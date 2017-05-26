«Итальянский» вариант МРК проекта 22800Э «Каракурт»
Согласно информации интернет-портала flotprom.ru , ЦМКБ "Алмаз" сообщило о новом экспортном предложении – малый ракетный корабль (малый корвет) проекта 22800Э «Каракурт» с итальянским 76-мм орудием OTO Melara, дизелями MTU и радиотехническим вооружением Thales.
При этом покупатели могут остановить свой выбор на модификации с российскими двигателями, артустановкой и РЛС.
Разработчик полагает, что версия с иностранными комплектующими может в большей степени заинтересовать заказчиков. В первую очередь имеются ввиду ВМС Индии, так как данная страна, осуществляя активное перевооружение войск, стремится к максимальной диверсификации в области вооружений и военной техники.
"Итальянский" вариант экспортного "Каракурта" предлагается вооружить 76-мм артустановкой OTO Melara. Ее скорострельность составляет 85-120 выстрелов в минуту, дистанция огня – от 16 до 20 км. Отечественная артустановка АК-176МА имеет больший вес и меньшую дальность стрельбы (15,7 км), но обладает повышенной скорострельностью (до 130 выстрелов в минуту). 2 марта 2017 года петербургский машиностроительный завод "Арсенал" сообщил об успешном окончании испытаний АК-176МА.
Как указал источник в ЦМКБ, при установке итальянского орудия потребуется создание новой системы вооружения и управления огнем корабля.
По мнению капитана I ранга, доктора наук Константина Сивкова, решающее преимущество находится на стороне АК-176МА:
С его слов, АК-176МА лучше соответствует "Каракуртам", в особенности при защите корабля от воздушных целей. Вкупе с АК-630 и системами наведения вооружение образует замкнутую систему ПВО, эффективно работая в пределах своей дистанции огня.
Малый ракетный корабль проекта 22800 разработан ЦМКБ "Алмаз" в качестве замены на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. Всего флот ожидает приобрести до 23 "Каракуртов". Для ВМФ России их предполагается оснастить ударным ракетным комплексом "Калибр-НК", артиллерийской установкой калибра 76 мм, зенитным ракетно-пушечным комплексом. Водоизмещение кораблей должно составить 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Первоначально планировалось получить головной МРК «Ураган» в декабре 2017 года, в мае текущего года сроки были перенесены на первую половину 2018 года.
Отечественный вариант - проект 22800
При этом покупатели могут остановить свой выбор на модификации с российскими двигателями, артустановкой и РЛС.
Разработчик полагает, что версия с иностранными комплектующими может в большей степени заинтересовать заказчиков. В первую очередь имеются ввиду ВМС Индии, так как данная страна, осуществляя активное перевооружение войск, стремится к максимальной диверсификации в области вооружений и военной техники.
76-мм артустановка OTO Melara
"Итальянский" вариант экспортного "Каракурта" предлагается вооружить 76-мм артустановкой OTO Melara. Ее скорострельность составляет 85-120 выстрелов в минуту, дистанция огня – от 16 до 20 км. Отечественная артустановка АК-176МА имеет больший вес и меньшую дальность стрельбы (15,7 км), но обладает повышенной скорострельностью (до 130 выстрелов в минуту). 2 марта 2017 года петербургский машиностроительный завод "Арсенал" сообщил об успешном окончании испытаний АК-176МА.
Другое творение итальянской компании: Oto Melara Davide/Strales с управляемым снарядом DART
Как указал источник в ЦМКБ, при установке итальянского орудия потребуется создание новой системы вооружения и управления огнем корабля.
По мнению капитана I ранга, доктора наук Константина Сивкова, решающее преимущество находится на стороне АК-176МА:
Вопрос в темпе огня, ведь главная угроза для МРК – это средства воздушного нападения: крылатые ракеты и авиация. Артдуэль на море сейчас маловероятна. Эта пушка будет решать задачи ПВО на дальних подступах – 10-12 км. На первый план здесь выходят интеграция в единую систему ПВО корабля и скорострельность.
С его слов, АК-176МА лучше соответствует "Каракуртам", в особенности при защите корабля от воздушных целей. Вкупе с АК-630 и системами наведения вооружение образует замкнутую систему ПВО, эффективно работая в пределах своей дистанции огня.
Малый ракетный корабль проекта 22800 разработан ЦМКБ "Алмаз" в качестве замены на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. Всего флот ожидает приобрести до 23 "Каракуртов". Для ВМФ России их предполагается оснастить ударным ракетным комплексом "Калибр-НК", артиллерийской установкой калибра 76 мм, зенитным ракетно-пушечным комплексом. Водоизмещение кораблей должно составить 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Первоначально планировалось получить головной МРК «Ураган» в декабре 2017 года, в мае текущего года сроки были перенесены на первую половину 2018 года.
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