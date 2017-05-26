12:48 26 мая

На Филиппинах ликвидирована группа иностранных наемников

Среди 13 боевиков, уничтоженных филиппинскими силами безопасности в районе города Марави (провинция Минданао), были двое граждан Малайзии и трое индонезийцев, передает ТАСС .

На Филиппинах ликвидирована группа иностранных наемников


Пока точное количество иностранцев, участвовавших на Филиппинах в боевых действиях на стороне боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) неизвестно.


В тоже время поступает информация о 500 экстремистах, засевших в окрестностях города, временно перешедшего под контроль ИГ. Силы безопасности сумели освободить населенный пункт, потеряв убитыми 6 человек.

Ранее, 23 мая, президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на территории всей провинции Минданао.

Между тем, по данным агентства, Россия и Филиппины уже подписали девять важных документов по договоренности президентов, в том числе в сфере обороны. Стороны готовят к подписанию еще ряд соглашений.

Как договорились президенты, те документы, которые были подготовлены к саммиту, должны быть подписаны, и мы с вами сегодня с удовольствием можем констатировать, что девять важных документов были подписаны членами правительств РФ и Филиппин. Речь идет о соглашении о сотрудничестве в области обороны, меморандумах о взаимодействии в сфере атомной энергетики, торговли и инвестиций, промышленности, транспорта, культуры и искусства, о программе действий о взаимодействии в сфере туризма и, конечно, о плане консультаций между нашими ведомствами, которые подписали мы с вами. Целый ряд очень важных документов находится на завершающей стадии подготовки, в том числе по вопросам военно-технического сотрудничества, взаимодействия между правоохранительными органами,
сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с филиппинским коллегой Аланом Питером Кайетано.

Использованы фотографии: http://mirnews.su
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Комментарии 23

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  1. kolkulon Сегодня, 10:19
    Все таки вымагнул оружие.
    kolkulon
    1. Венд Сегодня, 10:21
      Стоит кому-то сказать против США, сразу начинается бес предел.
      Венд
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
        Цитата: Венд
        Стоит кому-то сказать против США, сразу начинается бес предел.

        hi И творится этот беспредел чужими руками , так что наличие иностранных наёмников не удивляет .
        bouncyhunter
        1. dik-nsk Сегодня, 11:16
          надо Дутерте заявить о нападении игил на страну, официально призвать Россию в помощь, разместить наши крылья (ну, не летать же от нас каждый раз)))) затем для защиту подтянуть С-300/400, а уж потом, чтобы совсем безопасно стало и Искандеры в придачу. а что? надо помочь бедным филиппинцам в борьбе с террором)))
          dik-nsk
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:19
            То есть , поступить как Асад ? Идея неплохая , но есть вопрос : а потянет Россия и нужно ли ей это ?
            bouncyhunter
        2. pvv113 Сегодня, 11:38
          И мы прекрасно знаем, чьи тут уши, и не удивляемся, если там же оказываются их советники и инструкторы. Привет, Паша!
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
            Цитата: pvv113
            И мы прекрасно знаем, чьи тут уши, и не удивляемся, если там же оказываются их советники и инструкторы.

            Всё по накатанной колее . wink Привет , Володя ! hi
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 11:45
              Действительно, зачем изобретать велосипед, если все изобретено и обкатано, то есть накатано
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
                Любая система со временем начинает ломаться . И приходится либо бесконечно её ремонтировать , либо изобретать новую . wink
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 11:50
                  Видать время еще не подошло, но будем надеяться
                  pvv113
    2. Арон Заави Сегодня, 10:23
      Цитата: kolkulon
      Все таки вымагнул оружие.

      У Израиля? wink
      Арон Заави
      1. Partyzan Сегодня, 10:24
        вместе с носителями? laughing
        Partyzan
    3. Geisenberg Сегодня, 11:44
      Цитата: kolkulon
      Все таки вымагнул оружие.


