10:16 26 мая

Встреча НАТО в Брюсселе: Москва «всегда включена» в повестку дня

В Брюсселе прошла встреча лидеров государство НАТО. Основные темы саммита, прошедшего в формате ужина: наращивание военных расходов альянса и борьба с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). По словам г-на Столтенберга, «всегда включена» в повестку дня и Россия. Впрочем, официально в темах встречи Москва не значилась.

Встреча НАТО в Брюсселе: Москва «всегда включена» в повестку дня

Источник видеокадра


В Брюсселе побывал президент США Дональд Трамп. Напомним, американец в ходе предвыборной кампании сделал немало громких заявлений (в том числе финансовых) по поводу будущего НАТО. И как раз тема денежных расходов на оборону стала одной из главных на встрече лидеров. Второй темой стало участие НАТО в борьбе с группировками террористов на Ближнем Востоке и в Афганистане.


Что касается России, то её тема в официальную повестку дня отчего-то не вошла. С другой стороны, генсек Йенс Столтенберг заявил, что Москва «всегда включена в повестку дня» НАТО.

Обозреватель «Би-би-си» Михаил Смотряев попросил руководителя российских программ в Финском институте международных отношений Аркадия Мошеса высказаться на тему НАТО и России.

Аркадий Мошес считает, что тема России на саммите не является первоочередной уже потому, что все решения приняты, и «никакой необходимости поднимать эту тему заново не существует».

В соответствии с этими решениями те члены альянса, которые полагают, что находятся в угрожающей ситуации, получили необходимые заверения, и меры, о которых договорились в Уэльсе и в Варшаве, принимаются. России послан сигнал, что в случае чего НАТО, и в том числе крупнейшие европейские страны, будут с первой минуты вовлечены в разрешение конфликта, не дай бог с применением оружия. Как считается, сдерживающий эффект эти меры уже принесли.


При этом «все согласны с тем, что нужно вести диалог, пусть достаточно абстрактный и минималистский».

Главным на саммите-ужине, безусловно, явилось эмоциональное выступление мистера Трампа.

Трамп атаковал союзников по альянсу критикой за неисполнение ими финансовых обязательств. «Из 28 стран НАТО 23 задолжали огромные суммы американским налогоплательщикам. США сегодня тратят на оборону больше, чем все остальные государства альянса вместе взятые», — цитирует американского президента «Утро.ру» .

Мистер Трамп потребовал от участников альянса довести военные расходы до 2% ВВП, отметив в своей речи, что «это абсолютный минимум, который необходим странам НАТО для обновления своих военных возможностей».

«Если бы страны НАТО сделали свой полный и всесторонний вклад, тогда НАТО было бы сильнее, чем сегодня, особенно в том, что касается угрозы терроризма», — добавил он.

Призвав партнёров по альянсу быть сильными и бдительными, мистер Трамп перечислил главные угрозы для членов: терроризм, мигрантов и… Россию.

Особо следует отметить готовность альянса продолжать поддержку Украины. «Мы будем продолжать укреплять наше партнёрство с Украиной, оказывать практическую и политическую поддержку», — заявил по окончании саммита господин Столтенберг.

Как видим, «диалог» альянса с Москвой сведён до минимума, и едва ли натовцы собираются такой уровень повышать. «Враги» и «партнёры» обозначены открыто, Трамп и Столтенберг соврать не дадут. Первых они поставили в список противников наряду с террористами, вторым пообещали поддержку.

Холодная война 2.0 продолжается. Разница с холодной войной 1.0 в том, что на стороне НАТО теперь находятся и бывшие соцстраны Европы, и Украина.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 17

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:02
    Даля наверное это фото (к статье) с Трампом в кабинете у себя повесит. feel
    Наблюдатель2014
    1. Александр романов Сегодня, 08:12
      Цитата: Наблюдатель2014
      Даля наверное это фото (к статье) с Трампом в кабинете у себя повесит.

