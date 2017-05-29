Проект подводной лодки-сейсморазведчика комплекса «Айсберг»



Макет подлодки-сейсморазведчика



Возможная компоновка судна



Конструкция выдвижных устройств



Подлодка "Айсберг" в сравнении с самолетом A380



Центральный отсек прочного корпуса с системами хранения и вывода исследовательских модулей



Плакат, демонстрирующий архитектуру энергетического комплекса "Айсберг". Подлодка-сейсморазведчик - вверху справа

По материалам сайтов:

http://interfax.ru/

http://izvestia.ru/

http://tass.ru/

http://hisutton.com/

http://popularmechanics.com/

http://kuleshovoleg.livejournal.com/

В настоящее время Россия располагает несколькими специальными подлодками того или иного назначения. Субмарины со специальным оборудованием отличаются от других кораблей кругом решаемых задач и используются в особых операциях, прежде всего в интересах военно-морского флота. В будущем возможно появление новой подводной лодки специального назначения, предназначенной для работы в добывающей отрасли. Такое подводное судно получит особую аппаратуру, при помощи которой сможет искать полезные ископаемые в труднодоступных районах Мирового океана.Разработка перспективной подводной лодки с научно-исследовательским оборудованием на борту является частью более крупной и амбициозной программы развития добывающей отрасли. Фактически новая субмарина представляет собой один из элементов крупного комплекса разведки и добычи полезных ископаемых. В состав перспективного подводного энергетического комплекса «Айсберг» также должны будут войти автономные бурильные установки и добывающие станции, средства энергоснабжения и контроля, а также другие устройства, отличающиеся высокой степенью автоматизации.Напомним, проект «Айсберг» разрабатывается с начала 2015 года под эгидой Фонда перспективных исследований (ФПИ). Головным разработчиком проекта является Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», имеющее большой опыт создания подлодок и другой подобной техники. К настоящему времени ЦКБ МТ «Рубин» и многочисленные субподрядчики завершили часть проектных работ и продолжают готовить проект к полноценной реализации. К примеру, к настоящему времени удалось не только завершить разработку некоторых устройств, но и определить примерные сроки начала строительства тех или иных компонентов «Айсберга».Комплекс «Айсберг» предназначается для автономной работы в удаленных и труднодоступных районах Мирового океана на уже известных или открываемых месторождениях полезных ископаемых. В соответствии с задумкой авторов проекта, различные элементы комплекса должны будут искать месторождения, а затем производить развертывание всех необходимых систем. После ввода в эксплуатацию «Айсберг» будет добывать нефть или газ, нуждаясь в минимальном участии человека. При этом, однако, на некоторых этапах работы без специалистов обойтись не удастся. В частности, именно люди должны будут управлять поисковой подводной лодкой.По понятным причинам, все основные элементы подводного комплекса «Айсберг» представляют большой интерес. Особое внимание при этом привлекает подлодка сейсморазведки, призванная стать основным инструментом для поиска месторождений. В этом проекте предлагается сразу несколько оригинальных идей и решений, пока не использовавшихся в области подводного флота. В результате их реализации перспективная субмарина получит новые возможности, а также будет заметно отличаться от других лодок серийных проектов.Согласно опубликованным данным, подлодка из состава комплекса «Айсберг» будет оснащаться ядерной энергетической установкой и должна нести специальное сенсорное оборудование, придающее ей характерный внешний вид. Проект позиционируется как исключительно гражданский, из-за чего на борту лодки не будет никакого вооружения. Несмотря на применение специального исследовательского оборудования, готовая субмарина по своему водоизмещению не будет превосходить серийные многоцелевые АПЛ. В то же время, для получения требуемых рабочих характеристик понадобилось значительное увеличение общих габаритов в сравнении с другими образцами.Как следует из имеющихся данных, к настоящему времени проект подлодки-сейсморазведчика успел продвинуться достаточно далеко. Так, предприятие-разработчик уже показало макет судна. Первая демонстрация масштабной модели состоялась в марте этого года в рамках выставочной экспозиции форума «Арктика – территория диалога». В ходе этого мероприятия российская судостроительная промышленность представила несколько перспективных образцов морской техники, в том числе специализированную подлодку и некоторые материалы по прочим элементам комплекса «Айсберг».К радости специалистов и интересующейся общественности, макет подлодки имел несколько разрезов, благодаря чему появилась возможность получить общее представление о новых оригинальных решениях, использованных в проекте. В частности, стало ясно, какую архитектуру судна предложили ЦКБ МТ «Рубин», а также каким образом будут проводиться исследования морского дна. Представленный макет наглядно показал, что основные идеи проекта «Айсберг» применяются впервые не только в отечественной, но и в мировой практике.Подлодка со средствами геологической разведки должна строиться по двухкорпусной схеме. Прочный корпус должен вмещать жилые помещения, энергетическую установку и основное приборное оснащение. За счет отсутствия необходимости транспортировки вооружения и т.д. систем имеется возможность уменьшить диаметр прочного корпуса в сравнении с серийными атомными подлодками. Центральный отсек корпуса планируется выделить под средства транспортировки и установки некоторых систем научного назначения. Предусматривается использование традиционной для современных лодок рубки с ограждением и горизонтальными рулями.Как показывает макет, на одной из палуб центрального отсека должны находиться средства для транспортировки автономных исследовательских модулей. Кроме того, внутри прочного корпуса предусматривается размещение вертикальных шахт, при помощи которых модули будут выводиться за пределы подлодки и устанавливаться на дно.