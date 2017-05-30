07:42 30 мая
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Закарпатские венгры требуют расширенной автономии. Киев отвечает репрессиями

Закарпатские венгры требуют расширенной автономии. Киев отвечает репрессиями


История венгров в Закарпатье начинается с IX века н.э. Со времени вхождения Закарпатья в состав Венгерского королевства и до вхождения в состав Чехословакии они являлись господствующим в социально-экономическом плане этносом в этом регионе. После включения края в состав Чехословакии количество венгров, конечно, уменьшилось в связи с эмиграцией части на государственную территорию Венгрии, но оставшиеся сплотились и организовали ряд политических партий, одна из которых (Венгерская националистическая партия) сумела на выборах в 1920-1930-х годах даже набрать порядка 11% голосов избирателей. В 1945 году Закарпатье было присоединено к СССР (УССР) и уже после его распада у венгров начались кардинальные перемены. В худшую сторону.

Венгры на Украине стали национальным меньшинством, которое изо дня в день все больше и больше подвергается гонениям и откровенным ущемлениям своих прав.


Конечно, проблем у закарпатских венгров хватало и до майдана 2014 года. Ни для кого не секрет, что сама Венгрия, видя, как Киев палец о палец не ударяет для улучшения жизни в этом регионе, давно стала помогать ему. Например, в 2001 году она учредила "зеленый паспорт", который могли получить все этнические венгры и члены их семей, знающие историю и язык, и который дает каждому из них право на работу и проживание в Венгрии без регистрации, льготное обучение в вузах, а также медобслуживание. Плюс к этому Венгрия всегда помогала финансово школам и институтам с преподаванием на венгерском языке. Да, чего тут говорить, если Венгрия даже украинцам, проживающим в Закарпатье, готова оказать помощь в виде беспроцентного кредита.

При всем при этом сепаратистских настроений в Закарпатье никогда не было. Каждый житель этого региона в первую очередь всегда думал о том, как заработать денег и прокормить свою семью, а не идти на Киев. Такое положение сложилось до смены власти на Украине. По словам закарпатских венгров, после 2014 года условия жизни в их регионе, как и во всей Украине, очень сильно поменялись. "Жить стали только хуже, все дорожает – и газ, и "коммуналка", и цены поднялись".

А еще этот законопроект "О языке", который был внесен в Верховную Раду 21 января. Его авторы предлагают сделать украинский язык обязательным во всех сферах жизни государства: в органах государственной власти и местного самоуправления; в дошкольных, школьных и высших учебных заведениях; во всех СМИ; в сфере обслуживания; в коммунальных учреждениях, и даже книги они предлагают выпускать в тираж только на украинском языке. За порядком же будут следить специально обученные люди и, если что-то пойдет не на украинском, будут штрафовать.

Для тех, кто хоть когда-нибудь был в Закарпатье, не станет новостью, что в этом регионе говорят исключительно на венгерском языке, причем не только сами венгры, но даже славянское население. Телевидение и радиовещание в Закарпатье тоже осуществляется преимущественно на венгерском языке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня все как один в Закарпатье осудили этот законопроект.

"Мы просто хотим быть хозяевами на своей территории, в своем регионе. Как национальное меньшинство в Украине, мы хотим сохранить те права, которые имеем на данный момент. Это, в первую очередь, касается использования своего родного языка, а также права на образование, развитие и сохранение традиций, культуры. Сейчас мы ведем борьбу за сохранение наших прав и свобод, прописанных в Конституции. Ведь сегодня нас попросту хотят лишить этого", - заявил один из лидеров Венгерской общины Иосиф Борто в ответ на обвинения Киева в сепаратизме Закарпатья.

В самой же Венгрии еще в ноябре прошлого года во время визита Владимира Гройсмана в Будапешт ясно дали понять, что не потерпят никаких изменений касаемо закона об образовании и использовании языка, и подчеркнули, что закон об исключительности украинского языка выходит далеко за рамки внутренних дел Украины.

Но "выход за рамки" для сегодняшней Украины стало нормой. Например, за рамки закона.

