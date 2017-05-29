Вопросы о государе-императоре Николае II Александровиче

Николай II стал, выражаясь современным языком, самым неэффективным менеджером из всех российских императоров, не считая Ивана VI Антоновича и Петра III Федоровича, которые, по сути, и делА-то принять не успели. Что касается Екатерины I Алексеевны и Петра II Алексеевича, то они хотя бы ничего не испортили из наследия Петра I Алексеевича за время своего сравнительно кратковременного пребывания на российском троне (по два года каждый).Вообще, если проводить исторические аналогии, Николая II по итогам его правления можно назвать Бараком Обамой Российской империи, если не хуже. Последний российский император проиграл и погубил все, что мог проиграть и погубить: Русско-японскую войну, Первую мировую войну, государство, престол, семью, жизнь.Как известно, в августе 2000 г. Николай II и вся его семья были причислены Русской Православной Церковью к лику святых, прославлены как страстотерпцы «в сонме новомучеников и исповедников Российских». Здесь я не выражаю никакого протеста, а лишь задаюсь вопросами.Первый вопрос: если был канонизирован Николай II, то почему до сих пор к лику святых не причислены упомянутые выше законные императоры Иван VI Антонович и Петр III Федорович? Обстоятельства жизни и смерти у всех троих весьма схожи: свержение с престола, заточение, убийство в заточении.Второй вопрос: а как святой мог путаться с балериной легкого поведения Матильдой Феликсовной Кшесинской, то есть, если называть вещи своими именами, быть одним из ее любовников? Мне могут возразить, что у святого Владимира Крестителя было много наложниц. Но они же были до принятия князем Владимиром святого крещения!Третий вопрос: если были канонизированы жертвы расстрелов 1937–1938 годов на Бутовском полигоне, то почему до сих пор к лику святых не причислены жертвы Кровавого воскресенья 1905 года и жертвы Ленского расстрела 1912 года? Обстоятельства жизни и смерти у всех также весьма схожи: расхождение с властями во взглядах на сложившиеся жизненные обстоятельства, и как следствие — расстрел.И после того, как был совершен Ленский расстрел, находятся те, кто утверждает, что Кровавое воскресенье было случайностью.Если после Кровавого воскресенья униженными и обманутыми себя чувствовали лишь рабочие, то после Третьеиюньского переворота 1907 года в таковом положении оказалось все российское общество, за исключением особ, приближенных к императору.Таким образом, Николай II сам заложил под свое самодержавие те мины замедленного действия, которые были взорваны его врагами в удобный для них момент.В любом случае, именно на Николае II лежит ответственность за все, что произошло с Россией и в России с 1 ноября 1894 г. по 15 марта 1917 г. включительно.Разумеется, история не терпит сослагательного наклонения. Но представьте только на секунду, что было бы, если бы в 1941 г. Россией правил вот этот самый горе-царь…