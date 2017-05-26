Канада продолжает платить за разработку F-35
Согласно информации ТАСС , телеканал CBC сообщил об очередном транше Канады в размере 30 млн. канадских долл. ($22,3 млн.) в так называемый международный клуб будущих покупателей истребителей пятого поколения F-35 .
С учетом этих средств, поступивших в апреле американской компании Lockheed Martin, валовые взносы Канады с 1997 года в разработку F-35 составили уже $373 млн. Последний перевод позволил Канаде остаться членом клуба еще на один год, что дает право рассчитывать на получение истребителей указанной модели. Прошлый взнос прошел летом 2016 года с опозданием на месяц.
При этом ныне действующий премьер-министр Джастин Трюдо в ходе своей предвыборной кампании в 2015 году обещал отказаться от планов прошлого правительства консерваторов по закупке F-35 из-за их высокой стоимости.
Указывается, что модернизация истребителей четвертого поколения СF-18, состоящих на вооружении ВВС Канады, обойдется в примерно $400 млн. Приобретение F-35 потребует $9 млрд.
Программу по созданию единого ударного истребителя F-35 для стран НАТО финансируют США, Канада, Великобритания, Австралия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Турция (Израиль, между прочим, в составе этого клуба не фигурирует). Развертывание полноценного серийного производства предполагается в 2019 году.
С учетом этих средств, поступивших в апреле американской компании Lockheed Martin, валовые взносы Канады с 1997 года в разработку F-35 составили уже $373 млн. Последний перевод позволил Канаде остаться членом клуба еще на один год, что дает право рассчитывать на получение истребителей указанной модели. Прошлый взнос прошел летом 2016 года с опозданием на месяц.
При этом ныне действующий премьер-министр Джастин Трюдо в ходе своей предвыборной кампании в 2015 году обещал отказаться от планов прошлого правительства консерваторов по закупке F-35 из-за их высокой стоимости.
Указывается, что модернизация истребителей четвертого поколения СF-18, состоящих на вооружении ВВС Канады, обойдется в примерно $400 млн. Приобретение F-35 потребует $9 млрд.
Программу по созданию единого ударного истребителя F-35 для стран НАТО финансируют США, Канада, Великобритания, Австралия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Турция (Израиль, между прочим, в составе этого клуба не фигурирует). Развертывание полноценного серийного производства предполагается в 2019 году.
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