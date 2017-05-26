12:45 26 мая

«Рука Кремля» обнаружена на Мальте

Международное издание Intelligence Online опубликовало статью «Русские подозреваются в создании сумятицы на Мальте», в которой говорится о «возможном вмешательстве» Москвы в стартовавшую на острове избирательную кампанию. Об этом сообщает Коммерсантъ .

«Рука Кремля» обнаружена на Мальте
Джозеф Мускат

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат отреагировал на статью и пояснил, что речь якобы идет о намерении Кремля отомстить его правительству за два решения: «Первое относится к событиям октября 2016 года, когда Мальта отказала кораблям авианосной группы ВМФ России во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов" дозаправляться в своем порту. Второе касается законодательного акта о безвизовом режиме въезда в Евросоюз граждан Украины – его подписание 17 мая в Европарламенте состоялось во многом благодаря усилиям председательствующей в Совете ЕС Мальты».


Издание называет имена двух предполагаемых участников «российского заговора» на Мальте – некую Марию Е. и ее партнера Алекса Заславского, гражданина США, постоянно проживающего в Калифорнии. Оба они якобы работают в недавно зарегистрированной на Мальте фирме MTACC Ltd.

В статье отмечается, что речь идет «о попытках подорвать с их помощью позиции прозападного премьера Мальты, причем эти попытки исходят напрямую из Кремля». Впрочем, как заметил сам Джозеф Мускат, у его правительства нет доказательств связи Марии Е. с высшим руководством РФ.

Автор публикации напоминает о скандале вокруг офшорной компании Egrant, связанном с именем мальтийского премьера, который вынужден был объявить досрочные парламентские выборы, назначенные на 3 июня.

Я не могу допустить, чтобы из-за выпадов в мою сторону пострадал авторитет партии,
сказал Мускат.

Автор утверждает, что Мария Е. собирается использовать эту темную историю в своих целях, поскольку компания Egrant числится в известном «панамском досье» (неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, спровоцировавшей серию громких «офшорных скандалов» во многих странах).

По словам мальтийской журналистки Дафны Галиции, «компания зарегистрирована на имя Мишель Мускат – супруги премьера Мальты». Она заявила, что «в 2016 году на счет Egrant несколько раз было переведено около $100 тыс. из банка Pilatus Bank, принадлежащего Лейле Алиевой – дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева».

В свою очередь, глава оппозиционной Националистической партии Мальты Саймон Бузуттил назвал основанные на статье утверждения премьер-министра «абсолютно смехотворными и абсурдными».

Уж и не знаю, смеяться или плакать. Нелепо полагать, что за этим может стоять Россия. У Муската должно было бы хватить ума, чтобы понять: Владимиру Путину все равно, он управляет страной или кто-то другой. К столь глупым заявлениям Муската подталкивает отчаянная ситуация, в которую он попал. Он полностью утратил связь с реальностью,
сказал Бузуттил.

Использованы фотографии: Reuters / Darrin Zammi
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Толстоевский Сегодня, 11:18
    мальта - пуп земли
    Толстоевский
    1. dik-nsk Сегодня, 11:19
      скоро каждый папуас станет кричать, что на выборах вождя его племени была Рука Кремля, ай, да Темнейший - и как все успевает? laughing
      dik-nsk
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:24
        Международное издание Intelligence Online опубликовало статью «Русские подозреваются в создании сумятицы на Мальте», в которой говорится о «возможном вмешательстве» Москвы в стартовавшую на острове избирательную кампанию.

        А что же это "международное издание" не вопит о вмешательстве Матрасии в дела суверенных государств ? Что , против Хозяина рот разевать нельзя ? Продажные журнашлюги !!! am
        bouncyhunter
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 11:24
        «Рука Кремля» обнаружена на Мальте

        Ну слава Богу, нашлась! А в Кремле то её обыскались... wassat
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:28
          Саш , привет ! hi drinks
          Цитата: СРЦ П-15
          «Рука Кремля» обнаружена на Мальте

          Ну слава Богу, нашлась! А в Кремле то её обыскались... wassat

          Теперь Мальте надрать уши и в угол поставить - чтобы впредь неповадно было "руку Кремля" тырить ! wassat
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:32
            Привет, Паш! hi drinks
            Цитата: bouncyhunter
            Теперь Мальте надрать уши и в угол поставить - чтобы впредь неповадно было "руку Кремля" тырить !

            Да они сами себя с успехом в угол загоняют! yes
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
              Цитата: СРЦ П-15
              Да они сами себя с успехом в угол загоняют!

              Наша задача - не мешать . soldier
              bouncyhunter
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:44
                Цитата: bouncyhunter
                Наша задача - не мешать .

                Наше дело - не мешать:
                Сунул, вынул и бежать! wassat
                СРЦ П-15
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:49
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Наше дело - не мешать:
                  Сунул, вынул и бежать!

