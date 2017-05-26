Встреча НАТО в Брюсселе: Москва «всегда включена» в повестку дня

В соответствии с этими решениями те члены альянса, которые полагают, что находятся в угрожающей ситуации, получили необходимые заверения, и меры, о которых договорились в Уэльсе и в Варшаве, принимаются. России послан сигнал, что в случае чего НАТО, и в том числе крупнейшие европейские страны, будут с первой минуты вовлечены в разрешение конфликта, не дай бог с применением оружия. Как считается, сдерживающий эффект эти меры уже принесли.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru