12:44 26 мая

Ученые США опасаются ядерной катастрофы на местных АЭС

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Science News, ученые Принстонского университета США обвинили Комиссию по ядерному регулированию в некорректном анализе при проведении оценки возможности возникновения крупных аварий на национальных атомных электростанциях.

По мнению экспертов, комиссия не учла тот факт, что на большинстве АЭС страны ядерное топливо находится возле ядерных отходов. При возгорании отработавшего материала произойдет выброс радиоактивной вещества, способный привести к катастрофе.

Согласно оценкам ученых, возникновение инцидента такого рода только на одной АЭС приведет к выбросу, способному поразить территорию, по площади в два раза превосходящую размеры штата Нью-Джерси. По их подсчетам, при указанном сценарии эвакуации подлежат 8 млн. чел., экономический ущерб составит 2 триллиона долларов, что сравнимо по последствиям с крупным землетрясением или террористической атакой.




В этой связи ученые требуют от обозначенной Комиссии принять по отношению к АЭС необходимые регулятивные меры. Эксперты полагают, что пойти на такие меры мешает давление со стороны представителей ядерной промышленности.


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Комментарии 25

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  1. злой партизан Сегодня, 11:35
    Не знаю, не знаю... Я почему-то не опасаюсь. А скорее наоборот, надеюсь... winked
    злой партизан
    1. Чёрный Сегодня, 11:37
      ...и при этом всякие полудурки, типо макейнови робертов фарли , заявляют , что США победят в глобальной войне...маразм..
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
        Мужики hi , у меня дежа-вю ? Не так давно и про 404-ую такая новость была ... belay
        bouncyhunter
        1. злой партизан Сегодня, 11:48
          Цитата: bouncyhunter
          Не так давно и про 404-ую такая новость была

          Такие новостя ходят парами. yes
          злой партизан
          1. cniza Сегодня, 12:21
            Цитата: bouncyhunter
            Мужики hi , у меня дежа-вю ? Не так давно и про 404-ую такая новость была ... belay


            Паша , доброе утро , это не простое совпадение , это психологическая подготовка населения.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:30
              Цитата: cniza
              это психологическая подготовка населения.

              К чему , друже ? К "вселенскому мастдаю" ?
              bouncyhunter
      2. NordOst16 Сегодня, 12:03
        Никто не победит и никто не начнёт. Придурков много, но и умных людей тоже не мало.
        NordOst16
      3. Комментарий был удален.
    2. Partyzan Сегодня, 11:47
      А может кто нибудь все таки поможет, а? bully
      Partyzan
    3. сибиралт Сегодня, 11:54
      Интересно, куда исчезает радиация от Фокусимы? Но, с тех пор рыба оттуда на наших прилавках подорожала вдвое. belay
      сибиралт
      1. NordOst16 Сегодня, 11:59
        Распределяется по Мировому океану естественный распад. По сравнению с объёмами Мирового океана выбросы незначительные (конечно, чем ближе к источнику тем более высокая концентрация изотопов).
        NordOst16
        1. сибиралт Сегодня, 12:09
          Да там и до полураспада на сотни лет хватит. Но живым организмам свойственно накапливать радиацию.
          сибиралт
          1. NordOst16 Сегодня, 12:36
            Ой, да ладно, большая часть выбросов на благородные газы приходится (это интересно только персоналу), йод (там полураспад довольно быстрый), остаётся в основном цезий, да стронций. Большое время полураспада у минорных актинидов, а их не так много, да и обычно выбросы их не большие. Цезий и стронций довольно быстро распределяется по Мировому океану. Так что проблем больших не будет
            NordOst16
  2. Geisenberg Сегодня, 11:36
    Другими словами "правительство гони бабло"
    Geisenberg
    1. Azim77 Сегодня, 11:52
      А как же. Кроме того, каждый ученый в США мечтает, что вдруг возникнет угроза катастрофы и за ним приедут люди в черном с ФБР и на вертолетах экстренно отвезут в Белый дом, где сам президент Юнайтед Стейтс оф Амэрика попросит помочь в спасении человечества..
      Azim77
  3. Machete Сегодня, 11:38
    Всё же это маловероятно.
    Machete
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:47
      Но компетентная, если она таковой является, комиссия действительно должна учитывать все варианты и риски.
      rotmistr60
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:16
        Цитата: rotmistr60
        Но компетентная, если она таковой является, комиссия действительно должна учитывать все варианты и риски.

        Или компетентно "освоить" оплаченное заключение .
        bouncyhunter
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:19
          Это тоже исключить нельзя. С другой стороны ядерная безопасность Сша должна беспокоить в первую очередь их самих. На этот раз мы за океаном.
          rotmistr60
  4. nik-karata Сегодня, 11:50
    возникновение инцидента такого рода только на одной АЭС приведет к выбросу, способному поразить территорию,

    За попкорном уже сходил.... скорее бы началось))) lol
    nik-karata
    1. NordOst16 Сегодня, 12:02
      На территории РФ находится 35 энергоблоков так что это совсем не смешно (половину из которых РБМК). Да и не стоит всё же так злорадствовать.
      NordOst16
  5. Masya Masya Сегодня, 12:09
    Цитата: злой партизан
    Не знаю, не знаю... Я почему-то не опасаюсь. А скорее наоборот, надеюсь... winked

    одно время надежда на йеллоустоун была, подводит гад... и эти тоже подведут... wink
    Masya Masya
    1. злой партизан Сегодня, 12:39
      Цитата: Masya Masya
      и эти тоже подведут

      Незнаю, не знаю. С фукусимой же не подвели. wink
      злой партизан
      1. Masya Masya Сегодня, 12:42
        С фукусимой же не подвели

        фукусима то, как раз и не радует... близко к нам как то... а у меня на ДВ брат живет...
        Masya Masya
        1. злой партизан Сегодня, 12:43
          Цитата: Masya Masya
          близко к нам как то

          Близко конечно sad . Но там очень удачная роза ветров и морские течения good . Всё в Америку несёт yes .
          злой партизан
  6. roskot Сегодня, 12:11
    Вот и американцам есть чем озаботиться. Свои вопросы решать надо. Не хрена других учить.
    roskot
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