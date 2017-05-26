Корабли ЧФ провели в рамках учения встречный морской бой

Пять боевых кораблей в составе двух группировок провели встречный морской бой и учения по радиационной, химической и биологической защите кораблей,

По легенде учений террористическая группа из десяти боевиков проводит разведку подступов к узлу связи флотилии с целью его дальнейшего захвата и вывода из строя всех имеющихся линий связи,