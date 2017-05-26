Более 60 % американцев видят в России врага
Около двух третей американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов, приводит Лента.ру данные опроса, проведенного телеканалом Fox News.
Отмечается, что в 2013 году записали Россию во враги США только 40 % респондентов, при этом 47 % назвали ее дружественной страной.
Тем не менее, в антирейтинге РФ заняла лишь 4 место. «Страшнее» нее оказались КНДР (93 %), Иран (80 %) и Сирия (76 %).
Большинство опрошенных (73 %) полагают, что президент Трамп рассматривает Россию как дружественное государство. Противоположного мнения придерживаются 20 %.
Среди союзников на первом месте оказалась Канада (96 %), затем Британия (95 %), Франция (92 %) и Германия (87 %).
«Опрос проводился по телефону в общенациональном масштабе с 21 по 23 мая. В нем приняли участие более тысячи зарегистрированных американских избирателей. Статистическая погрешность не превышает трех процентов», – уточнила редакция канала.
Неприятелем Россию считают 64 процента опрошенных,говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2013 году записали Россию во враги США только 40 % респондентов, при этом 47 % назвали ее дружественной страной.
Тем не менее, в антирейтинге РФ заняла лишь 4 место. «Страшнее» нее оказались КНДР (93 %), Иран (80 %) и Сирия (76 %).
Большинство опрошенных (73 %) полагают, что президент Трамп рассматривает Россию как дружественное государство. Противоположного мнения придерживаются 20 %.
Среди союзников на первом месте оказалась Канада (96 %), затем Британия (95 %), Франция (92 %) и Германия (87 %).
«Опрос проводился по телефону в общенациональном масштабе с 21 по 23 мая. В нем приняли участие более тысячи зарегистрированных американских избирателей. Статистическая погрешность не превышает трех процентов», – уточнила редакция канала.
Использованы фотографии: https://pixabay.com
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