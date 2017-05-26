14:55 26 мая

На юге Украины создаётся полигон для испытания "новейших" вооружений

Глава управления коммуникации и пресс-службы главного военного ведомства Украины Оксана Гаврилюк в ходе сегодняшнего брифинга заявила о процессе создания нового испытательного полигона. Речь идёт о создании полигона в одной из областей на юге Украины для испытания, как заявлено, «новейших вооружений». УНИАН приводит заявление г-жи Гаврилюк:

Продолжается работа по созданию государственного испытательного полигона для проведения испытания новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, а также мероприятий боевой подготовки подразделений Воздушных сил.





О том, где именно будет расположен этот полигон, в пресс-службе МО Украины не сообщают.

На таком фоне из ДНР поступает информация о том, что только за минувшую неделю непрекращающихся обстрелов в республике погибли четыре мирных жителя, ещё 12 человек получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности, с прошлой пятницы украинские силовики нарушали режим прекращения огня более четырёхсот раз, используя при этом не только стрелковое оружие, но и тяжёлую технику, включая танки и крупнокалиберную артиллерию. При этом в Киеве уже никто не вспоминает о Минских соглашениях.


Использованы фотографии: Журнал Житомира
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Комментарии 27

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  1. Zibelew Сегодня, 13:04
    Из новейших вооружений Оплоты могут испытывать. Похоже самый долгий в истории танковый контракт с Тайландом подходит к завершению. http://andrei-bt.livejournal.com/529905.html

    50 штук Булатов модернизировали
    Zibelew
    1. Equalized Сегодня, 13:09
      Дык у ВСУ нет оплотов и закупать их не собираются вроде.

      Дополню ваше фото процессом производства сварных башен, вот уже №37 сделали


      Equalized
      1. Тралл Сегодня, 13:14
        Техника ждет нового полигона smile
        Тралл
        1. Equalized Сегодня, 13:16
          Как раз такую технику уже выгребли давно и поставили в новые части (+ пополнили потери штатных мехбригад/тбр после 2014-2015)

          на снимках гуглокарт выгребли 70% танков с некоторых хранилищ
          Equalized
          1. SanichSan Сегодня, 13:26
            Цитата: Equalized
            на снимках гуглокарт выгребли 70% танков с некоторых хранилищ

            нужно еще сделать поправку на то что гуглокарты обновляют снимкм раз в 1-3 года. в зависимости от динамичности изменения местности. на украине вроде раз в 3. так что реальное положение дел может быть еще суровее.
            SanichSan
        2. bouncyhunter Сегодня, 13:22
          А что - старых полигонов уже не хватает ? Или необходимо "срочно освоить средства" ? laughing
          bouncyhunter
          1. Equalized Сегодня, 13:29
            На украине нет ракетных полигонов подходящих для испытания "Грома", которые собираются проводить в 2018 году.

            Скорее всего полигон должен быть близко к морю, где то в Одесской области. Чтоб пульнуть в море.
            Equalized
            1. vkl.47 Сегодня, 13:37
              ЛДНР и есть по сути их полигон.на мирных людях они тренеруются
              vkl.47
          2. svp67 Сегодня, 13:40
            hi
            Цитата: bouncyhunter
            А что - старых полигонов уже не хватает ? Или необходимо "срочно освоить средства" ?

            Так это ж "особый" полигон, для ведения "войны нервов" против России. Ясно же, что он будет расположен так, что часть его территории будет пересекаться с территорией Крыма, как на море, так и в воздухе...
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:46
              Цитата: svp67
              Так это ж "особый" полигон, для ведения "войны нервов" против России. Ясно же, что он будет расположен так, что часть его территории будет пересекаться с территорией Крыма, как на море, так и в воздухе...

              hi Была у меня такая мысля , но ведь на провокацию со стороны Украины "ответка" прилететь может . А так - чего уж : и "напилить" в карман , и "дразнилку" России под бок .
              bouncyhunter
              1. svp67 Сегодня, 13:50
                Цитата: bouncyhunter
                Была у меня такая мысля , но ведь на провокацию со стороны Украины "ответка" прилететь может . А так - чего уж : и "напилить" в карман , и "дразнилку" России под бок .

