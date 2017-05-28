Итоги недели. «Надо понимать всю глубину наших глубин»

Обороняются и атакуют

Ёпрст... Они что ж, склады прям на передовой у блокпостов оборудовали?.. Что-то тут не срастается.

Таки для того и были оборудованы эти склады на передовой. У одних патроны кончились, у других деньги.

Одно и тоже с регулярной периодичностью: то позиции сдали, то технику! При таком подходе со стороны сирийцев к своим интересам скоро в России начнут задавать вопрос: "Оно нам надо?"

В России давно задают такой вопрос!!!

Теракт в Манчестере

Людей, конечно, жаль, но они, выпучив глаза, будут продолжать бороться с "российской угрозой". Не с тем борются.

Приношу свои соболезнования англичанам, но нужно признать: время либерализма, заигрования с радикалами закончилось, Британия выходит из ЕС окончательно и бесповоротно.

Либерализм закончился? Не смешите мои тапки! Скорее они монархию снесут, нежели уйдут от либерастии и целования взасос с радикалами…

Наблюдается ситуация

По Сирии: Запад, к сожалению, гораздо сильнее России там и имеет больше возможностей. Отброшены и фиговые листки международных законов. Что делать, трудно сказать…

По Турции: продавать ЗРК им нельзя во имя своей же безопасности.

Сирия была проиграна еще тогда, когда сдали Ливию. А Ливию проиграли, когда сдали Ирак и Сербию. Украина в лице Новороссии уже тоже проиграна: в Москве уже устали от нее и ищут любые возможности, как это дело "похоронить", не потеряв лица… Собственно, и в Сирии такая же ситуация. Запад добился своей цели — заставил Россию завязнуть в двух конфликтах, которые медленно, но неотвратимо пожирают её ресурсы, которые скоро закончатся — и что будет тогда?

И так далее, всё глубже и глубже в ход истории. И что прикажете делать? Судя по вашим словам, России остается одно: сдаться и умереть? Не дождётесь.

По-вашему, лучше истощить все ресурсы и стать второй КНДР, превосходящей по нищете и несвободе первую? Я бы поступил согласно пословице: после драки кулаками не машут. СССР проиграл последнюю драку, и для восстановления лица лучший ход — наконец признать своё окончательное поражение, а не играть в зомби.

Украина как проблема Европы

Что за бред? К чему мы адаптировались? Денег нет, но вы держитесь. Автор, спустись с небес.

Не поняла, хуже жить стал? Последний, извините, без соли доедаешь? Соли дать?

Какая ты добрая. Соли незнакомому человеку не жалко. Небось, у самой в холодильнике кроме соли ничего, а вот делишься. А жить хуже стали все. Даже самые просветленные. Можешь опрос на форуме провести.

Нет, ну если серьезно, после ситуации с Крымом жизнь в финансовом плане у рядовой российской семьи стала хуже, нет, ну мы-то согласны и на нынешние условия, главное, чтобы это всё было для благого дела. Только вот, не в связи с этим, но правительство наше явно мало беспокоится о благих делах в нашем государстве, уровень доходов падает, налоги придумывают всё новые и новые, и налоги-то не с миллиардеров, а с простого населения (затронул недавно случай, в подтверждение моих слов, когда итогом недавней встречи Путина с владельцами крупных фирм, занимающимися грузоперевозками, стало снижение ставки по «Платону» для новых грузовых автомобилей. Теперь внимательно:

— парки новых грузовиков только у крупных фирм;

— у ИП и небольших компаний в основном б/у техника (в силу объективных причин);

— основная причина ввода «Платона», по заявлению законодателей, — то обстоятельство, что перегруженные грузовики портят асфальт, и с них теперь будут брать деньги на ремонт этого самого асфальта на дорогах;

— старые и новые грузовики портят асфальт одинаково ввиду одинакового веса;

— большие дяди платят меньше, а малый бизнес опять выдавливают.

Единичный случай, который вполне описывает отношение правительства к народу. При чем здесь Крым? А при том, что после Крыма экономическая ситуация в стране ухудшилась, но суть-то не в Крыме, как я писал выше: мы готовы все затянуть пояса за благое дело. Суть в том, где правительство в такой ситуации начало искать деньги. А там, где проще: вводя новые, порой абсурдные налоги, которые бьют по простым россиянам, у которых, давайте будем честными, уровень жизни и так не особо был высок. А большие дяди покупают новые яхты и за сообщения в прокуратуру о взятке не привлекаются к уголовной ответственности за то, что взяли и потратили данную взятку (поищите новый перл Чайки).

Вот так и живём. Нет, не доедаем последний кусок, но за державу обидно.

