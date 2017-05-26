В Венесуэле в ходе протестов погибло не менее 60 человек
Согласно информации ТАСС , газета El Nacional сообщает о том, что не менее 60 человек погибли в Венесуэле при проведении антиправительственных протестов, длящихся с начала апреля. Пострадало более 950 чел.
Как ранее указывала неправительственная организация "Венесуэльская программа образования и деятельности в сфере прав человека" (Provea), большая часть погибших умерла в результате огнестрельных ранений. По её сведениям, 32 чел. были молодыми людьми в возрасте 18-30 лет. Имеются несколько несовершеннолетних.
Недавно постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после завершения закрытой встречи Совета безопасности по ситуации в Венесуэле заявила о необходимости добиваться от президента страны Николаса Мадуро уважения прав своего народа во избежание сирийского сценария.
Тяжелая социально-экономическая обстановка в стране, вызванная в числе прочего падением цен на углеводороды, спровоцировала идущие с апреля масштабные акции протеста и политический кризис, выраженный в противостоянии исполнительной и законодательной властей.
Как ранее указывала неправительственная организация "Венесуэльская программа образования и деятельности в сфере прав человека" (Provea), большая часть погибших умерла в результате огнестрельных ранений. По её сведениям, 32 чел. были молодыми людьми в возрасте 18-30 лет. Имеются несколько несовершеннолетних.
Недавно постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после завершения закрытой встречи Совета безопасности по ситуации в Венесуэле заявила о необходимости добиваться от президента страны Николаса Мадуро уважения прав своего народа во избежание сирийского сценария.
Тяжелая социально-экономическая обстановка в стране, вызванная в числе прочего падением цен на углеводороды, спровоцировала идущие с апреля масштабные акции протеста и политический кризис, выраженный в противостоянии исполнительной и законодательной властей.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти