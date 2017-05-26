Встреча НАТО в Брюсселе: Москва «всегда включена» в повестку дня
В Брюсселе прошла встреча лидеров государство НАТО. Основные темы саммита, прошедшего в формате ужина: наращивание военных расходов альянса и борьба с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). По словам г-на Столтенберга, «всегда включена» в повестку дня и Россия. Впрочем, официально в темах встречи Москва не значилась.
В Брюсселе побывал президент США Дональд Трамп. Напомним, американец в ходе предвыборной кампании сделал немало громких заявлений (в том числе финансовых) по поводу будущего НАТО. И как раз тема денежных расходов на оборону стала одной из главных на встрече лидеров. Второй темой стало участие НАТО в борьбе с группировками террористов на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Что касается России, то её тема в официальную повестку дня отчего-то не вошла. С другой стороны, генсек Йенс Столтенберг заявил, что Москва «всегда включена в повестку дня» НАТО.
Обозреватель «Би-би-си» Михаил Смотряев попросил руководителя российских программ в Финском институте международных отношений Аркадия Мошеса высказаться на тему НАТО и России.
Аркадий Мошес считает, что тема России на саммите не является первоочередной уже потому, что все решения приняты, и «никакой необходимости поднимать эту тему заново не существует».
При этом «все согласны с тем, что нужно вести диалог, пусть достаточно абстрактный и минималистский».
Главным на саммите-ужине, безусловно, явилось эмоциональное выступление мистера Трампа.
Трамп атаковал союзников по альянсу критикой за неисполнение ими финансовых обязательств. «Из 28 стран НАТО 23 задолжали огромные суммы американским налогоплательщикам. США сегодня тратят на оборону больше, чем все остальные государства альянса вместе взятые», — цитирует американского президента «Утро.ру» .
Мистер Трамп потребовал от участников альянса довести военные расходы до 2% ВВП, отметив в своей речи, что «это абсолютный минимум, который необходим странам НАТО для обновления своих военных возможностей».
«Если бы страны НАТО сделали свой полный и всесторонний вклад, тогда НАТО было бы сильнее, чем сегодня, особенно в том, что касается угрозы терроризма», — добавил он.
Призвав партнёров по альянсу быть сильными и бдительными, мистер Трамп перечислил главные угрозы для членов: терроризм, мигрантов и… Россию.
Особо следует отметить готовность альянса продолжать поддержку Украины. «Мы будем продолжать укреплять наше партнёрство с Украиной, оказывать практическую и политическую поддержку», — заявил по окончании саммита господин Столтенберг.
Как видим, «диалог» альянса с Москвой сведён до минимума, и едва ли натовцы собираются такой уровень повышать. «Враги» и «партнёры» обозначены открыто, Трамп и Столтенберг соврать не дадут. Первых они поставили в список противников наряду с террористами, вторым пообещали поддержку.
Холодная война 2.0 продолжается. Разница с холодной войной 1.0 в том, что на стороне НАТО теперь находятся и бывшие соцстраны Европы, и Украина.
Источник видеокадра
В Брюсселе побывал президент США Дональд Трамп. Напомним, американец в ходе предвыборной кампании сделал немало громких заявлений (в том числе финансовых) по поводу будущего НАТО. И как раз тема денежных расходов на оборону стала одной из главных на встрече лидеров. Второй темой стало участие НАТО в борьбе с группировками террористов на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Что касается России, то её тема в официальную повестку дня отчего-то не вошла. С другой стороны, генсек Йенс Столтенберг заявил, что Москва «всегда включена в повестку дня» НАТО.
Обозреватель «Би-би-си» Михаил Смотряев попросил руководителя российских программ в Финском институте международных отношений Аркадия Мошеса высказаться на тему НАТО и России.
Аркадий Мошес считает, что тема России на саммите не является первоочередной уже потому, что все решения приняты, и «никакой необходимости поднимать эту тему заново не существует».
В соответствии с этими решениями те члены альянса, которые полагают, что находятся в угрожающей ситуации, получили необходимые заверения, и меры, о которых договорились в Уэльсе и в Варшаве, принимаются. России послан сигнал, что в случае чего НАТО, и в том числе крупнейшие европейские страны, будут с первой минуты вовлечены в разрешение конфликта, не дай бог с применением оружия. Как считается, сдерживающий эффект эти меры уже принесли.
При этом «все согласны с тем, что нужно вести диалог, пусть достаточно абстрактный и минималистский».
Главным на саммите-ужине, безусловно, явилось эмоциональное выступление мистера Трампа.
Трамп атаковал союзников по альянсу критикой за неисполнение ими финансовых обязательств. «Из 28 стран НАТО 23 задолжали огромные суммы американским налогоплательщикам. США сегодня тратят на оборону больше, чем все остальные государства альянса вместе взятые», — цитирует американского президента «Утро.ру» .
Мистер Трамп потребовал от участников альянса довести военные расходы до 2% ВВП, отметив в своей речи, что «это абсолютный минимум, который необходим странам НАТО для обновления своих военных возможностей».
«Если бы страны НАТО сделали свой полный и всесторонний вклад, тогда НАТО было бы сильнее, чем сегодня, особенно в том, что касается угрозы терроризма», — добавил он.
Призвав партнёров по альянсу быть сильными и бдительными, мистер Трамп перечислил главные угрозы для членов: терроризм, мигрантов и… Россию.
Особо следует отметить готовность альянса продолжать поддержку Украины. «Мы будем продолжать укреплять наше партнёрство с Украиной, оказывать практическую и политическую поддержку», — заявил по окончании саммита господин Столтенберг.
Как видим, «диалог» альянса с Москвой сведён до минимума, и едва ли натовцы собираются такой уровень повышать. «Враги» и «партнёры» обозначены открыто, Трамп и Столтенберг соврать не дадут. Первых они поставили в список противников наряду с террористами, вторым пообещали поддержку.
Холодная война 2.0 продолжается. Разница с холодной войной 1.0 в том, что на стороне НАТО теперь находятся и бывшие соцстраны Европы, и Украина.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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