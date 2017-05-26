Госдума ужесточила законодательство в отношении организаторов "групп смерти"
Нижняя палата российского парламента в третьем чтении приняла поправки в УК РФ. Поправки эти касаются ужесточения законодательства в отношении лиц, склоняющих к суициду людей через социальные сети. Новшества предусматривают возможность лишения свободы на срок до семи лет лица, склоняющего несовершеннолетних к самоубийству, включая и использование так называемых «групп смерти». Об этом сообщает «Интерфакс» .
Помимо этого вводится новая статья УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность лиц, вовлекающих детей в процесс, называемый в последнее время «играми смерти». Речь идёт о таких деструктивных «забавах» как, к примеру, «беги или умри», когда ребёнка фактически заставляют рисковать жизнью при пересечении дорожного полотна непосредственно перед движущимся автомобилем под страхом расправы. Предусмотренное наказание для таких лиц – до трёх лет лишения свободы и штраф до 100 тыс. рублей.
Важно отметить, что наказание может быть более суровым, если будет выявлена деятельность организованной группы в направлении призывов к суициду.
В законе прописано и освобождение от уголовной ответственности, если человек добровольно прекратил преступную деятельность и максимально содействовал раскрытию преступления.
ГД РФ также приняла закон, который обязывает Роскомнадзор в течение 24 часов оповещать органы МВД о выявлении страниц и сайтов в Сети с информацией о способах совершения самоубийства, а также призывами к совершению суицида.
Помимо этого вводится новая статья УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность лиц, вовлекающих детей в процесс, называемый в последнее время «играми смерти». Речь идёт о таких деструктивных «забавах» как, к примеру, «беги или умри», когда ребёнка фактически заставляют рисковать жизнью при пересечении дорожного полотна непосредственно перед движущимся автомобилем под страхом расправы. Предусмотренное наказание для таких лиц – до трёх лет лишения свободы и штраф до 100 тыс. рублей.
Важно отметить, что наказание может быть более суровым, если будет выявлена деятельность организованной группы в направлении призывов к суициду.
В законе прописано и освобождение от уголовной ответственности, если человек добровольно прекратил преступную деятельность и максимально содействовал раскрытию преступления.
ГД РФ также приняла закон, который обязывает Роскомнадзор в течение 24 часов оповещать органы МВД о выявлении страниц и сайтов в Сети с информацией о способах совершения самоубийства, а также призывами к совершению суицида.
Использованы фотографии: YouTube
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