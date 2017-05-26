На юге Украины создаётся полигон для испытания "новейших" вооружений
Глава управления коммуникации и пресс-службы главного военного ведомства Украины Оксана Гаврилюк в ходе сегодняшнего брифинга заявила о процессе создания нового испытательного полигона. Речь идёт о создании полигона в одной из областей на юге Украины для испытания, как заявлено, «новейших вооружений». УНИАН приводит заявление г-жи Гаврилюк:
О том, где именно будет расположен этот полигон, в пресс-службе МО Украины не сообщают.
На таком фоне из ДНР поступает информация о том, что только за минувшую неделю непрекращающихся обстрелов в республике погибли четыре мирных жителя, ещё 12 человек получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности, с прошлой пятницы украинские силовики нарушали режим прекращения огня более четырёхсот раз, используя при этом не только стрелковое оружие, но и тяжёлую технику, включая танки и крупнокалиберную артиллерию. При этом в Киеве уже никто не вспоминает о Минских соглашениях.
Продолжается работа по созданию государственного испытательного полигона для проведения испытания новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, а также мероприятий боевой подготовки подразделений Воздушных сил.
О том, где именно будет расположен этот полигон, в пресс-службе МО Украины не сообщают.
На таком фоне из ДНР поступает информация о том, что только за минувшую неделю непрекращающихся обстрелов в республике погибли четыре мирных жителя, ещё 12 человек получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности, с прошлой пятницы украинские силовики нарушали режим прекращения огня более четырёхсот раз, используя при этом не только стрелковое оружие, но и тяжёлую технику, включая танки и крупнокалиберную артиллерию. При этом в Киеве уже никто не вспоминает о Минских соглашениях.
Использованы фотографии: Журнал Житомира
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