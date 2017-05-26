ФБР проверяет возможные связи зятя Трампа с Москвой

Следователи считают, что Кушнер имеет значимую информацию, которая имеет отношение к расследованию. Но это не означает, что они подозревают его в совершении преступления или намерены обвинить его,

Зять американского президента Джаред Кушнер находится под неослабным вниманием сотрудников ФБР, которые проверяют, не был ли он каким-либо образом связан с Москвой, передает Life.ru сообщение телеканала NBC News.При этом канал подчеркивает, что Кушнеру не предъявлено никаких обвинений, и фигурантом проводимого ФБР расследования (в отличие от бывших помощников Трампа Пола Манафорта и Майкла Флинна) он не является.сказал каналу осведомленный источник.По данным телеканала, «Кушнер по меньшей мере один раз – в декабре прошлого года – встречался с российским послом Сергеем Кисляком, а также общался с российским банкиром Сергеем Горьковым, однако об этих встречах он добровольно и своевременно сообщил конгрессу».Напомним, Джаред – сын американского девелопера Чарльза Кушнера, супруг Иванки Трамп, дочери 45-го президента США Дональда Трампа. С 20 января 2017 года – старший советник американского президента.