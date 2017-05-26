07:37 26 мая

Турецкие ВВС нанесли удар по территории на севере Ирака

Самолёты турецких ВВС нанесли серию ударов по территории Ирака. Информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что целью турецких военных лётчиков стали объекты вооружённых представителей Рабочей партии Курдистана, действующих в североиракском районе Метина. Генеральный штаб Турции называет воздушную операцию успешной, при этом добавляя, что в результате авиационного удара были уничтожены трое боевиков.

В турецком военном ведомстве не комментируют того, на каком основании можно считать большим успехом уничтожение трёх вооружённых лиц при нанесении целой серии авиационных ударов по территории сопредельного государства. Вместо этого объявлено, что якобы именно эти трое готовили нападение с территории Ирака на приграничные турецкие блокпосты.




Отмечается, что перед нанесением авиаударов была проведена тщательная разведка местности. Именно она, как утверждают в Генштабе, и позволила выявить позиции «боевиков» РПК. Напомним, что Рабочая партия Курдистана в Турции официально считается террористической организацией. На юго-востоке Турции до сих пор продолжается операцию против РПК, которая (операция) затрагивает и гражданское население сразу нескольких провинций.


Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 7

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
    Генеральный штаб Турции называет воздушную операцию успешной, при этом добавляя, что в результате авиационного удара были уничтожены трое боевиков.
    из ТОЗ-12" было бы куда дешевле...
    андрей юрьевич
  2. Чёрный Сегодня, 07:03
    Да фиг с ними , с Турцией и Ираком - пусть сами разбираются. Мне вот больше интересно другое.А почему бы Нашим ВС не нанести точечный удар по частям укровермахта , обстреливающим мирных жителей, по их складам боеприпасов, по их штабам, планирующим эти убийства? Почему?...Если можно Израилю, можно США, можно Тукрции...
    Чёрный
    1. Астарт Сегодня, 07:27
      После удара Трампом томагавками по Сирии, в Российских и в западных СМИ ходили разговоры "Что сняты последние ограничения на любые военные действия, где угодно, кем угодно" Упоминалась и Россия с Украиной. Потом все быстро замолчали. Но такая мысль в головах осталась
      Астарт
  3. Александр 3 Сегодня, 07:03
    САА воюет с игил ,а турки с тиграми.
    Александр 3
  4. Астарт Сегодня, 07:06
    Последние несколько лет руководство России и лично Путин, ведет опасную, неоднозначную игру с Турцией. А есть ли у нас механизмы реального давления на новую османскую империю, когда она совсем "с катушек слетит"
    Астарт
    1. Чёрный Сегодня, 07:13
      Цитата: Астарт
      А есть ли у нас механизмы реального давления на новую османскую империю, когда она совсем "с катушек слетит"

      Есть - "Тополь-М", "Сатана"... feel
      Чёрный
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:17
      Цитата: Астарт
      А есть ли у нас механизмы реального давления на новую османскую империю, когда она совсем "с катушек слетит"

      ЯО "Помидоры"...
      андрей юрьевич
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