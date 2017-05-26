10:15 26 мая

На саммите НАТО приняли решение о миссии в Афганистане и о денежных взносах на развитие альянса

Участники саммита НАТО в Брюсселе рассмотрели работу небоевой миссии альянса в Афганистане и решили, что будут продолжать ее выполнение, передает Интерфакс .



Я рад, что сегодня целый ряд членов НАТО заявили о выделении новых сил. И на основании этого обзора мы будем принимать новые решения в ближайшее время,
сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи глав государств-участников.


Он также сообщил о принятом решении, обязывающем каждую страны составлять ежегодные планы по вкладам в оборону.

Сегодня мы решили разработать ежегодные национальные планы, разъясняющие, каким образом союзники намерены выполнить свои обещания по вкладу в оборону, сделанные в 2014 год (не менее 2 % ВВП),
сказал генсек.

По его словам, «национальные планы будут покрывать три основные сферы: деньги, силы и средства, вклады (в миссии и операции)».

Первое: как страны собираются соответствовать своим обязательствам о выполнении 2% ВВП для обороны, из которых 20% должны инвестироваться в основные виды вооружений и техники. Второе: как осуществить дополнительное инвестирование по основным военным силам и средствам, в которых мы нуждаемся. И третье: каким образом члены НАТО намерены вкладывать средства в миссии альянса, операции и другие мероприятия,
рассказал Столтенберг.

Он отметил, что «первый набор отчетов по национальным планам будет завершен к декабрю этого года».

Ежегодные национальные планы помогут нам сохранить набранное поступательное движение и инвестировать в оборону больше и лучше для поддержания общей безопасности,
заявил генсек.

Стоит отметить, что саммит НАТО прошел в Брюсселе в новой штаб-квартире.

На аллее, ведущей к главному зданию также открыли памятник, представляющий собой часть Берлинской стены и мемориал жертвам терактов «11 сентября 2011 года» в Нью-Йорке, а также 5-й статье устава НАТО.

Берлинская стена – символ прошлого. Она была построена, чтобы расколоть Европу. Союзники по НАТО объединились, чтобы защитить свободу, демократию и человеческое достоинство,
сказал Столтенберг на церемонии открытия.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr/ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. soroKING Сегодня, 08:25
    союз меча и орала
    а отца всемирной демократии спасут 300 рублей? wassat
    soroKING
    1. RASKAT Сегодня, 08:29
      Не хозяин приехал раздал приказы, бандерлоги утвердительно кивали головами.
      Донни Козырь (по матери Маклауд) показал ху из Папка и что он думает о Евросоюзе lol
      RASKAT
      1. Partyzan Сегодня, 08:33
        Трамп прошелся по народу
        Partyzan
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:28
    На саммите НАТО приняли решение о миссии в Афганистане и о денежных взносах на развитие альянса
    Трамп всё-таки "уговорил" их что с баблом нужно расставаться легко laughing А теперь вопрос для любителей одно полярного мира.Что с вами со всеми будет.Если перестанет существовать Россия и Китай.? Да Америка в элизиум окончательно превратится.И будет вас всех в хвост и гриву чихвостить. Вот и не поверь потом, что Америке друзья не нужны.Ей вассалы нужны.
    А в Афганистане что опять двадцать пять? Или опумнуму маку нужно больше охраны?
    Наблюдатель2014
  3. Влад5307 Сегодня, 08:35
    Цитата: Наблюдатель2014
    На саммите НАТО приняли решение о миссии в Афганистане и о денежных взносах на развитие альянса
    Трамп всё-таки "уговорил" их что с баблом нужно расставаться легко laughing А теперь вопрос для любителей одно полярного мира.Что с вами со всеми будет.Если перестанет существовать Россия и Китай.? Да Америка в элизиум окончательно превратится.И будет вас всех в хвост и гриву чихвостить. Вот и не поверь потом, что Америке друзья не нужны.Ей вассалы нужны.

    Ну так вассалы и не могут не "согласиться" с желаниями господина! Объединенная Европа нужна для противостояния России и затыкания дыр в политике Вашингтона в других регионах мира, экономя при этом свои деньги для внутренненго развития СГА(см. предвыборные обещания Трампа-па!). hi
    Влад5307
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:14
    В Германии стоят оккупационные войска. Она продолжает быть оккупированной страной. Остальные члены НАТО в военном отношении - мелкотравчаты. Трамп - молодец. Построил вассалов, и приказал - надо срочно прикормить штатовский ВПК. Ну ка, открыли кошельки... Иначе страшный Русский медведь вас съест laughing
    Горный стрелок
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