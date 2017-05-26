17:05 26 мая

Эстонские власти выдворили российских дипломатов из страны

Министерство иностранных дел Эстонии сообщает о вручении ноты сотрудникам российского консульства в городе Нарва. Речь идёт о генеральном консуле РФ в Нарве Дмитрии Казённове и консуле Андрее Сургаеве. Оба российских дипломата, как заявлено в пресс-службе МИД Эстонии, уже покинули республику. При этом никаких подробностей о причинах вручении ноты не приводится.

Россия оставляет за собой право на симметричные меры в отношении эстонских дипломатов. Пока в МИД России ситуацию с фактическим выдворением консульских сотрудников из Нарвы не прокомментировали.

Эстонские власти выдворили российских дипломатов из страны



Накануне стало известно, что эстонская сторона в одностороннем порядке проводила демаркационные мероприятия на трёх озёрах в регионе – Чудском, Псковском и Тёплом. Информационный портал Delfi сообщает, что эстонские пограничники расставили на глади озёр специальные предупреждающие буйки. Эти буйки, по заявлениям представителя департамента полиции и погранохраны, должны помочь «лучше ориентироваться на воде». На буйки эстонцы закрепили информационные таблички, сообщающие, что за ними начинается «акватория» Эстонии.

Использованы фотографии: NarvaCity.ee
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Комментарии 42

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  1. Partyzan Сегодня, 16:08
    Накануне стало известно, что эстонская сторона в одностороннем порядке проводила демаркационные мероприятия на трёх озёрах в регионе – Чудском, Псковском и Тёплом. Информационный портал Delfi сообщает, что эстонские пограничники расставили на глади озёр специальные предупреждающие буйки. Эти буйки, по заявлениям представителя департамента полиции и погранохраны, должны помочь «лучше ориентироваться на воде». На буйки эстонцы закрепили информационные таблички, сообщающие, что за ними начинается «акватория» Эстонии.
    за буки не заплывать - злые эстонские водолазы. а дипломаты наверное подсмотрели как сплачиваются натовские солдаты laughing
    Partyzan
    1. Венд Сегодня, 16:10
      Если мне память не изменяет, то в одностороннем порядке демаркационные меры проводить нельзя, согласно международному праву.
      Венд
      1. Тралл Сегодня, 16:15
        Ну ничего, в Эстонии вместо наших дипломатов побудет тот мужик с ружьем, который НАТО со своего огорода выгнал smile
        Тралл
        1. cniza Сегодня, 16:37
          Эти районы заселены русскими и они очень поятся , что наши дипломаты там организуют по типу Донбасса...
          cniza
      2. санчо Сегодня, 16:18
        обычная провокация,ждут ответной реакции
        санчо
        1. Zibelew Сегодня, 16:27
          Это уже конвульсии у них идут, скоро вообще транзит прекратиться. Выслать так же их дипломатов и еще снизить перевозки РЖД через Эстонию
          Zibelew
          1. Pirogov Сегодня, 16:35
            Цитата: Zibelew
            Это уже конвульсии у них идут, скоро вообще транзит прекратиться. Выслать так же их дипломатов и еще снизить перевозки РЖД через Эстонию

            Если выслали российских дипломатов ,значит дипломаты хорошо работали . А с эстонией прекратить все экономические связи нужно было давно ,дешевле будет точечно помогать как говорят в эстонии ,,,,не гражданам,,,, ,а все остальные граждане пусть УД у америки ..........
            Pirogov
          2. iouris Сегодня, 17:03
            Цитата: Zibelew
            скоро вообще транзит прекратиться.

            У Вас в слове "прекратиться" мягкий знак лишний.
            Не может транзит прекратиться, потому что бизнес частный и железные дороги тоже.
            iouris
        2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:31
          Ага. Пригласим детей их дипломатов на ближайший праздник...
          Vasya_Piterskiy
        3. barclay Сегодня, 16:31
          И в ответ , естественно, Россия проявит пресловутую агрессию.
          barclay
        4. рич Сегодня, 16:35
          Аналогичный дипломатический конфликт между странами возник 1 марта 2010 года. Тогда эстонские власти отказались дать согласие на вступление в должность кандидата в генеральные консулы России в Нарве. В ответ российский МИД потребовал от эстонского генерального консула в Санкт-Петербурге Расмуса Луми в течение двух недель покинуть страну. Эстонский МИД сразу выразил сожаление по поводу принятого ими решения.
          рич
      3. рич Сегодня, 16:40
        Венд : Если мне память не изменяет, то в одностороннем порядке демаркационные меры проводить нельзя, согласно международному праву.

