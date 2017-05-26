Москва перепишет законы войны в космосе, на земле и под водой

Правда ли, что русские спутники-убийцы уже с 2013 года несут боевую вахту в космосе? Правда ли, что Россия неспособна запустить в серию новый танк «Армата»? Зачем России нужны боевые ледоколы размером с эсминец или даже крейсер? Правда ли, что наши ударые роботы уже успешно воюют в Сирии? Куда Москва нацелит новые ракеты «Искандеров» с увеличенной дальностью полёта и точностью попадания?