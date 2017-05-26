Сеул впервые в этом году разрешил отправку в КНДР гуманитарной помощи
Министерство объединения РК впервые в текущем году выдало разрешение членам гуманитарной организации на посещение Северной Кореи, передает ТАСС сообщение официального представителя ведомства Ли Ю Чжина.
При этом он отметил, что, «несмотря на готовность взаимодействовать с Пхеньяном в гуманитарной сфере, правительство Республики Корея продолжит жестко противодействовать северокорейским военным провокациям».
По его словам «министерство объединения «будет гибко подходить к вопросу подобных контактов с Севером, соблюдая санкции в отношении Пхеньяна», введенные ранее на международном уровне.
Ли Ю Чжин добавил, что в ведомстве на сегодняшний день «находятся на рассмотрении 19 проектов межкорейского сотрудничества, предложенные различными гуманитарными организациями».
Напомним, ранее новый президент РК Мун Чжэ Ин неоднократно заявлял о необходимости восстановления отношений с Пхеньяном, которые с начала прошлого года практически полностью заморожены.
Разрешение получила гуманитарная организация "Движение помощи соотечественникам с Севера", которая планирует передать КНДР медикаменты для борьбы с малярией,сказал Чжин.
При этом он отметил, что, «несмотря на готовность взаимодействовать с Пхеньяном в гуманитарной сфере, правительство Республики Корея продолжит жестко противодействовать северокорейским военным провокациям».
По его словам «министерство объединения «будет гибко подходить к вопросу подобных контактов с Севером, соблюдая санкции в отношении Пхеньяна», введенные ранее на международном уровне.
Ли Ю Чжин добавил, что в ведомстве на сегодняшний день «находятся на рассмотрении 19 проектов межкорейского сотрудничества, предложенные различными гуманитарными организациями».
Напомним, ранее новый президент РК Мун Чжэ Ин неоднократно заявлял о необходимости восстановления отношений с Пхеньяном, которые с начала прошлого года практически полностью заморожены.
Использованы фотографии: http://timesworld24.com
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