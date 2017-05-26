12:47 26 мая

Более 60 % американцев видят в России врага

Около двух третей американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов, приводит Лента.ру данные опроса, проведенного телеканалом Fox News.



Неприятелем Россию считают 64 процента опрошенных,
говорится в сообщении.


Отмечается, что в 2013 году записали Россию во враги США только 40 % респондентов, при этом 47 % назвали ее дружественной страной.

Тем не менее, в антирейтинге РФ заняла лишь 4 место. «Страшнее» нее оказались КНДР (93 %), Иран (80 %) и Сирия (76 %).

Большинство опрошенных (73 %) полагают, что президент Трамп рассматривает Россию как дружественное государство. Противоположного мнения придерживаются 20 %.

Среди союзников на первом месте оказалась Канада (96 %), затем Британия (95 %), Франция (92 %) и Германия (87 %).

«Опрос проводился по телефону в общенациональном масштабе с 21 по 23 мая. В нем приняли участие более тысячи зарегистрированных американских избирателей. Статистическая погрешность не превышает трех процентов», – уточнила редакция канала.

Использованы фотографии: https://pixabay.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. Толстоевский Сегодня, 10:47
    ожирение ведёт к слабоумию
    Толстоевский
    1. сибиралт Сегодня, 10:49
      Неужто всех американцев опросили? belay
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 11:06
        Цитата: сибиралт
        Неужто всех американцев опросили? belay

        А чего их опрашивать, у них на генном уровне все записаны- кто в рабов, кто в вассалов!

        НасРать
        1. dik-nsk Сегодня, 11:10
          Около двух третей американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов
          взаимно, мы тоже считаем матрасию врагом
          dik-nsk
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:37
            и процент может быть не меньшим,борзота этих "исключительных" мерзавцев раздражает любого нормального,здравомыслящего человека.
            Ратник с пулеметом
          2. К0щей Сегодня, 12:02
            Цитата: dik-nsk
            взаимно, мы тоже считаем матрасию врагом

            что интересно, большая часть стран считает США самым опасным государством
            К0щей
        2. bulvas Сегодня, 11:13
          Нам бы свою страну построить нормальную и плевать, кто и как нас считает- от 1 до 100 или наоборот.

          Кто-то же нам мешает это сделать, подозреваю, что в основном, это не американцы, они нам разве что, настроение портят, а иногда и забавляют

          Еще, конкуренцию составляют, вот коммерческие запуски у нас забирают.
          Но тут виноват тот, кто конкуренцию проигрывает

          Почему-то, уверен, если вдруг США исчезнет, лучше мы жить не станем ....
          bulvas
          1. Николай Фёдоров Сегодня, 11:38
            Почему-то, уверен, если вдруг США исчезнет, лучше мы жить не станем ....


            Позиция серого ребёнка из подземелья...
            Николай Фёдоров
            1. bulvas Сегодня, 11:39
              Цитата: Николай Фёдоров
              Позиция серого ребёнка из подземелья...


              Романтик или начинающий писатель?

              Или просто не умеет четко выразить свою мысль?

              Может не понимает написанное?
              Тогда поясню, я не злопаматный:

              Думаете, РЖД вдруг изменит тарифы и Транссиб станет выгоден для перевозки грузов своих (рыбы с ДВ) и транзитных?

              Думаете, сети перестанут грабить производителя и введут разумную наценку

              Думаете .....




              bulvas
              1. НасРать Сегодня, 11:59
                Цитата: bulvas

                Думаете, сети перестанут грабить производителя и введут разумную наценку
                Думаете .....

                в подтверждение слов:


                wassat

                НасРать
                1. bulvas Сегодня, 12:00
                  Цитата: НасРать
                  в подтверждение слов:


                  наверное, американцы нам гадят (типа, сдерживают) ....
                  bulvas
                  1. НасРать Сегодня, 12:03
                    Цитата: bulvas

                    наверное, американцы нам гадят ....

                    Совместно с нашей "элитой"! laughing
                    НасРать
          2. Киса77 Сегодня, 11:42
            В 90-е в Кремле их столько бегало! Какого рожна они там делали, финансовый консультант президента было это уе сорос.Что же они лезут к нам? Пусть сидятиу себя за лужей или в гейропе, зачем войска к нашим границам подвигают, послы по России бегают, (А в среду, 24 мая, привлек внимание журналистов «Комсомолки» уже сам Егор Савин. В центре Новосибирска в кафе он встречался с американскими дипломатами — первым секретарем посольства США Эриком Холмгреном и секретарем посольства США Дэвидом Хорном) и т.д., и т.п.
            Киса77
            1. bulvas Сегодня, 11:44
              Цитата: Киса77
              В 90-е в Кремле их столько бегало! Какого рожна они там делали, финансовый консультант президента было это уе сорос.Что же они лезут к нам?


