Что мешает европейским профессионалам решить проблему террора?
Теракт в Манчестере вызвал новые споры насчёт игнорирования террористической исламистской угрозы в Европе. Аналитики считают, что отрицание такого рода опасности ограничивает возможности профессионалов решать проблемы радикализма.
Отрицание Европы угрозы исламского терроризма вызывает у специалистов по безопасности недоумение, пишет в «The Washington Times» Роуэн Скарборо.
Манчестерский теракт, указывает автор статьи, напоминает о сетованиях аналитиков из среды тех, кто ведёт борьбу с терроризмом. Они говорят, что Европа впала в грех отрицания угрозы исламистского террора. Лондонский мэр вообще уже договорился до того, что терроризм — это «неотъемлемая часть» городской жизни. А лондонская полиция, добавляет Скарборо, в марте заявила, что она не может обозначить в точности мотив нападения мусульманина, который являлся британским гражданином.
Журналист напоминает, что матушка Европа стала домом для тысяч мигрантов из Сирии, заражённой «Исламским государством» (запрещено в РФ), а также беженцев из других стран с мусульманским большинством. Сообщения в социальных сетях доказывают: террористическая группировка «воспитывала» своих лидеров прямо под носом у европейских разведчиков.
«Состояние отрицания, пронизывающее политический класс, до сих пор ограничивает способность профессионалов в области безопасности решать проблему радикализма, проявляемого неофитами, обученными в домашних условиях», — говорит Майкл Рубин, внешнеполитический аналитик American Enterprise Institute. Возвращающиеся в ЕС боевики «Исламского государства» собираются подлить бензина в костёр если не сегодня, так завтра. Радикализм может укорениться в Европе, считает эксперт.
Европейский союз лишь недавно задумался о создании собственного контртеррористического центра в Гааге (январь 2016 года). И это после многих лет террористических атак исламистов! И что же там создали? Контору со штатом в 49 человек! А вот в США в 2005 году был создан Национальный центр борьбы с терроризмом, где работают 750 сотрудников.
Стивен Сталински, возглавляющий Ближневосточный исследовательский институт СМИ (MEMRI), подсчитал: в Европе живут тысячи сторонников «Исламского государства». Оценка основана на диалогах в социальных сетях.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая во вторник подняла уровень угрозы терроризма до критического уровня, избегает точной формулировки мотива преступления.
Роберт Спенсер, учёный, который руководит исследовательским проектом Jihad Watch, говорит, что отсутствие объяснений является симптомом отказа Европы от признания угрозы исламистского террора. По его мнению, Тереза Мэй даже не знает, что такое идеология джахадизма. И подобное отрицание «преобладает по всей Европе». Сюда едет «огромное количество мусульман», а власти «притворяются, что тем самым не импортируется джихад, хаос и кровопролитие».
Ларри Джонсон, консультант и бывший сотрудник по борьбе с терроризмом Государственного департамента, в прошлом году находился в Лондоне, где вёл по обучению наблюдению за потенциальными террористами. Основным сдерживающим фактором, по его словам, является присутствие полиции. Мистер Джонсон отмечает, что его поразило, как мало полицейских в форме он видел на улицах. Британское правительство полагается на информаторов в мусульманских кварталах и наблюдения MI5 для предотвращения атак.
Однако пресса пишет, что Салман Абеди, которого власти определили во вторник как маньяка-самоубийцу, был известен правительству как потенциальный радикал.
По мнению эксперта, исламисты-террористы «пытаются притворяться», что они такие же, как англичане, но «это не так».
Далее в материале отмечается, что из основных европейских целей «Исламского государства» (Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Германии и Франции) наиболее серьёзно относится к исламской угрозе Франция. Франция до сих пор остаётся в ситуации чрезвычайного положения, введённого в 2015 году после терактов в Париже. Чрезвычайное положение продлевалось уже трижды. Кроме того, во Франции наложены ограничения на мусульманскую одежду и массовые публичные молитвы. Аналитики также говорят, что Париж ведёт усиленную разведку, которая по своей тщательности превосходит соответствующие усилия «любого другого европейского государства».
Иное мнение высказывается в редакционной статье «The New York Times» .
Взрывы в Манчестере, от которых погибли в основном дети и молодые люди, являются попыткой спровоцировать в западных государствах жажду мести, а также стремление «к абсолютной безопасности». Атака в Манчестере является «попыткой поколебать Британию, а также остальную Европу и весь Запад до самого основания». Стремление Европы к абсолютной безопасности может стать в результате настолько сильным, что сметёт традиционные демократические ценности.
