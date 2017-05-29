15:55 29 мая

Вопросы о государе-императоре Николае II Александровиче

Николай II стал, выражаясь современным языком, самым неэффективным менеджером из всех российских императоров, не считая Ивана VI Антоновича и Петра III Федоровича, которые, по сути, и делА-то принять не успели. Что касается Екатерины I Алексеевны и Петра II Алексеевича, то они хотя бы ничего не испортили из наследия Петра I Алексеевича за время своего сравнительно кратковременного пребывания на российском троне (по два года каждый).

Вопросы о государе-императоре Николае II Александровиче


Вообще, если проводить исторические аналогии, Николая II по итогам его правления можно назвать Бараком Обамой Российской империи, если не хуже. Последний российский император проиграл и погубил все, что мог проиграть и погубить: Русско-японскую войну, Первую мировую войну, государство, престол, семью, жизнь.


Как известно, в августе 2000 г. Николай II и вся его семья были причислены Русской Православной Церковью к лику святых, прославлены как страстотерпцы «в сонме новомучеников и исповедников Российских». Здесь я не выражаю никакого протеста, а лишь задаюсь вопросами.

Первый вопрос: если был канонизирован Николай II, то почему до сих пор к лику святых не причислены упомянутые выше законные императоры Иван VI Антонович и Петр III Федорович? Обстоятельства жизни и смерти у всех троих весьма схожи: свержение с престола, заточение, убийство в заточении.

Второй вопрос: а как святой мог путаться с балериной легкого поведения Матильдой Феликсовной Кшесинской, то есть, если называть вещи своими именами, быть одним из ее любовников? Мне могут возразить, что у святого Владимира Крестителя было много наложниц. Но они же были до принятия князем Владимиром святого крещения!

Третий вопрос: если были канонизированы жертвы расстрелов 1937–1938 годов на Бутовском полигоне, то почему до сих пор к лику святых не причислены жертвы Кровавого воскресенья 1905 года и жертвы Ленского расстрела 1912 года? Обстоятельства жизни и смерти у всех также весьма схожи: расхождение с властями во взглядах на сложившиеся жизненные обстоятельства, и как следствие — расстрел.

И после того, как был совершен Ленский расстрел, находятся те, кто утверждает, что Кровавое воскресенье было случайностью.

Если после Кровавого воскресенья униженными и обманутыми себя чувствовали лишь рабочие, то после Третьеиюньского переворота 1907 года в таковом положении оказалось все российское общество, за исключением особ, приближенных к императору.

Таким образом, Николай II сам заложил под свое самодержавие те мины замедленного действия, которые были взорваны его врагами в удобный для них момент.

В любом случае, именно на Николае II лежит ответственность за все, что произошло с Россией и в России с 1 ноября 1894 г. по 15 марта 1917 г. включительно.

Разумеется, история не терпит сослагательного наклонения. Но представьте только на секунду, что было бы, если бы в 1941 г. Россией правил вот этот самый горе-царь…
Автор: Павел Густерин


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Комментарии 3

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  1. serg2108 Сегодня, 15:34
    была бы полная ж.......а , хотя фиг его знает все таки 3 года на 3 фронтах империя сражалась и на 2 даже побеждали .... берем Австро-Венгрию ,Германию. ...и Кавказский фронт what
    serg2108
    1. Pancir026 Сегодня, 15:43
      Цитата: serg2108
      а бы полная ж.

      Это верно.
      Бездарнейшая фигура в истори управления Россией,разве что еще горбачев и ельцин ему в пристяжные..
      Цитата: serg2108
      берем Австро-Венгрию ,Германию. ...и Кавказский фронт

      И что?Потери территориально на Западном фронте колоссальны потери в личном составе такие же,никакого толку от жертв армии,нет,посылка экспедиционного корпуса,так и вовсе дурная затея..
      Итого,страну то потерял..бездарный был управленец,бездарнейший.
      Pancir026
  2. gorgo Сегодня, 15:45
    Автору, прежде чем рассуждать на тему почему того причислили, а этого не причислили к лику святых, нужно было бы сперва хоть немного попытаться понять, что такое "лик святых", за что и кого к нему "причисляют". Иными словами не стоит лезть в вопросы, о которых имеешь лишь смутное представление, дабы не стать объектом снисходительных улыбок среди людей знающих.
    gorgo
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