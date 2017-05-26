Суд арестовал имущество отца полковника Захарченко

Арестованы три квартиры в Москве – в Хамовниках, на Мичуринском и Ленинском проспектах, два машиноместа и частный дом в Ростовской области. Общая сумма арестованного имущества равна 400 миллионам рублей,

Басманный суд Москвы арестовал имущество обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, являющегося отцом бывшего руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко, арестованного за получение взятки, передает Интерфакс сказал агентству адвокат обвиняемого Вадим Мышлявкин.По его словам, защита обжаловала арест имущества Виктора Захарченко.«По делу также проходят бывший сотрудник банка "Московское ипотечное агентство МИА" Владимир Корьевкин и экс-глава организации Сергей Гриб, который находится в статусе подозреваемого», – говорится в сообщении. Корьевкину также предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Четвертого апреля он был арестован.Кроме того, по данным ТАСС в уголовном деле фигурирует экс-заместитель руководителя департамента имущества Москвы Глеб Бондаренко. «Действительно, в показаниях есть фамилия Бондаренко», – сказал источник агентства, пояснив, что «именно Бондаренко устроил Виктора Захарченко на работу в банк».Сообщается, что Виктор Захарченко обвиняется в двух эпизодах растраты денежных средств и в пособничестве в растрате. Свою вину он не признает, утверждая, что таким образом следствие пытается надавить на его сына, находящегося под стражей.Напомним, Захарченко-младшему инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Он был арестован 10 сентября прошлого года.По данным следствия, уголовные дела в отношении отца и сына Захарченко между собой не связаны.