Как бы вам это необидно объяснить? Крым и наше благополучие не имеют прямой связи, кроме той, что запущенную землю надо приподнять до среднего уровня. А лучше превратить ее в этакую курортную территорию, чтобы деньги наши работали в нашей же стране. То, что Крым (я в данном случае имею ввиду даже не полуостров, а народ, там проживающий) ушел от Украины, и мы его приняли, спасло нас от более кровавой резни, в которой Россия не осталась бы непричастной. Санкции Запада совсем не от Крыма. Главное в этом процессе — обострение противостояния России и США. Вот это надо понять. Все остальное — Крым, Донбасс, Сирия и даже Сев. Корея — "вещи", производные от этого глобального противостояния. Ни при каких условиях у нас с США не будет дружеских, союзнических отношений. Им от нас нужно только одно — безоговорочное подчинение. Не будет Крыма, начнется Казахстан, потом следом Калининград. Вы заметили, что, например, на Украине ни слова не говорят о конституции (особенно европейцы), о нарушениях международного права америкосами, когда они вовсю воюют с сирийскими правительственными войсками? Сегодня Европа — центр возрождения неонацизма и фашизма, и их санкции, тоже незаконные, совсем не для того, чтобы мы чего-то там исправили в нашем поведении, а для развала экономики и разгрома России как единого субъекта геополитики. А то, что при этом мы весь ассортимент необходимого продовольствия и техники видим в магазинах, причем нашего производства, то это сделано правительством (как центром организации производства в стране). Конечно, если за спиной 3 класса ЦПШ, а остальное только "коридоры", то это трудно увидеть и осознать. Либероиды этого не увидят из принципиальных идейных соображений, остальные — из нежелания думать. Как-то так…

От санкций им очень больно

Кажется, нам эти санкции только на пользу. Люди работать стали больше, тратить и воровать меньше. Хотя еще до…рена воруют.

Мечтатель, считай так дальше, благодаря вам у нас правительство начало работать и хоть что-то делать, а вернее, не мешать всем работать.

Да пускай мечтают о чем угодно и верят во что угодно, утырки полосатые, только бы санкции не снимали, иначе опять уснут и хрен добудишься до нашего правительства.

Если бы цены на нефть были 100$, как раньше, думаю, все бы только смеялись и не понимали, про какие такие санкции речь-то вообще. А что касается воровать, то стали больше, работать больше, а жить хуже. На 8% за апрель снизился доход наш в сравнении с 2016 г. Но это проблема не санкций, а цен на нефть, так как мы сырьевая экономика. А в этом виновато наше руководство, которое мало прикладывает усилий, чтобы что-то поменять. По крайней мере, за 17 лет ни хрена не сделали. И больше всего раздражает, что ДАМ до сих пор премьер.

Искреннее американское удивление

Истерика для создания "мутной водички", в которой америкосы будут ловить свою золотую рыбку.

Пока армия на стороне Мадуро, есть шанс удержать ситуацию, но насколько долго? Экономическая модель потерпела крах, и когда населению жрать совсем нечего будет, оно само сбросит этого водителя автобуса.

17 лет революционного правления явили миру такой явный пример беспомощности, что теперь, после падения цен на сырье, соседи, в первую очередь Бразилия и Аргентина, отворачиваются от левых идей.

Особенно если учесть то, что не далее как неделю назад представитель США в ООН высказалась по поводу того, что в связи с "применением чрезмерной силы" к митингующим, со стороны власти в Венесуэле возможно развитие событий по сирийскому варианту. Они бы очень хотели ушатать Мадуро силами "оппозиции" с их поддержкой с воздуха силами ВВС США, но тут, блин, так некстати нарисовались российские ПЗРК, которые ставят жизнь американских пилотов под угрозу.

Уверен, что сирийского варианта не будет, нафига Штатам "горячая точка" под боком, причем часть населения негативно настроена по отношению к планетному гегемону. Они ушатают с помощью оппозиции. Долго ждать не придется, в стране хаос, безработица, 200%-ная инфляция, в отдельных регионах голод.

Да ничего они не ставят. Ни российские, ни какие другие ПЗРК американским пилотам ничем не угрожают. Они все равно бомбят своими Мевериками, Хелфаерами и прочими СДАБами с высот, недоступных для ПЗРК.

Русские изобрели невидимые танки

Они невидимые, потому что их пока нет, к сожалению.

Похоже, ещё долго у нас будут на Т-72б3 кататься, «Арматы», как и Т-50, будут дорабатываться до бесконечности.

Танка в войсках нет, но это не мешает Западу его бояться. А что будет, когда он массово пойдёт в войска?

