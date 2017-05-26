"Тайфуны" впервые были задействованы в учениях спецподразделений ВВО

В Восточном военном округе впервые состоялось тактико-специальное учение на одном из полигонов округа в Хабаровском крае с применением бронеавтомобилей "Тайфун". Военнослужащие подразделения специального назначения ВВО на новейших бронеавтомобилях провели разведку указанного района, обнаружение и уничтожение засад, организованных диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Во время учений в Хабаровском крае специальными подразделениями ВВО (Восточного военного округа) впервые были применены армейские бронемашины «Тайфун». Из сообщения пресс-службы военного округа:Эти же автомобили в Хабаровске были впервые представлены во время проведения парада в честь 72-й годовщины Победы – 9 мая 2017 года. В составе механизированной колонны по одной из главных улиц города прошли две единицы такой военной техники.«Тайфун» - бронемашина на базе «КамАЗа». Номенклатурное наименование - КамАЗ-63968 «Тайфун». Бронемашина оснащена двигателем мощность 450 л.с. с возможностью форсирования до 550 л.с. Такие бронеавтомобили создаются для использования в качестве транспортных средств в опасных с боевой точки зрения зонах. Так, изначально в кабине «Тайфуна» были использованы бронестёкла толщиной 128 мм, обеспечивающие защиту от пуль калибра до 14,5 мм. Потом уровень защиты решили свести к использованию бронестёкол, выдерживающих попадание пуль калибра до 7,62 мм. Комбинированное бронирование позволяет бронемашины выдерживать подрыв взрывного устройства мощность до 8 кг (!) тротила под любой его частью. Так заявляет производитель «Тайфуна».