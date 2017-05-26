Ученые США опасаются ядерной катастрофы на местных АЭС
Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Science News, ученые Принстонского университета США обвинили Комиссию по ядерному регулированию в некорректном анализе при проведении оценки возможности возникновения крупных аварий на национальных атомных электростанциях.
По мнению экспертов, комиссия не учла тот факт, что на большинстве АЭС страны ядерное топливо находится возле ядерных отходов. При возгорании отработавшего материала произойдет выброс радиоактивной вещества, способный привести к катастрофе.
Согласно оценкам ученых, возникновение инцидента такого рода только на одной АЭС приведет к выбросу, способному поразить территорию, по площади в два раза превосходящую размеры штата Нью-Джерси. По их подсчетам, при указанном сценарии эвакуации подлежат 8 млн. чел., экономический ущерб составит 2 триллиона долларов, что сравнимо по последствиям с крупным землетрясением или террористической атакой.
В этой связи ученые требуют от обозначенной Комиссии принять по отношению к АЭС необходимые регулятивные меры. Эксперты полагают, что пойти на такие меры мешает давление со стороны представителей ядерной промышленности.
По мнению экспертов, комиссия не учла тот факт, что на большинстве АЭС страны ядерное топливо находится возле ядерных отходов. При возгорании отработавшего материала произойдет выброс радиоактивной вещества, способный привести к катастрофе.
Согласно оценкам ученых, возникновение инцидента такого рода только на одной АЭС приведет к выбросу, способному поразить территорию, по площади в два раза превосходящую размеры штата Нью-Джерси. По их подсчетам, при указанном сценарии эвакуации подлежат 8 млн. чел., экономический ущерб составит 2 триллиона долларов, что сравнимо по последствиям с крупным землетрясением или террористической атакой.
В этой связи ученые требуют от обозначенной Комиссии принять по отношению к АЭС необходимые регулятивные меры. Эксперты полагают, что пойти на такие меры мешает давление со стороны представителей ядерной промышленности.
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