В Дагестане проводится контртеррористическая операция

В 03:30 по московскому времени в селе Орота Хунзахского района Дагестана введен режим КТО. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

Согласно информации РИА Новости , представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане сообщил о введении в селе Орота режима контртеррористической операции (КТО).С его слов, в ходе проведения КТО "в селе будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений".