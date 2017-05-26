12:41 26 мая

«Итальянский» вариант МРК проекта 22800Э «Каракурт»

Согласно информации интернет-портала flotprom.ru , ЦМКБ "Алмаз" сообщило о новом экспортном предложении – малый ракетный корабль (малый корвет) проекта 22800Э «Каракурт» с итальянским 76-мм орудием OTO Melara, дизелями MTU и радиотехническим вооружением Thales.

«Итальянский» вариант МРК проекта 22800Э «Каракурт»

Отечественный вариант - проект 22800


При этом покупатели могут остановить свой выбор на модификации с российскими двигателями, артустановкой и РЛС.

Разработчик полагает, что версия с иностранными комплектующими может в большей степени заинтересовать заказчиков. В первую очередь имеются ввиду ВМС Индии, так как данная страна, осуществляя активное перевооружение войск, стремится к максимальной диверсификации в области вооружений и военной техники.


76-мм артустановка OTO Melara


"Итальянский" вариант экспортного "Каракурта" предлагается вооружить 76-мм артустановкой OTO Melara. Ее скорострельность составляет 85-120 выстрелов в минуту, дистанция огня – от 16 до 20 км. Отечественная артустановка АК-176МА имеет больший вес и меньшую дальность стрельбы (15,7 км), но обладает повышенной скорострельностью (до 130 выстрелов в минуту). 2 марта 2017 года петербургский машиностроительный завод "Арсенал" сообщил об успешном окончании испытаний АК-176МА.


Другое творение итальянской компании: Oto Melara Davide/Strales с управляемым снарядом DART


Как указал источник в ЦМКБ, при установке итальянского орудия потребуется создание новой системы вооружения и управления огнем корабля.

По мнению капитана I ранга, доктора наук Константина Сивкова, решающее преимущество находится на стороне АК-176МА:

Вопрос в темпе огня, ведь главная угроза для МРК – это средства воздушного нападения: крылатые ракеты и авиация. Артдуэль на море сейчас маловероятна. Эта пушка будет решать задачи ПВО на дальних подступах – 10-12 км. На первый план здесь выходят интеграция в единую систему ПВО корабля и скорострельность.


С его слов, АК-176МА лучше соответствует "Каракуртам", в особенности при защите корабля от воздушных целей. Вкупе с АК-630 и системами наведения вооружение образует замкнутую систему ПВО, эффективно работая в пределах своей дистанции огня.

Малый ракетный корабль проекта 22800 разработан ЦМКБ "Алмаз" в качестве замены на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. Всего флот ожидает приобрести до 23 "Каракуртов". Для ВМФ России их предполагается оснастить ударным ракетным комплексом "Калибр-НК", артиллерийской установкой калибра 76 мм, зенитным ракетно-пушечным комплексом. Водоизмещение кораблей должно составить 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Первоначально планировалось получить головной МРК «Ураган» в декабре 2017 года, в мае текущего года сроки были перенесены на первую половину 2018 года.


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Комментарии 17

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  1. Басарев Сегодня, 11:23
    Почти уверен, что этих фрегатов так и не состоится. И пропаганда постарается выставить этих недомерков МРК как суперкорабли нового типа. Примерно как с Лидерами — почти прямым текстом говорят, что крейсер не нужен. Хотя на самом деле крейсер нам просто не по силам, настолько развалена наша судостроительная промышленность.
    Басарев
    1. strannik1985 Сегодня, 11:29
      Это чисто экспортный проект малого корвета, сейчас никто не продаст для российских ВМС артиллерию, дизеля или РТВ.
      strannik1985
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 12:24
        Индусы купят артиллерию, дизеля или РТВ, а затем поставят на наши верфи. Они ж не под санкциями. Делов-то.
        Чёрный Полковник
    2. Астарт Сегодня, 11:39
      Ну я понимаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Но нельзя же уходить в маразм. На верфях Пела и Море достраиваются 7 судов. Контракт подписан еще на 18. И ни кто не называет проект 22800 суперкораблем. ...Прими мезим, вернись в реальность
      Астарт
  2. Астарт Сегодня, 11:27
    Очень удачный проект. Хотя совсем недавно всеПропальщики как только его не склоняли.
    Астарт
    1. Бензорез Сегодня, 11:32
      Нет причин не согласиться.
      Бензорез
    2. barclay Сегодня, 11:39
      Давайте хоть один живой увидим, тогда и будем оценивать "удачность" проекта.
      barclay
  3. srelock Сегодня, 11:28
    Цитата: Басарев
    Почти уверен, что этих фрегатов так и не состоится. И пропаганда постарается выставить этих недомерков МРК как суперкорабли нового типа. Примерно как с Лидерами — почти прямым текстом говорят, что крейсер не нужен. Хотя на самом деле крейсер нам просто не по силам, настолько развалена наша судостроительная промышленность.

