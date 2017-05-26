Впервые запечатлен российский средний БЛА «Орион»
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на интернет-портал rzn.info , на рязанском аэродроме Протасово после вырубки заградительной лесополосы возведены цеха по сборке и испытанию беспилотных летательных аппаратов, что дало возможность сторонним наблюдателям осматривать взлетно-посадочную полосу. На ней фактически впервые был замечен беспилотник ОРИОН 01.
Разработка данного БЛА «Орион» осуществляется в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец" компанией "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас", в составе АФК "Система") в соответствии с контрактом с минобороны от октября 2011 года. Беспилотник принадлежит классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Ожидается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, её высота – примерно 8000 метров, вес аппарата - 1200 кг, масса полезной нагрузки - 300 килограмм.
Ранее утверждалось, что летные испытания первого прототипа БЛА "Орион" стартовали весной 2016 года.
Разработка данного БЛА «Орион» осуществляется в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец" компанией "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас", в составе АФК "Система") в соответствии с контрактом с минобороны от октября 2011 года. Беспилотник принадлежит классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Ожидается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, её высота – примерно 8000 метров, вес аппарата - 1200 кг, масса полезной нагрузки - 300 килограмм.
Ранее утверждалось, что летные испытания первого прототипа БЛА "Орион" стартовали весной 2016 года.
Эскизный вид
Использованы фотографии: https://www.rzn.info/news/2017/5/24/na-ryazanskom-aerodrome-nachali-ispytyvat-bespilotniki.html?utm_source=site&utm_medium=search
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