              Они лезут к нам, когда мы их пускаем
              Нех-н пускать, кого не попадя.
              Сейчас не пускаем и слава богу

              Интересно, если США бы вдруг исчезли,
              наш минфин (или кто за это отвечает в правительстве), вместо их облигаций вдруг начал бы вкладывать деньги в отечество?


              bulvas
        3. Николай Фёдоров Сегодня, 11:53
          Цитата: НасРать
          Цитата: сибиралт
          Неужто всех американцев опросили? belay

          А чего их опрашивать, у них на генном уровне все записаны- кто в рабов, кто в вассалов!

          Какой-же Трамп мерзкий, подчёркнуто-надменный, типичный представитель исключительной нации. И как все вокруг подобстрастно, по-холуйски улыбаются... Особенно премьер Черногории. Они все для этого карабкались по карьерной лестнице, чтобы вот так вот унижаться? Или это их естественное состояние?
          Николай Фёдоров
          1. bulvas Сегодня, 12:04
            Цитата: Николай Фёдоров
            Какой-же Трамп мерзкий, подчёркнуто-надменный, типичный представитель исключительной нации. И как все вокруг подобстрастно, по-холуйски улыбаются...


            Есть отличное средство от этого:
            - не разглядывать Трампа (Меркель, Грибаускайте, Макрона, американских генералов и политиков ....), а открыть сайт с простым коротким текстом и симпатичными девчонками в купальниках (или без)
            bulvas
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:50
      Пропагандистская машина Запада работу свою делает и делает хорошо . fool
      bouncyhunter
      1. DMB_95 Сегодня, 11:08
        Цитата: bouncyhunter
        Пропагандистская машина Запада работу свою делает и делает хорошо
        В любом случае мы Штатам точно НЕ друзья и никогда ими не станем , надеюсь . Слишком хорошо запомнились результаты нашей "дружбы" в конце 80-х и в 90-х годах...
        DMB_95
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:12
          Цитата: DMB_95
          Слишком хорошо запомнились результаты нашей "дружбы" в конце 80-х и в 90-х годах...

          Когда в России без одобрения или по команде из Фашингтонского обкома ничего не делалось , когда в зад матрасов целовали - были друзьями . Но времена переменились - Россия имеет своё мнение , кардинально отличающееся от мнения Матрасии . Поэтому Россия - однозначно враг !
          bouncyhunter
    3. Астарт Сегодня, 10:54
      Цитата: Толстоевский
      ожирение ведёт к слабоумию

      слабоумие ведет к ожирению :))
      Астарт
      1. Елена Захарова Сегодня, 11:07
        американцы привыкли жить за чужой счёт, и соответственно всех, кто не хочет их кормить считают своими врагакми.
        Елена Захарова
        1. Астарт Сегодня, 11:19
          Ценю вашу логику, (чуть не написал женскую) искренни +
          Астарт
    4. Geisenberg Сегодня, 11:46
      Цитата: Толстоевский
      ожирение ведёт к слабоумию


      Американское гражданство обычно ведёт к слабоумию и потом уже конечно к ожирению.
      Geisenberg
    5. Банный Сегодня, 12:37
      слабенько у нас те кто в Америке ничего не имеет дружно ее ненавидят то есть 90%)))
      Банный
  2. НЕКСУС Сегодня, 10:48
    Если обществу навязывают образ врага,значит это общество готовят к войне с этим врагом.
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:52
      Вода камень точит . Если бы матрасам долго и упорно долбили что Марс - враждебная планета , тоже поверили бы .
      bouncyhunter
      1. soroKING Сегодня, 11:01
        а там процентов 10 так и считают...ещё зомби и вампиры и эпидемия трисичухи(триппер-сифилис-чума-холера) wassat
        soroKING
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
          Вот любят матрасы бояться кого-нибудь или чего-нибудь . А масс-медиа им большой выбор предлагает . fool
          bouncyhunter
    2. Астарт Сегодня, 10:53
      Ну если НЕКСУС статусами из соц.Сетей говорить стал, жди беды :)))
      Астарт
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:59
        Цитата: Астарт
        Ну если НЕКСУС статусами из соц.Сетей говорить стал, жди беды :)))

        Уважаемый Астарт,причем тут статусы из соц.сетей? К слову,то что я написал ,это то,к чему я прихожу и к статусам в соц.сетях это не имеет никакого отношения.
        НЕКСУС
        1. Астарт Сегодня, 11:07
          Я к тому, что по вашей логике Россию, сша собирается уничтожать после КНР, что не может не радовать
          Астарт
          1. НЕКСУС Сегодня, 11:10
            Цитата: Астарт
            Я к тому, что по вашей логике Россию, сша собирается уничтожать после КНР, что не может не радовать

            Я вам открою одну тайну,США уже очень давно собирается уничтожить нас как нацию,народ,страну...за долго до всех этих событий с КНР,КНДР и тд...мы для Вашингтона ВСЕГДА цель номер один.
            НЕКСУС
            1. Астарт Сегодня, 11:17
              Цитата: НЕКСУС
              Я вам открою одну тайну,США уже очень давно собирается уничтожить нас как нацию,народ,страну.

