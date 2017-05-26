07:38 26 мая

Киевский законодатель предложил "бить учителей батогами" за русский язык в школах

Продолжают сыпать перлы отдельные украинские депутаты в своём желании показать себя бОльшим украинцем, нежели все остальные. Так, накануне представляющий в Киевском горсовете фракцию тягнибоковской радикальной «Свободы» Игорь Мирошниченко призвал не церемониться с теми, кто в учебных заведениях Украины говорит на русском языке. По предложению Мирошниченко, необходимо ввести телесные наказания за использование в школах Украины русского языка.

Киевский законодатель предложил "бить учителей батогами" за русский язык в школах


Заявление экс-нардепа ВРУ и действующего представителя законодательной власти города Киев приводит телеканал «112 Украина»:
Знаете, я сторонник методов не только пряника, но и батога. Наверное, финансово можно мотивировать - так, как это делает Жебривский. Нет вопросов, но должна быть жёсткая ответственность за нарушение языкового законодательства. По моему твёрдому убеждению, если госслужащий не пользуется украинским языком он нарушает закон.



Когда у Мирошниченко журналисты поинтересовали, как поступать, если в школах Украины повсеместно используется русский язык педагогическим составом, Мирошниченко заявил: «Нужно к батогу возвращаться».

Ранее так называемый глава Донецкой «военно-гражданской администрации» и вовсе назвал русский язык «элементом гибридной войны».

Использованы фотографии: YouTube
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 06:37
    Шоу " Я ДЭБИЛ" на украине продолжается....выступил очередной участник...борьба за титул развернулась нешуточная, участников много и один хлеще другого..
    Чёрный
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:42
      Киевский законодатель предложил "бить учителей батогами" за русский язык в школах
      можно предложить вязальную спицу в ухо,и не будут слышать русскую речь...
      андрей юрьевич
  2. 210окв Сегодня, 06:44
    Да ради Бога!Ответная реакция не замучит?Хотя недовольства среди преподов что то не замечается.
    210окв
  3. samarin1969 Сегодня, 06:58
    Если никакой реакции со стороны России то действительно, без всяких шуток, СБУ и Мирошниченко всех переведут на украинский язык. Это реальность.
    samarin1969
  4. Александр 3 Сегодня, 07:00
    Интересно а этот (умник) знает происхождение тех слов коими он пользуется.Ему самому надо этот батог вставить.
    Александр 3
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:05
    Да чего мелочиться? Сразу на костре сжигать. Тем более, что тренировались уже... am
    Горный стрелок
  6. Рабинович_007 Сегодня, 07:15
    ОУН, УПА - всех уничтожить.
    Рабинович_007
  7. 3vs Сегодня, 07:18
    Пора рагулям уже напомнить где их историческое место...
    3vs
  8. brasist Сегодня, 07:24
    Книги жгут,учителей батогами,дубинки в руки и по пещерам. А ещё говорят это временно а по моему это уже полная клиника...
    brasist
  9. sgr291158 Сегодня, 07:28
    А это еще что за додик. Очередного из дома хи хи выпустили.
    sgr291158
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:29
    Киевский законодатель

    Этих "законодателей" самих давно пора прогнать через строй и выбить всю дурь.
    rotmistr60
  11. loginovich Сегодня, 07:36
    Один полудурок обещает, ночь длинных ножей , другой батоги - клиника
    loginovich
Картина дня