14:57 26 мая

Корабли ЧФ провели в рамках учения встречный морской бой

Корабли Черноморского флота в рамках учения в Средиземном море провели встречный бой и отработали организацию коллективной защиты от средств воздушного нападения, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ЧФ.

Корабли ЧФ провели в рамках учения встречный морской бой


Пять боевых кораблей в составе двух группировок провели встречный морской бой и учения по радиационной, химической и биологической защите кораблей,
говорится в релизе.


Указанные задачи были отработаны «после проведения на первых этапах конвойной операции, тренировок по организации коллективной защиты от средств воздушного нападения противника, противолодочной и противодиверсионной обороны».

В пресс-службе добавили, что в Средиземном море «продолжается плановое зачетное тактические учения дивизии надводных кораблей ЧФ с силами постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне».

А на Каспии прошло учение по отражению нападения террористической группы на узел связи флотилии.

По легенде учений террористическая группа из десяти боевиков проводит разведку подступов к узлу связи флотилии с целью его дальнейшего захвата и вывода из строя всех имеющихся линий связи,
рассказали в пресс-службе ЮВО.

Сообщается, что «в отражении учебной террористической атаки были задействованы личный состав дежурного подразделения узла связи и подразделение антитеррора – ротно-тактическая группа морской пехоты».

Также были отработаны вводные по оказанию медпомощи военнослужащему, получившему ранение при разминировании взрывного устройства.

Использованы фотографии: http://vkrizis.ru
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Комментарии 9

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  1. svp67 Сегодня, 14:21
    Интересное учение, "конвойная операция", "встречный бой"... Тренируемся прорываться в Тартус или эвакуировать его?
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:34
      Об этом пусть голова у НАТОвских аналитиков болит ...
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 14:36
        Цитата: bouncyhunter
        Об этом пусть голова у НАТОвских аналитиков болит ...

        У них то с этой "головной болью" все нормально... Так оно НАША. И к сожалению пока проливы полностью контролируются НАТО таковой и останется...
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:38
          Цитата: svp67
          И к сожалению пока проливы полностью контролируются НАТО таковой и останется...

          Не спорю . Но и им расслабляться не стоит - поди , пойми эту "загадочную русскую душу" .
          bouncyhunter
    2. okko077 Сегодня, 14:43
      Интересно, как современная война согласуется со " встречным боем" кораблей. Да предположить такой вид можно: при действиях против пиратов, при демонстрации силы в зонах конфликтов, но это без боевых действий...В моём понимании в качестве учений такой бой не может рассматриваться. Опять показуха, опять стенка на стенку, каменный век....Как будет протекать морской бой, о каком контакте может идти речь...Кто - то об этом в этой армии в этом флоте может думать...или мозгов не хватает.Основа боя обнаружение противника без визуального контакта, обнаружил - значит победил....А с другой стороны мы же знаем где противник, или у нас нет таких систем которые мониторят, а точнее следят за кораблями противника постоянно...В современной войне корабль это цель, не больше, или плавучая батарея, простая или ракетная. Надводный флот может осуществлять только полицейские функции....В моём понимания учения сводятся к обнаружению целей, вот , что надо тренировать. Обнаружить, а точнее выбрать из списка, который постоянно контролируется, уточнить более точные координаты, выбрать корабли с зоной возможного поражения и уничтожить, при этом свести к минимуму ответный удар, Да, опять Боевые Информационные Системы, только уже глобального характера... Но у нас их нет...., вот и отрабатываем, что можем отрабатывать - встречный бой кораблей, встречный бой танков, встречный бой пехоты в Ратнике со Стрельцом... Только конников не хватает, дебилоидов ничему история не учит....
      okko077
      1. Serg65 Сегодня, 14:56
        Цитата: okko077
        дебилоидов ничему история не учит....

        feel Ой, вы такой умныыыыййй!!!! good Минимум две академии Генштаба! wassat
        Serg65
  2. Астарт Сегодня, 14:24
    "западные партнеры" (как мне нравится это выражение, то ли Путина, то ли Лаврова...только нужно правильную интонацию подобрать) Так вот "западные партнеры" привыкли считать Средиземное Море, внутренним озером НАТО, А тут Русские в войнушку играют. Вот их корежит
    Астарт
  3. Topotun Сегодня, 14:26
    А я сначала понял как встречный бой корабельных группировок. Даже интересно стало как это - встречный бой с использованием ПКР....
    Topotun
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 14:32
    ... как в авиации - провели "лобовую" атаку... походу, пригодится...
    a.s.zzz888
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