Боюсь, прежде чем он пойдет в войска, его выставят на продажу. У нас последнее время это все чаще практикуется

И чем плохо, что его выставят на продажу? Уж вероятный противник его точно не купит — не переживайте даже, а денег можно заработать. А на эти деньги можно сделать для своих войск + останется.

Скованные одной цепью

Поиски "всеобщего счастья" реально обозначились в начале 20 века и разделились на два основных вектора: народовластие с общественной собственностью на средства производства и демократию с частной. Чья победила, говорить рано. Но есть этапы пути и исторические наработки. Не зря же теория конвергенции явно проявилась в развитии Китая. Что касается мирового управления глобальной экономикой, так это неизбежно. В этом соревновались две системы организации общества до развала СССР. Но этот развал не есть окончательная и бесповоротная победа мирового капитала. Какая же это победа, если "гегемон" цветет и пахнет при долге всему миру в 20 триллионов баксов? Избавиться от долга можно только путем развязывания третьей мировой. Другого способа в истории еще не придумано. Но не со своими кредиторами же воевать за принудительное списание долгов? В этом нет смысла в конечном итоге, потому как себе дороже. Вот и нужен кто-то третий и большой для пропитания, от которого бы все поимели свою сатисфакцию. И тут не важна его вина, главное, что волку кушать надо. Такова его природа.

Бред. Их нынешнее положение с долгами их устраивает и копить они и их союзники его будут до бесконечности. Кто сказал, что этот их долг будут просить возвращать и кто посмеет это требовать? Они столько времени и всеми путями добивались возможности торговать бумагой за реальные ресурсы — и вдруг полезут под ядерные удары списывать долги и всё потеряют? Доллар стоит ровно столько, за сколько его покупают. Хоть 20 трлн. долг, хоть 100…

Не бред. Если вы признаете долг, то вы обязаны платить по нему проценты. Это называется "обслуживание долга". Чем больше долг, тем больше вы должны платить. Сегодняшняя стоимость такого обслуживания для США сравнима со всем бюджетом Пентагона. Поэтому США сейчас существуют в состоянии вилки, из которой нет выхода. С одной стороны, для стимулирования собственной экономики нужно поднимать процентную ставку (иначе неизбежна стагнация), с другой, повышение ставки неизбежно приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, а она уже сейчас запредельная. Как говорится, между молотом и наковальней.

По мере приближения к нашим границам монстра НАТО разлетелись, как шелуха, все эти участники и союзники по СНГ и ОДКБ. Остались мы одни в чистом поле супротив врага главного. Впереди бегут шавки, за ноги хватают, кровь помаленьку пускают, отвлекают, значит. Их задача — истощить нас до битвы, посеять сомнения, предателей взрастить, чтобы со спины ударили в нужный момент. Нельзя нам падать. Упадем — больше не поднимемся.

3 года сплошных перемог

Забыли привести сведения о ликвидированных оборонных предприятиях на территории Украины, которые в свое время создал агрессор. Уничтожены 12 предприятий Минрадиопрома СССР, ранее подчинённых мне. Там трудилось более 90 тыс. специалистов. Украина потеряла флот. При инаугурации упал в обморок один боец из почетного караула, а это хорошая примета. Стали закрываться АЭС, прекрасная новость . Честь имею.

На место Порошенко придут бандеровские батальоны, они и сейчас могут свободно взять власть, просто выжидают удобный момент. Наведут кое-какой порядок, и нищее местное население начнёт на них молиться, ну или на Бандеру ,такая вот у них религия, все нынешние сектантские организации на Украине к православию отношения не имели и не имеют. "Страшно пришли, но ещё страшней уйдут"- не я сказал, но сказано про них очень точно, всё это будет, но не скоро.

Порошенко это говорящая голова американских спецслужб. С этой должностью он справляется блестяще. А мы и рады всякий раз тут писать, чего и сколько он выпил и чем обкурился.

Стакан на 70% полон или на 30% пуст?

Большинство придерживаются точки зрения, что фашисты стоят на границе и нужно все производства перевозить за Урал и клепать арматы тысячами и тополя сотнями чтобы "весь мир в труху". У нас и так по отношению к ВВП военный бюджет чуть ли не самый большой, да и навязывание западом гонки вооружений это один из методов разрушить нашу экономику.

Без паники, не долго осталось, в июне послушаем, что там примут.

Считать можно по-разному. 70% в штуках или от общей стоимости? И вообще 70% новых автоматов это не 70% новых кораблей или самолётов. Что вообще является критерием достижения этих 70%?

О гибели российских военнослужащих в Сирии

Сам погибай, а товарища выручай. Царствие Небесное Героям. Поклон их матерям, воспитавшим воинов.

