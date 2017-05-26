Туск: Россия не сделала ничего для смягчении санкций в её отношении

Председатель Европейского совета Дональд Туск, которого в самой Польше считают чуть ли не агентом Кремля, сделал заявление по поводу антироссийских санкций. По словам Туска, с момента окончания саммита Большой Семёрки в прошлом году «Россия ничего не сделала для того, что позволило бы пересмотреть санкционную политику в её отношении». При этом Туск заявил, что саммит G7 в 2017 году становится самым сложным за всё последнее время, так как среди членов Большой Семёрки «очень много разногласий».При этом в самой Большой Семёрке объявили, что именно европейские её члены являются «оплотом стабильности» в этой международной организации. По сути, это камень в огород заокеанских партнёров, а также Японии, которую уже успели обвинить в том, что она поддерживает «слишком тесные экономические контакты» с Россией на фоне декларативного сохранения антироссийских экономических санкций.Напомним, что саммит G7 сегодня стартует в сицилийском городке Таормина. В саммите принимают участие такие политические деятели как президент США Трамп, канцлер Германии Меркель, премьер-министр Канады Трюдо, президент Франции Макрон, премьер-министр Японии Абэ, глава британского кабмина Мэй и премьер-министр Италии Джентилони.Как сообщается, на повестке дня – борьба с терроризмом и возможные последствия Брекзита.