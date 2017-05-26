Киевский законодатель предложил "бить учителей батогами" за русский язык в школах
Продолжают сыпать перлы отдельные украинские депутаты в своём желании показать себя бОльшим украинцем, нежели все остальные. Так, накануне представляющий в Киевском горсовете фракцию тягнибоковской радикальной «Свободы» Игорь Мирошниченко призвал не церемониться с теми, кто в учебных заведениях Украины говорит на русском языке. По предложению Мирошниченко, необходимо ввести телесные наказания за использование в школах Украины русского языка.
Заявление экс-нардепа ВРУ и действующего представителя законодательной власти города Киев приводит телеканал «112 Украина»:
Когда у Мирошниченко журналисты поинтересовали, как поступать, если в школах Украины повсеместно используется русский язык педагогическим составом, Мирошниченко заявил: «Нужно к батогу возвращаться».
Ранее так называемый глава Донецкой «военно-гражданской администрации» и вовсе назвал русский язык «элементом гибридной войны».
Заявление экс-нардепа ВРУ и действующего представителя законодательной власти города Киев приводит телеканал «112 Украина»:
Знаете, я сторонник методов не только пряника, но и батога. Наверное, финансово можно мотивировать - так, как это делает Жебривский. Нет вопросов, но должна быть жёсткая ответственность за нарушение языкового законодательства. По моему твёрдому убеждению, если госслужащий не пользуется украинским языком он нарушает закон.
Когда у Мирошниченко журналисты поинтересовали, как поступать, если в школах Украины повсеместно используется русский язык педагогическим составом, Мирошниченко заявил: «Нужно к батогу возвращаться».
Ранее так называемый глава Донецкой «военно-гражданской администрации» и вовсе назвал русский язык «элементом гибридной войны».
Использованы фотографии: YouTube
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