Опять потери и опять офицеры. Светлая память.

На том и держится войсковое товарищество! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...

МВФ советует жить меньше, работать дольше

Следует писать правильно: "МВФ* (*мошенническая организация, запрещена в России )".

Какие ещё рекомендации МВФ? Нам и так уже это "партнерство" боком вышло. Если бы МВФ руководствовался в своих рекомендациях не интересами развитых стран Европы и США, а интересами России, то дал бы в свое время рекомендации не использовать огромными темпами бесценные недра РФ, продавая за бесценно ресурсы на международном рынке, а создавать и развивать собственные производственные ресурсы по обработке этих недр. Причины таких неэффективных рекомендаций ясны: МВФ, действуя в интересах своих наиболее весомых и активных членов, должен был не допустить (или отсрочить) появление в лице России новой конкурентоспособной экономики на мировом рынке.

Кудриномика является неотъемлемой частью арсенала общечеловеков в борьбе против России. Перед МВФ стоит задача не оздоровления экономики России, а её полного уничтожения. Так что всё логично.

Смотри, не перепутай

Психоз политиков продолжается, население запугали, а сами на этом делают деньги.

После выяснения всех деталей произошедшего Даля Грибыотпускайте облегченно выдохнула и смыла в унитаз порванный на мелкие кусочки уже подписанный ею Акт о капитуляции Литвы.

Страйкболисты хотели адреналин - они его получили.

Примечательно другое:В результате «наблюдения» выяснилось, что вооружённые лица – представители страйкбольной команды. При этом Грабаускас, пытаясь оправдать полицию и свой собственный отряд, испугавшиеся страйкболистов, объявил, что «их оружие внешне ничем не отличалось от боевого».

Т.е. они поняли что перед ними страйкболисты, но люлей им отвесили, видимо с досады, что не суждено сдаться в плен.

Украина как надёжный поставщик

Сделать хорошую мину при плохой игре, как это по украински. Забыли лично Путина упомянуть...

Ах, эта "вата", во всём виновата!

Действительно, редчайший случай, когда следы зловещей руки агентов Кремля обнаружить не удаётся и Россию прилепить ни с какой стороны к этой "зраде" не получается. Выходит, что надо сдавать кого-то из "своих" (из той банды, в которой один - с булавой, остальные - с кистенями). Т.к. к воровству причастны все, то украинской прокуратуре не стоит терять время на поиски улик, а воспользоваться детской считалкой или жребием. Даже метод короткой спички всё равно даст безошибочный результат.

Держись, Родриго!

Он кредит возьмет у России на покупку оружия у России. Бизнес 21 века.

Надо пойти к соседу, взять у него взаймы на покупку машины. А когда он даст, купить у него машину, которую он продаёт. Вопрос, кто в этой ситуации лох?

там уже и ИГИЛ (* запрещено в РФ, прим. «ВО») нарисовалась.

Ничего, Сбербанк откроет там своих дочек, миллионы потекут туда ручьём... потом дочек Сбербанка отберут, и госбюджет компенсирует все потери. А что? Эффективных менеджеров надо поддерживать. Грабли.. грабли.. ничему они не учат, если есть желание набить свои карманы.

Вперёд – по шпалам демократии

Правильно... и все окна выходящие на сторону России зашторить!

Директор института национальной памяти просит забыть о национальной памяти. Логично.

Правильно, давно пора, а еще нужно автодороги перекопать, чтоб москали туда-сюда не катались.

С учетом идиотизма сидящих у власти в Киеве это все логично. То, что казалось немыслимым еще недавно они успешно претворяют в жизнь: попытки устроить информблокаду для своего населения (отключение российских сайтов и программ, вплоть до 1С -бухгалтерия), призывы прекратить общение с родственниками в России, призывы перейти на европейскую ж.д. колею, теперь - прекратить железнодорожное сообщение (авиарейсов уже давно нет). При всей дури - это осознанная политика. И чем хуже будет становиться в экономическом плане на Украине, тем более идиотские решения могут последовать.

