Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым

Однако, здравствуйте! Общее место, что отношения наши с Западом достигли низшей точки - чуть ли не ниже «холодной войны». Казалось, налицо уже все признаки таковой: санкции с элементами военной конфронтации, невиданная русофобская истерия. На самом деле, никакой «холодной войны» нет между нами. «Холодная война» разыгрывается внутри Америки, в которой мы - лишь мизансцена.«В Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения», - отметил на днях президент России.Шизофрения — это раздвоение личности. Когда речь идет о государстве, это раздвоение гражданской личности. То есть, гражданская война.«Сторонники Клинтон и Трампа происходят из разных Америк. Их разделяют горечь и недоверие друг к другу», - констатировала Los Angeles Times сразу после победы Трампа. «Вокруг политики идут скандалы в семьях и в кругу друзей. Это безумие», - это говорит Джон Касич, один из республиканских соперников Трампа на выборах. «Он (Трамп) пробудил миллионы людей, которые становятся активными участниками гражданской жизни», - радуется Denver Post. «Хотя большая часть этой гражданской деятельности негативна... американские левые и правые наращивают гражданские мускулы», - пишет издание. А вот Кво Вадис, маленькая газетка провинциального университета в Мидлэссексе, чуждая столичной ангажированности: «Кажется, Америка движется к гражданской войне, такой озлобленной, какой еще не бывало в истории...».Пресловутое расследование связей с Россией, полностью парализующее вашингтонскую политическую волю — это всего лишь простейшая дорожка к импичменту Трампа, о котором говорили яркие представители американских элит еще в разгар избирательной кампании.«Если он будет избран, я прогнозирую, что через два года ему будет предъявлен импичмент, он будет обвинен и выброшен из кабинета», - говорил бывший советник по национальной безопасности США, ведущий эксперт совета НАТО Харлан Уллман.Дело не в импичменте. Видала Америка и импичменты. Дело в гражданском озверении довольно-таки вооруженной нации. И те же американские «реднеки», так называемые «красные шеи» — ядерный электорат Трампа — вряд ли обрадуются импичменту. А это, кстати, наверное, наиболее вооруженная часть этой нации.В этой «холодной» гражданской войне обе стороны, обменивающиеся «комплиментами» в адрес друг друга, вообще стоят к нам спиной. Что нам делать, когда, например, очевидной целью атаки Трампа на сирийский аэродром являются не сирийцы, не мы, тем более, а CNN и компания? Нам на чьей стороне надо выступить, Трампа или CNN?!Например, можно обратиться к позитивному опыту участия, а точнее, неучастия нашего в предыдущей американской гражданской войне.Вот письмо министра иностранных дел Александра Горчакова американскому дипломату Тейлору, 1862 год, в котором говорилось: «Только Россия стояла на вашей стороне с самого начала и продолжит делать это. Превыше всего мы желаем сохранения Американского Союза как неразделенной нации. России делались предложения по присоединению к планам вмешательства. Россия отклонит любые предложения такого рода».Надо понять, что в «холодной войне» с нами им явно не до нас. И главное, что от нас требуется - нам так же должно быть не до них. А для этого к нашей политической независимости надо бы прибавить независимость экономическую.Однако, до свидания!