Пожалуй, самым интересным элементом специального оборудования являются сейсмодатчики необычной конструкции. Для их транспортировки в верхней части легкого корпуса предусматриваются крупные продольные ниши. В транспортном положении датчики полностью уходят под защиту легкого корпуса. Основой датчиков являются четыре выдвижных устройства. Каждое из них представляет собой «крыло» трапециевидной формы с большим удлинением. Носовая пара датчиков должна выводиться в рабочее положение поворотом вперед и фиксироваться с некоторым углом стреловидности передней кромки. Шарниры второй пары находятся в корме, и она раскладывается поворотом назад. Между собой «крылья» каждого борта должны соединяться набором кабелей, выполняющих функции антенн.По некоторым оценкам, длина каждого «крыла» будет достигать 40-45 м. Таким образом, общий «размах крыла» будет на уровне 100 м. За счет этого сейсмические датчики будут образовывать сканирующую поверхность размерами в сотни квадратных метров, что позволит исследовать достаточно крупные участки морского дна на большую глубину.Ранее высказывались предположения о возможном использовании «крыльев» в качестве гидродинамических поверхностей, повышающих характеристики подлодки. Тем не менее, такое применение крупных выдвижных устройств может представлять собой особо сложную задачу, но при этом не давать никаких реальных преимуществ. В то же время очевидно, что наличие крупных бортовых агрегатов в определенной мере затруднит управление подлодкой на рабочих режимах. Также могут возникнуть определенные проблемы, связанные с особенностями полярных льдов. Крупные подводные части айсбергов, уходящие на большую глубину, способны затруднить и без того не слишком простой поход.Принципы действия поисковых систем подлодки комплекса «Айсберг» не уточнялся. По всей видимости, на днище корпуса должны располагаться источники зондирующих звуковых волн. «Крылья» с кабелями, в свою очередь, станут приемной антенной. Заявлена возможность наблюдения за поверхностью дна и изучения его толщи на глубину до нескольких десятков метров. При помощи подобного оборудования подлодка сможет составлять карты дна, а также определять состав пород и наличие тех или иных полезных ископаемых. Следует помнить, что именно последняя возможность прямо связана с главной целью всей программы «Айсберг».С точки зрения основных габаритов и технических характеристик подлодка сейсморазведки может заметно отличаться от серийных боевых субмарин. Так, длину лодки нового типа можно оценить в 130-160 м, ширина с учетом сенсоров в рабочем положении – порядка 100 м. Полное водоизмещение, по данным разработчика, составит 13820 т. Судно сможет погружаться на глубину до 400 м и развивать скорость до 12,6 узла. В режиме сканирования скорость ограничивается 3 узлами. В экипаж войдет 40 человек.В начале мая стали известны некоторые новые подробности разрабатываемого проекта. Главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Евгений Торопов рассказал российским средствам массовой информации о текущих успехах проекта и некоторых его особенностях экономического характера. Как оказалось, за счет исключения вооружения и применения максимального числа отработанных технологий удалось минимизировать стоимость строительства. Согласно актуальным расчетам, исследовательская лодка будет на 60% дешевле боевого корабля со схожими характеристиками.Также Е. Торопов затронул тему строительства перспективной техники. По его словам, первая подлодка нового типа будет заложена в 2020 году. Сколько времени уйдет на строительство и когда субмарина сможет выйти в море – пока не уточняется. Вероятно, из-за высокой сложности проекта исследовательская лодка сможет выйти в море не ранее середины следующего десятилетия.По официальным данным, перспективная подлодка-сейсморазведчик будет использоваться в составе подводного энергетического комплекса «Айсберг». Ее основной задачей при этом станет изучение морского дна и поиск месторождений полезных ископаемых. Монтаж датчиков и сенсоров на подводной лодке позволит изучать дно в разных районах Мирового океана, в том числе в труднодоступных регионах. Так, приоритетной целью нового проекта является Арктика: большая часть ее вод покрыта льдами, серьезно затрудняющими доступ исследовательских судов. Атомная подлодка, в свою очередь, сможет без каких-либо проблем пройти в нужный район и провести требуемые исследования, не обращая внимания на льды.Стоит отметить, что аппаратура сейсмической разведки может применяться не только в интересах добывающей промышленности. Сведения о состоянии морского дна могут пригодиться и другим структурам. Прежде всего, новинка отечественного судостроения привлечет внимание научно-исследовательских организаций, занимающихся изучением Арктики. Кроме того, карты морского дна и информация о его состоянии могут использоваться при планировании прокладки подводных кабелей и строительства иной инфраструктуры. Наконец, как и другие подводные комплексы разных типов, подлодка сможет работать в интересах Главного управления глубоководных исследований министерства обороны.Таким образом, подлодка комплекса «Айсберг» сможет участвовать в геологических исследованиях как гражданского, так и военного назначения. Возможность транспортировки и установки специального оборудования тоже вряд ли останется без внимания потенциальных заказчиков. При этом наибольший интерес такая функция представляет для военных. Такие возможности субмарины могут найти применение при развертывании различных систем наблюдения, призванных защищать северные рубежи страны. Что важно, использование подводной лодки позволит развернуть все необходимые системы быстро и без привлечения излишнего внимания.Проект перспективной подводной лодки-сейсморазведчика является одной из самых смелых и оригинальных отечественных разработок последнего времени. При создании этой субмарины, равно как и всего подводного комплекса «Айсберг», конструкторам приходится сталкиваться с заметными трудностями разного рода. Тем не менее, успешная реализация всех планов и решение поставленных задач приведет к самым положительным результатам. В результате строительства подлодки «Айсберг» отечественные научное сообщество, добывающая отрасль и военное ведомство получат новый интереснейший инструмент освоения Арктики.