Поэтому только смеяться над этим идиотизмом нам мало. Нужен комплекс самых разносторонних мер - начиная с предоставления возможности для жителей Украины получения российского гражданства по упрощенным схемам.. Кстати, в первую очередь этим воспользуются даже не гастарбайтеры (строители, сезонные рабочие и пр.), а высоко квалифицированные представители тех отраслей промышленности и социальной сферы, которые Киев успешно гробит у себя (инженеры, ученые, преподаватели вузов, технический персонал, высококвалифицированные рабочие, врачи и др.). Тем паче, что в Европе дипломы многих из них просто не признаются, да и культурно-языковая среда для них там не столь привычная, как в России. Добросовестных, ответственных гастарбайтеров тоже надо начинать массово сманивать на постоянное проживание - через выдачу документов типа "карты соотечественника" (что-то наподобие "карт поляка", "карт венгра" и т.п., что уже давно практикуют западные соседи Украины. Но нам не нужно акцентировать внимание на "русскости" соотечественника - ведь страна у нас многонациональная, а жупел страшного и агрессивного "Русского мира" украинская пропаганда уже, к сожалению, сумела создать). Те, кто уже годами работает в России, судит о ней на основании собственного мнения, а не искаженной укро-пропагандисткой ахинеи. И по мере дальнейшего ухудшения ситуации в Украине (кто-то сомневается в этом?), дополненной попытками Порошенко и Ко ввести ограничения на пересылку денег из России и прочее, у них будет вызревать мысль о том, что нужно перевозить в Россию и семьи. Плюс - предоставить широкие возможности их детям поступать на бюджетные места в российских вузах (кстати, у нас ведь хронический недобор на инженерные специальности даже на бюджетные места, знаю по опыту своего университета). Нужно продумать для таких семей льготы по программам переселения соотечественников.

Нужно также массированное информационное воздействие - через радио- и телевещание на территорию Украины, прежде всего на соседние области Юго-Востока Украины. Причем эти каналы воздействия должны быть минимально политизированными (без геополитики, политики, разоблачения украинской действительности - для тамошних простых работяг все это приелось). Больше - просто рассказы о стройках, промышленных вакансиях в России на фоне показа успешно реализуемых российских проектов в промышленной, транспортной, горно-добывающей отраслях, в сельском хозяйстве, и больше наглядных картинок. Люди на Украине сами будут сравнивать, делать выводы и принимать решение.

На киевскую дурь нужно отвечать не похожей бранью, а умными, стратегически просчитанными мерами и повседневным уважением к людям труда из соседней страны.

Кстати, у нас на Дальнем Востоке более 50 % населения имеют украинские корни (начиная со Столыпинских переселений начала ХХ века, советских промышленных строек и т.п.). Так что украинцам об этом надо настойчиво напоминать. И тогда есть шанс, что лучшие кадры мы к себе переманим...

*«Надо понимать всю глубину наших глубин» - фраза из кинофильма «ДМБ»