    Букв многовато... пишите сразу - люки тонкие! laughing
    srelock
    1. Alexey RA Сегодня, 11:47
      Цитата: srelock
      Букв многовато... пишите сразу - люки тонкие!

      Люки - это у Барона. А по кораблям большой спец Гуня - он на любом проекте сразу отмечает, что гальюны наличествуют в недостаточном количестве и боевую учебу в данных условиях проводить невозможно. smile
      Alexey RA
  4. капрал Сегодня, 11:41
    76-мм артустановкой OTO Melara. Ее скорострельность составляет 85-120 выстрелов в минуту, дистанция огня – от 16 до 20 км. Отечественная артустановка АК-176МА имеет больший вес и меньшую дальность стрельбы (15,7 км), но обладает повышенной скорострельностью (до 130 выстрелов в минуту).

    Позорники. Как скорострельность может компенсировать дальность??? fool
    капрал
    1. Бензорез Сегодня, 11:52
      Вы можете сделать лучше?!
      Бензорез
      1. капрал Сегодня, 12:01
        Цитата: Бензорез
        Вы можете сделать лучше?!

        Да. Но кто ж меня к кормушке подпустит? Там старперы (непререкаемые авторитеты в конструкторских школах) все позиции позанимали.
        капрал
        1. Бензорез Сегодня, 12:08
          Тогда, вопросов больше не имею.
          Бензорез
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 12:26
      А какой смысл стрелять на 20 км 76 миллиметрами? Охрененная фугасная составляющая у такого БП? Или теперь ВТО на уровне 76 мм?
      Чёрный Полковник
    3. Сухов Сегодня, 12:36
      Цитата: капрал
      Как скорострельность может компенсировать дальность???

      Если Вас атакует ракета,
      то за дальность стрельбы Вашего орудия беспокоится не стоит:
      она сама к Вам прилетит. smile
      Но вот что бы эта встреча не состоялась, wassat
      (встреча Вас и атакующей Вас ракеты)
      на пути движения ракеты создают облако из поражающих элементов.
      И здесь важна именно скорострельность, чтобы как можно больше запустить снарядов с дистанционным подрывом, чтобы создать хорошее: плотное и равномерное облако осколков в нужный момент времени.
      hi
      Сухов
  5. Alexey RA Сегодня, 11:43
    С его слов, АК-176МА лучше соответствует "Каракуртам", в особенности при защите корабля от воздушных целей. Вкупе с АК-630 и системами наведения вооружение образует замкнутую систему ПВО, эффективно работая в пределах своей дистанции огня.

    Это если сравнивать с базовой 76-мм ОТО Мелара.
    А если сравнивать с их же "Давидом" (та же 76-мм, но с управляемыми снарядами DART), то преимущество по части ПВО будет на стороне итальянцев.
    Alexey RA
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 12:30
      Ну да, если за 20 км в "свою" ПКР экипаж не попадёт, то ближе - всё пропало! А то, что при большей скорострельности создастся бОльшая плотность заградительного огня, то это так, для детского сада...
      Чёрный Полковник
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