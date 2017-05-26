12:39 26 мая

Госдума ужесточила законодательство в отношении организаторов "групп смерти"

Нижняя палата российского парламента в третьем чтении приняла поправки в УК РФ. Поправки эти касаются ужесточения законодательства в отношении лиц, склоняющих к суициду людей через социальные сети. Новшества предусматривают возможность лишения свободы на срок до семи лет лица, склоняющего несовершеннолетних к самоубийству, включая и использование так называемых «групп смерти». Об этом сообщает «Интерфакс» .

Госдума ужесточила законодательство в отношении организаторов "групп смерти"


Помимо этого вводится новая статья УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность лиц, вовлекающих детей в процесс, называемый в последнее время «играми смерти». Речь идёт о таких деструктивных «забавах» как, к примеру, «беги или умри», когда ребёнка фактически заставляют рисковать жизнью при пересечении дорожного полотна непосредственно перед движущимся автомобилем под страхом расправы. Предусмотренное наказание для таких лиц – до трёх лет лишения свободы и штраф до 100 тыс. рублей.


Важно отметить, что наказание может быть более суровым, если будет выявлена деятельность организованной группы в направлении призывов к суициду.

В законе прописано и освобождение от уголовной ответственности, если человек добровольно прекратил преступную деятельность и максимально содействовал раскрытию преступления.

ГД РФ также приняла закон, который обязывает Роскомнадзор в течение 24 часов оповещать органы МВД о выявлении страниц и сайтов в Сети с информацией о способах совершения самоубийства, а также призывами к совершению суицида.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 3

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  1. Чёрный Сегодня, 12:33
    ...блин надо Порошенко и его команде предложить сыграть в синего кита....
    Чёрный
    1. Венд Сегодня, 12:37
      Это хорошее дело, можно и еще суровее. Хотя думаю этим будет не лучше, чем педофилам и насильникам. У заключенных на свободе тоже есть дети.
      Венд
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:39
      Цитата: Чёрный
      ...блин надо Порошенко и его команде предложить сыграть в синего кита....

      Патентуй идею ! laughing А серьёзно :
      Новшества предусматривают возможность лишения свободы на срок до семи лет лица, склоняющего несовершеннолетних к самоубийству, включая и использование так называемых «групп смерти».

      Маловато семи лет будет , ИМХО .
      bouncyhunter
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