Боевики «ИГ» (запрещено в РФ) публикуют информацию о том, что они практически завершили работу по укреплению своих позиций в районе границы Сирии с Израилем и Иорданией. Речь идёт о так называемом анклаве «ИГ», расположенном в провинции Дараа на существенном удалении от основных сил террористов в Сирийской Арабской Республике. Отмечается, что вторая линия обороны в этом районе боевиками организуется в течение почти трёх месяцев.К тактике создания оборонительных укреплений игиловцы в провинции Дараа перешли после нескольких безуспешных попыток расширить территорию влияния за счёт взятия территорий, контролируемых правительственными силами САР и силами так называемой сирийской вооружённой оппозиции.Также сообщается, что боевики «ИГ» осуществили атаку на позиции сирийской армии у трёх контрольно-пропускных пунктов на автодороге Итрия-Ханасер в провинции Алеппо. Несмотря на то, что большинство атак террористов удалось остановить, боевики сумели разжиться немалым количеством трофеев. В первую очередь речь идёт о ящиках с боеприпасами к различным видам оружия. Все эти ящики были захвачены на складах армии САР близ позиций у тех самых блокпостов.В сирийской армии на атаки отреагировали следующим образом: в подразделениях, отвечавших за режим на КПП в провинции Алеппо, решили провести проверку на предмет возможного наличия в этих подразделениях лиц, связанных с боевиками «ИГ».В результате теракта на стадионе в Манчестере, по последним данным, погибло 22 человека, пострадало около 120. Ответственность за взрыв взяла на себя «Исламское государство» (запрещена в РФ). Британский премьер-министр Тереза Мэй обозначила произошедшее как «страшную террористическую атаку».Теракт в Манчестере, добавим, вызвал в Европе и в США новые дискуссии по поводу «отрицания» террористической исламистской угрозы в Европе. Власти стран Европы, по мнению представителей спецслужб, не готовы назвать истинных мотивов террористических преступлений и абстрагируются таким образом от опасности, исходящей от исламистских радикалов. Однако отрицание угроз ограничивает возможности профессионалов, которым становится сложно решать проблемы радикализма.Наблюдается ситуация, где действия нашего контингента и ВС Сирии по борьбе с террористическими оплотами парируются подрывной деятельностью США и Израиля, считает обозреватель Евгений Даманцев. В итоге «большая часть работы идёт насмарку». Более того, на сирийско-иорданской границе, в частности, севернее города Эль-Мафрак, формируются достаточно мощные бронетанковые и артиллерийские «костяки» КМП США, представленные более чем 1 тыс. морских пехотинцев и 400—500 ед. техники. Для артиллерийской поддержки и прикрытия с воздуха в район переброшены 155-мм полевые буксируемые гаубицы M777A2, пусковые установки M142 и M270 РСЗО/многоцелевых высокоточных ракетных комплексов HIMARS и MLRS, а также ЗРК «Patriot».Для чего формируется такой мощный ударный «кулак»? Предельно понятно, что не для проведения 20-сторонних антитеррористических учений в Иордании с 7 по 18 мая. Лакмусовой бумажкой происходящего является ситуация с нанесением удара по бронетехнике ВС Сирии в районе Ат-Танфа. Здесь создан мощный укрепрайон «Сирийской свободной армии», на базе которого действуют тренировочный лагерь и комплекс материально-технического обеспечения различных повстанческих группировок Сирии, как говорят американцы, «проверенных партнёрских сил». «Накачка» этого укрепрайона вооружением и боеприпасами как раз и происходит от подразделений КМП США в северной части Иордании.Что может планироваться западной коалицией и ССА в ближайшем будущем?Зашедшие на сирийскую территорию через погранпереход Ат-Танф «умеренные» боевики, совместно с ССА, американским спецназом и морскими пехотинцами начали развивать наступление из южных участков провинций Эс-Сувейда, Дамаск и Хомс в северо-восточном оперативном направлении. Первым значимым результатом данного наступления может стать взятие под контроль всей южной части Сирии, где ССА и другие повстанческие силы, скорее всего, сформируют временное правительство, оппозиционное Башару Асаду. После этого подконтрольный США и Израилю «огрызок» (от Эс-Сувейды до Дейр-эз-Зора) начнёт жестко диктовать свои условия действующему правительству. Параллельно американцы до зубов вооружат «умеренных» современным стрелковым и артиллерийским вооружением, должным образом обучат боевиков, а также развернут на этой территории крупные военные базы, способные поддержать наступательную операцию повстанцев в северо-западном (Дамаск и Хомс) направлении. Далее Вашингтон может пустить в ход все доступные инструменты воздействия на «ИГ». В частности, джихадистам может быть передано дополнительное вооружение, с помощью которого они начнут наступление с южных подступов к Эль-Карьятейн в сторону Садада. На этом же направлении, под видом вытеснения игиловцев, начнут наступление и поддерживаемые Корпусом морской пехоты США «умеренные боевики». После проведения иллюзорных боёв с джихадистами в районе Садада, ССА и «умеренные» под прикрытием КМП и ВВС США получат возможность блокирования трассы Хомс — Дамаск близ ливанско-сирийской границы. В итоге Дамаск может «чудесным» образом оказаться в «тактическом котле», что по факту будет означать полный крах действующего правительства Асада, а также стратегических интересов России в союзнической Сирии.«Россия должна как-то решить проблему Крыма», — взывают европейские санкционеры, чтобы получить повод отменить свои провалившиеся антироссийские санкции и спасти при этом лицо. Но Россия, считает обозреватель В. Каменев, уже адаптировалась к санкциям, извлекает выгоду в сельском хозяйстве — ей особо спешить некуда. Дело, по мнению автора, обстоит ровно наоборот: Европа «должна как-то решить проблему бандеровской пронацистской Украины, чтобы не разрушиться самой в уже обозримом будущем».