14:59 26 мая

Сеул впервые в этом году разрешил отправку в КНДР гуманитарной помощи

Министерство объединения РК впервые в текущем году выдало разрешение членам гуманитарной организации на посещение Северной Кореи, передает ТАСС сообщение официального представителя ведомства Ли Ю Чжина.

Сеул впервые в этом году разрешил отправку в КНДР гуманитарной помощи


Разрешение получила гуманитарная организация "Движение помощи соотечественникам с Севера", которая планирует передать КНДР медикаменты для борьбы с малярией,
сказал Чжин.


При этом он отметил, что, «несмотря на готовность взаимодействовать с Пхеньяном в гуманитарной сфере, правительство Республики Корея продолжит жестко противодействовать северокорейским военным провокациям».

По его словам «министерство объединения «будет гибко подходить к вопросу подобных контактов с Севером, соблюдая санкции в отношении Пхеньяна», введенные ранее на международном уровне.

Ли Ю Чжин добавил, что в ведомстве на сегодняшний день «находятся на рассмотрении 19 проектов межкорейского сотрудничества, предложенные различными гуманитарными организациями».

Напомним, ранее новый президент РК Мун Чжэ Ин неоднократно заявлял о необходимости восстановления отношений с Пхеньяном, которые с начала прошлого года практически полностью заморожены.

Использованы фотографии: http://timesworld24.com
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Комментарии 23

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  1. LostCoast Сегодня, 13:09
    А власти кндр эту помощь примут?
    LostCoast
    1. Александр романов Сегодня, 13:15
      Цитата: LostCoast
      А власти кндр эту помощь примут?

      Не просто примут,а еще и сожрут
      Александр романов
      1. Чёрный Сегодня, 13:29
        во дворе куча бездомных собак...может мне тоже того...гуманитарку послать recourse
        Чёрный
        1. Татьяна Сегодня, 14:00
          Представляю, сколько американских военных разведчиков эту "гуманитарку" в КНДР раздавать будут!
          Татьяна
      2. сибиралт Сегодня, 14:27
        Маловато помощи будет, еще ракеты запустят. Механизм давно отработан. laughing
        сибиралт
    2. Lancer Сегодня, 13:15
      А они когда-то от неё отказывались?Причем наибольшую помощь всегда оказывали КНДР её смертельный враг - США.
      Lancer
      1. Александр романов Сегодня, 13:19
        Цитата: Lancer
        Причем наибольшую помощь всегда оказывали КНДР её смертельный враг - США.

        Жрали гуманитарку из США и ненавидели США .Жрали ,обизывались и ненавидели,ненавидели ,облизовались и жрали wassat
        Александр романов
      2. samoletil18 Сегодня, 14:22
        Советский Союз США добивали гуманитаркой.
        samoletil18
      3. serkhan Сегодня, 14:24
        Причем наибольшую помощь всегда оказывали КНДР её смертельный враг - США
        как говориться : "... что бы не делал злой человек - зло."
        serkhan
    3. Чёрный Сегодня, 13:25
      Цитата: LostCoast
      А власти кндр эту помощь примут?

      До сих пор принимали smile
      Чёрный
  2. 0255 Сегодня, 13:11
    Киму таки удалось выбить себе гуманитарку от ненавистной загнивающе-капиталистической Южной Кореи?
    0255
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:24
      Цитата: 0255
      Киму таки удалось выбить себе гуманитарку от ненавистной загнивающе-капиталистической Южной Кореи?

      У Вас есть, сведения, что многоуважаемый и всеми уважаемый Ын, что-то просил у США и РК ("тварей дрожащих")? Нет. Так что не надо уподобляться агитке израильским евреям, тов. Романову и Ко....
      Новый президент РК не идет в полной мере в "фарватере с американской военщиной", а т.с. делает разумные шаги по сближению корейского народа, т.к. др. "ампириалистическим" странам это не выгодно....
      DOCTOR ZLO
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:14
    медикаменты для борьбы с малярией,
    belay

    А еще нужен анальгин...аспирин и масса других лекарств и кроме этого продовольствие,новейшие технологии и т.д и т.п.

    Одним хинином многочисленные проблемы в СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ не решить. what

    Вообще говорить о СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ в таком ключе совершенно бесмысленно.
    Эта небольшая по нашим меркам страна уникум...в условиях жесточайшего давления извне умудрились создать свое ядерное оружие и ракетные технологии...направили бы еще свою неуемную энергию на решение продовольственных проблем было бы ляпота.
    Тот же ЛЕХА
    1. Александр романов Сегодня, 13:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Одним хинином многочисленные проблемы в СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ не решить

      Как говорят водопроводчики-Систему надо менять laughing
      Александр романов
  4. Александр романов Сегодня, 13:14
    Ким не бери эти подачки от марионеток Вашингтона. Не продаваися за миску риса. Держись брат
    Александр романов
    1. serkhan Сегодня, 14:21
      Зачем? Корейцам надо заканчивать с этим никому не нужным среди них противостоянием и объединяться. Американский сценарий разделения народов с Кореей сработал в свое время и никому кроме корейцев ее не исправить. Первые шаги, посмотрим. Та же почти схема у западных ган..нов и с Украиной, и что теперь "с глаз долой, из сердца вон", нельзя так.
      serkhan
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:27
      Уважаемый (?). Ын не берет подачки, он берет только откупные, чтоб не сорвать туристический сезон в РК....ему приносят подношения, и это начало....
      DOCTOR ZLO
      1. Александр романов Сегодня, 14:38
        Цитата: DOCTOR ZLO
        Уважаемый (?). Ын не берет подачки, он берет только откупные

        Ахахаха laughing laughing laughing
        Цитата: DOCTOR ZLO
        чтоб не сорвать туристический сезон в РК....ему приносят подношения, и это начало....

        Врача,позовите врача wassat
        Александр романов
        1. 0255 Сегодня, 14:44
          Цитата: Александр романов
          Врача,позовите врача wassat

          Пусть врач ему выпишет ему вид на жительство в КНДР laughing
          0255
          1. Александр романов Сегодня, 14:45
            Цитата: 0255
            Пусть врач ему выпишет ему вид на жительство в КНДР

            Пожизненно wassat
            Александр романов
            1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:49
              Хорошо смеется тот, кто стреляет первым....
              Лучше уважать Ына, чем быть тварью дрожащей
              Пожизненно wassat
              DOCTOR ZLO
              1. Александр романов Сегодня, 14:52
                Цитата: DOCTOR ZLO
                Хорошо смеется тот, кто стреляет первым....

                Ким со своеи дебильной улыбкои ,в итоге и выстрелит последним себе в жирную голову.
                Цитата: DOCTOR ZLO
                Лучше уважать Ына, чем быть тварью дрожащей

                Сам поговорку придумал или Ким подсказал laughing
                Александр романов
      2. Lancer Сегодня, 14:53
        А американскую гуманитарку (самую большую,кстати) он берет чтобы не сорвать туристический сезон в США? :)))
        Lancer
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