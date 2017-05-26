10:19 26 мая

ФБР проверяет возможные связи зятя Трампа с Москвой

Зять американского президента Джаред Кушнер находится под неослабным вниманием сотрудников ФБР, которые проверяют, не был ли он каким-либо образом связан с Москвой, передает Life.ru сообщение телеканала NBC News.



При этом канал подчеркивает, что Кушнеру не предъявлено никаких обвинений, и фигурантом проводимого ФБР расследования (в отличие от бывших помощников Трампа Пола Манафорта и Майкла Флинна) он не является.


Следователи считают, что Кушнер имеет значимую информацию, которая имеет отношение к расследованию. Но это не означает, что они подозревают его в совершении преступления или намерены обвинить его,
сказал каналу осведомленный источник.

По данным телеканала, «Кушнер по меньшей мере один раз – в декабре прошлого года – встречался с российским послом Сергеем Кисляком, а также общался с российским банкиром Сергеем Горьковым, однако об этих встречах он добровольно и своевременно сообщил конгрессу».

Напомним, Джаред – сын американского девелопера Чарльза Кушнера, супруг Иванки Трамп, дочери 45-го президента США Дональда Трампа. С 20 января 2017 года – старший советник американского президента.

Использованы фотографии: REUTERS/Jonathan Ernst
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Комментарии 15

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  1. Доктор Бармалей Сегодня, 09:33
    ФБР проверяет возможные связи зятя Трампа с Москвой

    Доктор Бармалей
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
      Одно из двух - либо русофобская паранойя в Матрасии достигла критического уровня , либо авианосец "Трамп" отхватил очередную торпеду ...
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 10:05
        Цитата: bouncyhunter
        Одно из двух - либо русофобская паранойя в Матрасии достигла критического уровня , либо авианосец "Трамп" отхватил очередную торпеду ...

        Не ну а чё, мне это шоу нравится... laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
          Цитата: Чёрный
          Не ну а чё, мне это шоу нравится...

          Кто побежит за пивом и покрепче ? drinks
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 10:12
            Цитата: bouncyhunter
            Кто побежит за пивом и покрепче ?

            hi Да...без покрепче не обойтись...тут даже не знаешь что посмотреть...то ли Шоу "найди шпиона", то ли шоу "гейпарад в Киеве" laughing
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
              Цитата: Чёрный
              тут даже не знаешь что посмотреть...то ли Шоу "найди шпиона", то ли шоу "гейпарад в Киеве"

              good Решение есть - два телевизора ! lol
              bouncyhunter
          2. Офицер запаса Сегодня, 10:18
            Наша либеральная братия обожает копировать все, что "Made in USA". От всяких теле-шоу до законов и кодексов. А тут такой театр происходит - и что-то тишина. И совсем не слышно воплей о возбуждении дел в отношении всех, кто связан с США. Прекрасный случай очиститься от всяких "пятых и шестых" колонн.
            Ау, господа либералы! Высечем сами себя?
            Офицер запаса
  2. Самаритянин Сегодня, 09:33
    Ну подкиньте уже пару твитов Трампу, будет веселуха! Так я за семечками и попкорном!
    Самаритянин
  3. Хагалаз Сегодня, 09:39
    Надо еще кал трамповский проверить на наличие остатков российских продуктов.....
    Хагалаз
  4. KelWin Сегодня, 09:47
    Вообще забавно работают спецслужбы у матрасиков, по идее, проверять надо было кандидата, а то вдруг казачок-то засланный. Т.е. можно понимать так, что это не было сделано, раз только сейчас этим вопросом озаботились, когда он уже президент. ФБР имеет смысл попробовать себя в качестве продюсеров желтых сериалов, вангую, успех будет ошеломительный laughing
    KelWin
  5. udincev Сегодня, 09:49
    ФБР проверяет возможные связи зятя Трампа с Москвой
    Мрсква - рулит, Путин - правит и контролирует. И никуда от этого не деться... хоть запроверяйся...
    udincev
  6. roskot Сегодня, 09:49
    Идиеты! Зять Трампа - внук Штирлица. У нас все про это знают.
    roskot
  7. Partyzan Сегодня, 09:51
    зять нового американского президента Дональда Трампа имеет белорусские корни, а его отец, несмотря на свой зрелый возраст, периодически находит в себе силы съездить в далекий Новогрудок. Дедушка и бабушка Джареда Кушнера во время Второй Мировой войны бежали из Польши и в результате многочисленных переездов в 1949 году оказались в США.
    не там копают, надо в Беларуси и в Польше laughing
    Partyzan
  8. gabonskijfront Сегодня, 10:01
    америка кого то напоминает ,Демократия ,как единственно верная идеология,борьба за мир во всём мире и подозрительность служб такая, что и не снилась в СССР
    gabonskijfront
  9. Masya Masya Сегодня, 10:17
    правильно! нужно всю семейку, шайку лейку, проверить, включая тараканов! может где, что и зацепят... wink
    Masya Masya
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