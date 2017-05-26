«Рука Кремля» обнаружена на Мальте
Международное издание Intelligence Online опубликовало статью «Русские подозреваются в создании сумятицы на Мальте», в которой говорится о «возможном вмешательстве» Москвы в стартовавшую на острове избирательную кампанию. Об этом сообщает Коммерсантъ .
Джозеф Мускат
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат отреагировал на статью и пояснил, что речь якобы идет о намерении Кремля отомстить его правительству за два решения: «Первое относится к событиям октября 2016 года, когда Мальта отказала кораблям авианосной группы ВМФ России во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов" дозаправляться в своем порту. Второе касается законодательного акта о безвизовом режиме въезда в Евросоюз граждан Украины – его подписание 17 мая в Европарламенте состоялось во многом благодаря усилиям председательствующей в Совете ЕС Мальты».
Издание называет имена двух предполагаемых участников «российского заговора» на Мальте – некую Марию Е. и ее партнера Алекса Заславского, гражданина США, постоянно проживающего в Калифорнии. Оба они якобы работают в недавно зарегистрированной на Мальте фирме MTACC Ltd.
В статье отмечается, что речь идет «о попытках подорвать с их помощью позиции прозападного премьера Мальты, причем эти попытки исходят напрямую из Кремля». Впрочем, как заметил сам Джозеф Мускат, у его правительства нет доказательств связи Марии Е. с высшим руководством РФ.
Автор публикации напоминает о скандале вокруг офшорной компании Egrant, связанном с именем мальтийского премьера, который вынужден был объявить досрочные парламентские выборы, назначенные на 3 июня.
Автор утверждает, что Мария Е. собирается использовать эту темную историю в своих целях, поскольку компания Egrant числится в известном «панамском досье» (неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, спровоцировавшей серию громких «офшорных скандалов» во многих странах).
По словам мальтийской журналистки Дафны Галиции, «компания зарегистрирована на имя Мишель Мускат – супруги премьера Мальты». Она заявила, что «в 2016 году на счет Egrant несколько раз было переведено около $100 тыс. из банка Pilatus Bank, принадлежащего Лейле Алиевой – дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева».
В свою очередь, глава оппозиционной Националистической партии Мальты Саймон Бузуттил назвал основанные на статье утверждения премьер-министра «абсолютно смехотворными и абсурдными».
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат отреагировал на статью и пояснил, что речь якобы идет о намерении Кремля отомстить его правительству за два решения: «Первое относится к событиям октября 2016 года, когда Мальта отказала кораблям авианосной группы ВМФ России во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов" дозаправляться в своем порту. Второе касается законодательного акта о безвизовом режиме въезда в Евросоюз граждан Украины – его подписание 17 мая в Европарламенте состоялось во многом благодаря усилиям председательствующей в Совете ЕС Мальты».
Издание называет имена двух предполагаемых участников «российского заговора» на Мальте – некую Марию Е. и ее партнера Алекса Заславского, гражданина США, постоянно проживающего в Калифорнии. Оба они якобы работают в недавно зарегистрированной на Мальте фирме MTACC Ltd.
В статье отмечается, что речь идет «о попытках подорвать с их помощью позиции прозападного премьера Мальты, причем эти попытки исходят напрямую из Кремля». Впрочем, как заметил сам Джозеф Мускат, у его правительства нет доказательств связи Марии Е. с высшим руководством РФ.
Автор публикации напоминает о скандале вокруг офшорной компании Egrant, связанном с именем мальтийского премьера, который вынужден был объявить досрочные парламентские выборы, назначенные на 3 июня.
Я не могу допустить, чтобы из-за выпадов в мою сторону пострадал авторитет партии,сказал Мускат.
Автор утверждает, что Мария Е. собирается использовать эту темную историю в своих целях, поскольку компания Egrant числится в известном «панамском досье» (неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, спровоцировавшей серию громких «офшорных скандалов» во многих странах).
По словам мальтийской журналистки Дафны Галиции, «компания зарегистрирована на имя Мишель Мускат – супруги премьера Мальты». Она заявила, что «в 2016 году на счет Egrant несколько раз было переведено около $100 тыс. из банка Pilatus Bank, принадлежащего Лейле Алиевой – дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева».
В свою очередь, глава оппозиционной Националистической партии Мальты Саймон Бузуттил назвал основанные на статье утверждения премьер-министра «абсолютно смехотворными и абсурдными».
Уж и не знаю, смеяться или плакать. Нелепо полагать, что за этим может стоять Россия. У Муската должно было бы хватить ума, чтобы понять: Владимиру Путину все равно, он управляет страной или кто-то другой. К столь глупым заявлениям Муската подталкивает отчаянная ситуация, в которую он попал. Он полностью утратил связь с реальностью,сказал Бузуттил.
Использованы фотографии: Reuters / Darrin Zammi
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