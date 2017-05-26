«Рука Кремля» обнаружена на Мальте

Я не могу допустить, чтобы из-за выпадов в мою сторону пострадал авторитет партии,

Уж и не знаю, смеяться или плакать. Нелепо полагать, что за этим может стоять Россия. У Муската должно было бы хватить ума, чтобы понять: Владимиру Путину все равно, он управляет страной или кто-то другой. К столь глупым заявлениям Муската подталкивает отчаянная ситуация, в которую он попал. Он полностью утратил связь с реальностью,