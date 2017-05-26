10:20 26 мая

Впервые запечатлен российский средний БЛА «Орион»

Как сообщает блог bmpd со ссылкой на интернет-портал rzn.info , на рязанском аэродроме Протасово после вырубки заградительной лесополосы возведены цеха по сборке и испытанию беспилотных летательных аппаратов, что дало возможность сторонним наблюдателям осматривать взлетно-посадочную полосу. На ней фактически впервые был замечен беспилотник ОРИОН 01.

Впервые запечатлен российский средний БЛА «Орион»


Разработка данного БЛА «Орион» осуществляется в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец" компанией "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас", в составе АФК "Система") в соответствии с контрактом с минобороны от октября 2011 года. Беспилотник принадлежит классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Ожидается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, её высота – примерно 8000 метров, вес аппарата - 1200 кг, масса полезной нагрузки - 300 килограмм.


Ранее утверждалось, что летные испытания первого прототипа БЛА "Орион" стартовали весной 2016 года.


Эскизный вид

Использованы фотографии: https://www.rzn.info/news/2017/5/24/na-ryazanskom-aerodrome-nachali-ispytyvat-bespilotniki.html?utm_source=site&utm_medium=search
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Комментарии 3

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  1. KelWin Сегодня, 10:05
    дало возможность сторонним наблюдателям осматривать взлетно-посадочную полосу

    Ворота еще не запирайте...
    KelWin
  2. Login_Off Сегодня, 10:09
    С виду напоминает подлку "Умелые ручки" :(
    Не удачный ракурс!
    Login_Off
  3. Alexey-74 Сегодня, 10:14
    Все снимки уже давно в Пентагоне наверное..........ведь для них интернет-ресурсы главная статья получения информации
    Alexey-74
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