      Когда Путин приезжает в какои нибудь регион,чиновники так же вокруг него.
      Александр романов
      1. maxim947 Сегодня, 09:05
        Смешно все это выглядет, клоуны чертовы. Хотя история знает немало примеров когда таких клоунов толкали на развязывания глобальных войн.
        maxim947
  2. mitrich Сегодня, 08:07
    Это как в частушке: "мимо тещиного дома я без шуток не хожу..." Ну не может ната без России, захиреет, зачахнет и сдохнет.
    А по поводу напряга амеров о увеличении остальными военных расходов, это для нас не хорошо. Их совокупный военный бюджет будет просто не сопоставим с нашим. Хотя и сейчас разница удручает.
    Одна надежда - на РВСН.
    mitrich
    1. Астарт Сегодня, 09:02
      Если Россия на повестке у НАТО значит мы все делаем правильно. (не путать с ИГИЛ, они бармалеи и террористы)
      Астарт
  3. soroKING Сегодня, 08:09
    как они все к нему тянутся...
    а он такой важный wassat laughing laughing
    soroKING
    1. Александр романов Сегодня, 08:18
      Цитата: soroKING
      как они все к нему тянутся...

      Это потому ,что несколько месяцев назад,вот эти рядом с ним на фото,помоями Трампа поливали. Теперь приходиться вылизывать ему пятую точку. Типа -Прости ,дураком был,не ведал,что говорил.
      Александр романов
      1. Астарт Сегодня, 09:06
        Ну Макрошка заявил что 2% Франция тратить никогда не будет, мол не заставите. Через сколько дней его загнут и отшлепают?
        Астарт
  4. Masya Masya Сегодня, 08:21
    вот, если бы не Россия и бабки, то им и собираться не зачем, потрепаться не о чем будет!!! wink
    Masya Masya
    1. Grukhin Сегодня, 09:27
      Так ведь и весь их блок на Россию заточен. А с другой стороны было бы обидно если они считали для себя главной угрозой скажем Гваделупу а не нас. А так да только мы их раком неоднократно ставили, и ещё поставим. И сравнивать ВВП не уместно если у тебя куча денег, а драться ты не умеешь да ещё и побздехиваешь, то деньги не помогут.
      Grukhin
  5. Бензорез Сегодня, 08:33
    "Аркадий Мошес считает, что тема России на саммите не является первоочередной уже потому, что все решения приняты, и «никакой необходимости поднимать эту тему заново не существует».
    Всё содержание статьи можно свести собственно к этим словам на мой провинциальный взгляд.
    Бензорез
  6. Alexey-74 Сегодня, 08:38
    Сходка авторитетов......пора Росгвардию вызывать........ laughing
    Alexey-74
  7. sabakina Сегодня, 09:02
    Главным на саммите-ужине, безусловно, явилось эмоциональное выступление мистера Трампа.

    Да он и не на ужине, весь на эмоциях был, когда оттолкнул президента Черногории, что бы быть в первом ряду.
    sabakina
    1. vladimirvn Сегодня, 09:07
      По своим манерам напоминает Бенито Муссолини с его самолюбованием. А так, какой-то избалованный бутуз, которогоу некому дать подзатыльник и поставить в угол.
      vladimirvn
      1. sabakina Сегодня, 10:10
        Кстати, я тоже заметил сходство с Бенито....
        sabakina
  8. dojjdik Сегодня, 09:07
    еврейская кукла трампик ошибается-холодная война закончилась ей на смену пришла война диверсий и чем раньше Лавров поймет это тем лучше; диверсионная война хуже чем холодная но лучше чем ядерная
    dojjdik
  9. pvv113 Сегодня, 10:11
    Что касается России, то её тема в официальную повестку дня отчего-то не вошла

    Непорядок. Видать в НАТО есть проблемы, раз про Россию забыли
    pvv113
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