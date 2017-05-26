На Филиппинах ликвидирована группа иностранных наемников

Как договорились президенты, те документы, которые были подготовлены к саммиту, должны быть подписаны, и мы с вами сегодня с удовольствием можем констатировать, что девять важных документов были подписаны членами правительств РФ и Филиппин. Речь идет о соглашении о сотрудничестве в области обороны, меморандумах о взаимодействии в сфере атомной энергетики, торговли и инвестиций, промышленности, транспорта, культуры и искусства, о программе действий о взаимодействии в сфере туризма и, конечно, о плане консультаций между нашими ведомствами, которые подписали мы с вами. Целый ряд очень важных документов находится на завершающей стадии подготовки, в том числе по вопросам военно-технического сотрудничества, взаимодействия между правоохранительными органами,

Среди 13 боевиков, уничтоженных филиппинскими силами безопасности в районе города Марави (провинция Минданао), были двое граждан Малайзии и трое индонезийцев, передает ТАСС Пока точное количество иностранцев, участвовавших на Филиппинах в боевых действиях на стороне боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) неизвестно.В тоже время поступает информация о 500 экстремистах, засевших в окрестностях города, временно перешедшего под контроль ИГ. Силы безопасности сумели освободить населенный пункт, потеряв убитыми 6 человек.Ранее, 23 мая, президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на территории всей провинции Минданао.Между тем, по данным агентства, Россия и Филиппины уже подписали девять важных документов по договоренности президентов, в том числе в сфере обороны. Стороны готовят к подписанию еще ряд соглашений.сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с филиппинским коллегой Аланом Питером Кайетано.