        Демаркация границы — проведение линии государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками

        Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации границы ( договор, описание линии государственной границы с приложением специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах. Во время работ по демаркации производится топографическая съёмка или аэрофотосъёмка местности, на основании чего составляется крупномасштабная топографическая карта пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки (столбы, проволочные заграждения и т. п.) и определяются их топографические координаты. О всех действиях по демаркации границы составляются специальные документы: протоколы с описанием прохождения линии границы и пограничных знаков (к протоколам прилагаются схемы и фотоснимки этих знаков). Пограничные знаки не подлежат произвольному перемещению, и стороны обязаны следить за содержанием их в надлежащем состоянии. Проверка ранее демаркированной границы и восстановление или замена разрушенных пограничных знаков называется редемаркацией.
        рич
        1. Венд Сегодня, 16:47
          Цитата: рич
          Венд : Если мне память не изменяет, то в одностороннем порядке демаркационные меры проводить нельзя, согласно международному праву.

          Демаркация границы — проведение линии государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками

          Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации границы ( договор, описание линии государственной границы с приложением специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах. Во время работ по демаркации производится топографическая съёмка или аэрофотосъёмка местности, на основании чего составляется крупномасштабная топографическая карта пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки (столбы, проволочные заграждения и т. п.) и определяются их топографические координаты. О всех действиях по демаркации границы составляются специальные документы: протоколы с описанием прохождения линии границы и пограничных знаков (к протоколам прилагаются схемы и фотоснимки этих знаков). Пограничные знаки не подлежат произвольному перемещению, и стороны обязаны следить за содержанием их в надлежащем состоянии. Проверка ранее демаркированной границы и восстановление или замена разрушенных пограничных знаков называется редемаркацией.

          Вот. память мне не изменила. Вам +
          Венд
        2. sabakina Сегодня, 16:53
          Рич, это демаркация на суше. А как делятся водная поверхность? Например Каспий, там ведь мы, Иран, и прочие....
          sabakina
          1. рич Сегодня, 17:00
            Приветствую, Слава
            Государственные границы делятся на сухопутные, речные, озерные, морские и воздушные.
            Речные и озерные границы устанавливаются,так же как и сухопутные, по договоренностям. По судоходным рекам граница обычно проводится по середине главного фарватера или по линии наибольших глубин. На несудоходных реках и ручьях границы проводятся либо по середине реки, либо по середине ее главного рукава. Так как речные границы подвержены изменениям, в договорах иногда такие ситуации обговаривают, либо устанавливают границу, независимо ни от каких будущих изменений. На пограничных озерах и водоемах границу устанавливают прямыми линиями, соединяющими выходы государственной границы к берегам водоема.
            Морская граница устанавливается либо внутренним актом государства с соблюдением международных норм, либо по соглашению с приграничным/противолежащим государством. Ширина территориальных вод колеблется от 3 до 12 морских миль.
            Воздушная граница — воображаемая вертикальная плоскость, проходящая через линии сухопутной и водной границ. Высотный предел до сих пор международным правом не определен, он составляет по разным странам 90–110 километров.
            рич
    2. лаврентий павлович Сегодня, 17:01
      А может войска пора ввести и НАТО убрать подальше, и "комара" вечно жужжащего прихлопнуть. Шойгу в Талин дипломатом.
      лаврентий павлович
  2. svp67 Сегодня, 16:10
    Россия оставляет за собой право на симметричные меры в отношении эстонских дипломатов.
    Как же это джентльменство иногда напрягает. Да не оставлять за собой право надо, а высылать, всех кроме посла... И к их собственности присмотреться, может там "шпионские центры"
    svp67
    1. Пеший Сегодня, 16:20
      Цитата: svp67
      Россия оставляет за собой право на симметричные меры в отношении эстонских дипломатов.
      Как же это джентльменство иногда напрягает. Да не оставлять за собой право надо, а высылать, всех кроме посла... И к их собственности присмотреться, может там "шпионские центры"


      Надо реагировать по жестче и сразу, а то совсем страх потеряют.
      Пеший
    2. костя андреев Сегодня, 16:23
      Спокуха! месть должна быть холодной. транспортные потоки из Прибалтики уходят? уходят! нельзя останавливаться на достигнутом. Ваше предложение конечно хорошее (насчет центров) но Российская Федерация государство цивилизованное, нужно подождать и сделать так, что бы они были нам должны, то бишь закабалить. а еще проще подождать когда население этих стран станет еще меньше со всеми вытекающими!!!
      костя андреев
      1. sheridans Сегодня, 16:48
        А может бык не дождётся пока пастух уснёт? Вот на этом не ошибиться бы.
        sheridans
    3. Смог Сегодня, 16:59
      Цитата: svp67
      Как же это джентльменство иногда напрягает. Да не оставлять за собой право надо, а высылать, всех кроме посла..