Европа по уши увязла в бандеровским нацистском болоте, полагает автор, и теперь ей нужно что-то с этим делать. Как со всем этим быть, она не знает.Запад не понимает, что имеет сегодня дело с посткрымской Россией, и самр заострение темы Крыма только укрепляет её фундамент. Если говорить словами Каменева, то Крым всё крепче «сшивает» путинскую Россию.Экс-глава ЦРУ Джон Бреннон считает, что антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными" для Москвы. «Я считаю, что они являются чрезвычайно болезненными и я уверен, что один из приоритетов Владимира Путина — попытаться сократить санкции. Его стратегия — разделить европейские страны от усилий США по введению санкций, — сказал он, выступая на слушаниях в сенате. — Господин Путин хочет, чтобы санкции были сняты как можно раньше».Санкционная удавка действует против России давно. Отношения России и Запада испортились из-за ситуации с Крымом и Украиной в целом. Напомним, в конце июля 2014 года ЕС и США от санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к секторальным мерам, что сказалось на российской экономике. Россия ответила ограничениями импорта продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции: США, Канады, Австралии, Норвегии и членов ЕС.По мнению Москвы, абсурдно увязывать санкции с реализацией минских договорённостей по Украине, ведь Россия не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом соглашений по урегулированию.Российская сторона подчёркивает, что никаких ограничений на поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Венесуэле нет, искусственный ажиотаж со стороны США по этому вопросу вызывает недоумение, заявил «Интерфаксу» в понедельник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов. «Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение, и есть впечатление, что он создается искусственным путём», — сказал М. Ульянов.Ранее, напомним, в западных СМИ появилась информация о том, что Венесуэла располагает 5 тыс. единиц ПЗРК. Директор ЦРУ Майк Помпео немедленно «выразил озабоченность» в связи с политической нестабильностью в Венесуэле, где «существует реальный и серьезный риск» попадания этих вооружений в руки различных незаконных вооруженных формирований.«В армии Владимира Путина имеется секретное оружие — «невидимые» танки, которые он распорядился «привести в боевую готовность», пишет журналист британского таблоида «The Sun» Джон Локкетт. «Ультрасовременные танки Т-14 используют особую маскировку от радаров противника, ультрафиолетовые детекторы мгновенно предупреждают о приближении снарядов, а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка совершает до 100 выстрелов в минуту».Особая система маскировки под названием «Мантия» разработана специально для Т-14. Она «поглощает радарные волны, отражает и одновременно рассеивает их, тем самым эффективно сокращая возможность обнаружения, а заметность двигателей в тепловом диапазоне сокращается до уровня шума», пишет Локкетт. По его мнению, танк становится невидимым для американских «Javelin», использующих тепловое обнаружение.Кстати, военные специалисты считают, что Т-14 на сегодня превосходит американский «Абрамс», немецкий «Леопард» и французский «Леклерк». Оценка превосходства — 25-30 процентов.Теперь, в связи с объявлением Т-14 «невидимым», это процентное соотношение на Западе, вероятно, увеличат.Пока физик Стивен Хокинг призывает человечество объединиться под мировым правительством, горячие умы в Соединённых Штатах продолжают культивировать тезис о «враждебной» России, а мистер Трамп никак не может избавиться от «скованности» в отношениях с Путиным.Политики, специалисты по корпоративным СМИ и «говорящие головы» постоянно внушают американцам, что Россия является их врагом и даже «государством-противником». Это утверждение превратилось в нечто обыденное, его можно услышать на каждом углу. Никаких аргументов или оправданий уже не нужно.Если учесть ту кампанию, которую ведут против Дональда Трампа корпоративные СМИ, спецслужбы и демократы, а также часть республиканцев во главе с сенатором Маккейном, то станет ясно: ни о каком сотрудничестве США с Россией и тем более о «мировом правительстве», прекращающем в мире войны, и речи быть не может.Да и сам Трамп, активно проводящий в жизнь идеи неорейганизма (подъём экономики США за счёт раздутого ВПК и гонки вооружений) нисколько не способствует миротворчеству на планете. Недавние многомиллиардные договорённости Трампа с саудитами на поставку вооружений и идеи об «изоляции Ирана» тому прекрасный пример. Расширение военного сотрудничества США с арабскими монархиями едва ли приведёт к миру на Ближнем Востоке.Видимо, Хокинг прав: человечеству пора присматривать новую планету для проживания. Но прав лишь наполовину: искать планету придётся не в дополнение к Земле, а ради спасения рода человеческого от кошмара ядерной войны.Здравствуйте, меня зовут Петро Алексеевич Порошенко. Исполняется три года с того момента, как я стал всенародно избранным президентом Украины. Президентом страны, которая в моём лице испытала настоящий катарсис в плане своего стремления сблизиться со свободной Европой и дальше отойти от немытой и неотёсанной России.Трёхлетие в президентстве г-на Порошенко и космическое стремление Украины к свободе и демократии, видимо, привели к столь мощноиу энергетическому выбросу в окружающее пространство, что не выдержало сердце Збигнева Бжезинского. На 90-м году жизни экс-советник президента США Джимми Картера скончался, закрыв одну из страниц русофобии на фоне многочисленных открытых страниц другими – уже современными – деятелями, включая и самого г-на Порошенко.