И вот этого-то и хочет «Исламское государство». Оно желает «наблюдать» за тем, как западные демократии принимают и ведут «свою версию безумной войны», в которой мусульмане сталкиваются с христианами. Это и было целью всех прочих нападений в Европе. Экстремисты обрывали жизни людей, просто наслаждаясь этим процессом, будь то на концерте или в кафе в Париже, или на фейерверке в Ницце, или на рождественском базаре в Берлине.
Да, здесь требуется «максимальная бдительность», и Британия уже повысила уровень угрозы до критического. Вместе с тем важно, чтобы в Великобритании, как и в остальной Европе и в Соединённых Штатах, иммигранты не стали козлами отпущения.
Решающее значение имеет понимание. Самый быстрый способ потерять в открытом обществе те свободы, которое «Исламское государство» стремится уничтожить, — это разжечь этническую, расистскую и религиозную ненависть. И кое-кто непременно попробует это сделать, считает редакция.
В британской газете «The Times» высказывается оптимистичное мнение о грядущей победе «цивилизации» над группировками, сеющими смерть и страх.
Для победы цивилизация применит три вида оружия: разведывательные данные спецслужб, стойкость граждан и стремление лидеров Европы сохранить ценности, против которых террористы воюют.
С помощью одной только толерантности фундаментализм обнажит свою примитивную сущность. Открытость же западных обществ обеспечит и открытость боевиков: им попросту негде будет спрятаться.
Итак, пока эксперты критикуют государства Европы за игнорирование остро стоящей проблемы исламистского террора, некоторые британские журналисты уже чуть ли не празднуют победу над «Исламским государством». Победу эту обеспечат в числе первых спецслужбы.
Ошибка аналитиков из прессы в том, что как раз профессионалы из спецслужб открыто жалуются на отрицание европейскими политиками угрозы исламистского терроризма в Европе. Очевидно, цель такого отрицания — нежелание подрывать принципы толерантности и прочие ценности западных обществ, превращая последние в полицейские государства с тотальной слежкой всех за всеми.
Как разрешить это противоречие, ни в Лондоне, ни в Брюсселе пока не понимают.
Отрицание Европы угрозы исламского терроризма вызывает у специалистов по безопасности недоумение, пишет в «The Washington Times» Роуэн Скарборо.
Манчестерский теракт, указывает автор статьи, напоминает о сетованиях аналитиков из среды тех, кто ведёт борьбу с терроризмом. Они говорят, что Европа впала в грех отрицания угрозы исламистского террора. Лондонский мэр вообще уже договорился до того, что терроризм — это «неотъемлемая часть» городской жизни. А лондонская полиция, добавляет Скарборо, в марте заявила, что она не может обозначить в точности мотив нападения мусульманина, который являлся британским гражданином.
Журналист напоминает, что матушка Европа стала домом для тысяч мигрантов из Сирии, заражённой «Исламским государством» (запрещено в РФ), а также беженцев из других стран с мусульманским большинством. Сообщения в социальных сетях доказывают: террористическая группировка «воспитывала» своих лидеров прямо под носом у европейских разведчиков.
«Состояние отрицания, пронизывающее политический класс, до сих пор ограничивает способность профессионалов в области безопасности решать проблему радикализма, проявляемого неофитами, обученными в домашних условиях», — говорит Майкл Рубин, внешнеполитический аналитик American Enterprise Institute. Возвращающиеся в ЕС боевики «Исламского государства» собираются подлить бензина в костёр если не сегодня, так завтра. Радикализм может укорениться в Европе, считает эксперт.
Европейский союз лишь недавно задумался о создании собственного контртеррористического центра в Гааге (январь 2016 года). И это после многих лет террористических атак исламистов! И что же там создали? Контору со штатом в 49 человек! А вот в США в 2005 году был создан Национальный центр борьбы с терроризмом, где работают 750 сотрудников.
Стивен Сталински, возглавляющий Ближневосточный исследовательский институт СМИ (MEMRI), подсчитал: в Европе живут тысячи сторонников «Исламского государства». Оценка основана на диалогах в социальных сетях.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая во вторник подняла уровень угрозы терроризма до критического уровня, избегает точной формулировки мотива преступления.