      Вот и я про то самое. Про джентльменство. Глянул карту. На одной стороне речки- Ивангород, на другом берегу- Нарва. Может лучше нашим подумать насчет ее присоединения к Ивангороду, ну что бы неоткуда было дипломатов наших высылать? Зеленые человечки еще не перевелись в РФ. Санкции как были так и есть Как была Россия угрозой для запада и страной "агрессором", так и осталась.Так чего же нам терять?
      Смог
  3. Alexey-74 Сегодня, 16:12
    Эх знал бы Александр Ярославович, что на Чудском озере будут плавать какие то буйки от племени эстов...........
    Alexey-74
    1. Тралл Сегодня, 16:16
      Поотрывает их на хрен зимой когда лед станет на озерах...
      Тралл
    2. Partyzan Сегодня, 16:18
      да "великий народ" - Население Эстонии по оценке на 1 января 2017 года составляет 1 315 635 человек
      Partyzan
    3. reservist Сегодня, 17:00
      а что по этому поводу сказал бы Петр Алексеевич ...
      reservist
  4. faterdom Сегодня, 16:12
    На их буйки надо выставить свои, на букву "Х". Ну, и соответственно, выдворить каких-нибудь эстонцев, например из Питера.
    faterdom
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:15
      Цитата: faterdom
      На их буйки надо выставить свои, на букву "Х". Ну, и соответственно, выдворить каких-нибудь эстонцев, например из Питера.

      И не только из Питера их по России много шныряет , металл скупают ..Вот это был бы ответ и очень действенный!
      ОТДЕЛ
      1. faterdom Сегодня, 16:17
        Ну тут надо все-таки дипломатов, этот жест будет понятный и законный.
        faterdom
  5. Градиент 3 Сегодня, 16:14
    Здесь главное...
    Не оставлять такие...Явно враждебные акции Эстонии...
    Без адекватного ответа МИДа России...
    Только тогда, будут уважать нашу великую Родину...
    Градиент 3
    1. богомданый Сегодня, 16:21
      А ведь оставят уверен на 100% что пошумим, пошумим, пальцем погрозим, спустим. И это уже не в первый раз.
      богомданый
      1. Александр War Сегодня, 16:29
        Наш МИД опять будет сотрясать воздух
        Александр War
    2. Vita VKO Сегодня, 16:24
      Цитата: Градиент 3
      Без адекватного ответа МИДа России

      Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!

      При этом, транзитный товарооборот с Россией и Белоруссией (в основном углеводороды) составляет основную часть дохода этих прибалтийских стран. Это парадокс российской внешней политики, когда слон еще и кормит моську, что бы она лаяла громче. Крылов такое даже в басне представить не мог.
      Vita VKO
  6. Black_PR Сегодня, 16:20
    Вот на Чудском зря... Там одни кенты тоже буйки ставили. Теперь покоятся с миром. На дне.
    Black_PR
  7. DEZINTO Сегодня, 16:20
    Вопрос - зачем ?

    Собрание НАТО в новом строении......эстонских военных фермер гоняет саными тряпками.....это звенья какой-то цепи ?.......или нет ? просто приступ запущенной прибалтотизма ?
    DEZINTO
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 16:24
    эстонская сторона в одностороннем порядке проводила демаркационные мероприятия на трёх озёрах в регионе – Чудском, Псковском и Тёплом. Да пусть пофестивалят. У нас пока другие проблемы. Но-ведь демаркацию с их стороны можно так отчебучит-пищать не смогут.Недоумки.
    ВЕРЕСК
  9. Градиент 3 Сегодня, 16:26
    Цитата: богомданый
    А ведь оставят уверен на 100% что пошумим, пошумим, пальцем погрозим, спустим. И это уже не в первый раз.

    Боюсь...Вы правы...
    Градиент 3
  10. Копчёный Сегодня, 16:29
    Что выдворили дипломатов это я понял, а к чему в этой новости текст о буйках и демаркации?
    Копчёный
    1. sabakina Сегодня, 16:34
      Цитата: Копчёный
      Что выдворили дипломатов это я понял, а к чему в этой новости текст о буйках и демаркации?

      Делят шкуру неубитого медведя. Надо будет почитать, что там говорится о морской демаркации.
      sabakina
  11. ротмистр Сегодня, 16:31
    Спасибо товарищу Ленину, за его "мудрую" национальную политику. Думаю мы проглотим.
    ротмистр
  12. pvv113 Сегодня, 16:32
    проводила демаркационные мероприятия на трёх озёрах в регионе – Чудском, Псковском и Тёплом

    Может эстонцы решили на Чудском озере следственный эксперимент провести?
    pvv113
  13. урапатриот Сегодня, 16:34
    Что-то давно не слышно озабоченности нашего глубоко озабоченного министра иностранных дел. Хоть бы Манюня Захарова порадовала какой-нибудь глупостью в стиле "псаки".
    урапатриот
  14. Толстоевский Сегодня, 16:58
    а не пора ли разорвать дипотношения с вымиратами?
    Толстоевский
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