12:45 26 мая

Туск: Россия не сделала ничего для смягчении санкций в её отношении

Председатель Европейского совета Дональд Туск, которого в самой Польше считают чуть ли не агентом Кремля, сделал заявление по поводу антироссийских санкций. По словам Туска, с момента окончания саммита Большой Семёрки в прошлом году «Россия ничего не сделала для того, что позволило бы пересмотреть санкционную политику в её отношении». При этом Туск заявил, что саммит G7 в 2017 году становится самым сложным за всё последнее время, так как среди членов Большой Семёрки «очень много разногласий».

Туск: Россия не сделала ничего для смягчении санкций в её отношении


При этом в самой Большой Семёрке объявили, что именно европейские её члены являются «оплотом стабильности» в этой международной организации. По сути, это камень в огород заокеанских партнёров, а также Японии, которую уже успели обвинить в том, что она поддерживает «слишком тесные экономические контакты» с Россией на фоне декларативного сохранения антироссийских экономических санкций.


Напомним, что саммит G7 сегодня стартует в сицилийском городке Таормина. В саммите принимают участие такие политические деятели как президент США Трамп, канцлер Германии Меркель, премьер-министр Канады Трюдо, президент Франции Макрон, премьер-министр Японии Абэ, глава британского кабмина Мэй и премьер-министр Италии Джентилони.

Как сообщается, на повестке дня – борьба с терроризмом и возможные последствия Брекзита.

Использованы фотографии: @dw_europe
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 12:16
    Туск: Россия не сделала ничего для смягчении санкций в её отношении


    И не собирается , это ваши проблемы.
    cniza
    1. Чёрный Сегодня, 12:20
      Вся эта демагогия ЕС и Нато напоминает старый анекдот, когда женщина кричит с балкона пятого этажа какому-то мужику идущему по тротуару:- Мужчина, я вас боюсь! - Почему? - Вы меня изнасилуете! - Так ведь я на улице, а вы на балконе пятого этажа! - А я сейчас спущусь!!! laughing
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 12:24
        Напомним, что саммит G7 сегодня стартует в сицилийском городке Таормина. В саммите принимают участие такие политические деятели как президент США Трамп, канцлер Германии Меркель, премьер-министр Канады Трюдо, президент Франции Макрон, премьер-министр Японии Абэ, глава британского кабмина Мэй и премьер-министр Италии Джентилони.

        Эх, жаль комиссар Коррадо Каттани уже на пенсии, а то так бы всю эту международную мафию и повязал на сходке smile
        Тралл
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:24
      Туск: Россия не сделала ничего для смягчении санкций в её отношении

      Мне это напоминает жалобу обиженного ребёнка ... Мол , "мы так хотели , а они ..." crying
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 12:31
        "мы так хотели , а они ..." crying

        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
          Угу , неизвестность - худшее испытание для нервов . wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:39
            Это для них неизвестность , а мы то знаем...
            cniza
      2. cniza Сегодня, 12:31
        Нас это не разжалобит , ну может слегка повеселит.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
          Цитата: cniza
          ну может слегка повеселит.

          Слегка ? Добрый ты , однако , Витя ... laughing
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:34
            "Грешно смеяться над больными"... lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:37
              Цитата: cniza
              "Грешно смеяться над больными"... lol

              Это да . А вот как быть с больными на голову клоунами ? wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:40
                Здесь медицина бессильна , только "французское изобретение" поможет.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:43
                  Цитата: cniza
                  Здесь медицина бессильна , только "французское изобретение" поможет.

                  Хм ... Жёстко , но справедливо .
                  bouncyhunter
        2. Тралл Сегодня, 12:35
          ничего для смягчении санкций

          ну почему же, русские привыкли, прежде чем подтереться, слегка смягчить бумажку с текстом smile
          Тралл
    3. сибиралт Сегодня, 12:36
      Санкции вводит СБ ООН, а не Обама и его команда шалопаев. laughing Зато теперь у нас хоть картошка своя.
      сибиралт
    4. fif21 Сегодня, 12:41
      Цитата: cniza
      Туск: Россия не сделала ничего для смягчении санкций в её отношении
      Когда Россия ,что то сделает для смягчения санкций , европы уже не будет. hi
      fif21
  2. zivXP Сегодня, 12:18
    А оно нам надо?
    Что хорошо для России, то плохо для Запада.
    zivXP
  3. jetfors_84 Сегодня, 12:18
    А они так ждали бедолаги. Сказочные ид..ты.
    jetfors_84
  4. soroKING Сегодня, 12:24
    Туск - дятел тоскливый am
    soroKING
  5. Сухой_Т-50 Сегодня, 12:25
    А оно ей надо?Если России нужно купить какие-то санкционные товары/услуги,то Россия за копейки регистрирует какую-нибудь поганочную контору где-то в Гваделупе и покупает через неё
    Сухой_Т-50
  6. vladimirw Сегодня, 12:28
    туск лает РОССИЯ движется в перед !
    vladimirw
  7. просто ПАЛЫЧ Сегодня, 12:28
    А не пошел бы этот лживый поляк куда подальше!амеровская марионетка,тявкает,а куснуть боится!
    просто ПАЛЫЧ
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:29
    Они по своей наивности все ждут когда Россия придет к ним с покаянием и Крымом в руках для отмены санкций. Президентом еще когда было сказано, что мы вопрос о снятие санкций не поднимали и поднимать не будем. Европа уже хлебнула от своих санкций, будет хлебать и дальше. Поляк, прикрываясь назначением, строит из себя вершителя российских судеб.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 12:32
      Они начали догадываться , что Россия послала их в пеший сексуальный поход , с билетом в одну сторону.
      cniza
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:34
        Догадываться они начали давно, а вот понимать происходящее только сегодня.
        rotmistr60
        1. cniza Сегодня, 12:42
          Цитата: rotmistr60
          Догадываться они начали давно, а вот понимать происходящее только сегодня.


          Подозреваю , что Вы их переоцениваете , они так далеко мыслить не в состоянии ...
          cniza
  9. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:31
    Очевидно что те кто вводил санкции против РОССИИ делают ставку на экономическое ухудшение жизни населения в РОССИИ с последующим ростом недовольства населения против действующей власти...
    ошиблись данные господа в менталитете наших граждан привыкших терпеть лишения до последнего момента.
    Поживем увидим...
    армия РОССИИ худо бедно оправилась от удара 90-х годов...
    осталось в РОССИИ только создать устойчивую к внешнему давлению экономику...а здесь пока проблемы....большие проблемы. what
    Тот же ЛЕХА
    1. cniza Сегодня, 12:36
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      осталось в РОССИИ только создать устойчивую к внешнему давлению экономику...а здесь пока проблемы....большие проблемы. what


      Ничего армия поднялась , следом и экономика стабилизируется , а они... не буду говорить.
      cniza
  10. pvv113 Сегодня, 12:34
    Европа все больше и больше напоминает палату №6 hi
    pvv113
  11. 1536 Сегодня, 12:39
    Наверное, надо было поляка в Кремль посадить? Хватит одного Брюсселя!
    1536
  12. злой партизан Сегодня, 12:41
    Туск: Россия не сделала ничего для смягчении санкций в её отношении

    И добавил: "Вот ведь $волочь какая!". sad
    злой партизан
Картина дня