      Подбирал бы ты выражения дружок. Это хохлы вымагивают у америкосов оружие. А тут страны договорились о поставках.
      Geisenberg
  2. Комментарий был удален.
  3. dvina71 Сегодня, 10:19
    Интересная ситуация.. Дутэртэ в Москву,игил захватывает городок в провинции Филиппин.. Совпадение?
    dvina71
  4. сибиралт Сегодня, 10:20
    А если Дутерте официально попросит у России военную помощь в борьбе с ИГ на Филиппинах и предоставит нам участок лет на 50 под военные базы? belay
    сибиралт
    1. Partyzan Сегодня, 10:23
      там тепло, хорошо, и бананов много, а витимины для солдат нужны soldier
      Partyzan
    2. donavi49 Сегодня, 11:32
      Ну с теми бабахами филиппинская армия и сама справится.

      Да и сомнительно, что ей реально сможет помочь РФ - вот быстро. ТВД не профильный от слова полностью. А поставки техники не решат в обозримой перспективе. Даже если сейчас поставить какие Т-72Б3 - то в бой они пойдут в лучшем случае осенью (если речь про филиппинские экипажи).

      Пехотно, армия вооружена очень хорошо. Это не сирийцы. Тут и окапывание, и 2 подствольника на отделение, и пулеметы, и марксманы, и СИЗ повально.


      Ах, под такой разворот, можно и Майдан в Маниле поймать, с блокированием денег и объявлением Дутерте новым Саддамом со всеми прилетающими факторами.
      donavi49
  5. den-protector Сегодня, 10:36
    Филиппины после испано-американской войны конца 19-начала 20 вв. считаются "вотчиной" США. Поэтому матрасы будут промежность рвать, чтобы не допустить туда геополитических конкурентов, особенно Россию. Используют все средства, как в Сирии. А с руководством Филиппин тоже надо держать ухо востро, а то как бы не получилось, как в свое время в Египте с Г.А. Несером. Многовекторность, ну или просто прямое предательство, дело распространенное.
    den-protector
  6. Толстоевский Сегодня, 10:42
    работайте, братья!
    Толстоевский
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    Если это группировка действительно ИГиловская, то не удивительно, что в ней наемники. Радикалы и безбашенные из числа мусульман как мухи на ... слетаются в эту организацию из разных частей света. Надеюсь, что президент Филиппин радикально решит эту проблему. По поводу договоренностей о сотрудничестве с Москвой - хорошо.
    rotmistr60
    1. donavi49 Сегодня, 11:27
      Jamaah Abu Sayyaf - они там уже давно активничают. Но, раньше максимум днем рейдили деревни + ночной контроль. А так сидели по джунглям. Ну и теракты изредка.

      А тут полноценная операция, с захватом города в стиле Мосула (да и сам город на 200 000 человек если что).

      Насчет отбили, пока это лишь хотелки. Бабахи держат сам город. Армейцы его обжали просто, отбили кампус (на окраине) и больницу.


      Над городом летает спецборт ВВС Филиппин Бичкрафт с фотооборудованием (проводится детальная съемка). Также по трафику с северных островов активно перебрасывают народ, включая челночники обеими Геркулесами, которые на ходу. Возможно и новый ДКВД Тарлак привлекут, чтобы доставить бронетехнику и артиллерию из под Манилы.

      Пока реального штурма нет. Обжали до плотного сопротивления и интенсивно стягивают войска.
      donavi49
      1. PSih2097 Сегодня, 12:03
        Цитата: donavi49
        Возможно и новый ДКВД Тарлак привлекут,

        ему до ДКВД (десантный корабль вертолетоносец-док) типа Мистраль "как до китая ползком"...
        Это ДКД (десантный корабль-док)
        PSih2097
  8. Сергей уи Сегодня, 10:53
    А где белые каски??? Тиран Дутерте убивает умеренных оппозиционеров !!!!
    Сергей уи
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