                  Ход твоих мыслей мне нравится ! good
                  bouncyhunter
      3. Александр романов Сегодня, 11:34
        Цитата: dik-nsk
        скоро каждый папуас станет кричать, что на выборах вождя его племени была Рука Кремля,

        Уже кричат
        Александр романов
    2. arane Сегодня, 11:31
      Цитата: Толстоевский
      мальта - пуп земли

      И каждый уголовник, при заведении на него дела, орет, что его подставили, лично путин!
      arane
    3. Владимир 38 Сегодня, 11:34
      Лучше бы ногу кремле обнаружили на пятой точке Трампа или Маккейна)
      Владимир 38
    4. сибиралт Сегодня, 12:06
      Много чести знать кто на крошечной Мальте с населением заштатного европейского города командир. laughing
      сибиралт
      1. dauria Сегодня, 12:33
        Много чести знать кто на крошечной Мальте с населением заштатного европейского города командир.


        Был там в средние века глава какого-то мальтийского ордена. Всё прославится хотел. Воевал-воевал, но поскольку всю Мальту за день пешком пройти можно, то до мирового владыки ему было не дотянуть. crying Прославился в конце концов тем, что помер в 92 года на тётке "лёгкого поведения". Имени не помню, но этот факт врезался. laughing
        Эх, вот она , слава.
        dauria
  2. Қарабас Сегодня, 11:21
    Россия - могущественнейшая страна! (irony)
    Қарабас
  3. Астарт Сегодня, 11:22
    Цитата из анекдота "Экий вы Юрий Долгорукий"
    Астарт
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:22
    Джозеф Мускат

    Пока не прочитал статью даже не знал и не интересовался кто там премьер.
    речь якобы идет о намерении Кремля отомстить его правительству

    Да кому вы нужны? Если только Мальтийскому Ордену. Не надо мерить русских по себе. "Уж и не знаю, смеяться или плакать... Он полностью утратил связь с реальностью, " Очень верно сказано.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
      Ещё одно "кукольное государство" то ли возомнило себя важным , то ли решило лизнуть ...
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:29
        Когда с ног до головы в фекалиях, то остается только "уповать" на Россию, т.е. обвинить ее. Ну и конечно лизнуть "гегемона"
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
          Цитата: rotmistr60
          Когда с ног до головы в фекалиях

          Вспомнилась старая притча :
          "Однажды зимой воробей замёрз и упал прямо на землю . Проходивший мимо конь пожалел воробья и нагадил на него . Отогревшийся воробей высунул голову из дерьма и радостно зачирикал . Его тут же сцапала проходившая мимо кошка и съела . Мораль : не всяк тот враг , кто тебя обгадил и не всяк тот друг , кто тебя из дерьма вытащил . А коли уж попал в дерьмо - сиди и не чирикай ."
          bouncyhunter
      2. Masya Masya Сегодня, 11:38
        Паша, приветик! love
        то ли возомнило себя важным , то ли решило лизнуть ...

        так, одно другому не мешает... все и сразу.. wink
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
          Приветик , Мариша ! hi love
          Цитата: Masya Masya
          так, одно другому не мешает... все и сразу..

          Угу , чем меньше шавка , тем больше о себе мнит и громче тявкает . wink
          bouncyhunter
  5. Masya Masya Сегодня, 11:27
    не такой точки на земном шарике, куда бы не ступала " русская нога", чтобы оставить "русский след" и где бы не была обнаружена "рука кремля"!!! wink а "русские хакеры" вообще, не втавая с места, до любого места дотянутся!!! lol
    Masya Masya
  6. Partyzan Сегодня, 11:35
    Издание называет имена двух предполагаемых участников «российского заговора» на Мальте – некую Марию Е. и ее партнера Алекса Заславского, гражданина США, постоянно проживающего в Калифорнии. Оба они якобы работают в недавно зарегистрированной на Мальте фирме MTACC Ltd.
    Вот все правильно - уже все американцы, не только Трамп, работают на Москву! bully
    Partyzan
  7. parusnik Сегодня, 11:35
    «Рука Кремля» обнаружена на Мальте
    ..Честно, как то в свете последних событий. выборов в Европе,США,приятно осознавать ,что у России- "длинные руки"... smile
    parusnik
    1. Paranoid50 Сегодня, 12:19
      Цитата: parusnik
      риятно осознавать ,что у России- "длинные руки"... smile

      Да разве это руки? request Так,мизинец еле видно ... Рука - это если у них на выборах ЕР наберёт 65%. Вот это да,рука. yes
      Paranoid50
  8. злой партизан Сегодня, 11:37
    Взял рулетку и отмерил расстояние от Москвы до Вашингтона и до Мальты. После Вашингтона длина руки Москвы до Мальты как-то не впечатляет... no
    злой партизан
  9. moskowit Сегодня, 11:39
    А вы что, сомневались? На Мальте "Рука Кремля" ещё со времён Павла I. Ведь наш монарх был удостоин звания Магистра Ордена. Так что, преемственность.... Правда в те времена видимо говаривали "Рука Зимнего..." laughing wassat
    moskowit
  10. Machete Сегодня, 11:40
    А в Ватикане мощи руки Кремля не нашлись?
    Machete
  11. Geisenberg Сегодня, 11:41
    Опять Путин виноват.
    Geisenberg
  12. Николай Фёдоров Сегодня, 12:01
    Сидит премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в ванне и дрочит. И тут заходит жена:
    -Что ты делаешь, Джозеф?!
    а он ей в ответ:
    - Это не я! Это рука Кремля!
    Николай Фёдоров
  13. vladimirw Сегодня, 12:10
    нет уж ,нет уж- еще император Павел был гросмейстером мальтийского ордена! Надо Мальту присоединять!
    vladimirw
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