              Не хочу быть скептиком, но буду...У вас есть факты, доказательства, ссылки или просто это внутренняя увереность
              Астарт
              1. Киса77 Сегодня, 11:46
                Вам документы, как планировали, после победы над их нацистких выкормышем гитлера, сжечь СССР в ядерном ударе? сами обнародовали недалече.
                Киса77
              2. НЕКСУС Сегодня, 11:57
                Цитата: Астарт
                Не хочу быть скептиком, но буду...У вас есть факты, доказательства, ссылки или просто это внутренняя увереность

                Доктрины США гляньте за последние 70 лет...ну и ознакомьтесь о стратегии молниеносного обезоруживающего удара...видимо он разработан против Кении или Зимбабве.
                НЕКСУС
    3. yuriy55 Сегодня, 10:55
      Цитата: НЕКСУС
      Если обществу навязывают образ врага,значит это общество готовят к войне с этим врагом.

      Мало того, навязывая образ врага, некто подразумевает этим, что у врага априори не может быть ни человеколюбия, ни чести, ни побед, ни достижений...Это - враг, нечто, подлежащее уничтожению...
      Геббельсы, папа их род и рот... am
      yuriy55
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:01
        Цитата: yuriy55
        Мало того, навязывая образ врага, некто подразумевает этим, что у врага априори не может быть ни человеколюбия, ни чести, ни побед, ни достижений...Это - враг, нечто, подлежащее уничтожению...
        Геббельсы, папа их род и рот...

        Именно так...Россию рисуют неким Мордором ,переполненную грязью,гнилью и злобой...а "добрые" эльфы,гномики и люди должны обьедениться в борьбе с этой цитаделью зла.
        НЕКСУС
      2. 30 вис Сегодня, 11:08
        А мы кем считаем американцев ? " Партнёрами " ? Наверное врагами мы считаем верхушку ам. общества ,так сказать квинт эссенцию америки . А простые люди в большинстве своём нам не враги ..
        30 вис
        1. Киса77 Сегодня, 11:47
          С нацистами то же самое было, верхушка враги, а простой немецкий солдат нам не враг был, только убивал, резал, насиловал советских людей
          Киса77
        2. Комментарий был удален.
    4. Geisenberg Сегодня, 11:47
      Цитата: НЕКСУС
      Если обществу навязывают образ врага,значит это общество готовят к войне с этим врагом.


      Скорее это значит, что общество деградировало и нужна внешняя угроза чтоб остановить разложение.
      Geisenberg
  3. ЗВС Сегодня, 10:49
    Россиян, которые видят в США врага, намного больше. И это справедливо.
    ЗВС
    1. yuriy55 Сегодня, 10:58
      Цитата: ЗВС
      Россиян, которые видят в США врага, намного больше. И это справедливо.

      Россияне видят, что США - враг не столько для России, сколько для всего человечества. Вирус, паразитирующий на нездоровом организме матушки-Земли...
      А Россия в США видит такого "ретивого" вояку, способного сбить из ракеты воробья... lol
      yuriy55
      1. Partyzan Сегодня, 11:02
        Деньги надо осваивать - где ж столько аэродромов наберешься? request
        Partyzan
      2. Киса77 Сегодня, 11:57
        США инструмент установления мирового порядка западной сатанинский элитой, то же самое, как игил и др. инструмент сша и ко.. для борьбы против независимых и неподконтрольных западу стран(Сирия ,Россия), когда просто разбомбить(Югославия, Ливия, Ирак) и уничтожить не получается
        Киса77
  4. Астарт Сегодня, 10:51
    Всего 60% а где остальные 40. Недоработка товарищи
    Астарт
  5. Machete Сегодня, 10:52
    Если уж врагом за 5 месяцев сделали собственного президента, то что говорить про русских, которых демонизируют последние 70 лет?
    Machete
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    Неприятелем Россию считают 64 процента опрошенных,

