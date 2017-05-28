Поддержка в половину обещанной решительности

Пентагон во вторник 23 мая подал запрос в Конгресс на увеличение бюджета министерства обороны США на следующий фискальный год по проекту финансовой помощи Европе в рамках инициативы Вашингтона по обеспечению безопасности региона и «сдерживанию» России, однако сумма средств, выделяемая Киеву, будет существенно сокращена.В середине третьего сезона совместного американско - украинского сериала под названием «Незалежная Украина в Европе», спонсоры данного представления в лице США приняли решение существенно урезать финансирование проекта – из предусмотренных на следующий финансовый год 350 млн долларов помощи для Украины в сфере обороны и безопасности, нижняя палата Конгресса США одобрила сумму, отличающуюся более чем в два раза в меньшую сторону от запланированной, а именно 150 млн долларов.Особенно хочется отметить тот факт, что непосредственно денежных средств Украина не получит, то есть поддержка безопасности и суверенитета будет оказана путем поставок американских образцов летального оружия на сумму эквивалентную 150 млн долларов. Не будем углубляться в вопрос целесообразности замены доказавших свою эффективность во всем мире российских образцов вооружения на американские, но тот факт, что государству с умирающей экономикой в качестве «лекарства» предлагают импортное вооружение, вызывает достаточно конкретный вопрос – каким образом это должно помочь? Ответ же крайне прост, в реальности такой цели и не ставится – ведь если дать оружие преступнику, очевидно то, что он станет вооруженным и более опасным.В итоге получается, что денег никто не увидит, будут очередные жертвы среди мирного населения, а когда все закончится придется платить по счетам. Остается только гадать сколько еще раз действующее правительство безнаказанно провернет подобную схему на Украине. Также открытым остается вопрос о результатах февральского визита главы МИД Украины Павла Климкина в Пентагон, после которого представители США громко заявляли «о продолжении решительной поддержки Украины и укреплении потенциала ВСУ», а в итоге решили действовать в половину решительности.В общем, с огромным сожалением можно констатировать лишь то, что первый этап миссии США в западной Европе подходит к концу, буферная зона для ведения боевых действий против России практически полностью подготовлена. Успех был в первую очередь достигнут путем привычных для американцев методов и приемов формирования общественного мнения, а именно активной милитаристской пропагандой против России, навязыванием населению Украины несуществующих ценностей, противоречащих как национальному менталитету украинцев, так и здравому смыслу, а также законодательной, информационной и финансовой поддержкой преступных националистических организаций.Таким образом можно сделать вывод, что дальнейшие действия США могут принять в ближайшем будущем более агрессивный характер – финансовые вложения продолжат уменьшаться и постепенно начнется фаза активного возврата инвестиций, в результате чего Украина останется разрушенным, разворованным до последней копейки и никому не нужным ни в Европе, ни в России государством с многомиллиардными долговыми обязательствами, к чему на американский манер напрашивается слоган – «разрушь свою страну за собственный счет»… и останься про этом должен.