                Посмотрим... Одно скажу, что сейчас они пользуются тем, что у нас "фактор 2018 года" становится все сильней и сильней, и наглеют не по детски...
                svp67
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
                  Цитата: svp67
                  Одно скажу, что сейчас они пользуются тем, что у нас "фактор 2018 года" становится все сильней и сильней, и наглеют не по детски...

                  Тоже заметил ...
                  bouncyhunter
  2. Evgen2x Сегодня, 13:06
    Полигон то может и построят (ежели не разворуют), а вот с "новейшей" техникой эт вряд ли.
    Evgen2x
    1. SanichSan Сегодня, 13:28
      Цитата: Evgen2x
      а вот с "новейшей" техникой

      у меня вопрос возник.
      "новейшая" украинская техника это покрашенная советская, а вот что такое модернизированная? модернизированная техника там также упоминается.
      SanichSan
      1. Zibelew Сегодня, 13:46
        Цитата: SanichSan
        а вот что такое модернизированная

        Фото з Житомирського бронетанкового заводу. Модернизированная БПМ укровермахта.
        Zibelew
        1. Partyzan Сегодня, 14:43
          странно как то покрашен - пикселями, или это свидомые хакеры?
          Partyzan
  3. Equalized Сегодня, 13:10
    Полигон скорее всего под "Ольху" и "Гром". Нет нормальных ракетных полигонов.
    Equalized
  4. Lester7777 Сегодня, 13:16
    На юге, это поближе к Крыму? Отлично! Можно будет "Калибры" испытывать.
    Lester7777
  5. Доктор Бармалей Сегодня, 13:22
    На фото киборг Звенимуд проводит испытания новейшей решетчатой брони против кумулятивных боеприпасов:
    Доктор Бармалей
    1. Partyzan Сегодня, 14:44
      не это - укрозверь, новый вид - выпускать опасно - убежит не найдешь laughing
      Partyzan
  6. HAM Сегодня, 13:39
    Что в уроповсских СМИ на уме,то у пьяного хохла-радиолюбителя на языке:недавно "дид Мыкола" из "Запорижжя"поведал,что скоро всем м...м кранты-у Куева есть "новейшая" ракета "ГРОМ",от неё не скрыться....Может кто знает,что это за новая вундервафля?
    HAM
    1. Equalized Сегодня, 13:42
      ОТРК разрабатываемое КБ южное по заказу КСА. Ракеты пока нет, есть твердотопливный ракетный двигатель, тестовая ходовая под ракетный комплекс, отдельные узлы ракеты.

      Все это требуется собрать воедино и испытать. Пока что остановились на испытаниях отдельных компонентов системы, все еще не испытали ТТРД.
      Equalized
  7. polev66 Сегодня, 13:57
    боевой гопак тестировать будут *?
    polev66
  8. Злой 55 Сегодня, 14:05
    НОВЕЙШИХ вооружений образца 1960-х, завещанных Великим государством СССР бестолковой дочке-УКРАЛине..чтобы последнюю юбку не отобрали, а чести и достоинства у неё уже 30 лет как нет....
    Злой 55
  9. Sergg Сегодня, 14:10
    У украинских фашистов есть живой полигон с живыми людьми в качестве цели и это Донбасс. Так что новость фейк!
    Sergg
    1. Екатерина II Сегодня, 14:22
      Цитата: Sergg
      Так что новость фейк!

      Одесская область-самая большая по площади и вытянута. Населения там как раз 2 млн из них 1 млн сконцентрирован в Одессе. То есть малозаселена.Не Невада-но место подходящее. Учитывая что область с выходом к морю..так вообще единственный кандидат.
      Екатерина II
  10. roskot Сегодня, 14:22
    Море выкопали, страну в дурку загнали, осталось луну освоить. Построить там полигон. Если, конечно, дадут.
    roskot
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