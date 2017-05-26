Корабли ЧФ провели в рамках учения встречный морской бой
Корабли Черноморского флота в рамках учения в Средиземном море провели встречный бой и отработали организацию коллективной защиты от средств воздушного нападения, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ЧФ.
Указанные задачи были отработаны «после проведения на первых этапах конвойной операции, тренировок по организации коллективной защиты от средств воздушного нападения противника, противолодочной и противодиверсионной обороны».
В пресс-службе добавили, что в Средиземном море «продолжается плановое зачетное тактические учения дивизии надводных кораблей ЧФ с силами постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне».
А на Каспии прошло учение по отражению нападения террористической группы на узел связи флотилии.
Сообщается, что «в отражении учебной террористической атаки были задействованы личный состав дежурного подразделения узла связи и подразделение антитеррора – ротно-тактическая группа морской пехоты».
Также были отработаны вводные по оказанию медпомощи военнослужащему, получившему ранение при разминировании взрывного устройства.
Пять боевых кораблей в составе двух группировок провели встречный морской бой и учения по радиационной, химической и биологической защите кораблей,говорится в релизе.
Указанные задачи были отработаны «после проведения на первых этапах конвойной операции, тренировок по организации коллективной защиты от средств воздушного нападения противника, противолодочной и противодиверсионной обороны».
В пресс-службе добавили, что в Средиземном море «продолжается плановое зачетное тактические учения дивизии надводных кораблей ЧФ с силами постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне».
А на Каспии прошло учение по отражению нападения террористической группы на узел связи флотилии.
По легенде учений террористическая группа из десяти боевиков проводит разведку подступов к узлу связи флотилии с целью его дальнейшего захвата и вывода из строя всех имеющихся линий связи,рассказали в пресс-службе ЮВО.
Сообщается, что «в отражении учебной террористической атаки были задействованы личный состав дежурного подразделения узла связи и подразделение антитеррора – ротно-тактическая группа морской пехоты».
Также были отработаны вводные по оказанию медпомощи военнослужащему, получившему ранение при разминировании взрывного устройства.
Использованы фотографии: http://vkrizis.ru
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