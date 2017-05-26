«Итальянский» вариант МРК проекта 22800Э «Каракурт»

Отечественный вариант - проект 22800

76-мм артустановка OTO Melara

Другое творение итальянской компании: Oto Melara Davide/Strales с управляемым снарядом DART

Вопрос в темпе огня, ведь главная угроза для МРК – это средства воздушного нападения: крылатые ракеты и авиация. Артдуэль на море сейчас маловероятна. Эта пушка будет решать задачи ПВО на дальних подступах – 10-12 км. На первый план здесь выходят интеграция в единую систему ПВО корабля и скорострельность.