На саммите НАТО приняли решение о миссии в Афганистане и о денежных взносах на развитие альянса

Я рад, что сегодня целый ряд членов НАТО заявили о выделении новых сил. И на основании этого обзора мы будем принимать новые решения в ближайшее время,

Сегодня мы решили разработать ежегодные национальные планы, разъясняющие, каким образом союзники намерены выполнить свои обещания по вкладу в оборону, сделанные в 2014 год (не менее 2 % ВВП),

Первое: как страны собираются соответствовать своим обязательствам о выполнении 2% ВВП для обороны, из которых 20% должны инвестироваться в основные виды вооружений и техники. Второе: как осуществить дополнительное инвестирование по основным военным силам и средствам, в которых мы нуждаемся. И третье: каким образом члены НАТО намерены вкладывать средства в миссии альянса, операции и другие мероприятия,

Ежегодные национальные планы помогут нам сохранить набранное поступательное движение и инвестировать в оборону больше и лучше для поддержания общей безопасности,

Берлинская стена – символ прошлого. Она была построена, чтобы расколоть Европу. Союзники по НАТО объединились, чтобы защитить свободу, демократию и человеческое достоинство,