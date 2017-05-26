Турецкие ВВС нанесли удар по территории на севере Ирака
Самолёты турецких ВВС нанесли серию ударов по территории Ирака. Информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что целью турецких военных лётчиков стали объекты вооружённых представителей Рабочей партии Курдистана, действующих в североиракском районе Метина. Генеральный штаб Турции называет воздушную операцию успешной, при этом добавляя, что в результате авиационного удара были уничтожены трое боевиков.
В турецком военном ведомстве не комментируют того, на каком основании можно считать большим успехом уничтожение трёх вооружённых лиц при нанесении целой серии авиационных ударов по территории сопредельного государства. Вместо этого объявлено, что якобы именно эти трое готовили нападение с территории Ирака на приграничные турецкие блокпосты.
Отмечается, что перед нанесением авиаударов была проведена тщательная разведка местности. Именно она, как утверждают в Генштабе, и позволила выявить позиции «боевиков» РПК. Напомним, что Рабочая партия Курдистана в Турции официально считается террористической организацией. На юго-востоке Турции до сих пор продолжается операцию против РПК, которая (операция) затрагивает и гражданское население сразу нескольких провинций.
В турецком военном ведомстве не комментируют того, на каком основании можно считать большим успехом уничтожение трёх вооружённых лиц при нанесении целой серии авиационных ударов по территории сопредельного государства. Вместо этого объявлено, что якобы именно эти трое готовили нападение с территории Ирака на приграничные турецкие блокпосты.
Отмечается, что перед нанесением авиаударов была проведена тщательная разведка местности. Именно она, как утверждают в Генштабе, и позволила выявить позиции «боевиков» РПК. Напомним, что Рабочая партия Курдистана в Турции официально считается террористической организацией. На юго-востоке Турции до сих пор продолжается операцию против РПК, которая (операция) затрагивает и гражданское население сразу нескольких провинций.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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