До объявления новой государственной программы вооружения России на 2018-2025 гг. осталось чуть больше месяца. В начале июля эта программа будет озвучена правительством РФ. Но уже сейчас некоторые патриотические и либеральные издания заговорили о сокращении военных программ, об отказе от уже анонсированных систем вооружений, о кризисе в оборонной промышленности страны.Программы как таковой ещё нет, но поныть заранее – это ж наше всё. Зачем дожидаться, если всё можно раскритиковать уже сегодня – так сказать на будущее. Если срастётся – кто потом о нашем нытье вспомнит, ну а уж коли не срастётся – то вообще держитесь там, причём совсем не в медведевском смысле этого словосочетания. Такая уж у большинства из нас черта – нетерпеливые. Да и власть, надо признать, приучила нас больше к пессимизму. Но всё-таки будем надеяться на то, что стакан на 70% полон...Из Сирии пришло сообщение о гибели двух российских военнослужащих в этой стране. РИА Новости со ссылкой на совет регионального отделения ВОО ветеранов "Боевое братство" в Еврейской автономной области сообщает, что речь идёт о капитане ВС РФ Евгении Константинове. Российский офицер погиб 3 мая текущего года.Трагическая новость. Всякий раз, когда из Сирии приходят известия о гибели российских военнослужащих на фоне того, что им снова на том или ином участке ТВД приходилось противостоять бородатым головорезам почти без поддержки сирийских войск – по-настоящему тяжело. Во-первых, потому что международный терроризм в Сирии по-прежнему уносит жизни лучших, во-вторых, потому что снова появляются сомнения в эффективности и самоотверженности непосредственно сирийской армии. А ведь с таким подходом к освобождению сирийцами своей собственной земли от террористической нечисти война может затянуться на многие годы, при учёте ещё и того, что отдельным «партнёрам» всё это только на руку.«Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы, как отмечено выше, защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — приводит РИА Новости фрагмент заключительного заявления МВФ по завершении традиционного визита представителей фонда в Россию.Сколько уже таких рекомендаций пережил народ России – мы с вами. И от Всемирного банка, и от ЕБРР, и от того же МВФ, и от собственных экономических гуру. Формула для всех этих советчиков и советников проста – чем меньше в России выживет после тех или иных реформ, тем лучше для экономики и, стало быть, для оставшихся «в седле». Кто при этом «в седле» остаётся – хорошо известно хотя бы на примере одного руководителя одной наноорганизации... Но мы-то тоже не из воздушных флюид сшиты – сопротивляться подобного рода советам МВФ научились. А потому назло МВФ продолжительность жизни намерены увеличить... Хрен на нас сэкономишь!..Многие в Прибалтике считают, что в том случае, если русские вторгнутся, западные воины грудью встанут на защиту. Если же москвичи оборону пробьют, но будут разбиты позднее, Запад даст Прибалтике денег на восстановление хозяйства, разрушенного полчищами русских.Волки, волки!!! – как в том анекдоте. Вот теперь сами и думают, как бы «обратно» не перепутать – «вторжение российской армии» с игрой страйкболистов в лесном массиве под Вильнюсом.Да не перепутаете, не бойтесь.Во-первых, это вторжение нам и даром не нать и с деньгами не нать. Во-вторых, сами-ка осмотритесь по сторонам и, небось, поймёте, что реальное вторжение-то уже состоялось – натовские солдаты разве что на шеях не катаются...Наверное, одной из самых показательных "перемог" Украины из тех, что вдруг превратились в "зраду", является давний контракт на поставку бронетранспортеров БТР-4 в Республику Ирак.Украинская промышленность сегодня такова, что «не только лишь все» могут дождаться выполнения ею взятых обязательств в рамках контракта с какой-либо страной мира. А если и дожидаются поставок из «нэньки», то «не только лишь вся техника» может завестись. Дорабатывать напильником в Ираке и Таиланде пока не научились, да и собрание сочинений Кличко не читали, вот и мучаются...В России побывал необычный гость — скандально известный президент «страны семи тысяч островов» (Филиппинской Республики) Родриго Дутерте. Среди современных глав государств мира он один из самых экстравагантных. На весь мир получила известность беспрецедентная кампания по борьбе с наркотиками и наркоторговлей, объявленная Дутерте сразу же после прихода к власти.Как только Родриго Дутерте посетил Россию, так оказалось, что в стране с подавляющей численностью христианского населения вдруг объявились многочисленные представители террористической псевдоисламской группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ). «Совпадение? Не думаю...» Представители настолько многочисленные, что против пришлось задействовать армию – с применением военной авиации. Такими темпами и до появления «Белых касок» на Минданао дойдёт с комментариями от Лондонской «обсерватории по правам человека». В общем, держись Родриго – не будь Витей Януковичем...Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал украинцев прекратить общение с родственниками, проживающими в России.Потом украинские СМИ наперебой стали публиковать заявления о том, что железнодорожное сообщение с РФ Киев прекращать не собирается. Ну а, с другой стороны, - почему? Если уж идти против аХрессора, то до победного конца – попилить рельсы и сдать в чермет. А из освободившихся шпал соорудить самый большой в мире монумент «Вперёд - по шпалам демократии!»