07:38 26 мая

В Венесуэле в ходе протестов погибло не менее 60 человек

Согласно информации ТАСС , газета El Nacional сообщает о том, что не менее 60 человек погибли в Венесуэле при проведении антиправительственных протестов, длящихся с начала апреля. Пострадало более 950 чел.

Как ранее указывала неправительственная организация "Венесуэльская программа образования и деятельности в сфере прав человека" (Provea), большая часть погибших умерла в результате огнестрельных ранений. По её сведениям, 32 чел. были молодыми людьми в возрасте 18-30 лет. Имеются несколько несовершеннолетних.




Недавно постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после завершения закрытой встречи Совета безопасности по ситуации в Венесуэле заявила о необходимости добиваться от президента страны Николаса Мадуро уважения прав своего народа во избежание сирийского сценария.

Тяжелая социально-экономическая обстановка в стране, вызванная в числе прочего падением цен на углеводороды, спровоцировала идущие с апреля масштабные акции протеста и политический кризис, выраженный в противостоянии исполнительной и законодательной властей.


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Комментарии 5

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  1. Чёрный Сегодня, 07:28
    Мы это проходили, и всё идёт по накатанному сценарию, никому ничего это не напоминает? По-моему знакомый сценарий. Вывести людей, неважно сколько человек, на площадь, объявить это мирной акцией, затем снайперы, шины, коктейли молотова... Но! Самое главное громко кричать во всех СМИ о нападении на онижедетей...
    Чёрный
    1. dik-nsk Сегодня, 07:30
      Ближний Восток полыхает, теперь на очереди Латинская Америка, рукотворцы те же
      dik-nsk
      1. Чёрный Сегодня, 07:34
        Правительство Венесуэлы полностью провалилось, не создав никакой "подушки" на случай падения цен на нефть. И сейчас там натуральный ад для простого населения, в принципе. Но только проамериканская революция не даст этому простому населению ничего - только вернут нефтяные компании в руки штатовских миллиардеров.
        Чёрный
        1. dik-nsk Сегодня, 07:37
          Но только проамериканская революция не даст этому простому населению ничего - только вернут нефтяные компании в руки штатовских миллиардеров.
          + в этом и есть цель революций - захват ресурсов под глобальные корпорации, в основном матрасные, а народ в погоне за светлым будущем просто используют как стадо
          dik-nsk
  2. vladimirvn Сегодня, 07:31
    Эх, покатилась страна под откос. sad
    vladimirvn
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