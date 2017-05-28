11:09 28 мая
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Поддержка в половину обещанной решительности



Пентагон во вторник 23 мая подал запрос в Конгресс на увеличение бюджета министерства обороны США на следующий фискальный год по проекту финансовой помощи Европе в рамках инициативы Вашингтона по обеспечению безопасности региона и «сдерживанию» России, однако сумма средств, выделяемая Киеву, будет существенно сокращена.

В середине третьего сезона совместного американско - украинского сериала под названием «Незалежная Украина в Европе», спонсоры данного представления в лице США приняли решение существенно урезать финансирование проекта – из предусмотренных на следующий финансовый год 350 млн долларов помощи для Украины в сфере обороны и безопасности, нижняя палата Конгресса США одобрила сумму, отличающуюся более чем в два раза в меньшую сторону от запланированной, а именно 150 млн долларов.


Особенно хочется отметить тот факт, что непосредственно денежных средств Украина не получит, то есть поддержка безопасности и суверенитета будет оказана путем поставок американских образцов летального оружия на сумму эквивалентную 150 млн долларов. Не будем углубляться в вопрос целесообразности замены доказавших свою эффективность во всем мире российских образцов вооружения на американские, но тот факт, что государству с умирающей экономикой в качестве «лекарства» предлагают импортное вооружение, вызывает достаточно конкретный вопрос – каким образом это должно помочь? Ответ же крайне прост, в реальности такой цели и не ставится – ведь если дать оружие преступнику, очевидно то, что он станет вооруженным и более опасным.

В итоге получается, что денег никто не увидит, будут очередные жертвы среди мирного населения, а когда все закончится придется платить по счетам. Остается только гадать сколько еще раз действующее правительство безнаказанно провернет подобную схему на Украине. Также открытым остается вопрос о результатах февральского визита главы МИД Украины Павла Климкина в Пентагон, после которого представители США громко заявляли «о продолжении решительной поддержки Украины и укреплении потенциала ВСУ», а в итоге решили действовать в половину решительности.

В общем, с огромным сожалением можно констатировать лишь то, что первый этап миссии США в западной Европе подходит к концу, буферная зона для ведения боевых действий против России практически полностью подготовлена. Успех был в первую очередь достигнут путем привычных для американцев методов и приемов формирования общественного мнения, а именно активной милитаристской пропагандой против России, навязыванием населению Украины несуществующих ценностей, противоречащих как национальному менталитету украинцев, так и здравому смыслу, а также законодательной, информационной и финансовой поддержкой преступных националистических организаций.

Таким образом можно сделать вывод, что дальнейшие действия США могут принять в ближайшем будущем более агрессивный характер – финансовые вложения продолжат уменьшаться и постепенно начнется фаза активного возврата инвестиций, в результате чего Украина останется разрушенным, разворованным до последней копейки и никому не нужным ни в Европе, ни в России государством с многомиллиардными долговыми обязательствами, к чему на американский манер напрашивается слоган – «разрушь свою страну за собственный счет»… и останься про этом должен.

Автор: Игорь Рогов


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Комментарии 8

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  1. samarin1969 Сегодня, 06:45
    "Решительность" можно было даже отменить, теперь Украину хранит довольная улыбка Тиллерсона.
    samarin1969
  2. Аскет Сегодня, 06:46
    «разрушь свою страну за собственный счет»… и останься про этом должен.


    Это как в анекдоте про плотника и еврея
    Приходит плотник к еврею и говорит:
    - Слушай, будь другом - займи рубль на месяц.
    - Ну конечно, какай вопрос. Только одно условие -
    отдашь два.
    Ну делать нечего и плотник согласился. Дал ему
    еврей, значит, рубль. Плотник только уходить, а
    еврей ему:
    - Постой! В залог нужно что-нибудь оставить.
    Ну а он - плотник, у него только топор -
    оставил в залог топор. Только уходить, еврей ему:
    - Постой! Ведь тебе через месяц два рубля отдать
    надо. Так ведь два сразу отдавать тяжело. У тебя
    сейчас рубль есть, ты его отдай, а через месяц еще
    рубль занесешь.
    Ну плотник почухал репу, согласился и отдал.
    Вышел от еврея и думает:
    - Шо за ерунда! Ни денег, ни топора, еще и должен
    остался!     laughing
    Аскет
    1. рич Сегодня, 08:36
      Что будет делать Украина без поддержки США? Что и всегда - искать халявы в другом месте.и Просить, давить на жалость и кивать в сторону "российской агрессии"
      рич
      1. APASUS Сегодня, 10:43
        Цитата: рич
        Что будет делать Украина без поддержки США? Что и всегда - искать халявы в другом месте.и Просить, давить на жалость и кивать в сторону "российской агрессии"

        Поддержка США будет не материальной ,а моральной! На пропаганду США деньги выделят ,на поддержания градуса ненависти американцы всегда найдут средства.Другое дело что украинское руководство не видит выхода в сложившейся ситуации ,не бросились бы в войну,чтоб под шумок свалить как герою ,а не как трусу.Грабить то можно и из-за бугра !
        APASUS
  3. 31rus4 Сегодня, 06:51
    Уважаемы,С днем пограничника !По статье не надо иллюзий,да пока просматривается свертывания помощи,но тем и хороша для США Украина,что эту помощь могут и увеличить,то что уже сделано хватит на долго расхлебывать,к тому же в соседних странах идет увеличение и контингентов НАТО и принимаются новые виды вооружений,чем больше Украина будет "болеть",тем лучше для США по многим причинам
    31rus4
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:08
      Так иллюзий уже давно у большинства нет. Иллюзиями живут в нашей стране те, кто поддерживает украинскую власть последние три года. Но даже сокращение помощи Сша Украине все же немного радует. Нашему правительству желательно тоже подумать о прекращении помощи враждебному государству.
      rotmistr60
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:27
    то есть поддержка безопасности и суверенитета будет оказана путем поставок американских образцов летального оружия на сумму эквивалентную 150 млн долларов.

    ... т.е., что впарят мерикатосы укрокаклам, на то у них и будет радость, какой либо старый хлам, примерно 50-х годов прошлого века выпуска... wassat
    a.s.zzz888
  5. Ирек Сегодня, 08:47
    Не только оружие поставлять будут , но и ... Ф
    Ирек
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