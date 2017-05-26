Эстонские власти выдворили российских дипломатов из страны
Министерство иностранных дел Эстонии сообщает о вручении ноты сотрудникам российского консульства в городе Нарва. Речь идёт о генеральном консуле РФ в Нарве Дмитрии Казённове и консуле Андрее Сургаеве. Оба российских дипломата, как заявлено в пресс-службе МИД Эстонии, уже покинули республику. При этом никаких подробностей о причинах вручении ноты не приводится.
Россия оставляет за собой право на симметричные меры в отношении эстонских дипломатов. Пока в МИД России ситуацию с фактическим выдворением консульских сотрудников из Нарвы не прокомментировали.
Накануне стало известно, что эстонская сторона в одностороннем порядке проводила демаркационные мероприятия на трёх озёрах в регионе – Чудском, Псковском и Тёплом. Информационный портал Delfi сообщает, что эстонские пограничники расставили на глади озёр специальные предупреждающие буйки. Эти буйки, по заявлениям представителя департамента полиции и погранохраны, должны помочь «лучше ориентироваться на воде». На буйки эстонцы закрепили информационные таблички, сообщающие, что за ними начинается «акватория» Эстонии.
Россия оставляет за собой право на симметричные меры в отношении эстонских дипломатов. Пока в МИД России ситуацию с фактическим выдворением консульских сотрудников из Нарвы не прокомментировали.
Накануне стало известно, что эстонская сторона в одностороннем порядке проводила демаркационные мероприятия на трёх озёрах в регионе – Чудском, Псковском и Тёплом. Информационный портал Delfi сообщает, что эстонские пограничники расставили на глади озёр специальные предупреждающие буйки. Эти буйки, по заявлениям представителя департамента полиции и погранохраны, должны помочь «лучше ориентироваться на воде». На буйки эстонцы закрепили информационные таблички, сообщающие, что за ними начинается «акватория» Эстонии.
Использованы фотографии: NarvaCity.ee
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