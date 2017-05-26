На саммите НАТО приняли решение о миссии в Афганистане и о денежных взносах на развитие альянса
Участники саммита НАТО в Брюсселе рассмотрели работу небоевой миссии альянса в Афганистане и решили, что будут продолжать ее выполнение, передает Интерфакс .
Он также сообщил о принятом решении, обязывающем каждую страны составлять ежегодные планы по вкладам в оборону.
По его словам, «национальные планы будут покрывать три основные сферы: деньги, силы и средства, вклады (в миссии и операции)».
Он отметил, что «первый набор отчетов по национальным планам будет завершен к декабрю этого года».
Стоит отметить, что саммит НАТО прошел в Брюсселе в новой штаб-квартире.
На аллее, ведущей к главному зданию также открыли памятник, представляющий собой часть Берлинской стены и мемориал жертвам терактов «11 сентября 2011 года» в Нью-Йорке, а также 5-й статье устава НАТО.
Я рад, что сегодня целый ряд членов НАТО заявили о выделении новых сил. И на основании этого обзора мы будем принимать новые решения в ближайшее время,сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи глав государств-участников.
Он также сообщил о принятом решении, обязывающем каждую страны составлять ежегодные планы по вкладам в оборону.
Сегодня мы решили разработать ежегодные национальные планы, разъясняющие, каким образом союзники намерены выполнить свои обещания по вкладу в оборону, сделанные в 2014 год (не менее 2 % ВВП),сказал генсек.
По его словам, «национальные планы будут покрывать три основные сферы: деньги, силы и средства, вклады (в миссии и операции)».
Первое: как страны собираются соответствовать своим обязательствам о выполнении 2% ВВП для обороны, из которых 20% должны инвестироваться в основные виды вооружений и техники. Второе: как осуществить дополнительное инвестирование по основным военным силам и средствам, в которых мы нуждаемся. И третье: каким образом члены НАТО намерены вкладывать средства в миссии альянса, операции и другие мероприятия,рассказал Столтенберг.
Он отметил, что «первый набор отчетов по национальным планам будет завершен к декабрю этого года».
Ежегодные национальные планы помогут нам сохранить набранное поступательное движение и инвестировать в оборону больше и лучше для поддержания общей безопасности,заявил генсек.
Стоит отметить, что саммит НАТО прошел в Брюсселе в новой штаб-квартире.
На аллее, ведущей к главному зданию также открыли памятник, представляющий собой часть Берлинской стены и мемориал жертвам терактов «11 сентября 2011 года» в Нью-Йорке, а также 5-й статье устава НАТО.
Берлинская стена – символ прошлого. Она была построена, чтобы расколоть Европу. Союзники по НАТО объединились, чтобы защитить свободу, демократию и человеческое достоинство,сказал Столтенберг на церемонии открытия.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr/ru
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