-nsk
  3. Bastinda Сегодня, 06:39
    Гарант обещал замочить в сортире... Видимо простатит, пока не мочатся.
    Bastinda
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