Недавно на въезде в Виноградовский и Береговский районы Закарпатской области появились стелы с текстом на венгерском языке, которые, по словам лидеров Венгерской общины Михаила Товта и Иосифа Борто, являются символами борьбы за национальную автономию.



Написано на них следующее: "Виноградовский район. Венгры приветствую вас" и "Береговский район. Земля венгерского языка".

И что вы думаете? Буквально на следующий день местные патриоты из нацистской группировки Корчинского "Братство" не только разгромили стелы, но и жестоко избили людей, которых назвали венгерскими сепаратистами. А СБУ, в свою очередь, провела обыски у членов Венгерской общины Закарпатья и арестовала главу Береговского районного совета Йосефа Шина и депутата Отто Ваша по подозрению в сепаратизме.

И такое стало возможно средь бела дня в стране, которая хочет стать частью Европейского союза, лидеры которой утверждают, что чтят и уважают законы и традиции цивилизованного мира. Конечно, кто-то может сказать, что официальный Киев не имеет никакого отношения к беспределу, творимому националистами на Украине, но, поверьте, это не так. Даже в Европе стали догадываться, что националисты – это оружие правящего режима, которое он использует для противодействия тем, кого не может сразу задавить.

Еще в апреле месяце 2017 года на сайте Президента Украины появилась петиция с просьбой к Петру Порошенко обратить внимание на откровенное ущемление прав и свобод национальных меньшинств в Украине (конкретно закарпатских венгров) и вмешаться в ситуацию, но воз и ныне там.

Более того, как видно из вышеизложенного, Киев даже не думает идти на уступки, наоборот, агрессия со стороны украинских властей в адрес венгров только усиливается. Например, депутат Верховной Рады Артеменко обратился к своим европейским коллегам с вот таким посланием:



Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что на Украине в самое ближайшее время может повториться "Бессарабское дело". Напомню, это когда в 2015 году СБУ арестовала активистов "Бессарабской народной рады" за то, что они требовали от Киева предоставить национально-культурную автономию жителям региона. Все они получили реальные сроки.

При этом Украина не была бы Украиной, если бы не приплела к своим проблемам с венграми Москву. Недавно Илья Кива, советник Арсена Авакова, заявил, что все инициативы венгров являются антиукраинскими и (!) прокремлевскими. "Я считаю, это продолжение плана Суркова по разделению страны на Новороссию, Бессарабию, часть венгерской территории", - сказал он.

Плохому танцору яйца мешают... и дальше без комментариев.

И да, венгерское правительство пообещало обжаловать в органах ЕС ущемление языковых прав закарпатских венгров, если таковой закон будет принят на Украине. А Европа, хочу заметить, в последнее время очень пристально следит за дискриминационными действиями Киева в отношении национальных меньшинств. По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, европейцы сильно обеспокоены церковными и языковыми запретами и ограничениями, которые повсеместно сейчас вводит правящий режим Украины.

В глазах венгров Киеву не может служить оправданием ситуация в Донбассе и крымский вопрос. Наоборот! Порошенко неоднократно говорил о необходимости предоставить национальную автономию крымским татарам. У представителей венгерского меньшинства в Закарпатье возникает резонный вопрос: почему им можно, а нам нет?!
Автор: Анна Величко


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Комментарии 4

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  1. Teberii Сегодня, 05:53
    Чем сильнее ,Порошенко и компания,будут заигрывать с националистами под видом украинской идеи,тем сильнее будет внутренний сепаратизм .
    Teberii
    1. Вас Влад Сегодня, 06:03
      Цитата: Teberii
      Чем сильнее ,Порошенко и компания,будут заигрывать с националистами под видом украинской идеи,тем сильнее будет внутренний сепаратизм

      Нацианалисты и их идеи, были лишь орудием для свержения легитимного правительства!Теперь от них по тихому будут избавляться!Не чего личного,чистый бизнес wink
      Вас Влад
    2. Красный карлик Сегодня, 06:46
      Сепаратизм не есть хорошо, решением для Украины было бы федерализация, однако не хотят, а в унитарном государстве сепаратизм обычно приводит к репресиям, войне и тд
      Красный карлик
  2. ML-334 Сегодня, 06:05
    Пете похрен и крымские татары,разве что насолить России.
    ML-334
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