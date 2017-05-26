12:47 26 мая

Канада продолжает платить за разработку F-35

Согласно информации ТАСС , телеканал CBC сообщил об очередном транше Канады в размере 30 млн. канадских долл. ($22,3 млн.) в так называемый международный клуб будущих покупателей истребителей пятого поколения F-35 .



С учетом этих средств, поступивших в апреле американской компании Lockheed Martin, валовые взносы Канады с 1997 года в разработку F-35 составили уже $373 млн. Последний перевод позволил Канаде остаться членом клуба еще на один год, что дает право рассчитывать на получение истребителей указанной модели. Прошлый взнос прошел летом 2016 года с опозданием на месяц.


При этом ныне действующий премьер-министр Джастин Трюдо в ходе своей предвыборной кампании в 2015 году обещал отказаться от планов прошлого правительства консерваторов по закупке F-35 из-за их высокой стоимости.

Указывается, что модернизация истребителей четвертого поколения СF-18, состоящих на вооружении ВВС Канады, обойдется в примерно $400 млн. Приобретение F-35 потребует $9 млрд.

Программу по созданию единого ударного истребителя F-35 для стран НАТО финансируют США, Канада, Великобритания, Австралия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Турция (Израиль, между прочим, в составе этого клуба не фигурирует). Развертывание полноценного серийного производства предполагается в 2019 году.


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Комментарии 23

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  1. Geisenberg Сегодня, 11:59
    Пирамида в действии.
    Geisenberg
    1. Чёрный Сегодня, 12:00
      Цитата: Geisenberg
      Пирамида в действии.

      Называется : ЛОХ платит ВСЕГДА!!! laughing ....вот чего у американцев не отнять, так это умение раскрутить союзничков на бабки...
      Чёрный
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:01
        "Дольщики" по американски! yes
        СРЦ П-15
        1. Тралл Сегодня, 12:06
          международный клуб будущих покупателей истребителей

          Прям продажу посуды Zepter напомнило smile
          Тралл
          1. cniza Сегодня, 12:09
            Цитата: Тралл
            международный клуб будущих покупателей истребителей

            Прям продажу посуды Zepter напомнило smile


            Ничем не отличается , так же втюхивают по высоким ценам.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:19
              Привет , Витя ! Продолжение финансовой программы от США "Лопух" - вы платите столько , сколько мы вам скажем ! lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:24
                Доброго времени hi ... "без лоха и жизнь плоха".
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:28
                  Самое смешное , что сами кролики понимают что их "разводят" , но ничего не могут и не хотят менять - ссыкотно .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 12:29
                    Государственный мазохизм и население аплодирует.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:34
                      Цитата: cniza
                      Государственный мазохизм и население аплодирует.

                      Лучше и не скажешь ! good drinks
                      bouncyhunter
      2. dauria Сегодня, 12:19
        ....вот чего у американцев не отнять, так это умение раскрутить союзничков на бабки..


        Причём тут "раскрутить" ? Если человек в одиночку не в состоянии профинансировать ну, к примеру, трубу в деревню- скидываются.
        И что значит " Израиль не фигурирует" ? Они делают крыло и часть авионики. В итоге и производство крупносерийное - значит , машина дешевле. Времена, когда Григорович мог за свои спроектировать и построить гидросамолёт, прошли . Для пятого поколения даже серия в 300 машин при цене 90 млн не окупит разработку.
        dauria
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:07
    международный клуб будущих покупателей истребителей пятого поколения F-35

    А ведь клуб наверное образовался когда самолет еще проектировали. Вот, что значит маркетинг по американски. Поэтому не удивительно, что стоимость возрастала каждый год. Действительно пирамида.
    rotmistr60
    1. Тралл Сегодня, 12:19
      А теперь представим на минутку, что подобный клуб создала Россия при создании Арматы. Нереально. Другие подходы, цели, задачи. У США в первую очередь бизнес.
      Тралл
      1. alex73s Сегодня, 12:22
        Цитата: Тралл
        А теперь представим на минутку, что подобный клуб создала Россия при создании Арматы. Нереально. Другие подходы, цели, задачи. У США в первую очередь бизнес.


        FGFA должен был стать таким клубом, но втащить туда удалось только Индию, а теперь и с ними проблемы
        alex73s
      2. rotmistr60 Сегодня, 12:23
        Вы правы. Грех не вспомнить, что Сша правит доллар. И О.Генри - "Эту страну погубит коррупция".
        rotmistr60
  3. Masya Masya Сегодня, 12:15
    Последний перевод позволил Канаде остаться членом клуба еще на один год

    мне вот интересно, если они следующий транш не проплатят, то их из этого клуба выгонят? а внесенные денежки тю- тю? recourse
    Masya Masya
    1. Тралл Сегодня, 12:20
      Коллекторов натравят smile
      Тралл
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:21
      Цитата: Masya Masya
      мне вот интересно, если они следующий транш не проплатят, то их из этого клуба выгонят? а внесенные денежки тю- тю?

      Нет , тля , вернут ! wassat Проще заставить сухой песок вернуть пролитую на него воду ... yes
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 12:25
        остается плакать, но платить со слабой надеждой на будущее... lol
        Masya Masya
      2. cniza Сегодня, 12:26
        "Профсоюзные взносы" возврату не подлежат. yes
        cniza
  4. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:20
    транше в размере 30 млнв так называемый международный клуб будущих покупателей истребителей пятого поколения F-35 .

    Почему никто не переводит 30 млн. в так называемый международный клуб будущих покупателей истребителей пятого поколения Т-50?
    Молодой_Коммунист
    1. Слон Сегодня, 12:31
      Потому, что F-35 лучше, технологичный и продвинутый.
      Слон
  5. mahoney Сегодня, 12:35
    Первое военное глобальное производство.
    Каждая страна вносит свою лепту в этот самолет. Для тех кто шарит...это очень круто
    mahoney
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