Дания закупает французские самоходные гаубицы CAESAR
Как сообщает интернет-портал ЦАМТО , французская компания «Некстер системз» заключила с Данией контракт на закупку 15 ед. 155-мм самоходных гаубиц «Цезарь» (CAESAR), расположенных на шасси с колесной формулой 8x8. Достигнутые договоренности предусматривают опцион на 6 дополнительных установок.
В марте «Некстер системз» выиграла соответствующий тендер. САУ призваны заменить устаревшие гаубицы M-109 , принятые на вооружение в 1965 году. Оценочная стоимость соглашения составляет 300 млн. крон (43,6 млн. долл.). Отгрузке подлежат система управления огнем, начальный комплект запасных частей, предусматривается обучение личного состава и оказание услуг обслуживания в течение 10 лет. Завершение поставок предполагается в середине 2019 года (спустя 24 месяца после заключения контракта).
В качестве шасси планируется использовать T-815 с восьмицилиндровым двигателем «Татра» T3C мощностью 270 кВт, коробкой передач Tatra 10 TS 210 N с электронной системой управления полуавтоматического переключения скоростей TATRA-Norgren и дополнительной коробкой передач TATRA 2.30TRS.
Расположение гаубиц на указанном шасси увеличит полезную нагрузку по сравнению с платформой с колесной формулой 6x6 и обеспечат большую устойчивость при стрельбе. Они будут оснащены новой автоматизированной системой подачи боеприпасов и смогут перевозить боекомплект из 30 выстрелов (на 12 больше, чем у версии 6x6).
До этого соглашения всего «Некстер системз» законтрактовала более 300 СГ «Цезарь» с 5 странами – Францией (приняты на вооружение в 2009 году), Ливаном, Афганистаном, Мали, Ираком.
8*8
В марте «Некстер системз» выиграла соответствующий тендер. САУ призваны заменить устаревшие гаубицы M-109 , принятые на вооружение в 1965 году. Оценочная стоимость соглашения составляет 300 млн. крон (43,6 млн. долл.). Отгрузке подлежат система управления огнем, начальный комплект запасных частей, предусматривается обучение личного состава и оказание услуг обслуживания в течение 10 лет. Завершение поставок предполагается в середине 2019 года (спустя 24 месяца после заключения контракта).
В качестве шасси планируется использовать T-815 с восьмицилиндровым двигателем «Татра» T3C мощностью 270 кВт, коробкой передач Tatra 10 TS 210 N с электронной системой управления полуавтоматического переключения скоростей TATRA-Norgren и дополнительной коробкой передач TATRA 2.30TRS.
Расположение гаубиц на указанном шасси увеличит полезную нагрузку по сравнению с платформой с колесной формулой 6x6 и обеспечат большую устойчивость при стрельбе. Они будут оснащены новой автоматизированной системой подачи боеприпасов и смогут перевозить боекомплект из 30 выстрелов (на 12 больше, чем у версии 6x6).
6*6
До этого соглашения всего «Некстер системз» законтрактовала более 300 СГ «Цезарь» с 5 странами – Францией (приняты на вооружение в 2009 году), Ливаном, Афганистаном, Мали, Ираком.
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