    Вот, что значит работа американских СМИ. % с каждым годом только растет. Об эффективность СМИ говорит и
    КНДР (93 %), Иран (80 %) и Сирия (76 %)
    Американский обыватель ежедневно слышит, читает и видит по ТВ именно то, что хотят ему внушить. А когда общественное мнение подготовлено можно в который раз начать "победоносную" войнушку. Проверено на Югославии, Ираке, Ливии...
    rotmistr60
  7. Masya Masya Сегодня, 10:58
    так и мы к ним относимся аналогично... только думаю, процент поболее будет..
    Masya Masya
  8. Комментарий был удален.
  9. ваняватный Сегодня, 11:00
    взаимно , клопы матрасные am
    ваняватный
  10. Соломон Кейн Сегодня, 11:05
    ИСТЕРИКА ЛЕЧИТСЯ ХОРОШЕЙ ПОЩЁЧИНОЙ!
    Соломон Кейн
  11. Wedmak Сегодня, 11:07
    После такой мощной и долгой обработки населения я еще удивлен, что не 80%.
    Wedmak
  12. anjey Сегодня, 11:12
    "Их" сми без преувеличения с библейских времен тыкали в бога и говорили что дьявол,а народ согласно кивал головой,чему удивляться. "они" и у нас есть
    anjey
  13. den-protector Сегодня, 11:25
    Было бы странно, если бы опрос показал какие-то иные результаты. Пропаганда в обществе потребления в США творит чудеса. Им самим это выгодно, можно бабло из бюджета качать на вооружение. Тем более, весь мир, покупая доллары и ценные бумаги США, это фактически оплачивает. Ну чем не жизнь. У нас ведь тоже общество видит в США и возглавляемом ими "коллективном" Западе далеко не "партнера". Но у нас такая оценка "партнеров" обусловлена исторически, да и наши "независимые" СМИ формируют такое общественное мнение, что тоже очень выгодно "отечественной" так называемой элите. От "партнеров" Россия никогда ничего хорошего не видела, максимум они были у России ситуативными союзниками да и то умудрялись гадить и кидать. В России, если кто помнит, тоже была неземная любовь с "партнерами" в годы так называемой перестройки и в 90-х. Просто наши барыги со временем поняли, что западные "партнеры" и "коллеги" не примут их в свой закрытый элитный неорабовладельческий клубешник и при случае могут отнять нажитое непосильным трудом. Вот и весь секрет расцвета официального патриотизма в "новой" России. А у простых людей в России свой патриотизм, самый обычный, не показушный.
    den-protector
  14. mahoney Сегодня, 11:35
    Полная брехня...
    По работе приходиться общаться с американцами, никаких врагов они в нас не видят.
    mahoney
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:45
      Немцы нам до 22.06.1941 то же мило улыбались....
      Соломон Кейн
  15. Altona Сегодня, 11:37
    США решили заставить своих вассалов самих финансировать свою безопасность, самим разрушать свою экономику в угоду глобалистам, самим тявкать на Россию. А США будут только огребать экономические и политические бонусы.
    Altona
  16. капрал Сегодня, 11:37
    Неприятелем Россию считают 64 процента опрошенных,

    Мелочь какая. Унас на сайте америку считает врагом 99% участников. И ничего request
    капрал
  17. злой партизан Сегодня, 11:39
    Как сказал бы палубий: "Я вижу резерв!". yes
    злой партизан
  18. Alexey-74 Сегодня, 11:46
    С учетом их пропаганды другого и ждать не стоит..............вы нам то же не братья!!!!!!!!!!
    Alexey-74
  19. gabonskijfront Сегодня, 11:47
    Классика,ухудшение ситуации требует наличие врага,Китай и Россия это то единственное что может занять это место.А в общем это нормально.
    gabonskijfront
  20. Altona Сегодня, 11:55
    Цитата: mahoney
    По работе приходиться общаться с американцами, никаких врагов они в нас не видят.

    -----------------------
    Я в Facebook тоже с разными американцами общаюсь, про политику не говорю.
    Altona
  21. Николай Фёдоров Сегодня, 11:56
    Странно, что только лишь 60% американцев считают нас врагами. Почему не 99%? Явная недоработка американских СМИ. Есть над чем работать...
    Николай Фёдоров
  22. grm Сегодня, 12:06

    2016 год

    Опрос: россияне видят в США главного врага
    Опрос «Левада-центра» также показал, что наиболее дружественной страной россияне считают Беларусь
    Согласно результатам опроса, 72 процента россиян считают, что наиболее враждебно к их стране настроены США.
    Второе место с самым высоким показателем за всю историю наблюдений занимает Украина – ее считают враждебной 48 процентов опрошенных.




    17.09.2013
    Почти половина россиян (46 %) в целом позитивно воспринимает Соединённые Штаты Америки, однако доля тех, кто негативно настроен по отношению к этой стране, растёт. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Число тех, кто отрицательно относится к заокеанской державе, за последние несколько месяцев выросло с 30 % до 35 %, сообщает сайт ВЦИОМ. Индекс восприятия США снизился с 25 до 12 пунктов — это на один балл ниже замеров 2009 года, когда американские войска вторглись в Ирак.

    Характерно, что в Соединённых Штатах к России негативно относится половина населения США и только 44 % респондентов положительно отзываются о россиянах, сообщает «Голос Америки».
    grm
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