Роберт Спенсер, учёный, который руководит исследовательским проектом Jihad Watch, говорит, что отсутствие объяснений является симптомом отказа Европы от признания угрозы исламистского террора. По его мнению, Тереза Мэй даже не знает, что такое идеология джахадизма. И подобное отрицание «преобладает по всей Европе». Сюда едет «огромное количество мусульман», а власти «притворяются, что тем самым не импортируется джихад, хаос и кровопролитие».
Ларри Джонсон, консультант и бывший сотрудник по борьбе с терроризмом Государственного департамента, в прошлом году находился в Лондоне, где вёл по обучению наблюдению за потенциальными террористами. Основным сдерживающим фактором, по его словам, является присутствие полиции. Мистер Джонсон отмечает, что его поразило, как мало полицейских в форме он видел на улицах. Британское правительство полагается на информаторов в мусульманских кварталах и наблюдения MI5 для предотвращения атак.
Однако пресса пишет, что Салман Абеди, которого власти определили во вторник как маньяка-самоубийцу, был известен правительству как потенциальный радикал.
По мнению эксперта, исламисты-террористы «пытаются притворяться», что они такие же, как англичане, но «это не так».
Далее в материале отмечается, что из основных европейских целей «Исламского государства» (Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Германии и Франции) наиболее серьёзно относится к исламской угрозе Франция. Франция до сих пор остаётся в ситуации чрезвычайного положения, введённого в 2015 году после терактов в Париже. Чрезвычайное положение продлевалось уже трижды. Кроме того, во Франции наложены ограничения на мусульманскую одежду и массовые публичные молитвы. Аналитики также говорят, что Париж ведёт усиленную разведку, которая по своей тщательности превосходит соответствующие усилия «любого другого европейского государства».
Иное мнение высказывается в редакционной статье «The New York Times» .
Взрывы в Манчестере, от которых погибли в основном дети и молодые люди, являются попыткой спровоцировать в западных государствах жажду мести, а также стремление «к абсолютной безопасности». Атака в Манчестере является «попыткой поколебать Британию, а также остальную Европу и весь Запад до самого основания». Стремление Европы к абсолютной безопасности может стать в результате настолько сильным, что сметёт традиционные демократические ценности.
И вот этого-то и хочет «Исламское государство». Оно желает «наблюдать» за тем, как западные демократии принимают и ведут «свою версию безумной войны», в которой мусульмане сталкиваются с христианами. Это и было целью всех прочих нападений в Европе. Экстремисты обрывали жизни людей, просто наслаждаясь этим процессом, будь то на концерте или в кафе в Париже, или на фейерверке в Ницце, или на рождественском базаре в Берлине.
Да, здесь требуется «максимальная бдительность», и Британия уже повысила уровень угрозы до критического. Вместе с тем важно, чтобы в Великобритании, как и в остальной Европе и в Соединённых Штатах, иммигранты не стали козлами отпущения.
Решающее значение имеет понимание. Самый быстрый способ потерять в открытом обществе те свободы, которое «Исламское государство» стремится уничтожить, — это разжечь этническую, расистскую и религиозную ненависть. И кое-кто непременно попробует это сделать, считает редакция.
В британской газете «The Times» высказывается оптимистичное мнение о грядущей победе «цивилизации» над группировками, сеющими смерть и страх.
Для победы цивилизация применит три вида оружия: разведывательные данные спецслужб, стойкость граждан и стремление лидеров Европы сохранить ценности, против которых террористы воюют.
С помощью одной только толерантности фундаментализм обнажит свою примитивную сущность. Открытость же западных обществ обеспечит и открытость боевиков: им попросту негде будет спрятаться.
* * *
Итак, пока эксперты критикуют государства Европы за игнорирование остро стоящей проблемы исламистского террора, некоторые британские журналисты уже чуть ли не празднуют победу над «Исламским государством». Победу эту обеспечат в числе первых спецслужбы.
Ошибка аналитиков из прессы в том, что как раз профессионалы из спецслужб открыто жалуются на отрицание европейскими политиками угрозы исламистского терроризма в Европе. Очевидно, цель такого отрицания — нежелание подрывать принципы толерантности и прочие ценности западных обществ, превращая последние в полицейские государства с тотальной слежкой всех за всеми.
Как разрешить это противоречие, ни в Лондоне, ни в Брюсселе пока не понимают.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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