Киевский законодатель предложил "бить учителей батогами" за русский язык в школах

Знаете, я сторонник методов не только пряника, но и батога. Наверное, финансово можно мотивировать - так, как это делает Жебривский. Нет вопросов, но должна быть жёсткая ответственность за нарушение языкового законодательства. По моему твёрдому убеждению, если госслужащий не пользуется украинским языком он нарушает закон.

Продолжают сыпать перлы отдельные украинские депутаты в своём желании показать себя бОльшим украинцем, нежели все остальные. Так, накануне представляющий в Киевском горсовете фракцию тягнибоковской радикальной «Свободы» Игорь Мирошниченко призвал не церемониться с теми, кто в учебных заведениях Украины говорит на русском языке. По предложению Мирошниченко, необходимо ввести телесные наказания за использование в школах Украины русского языка.Заявление экс-нардепа ВРУ и действующего представителя законодательной власти города Киев приводит телеканал «112 Украина»:Когда у Мирошниченко журналисты поинтересовали, как поступать, если в школах Украины повсеместно используется русский язык педагогическим составом, Мирошниченко заявил: «Нужно к батогу возвращаться».Ранее так называемый глава Донецкой «военно-гражданской администрации» и вовсе назвал русский язык «элементом гибридной войны».