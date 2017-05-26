На выставке HeliRussia-2017 свою продукцию представили 237 компаний
На Х Международной выставке HeliRussia 2017 российские и зарубежные компании представили современные и перспективные разработки вертолетной продукции, передает РИА Новости .
«В этом году побит абсолютный рекорд за всю историю проведения выставки с 2008-го: 237 компаний из 21 страны мира. Россия представлена экспозицией Ростеха и 23 предприятиями, входящими в состав госкорпорации, в том числе холдинга "Вертолеты России", концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), "Технодинамики", Рособоронэкспорта, Объединенной двигателестроительной корпорации», – говорится в сообщении.
Агентство публикует фотографии нескольких интересных новинок российских предприятий
Транспортный вертолет Ми-171А2.
Новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Разработан с учетом достижений современных технологий авиастроения и отвечает основным требованиям безопасности и экологических норм.
Глубокой модернизации относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 подверглась несущая система. Нововведения позволили улучшить управляемость, снизить общую массу несущей системы и повысить тягу несущего винта на 700 кг. Кроме того, возросли показатели крейсерской и максимальной скорости на 20%, а также увеличилась дальность полета.
Беспилотник ЮРИК.
Аппарат получил проектное название БАС ЮРИК, что расшифровывается как «беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции». Способен проводить экстренную эвакуацию пострадавших на несколько километров от места происшествия.
Масса аппарата около 110 кг, грузоподъемность – 120 кг, дальность полета – до 200 км. Серийное производство запланировано на 2018 год.
Гибрид автомобиля и вертолета Ventocopter R1.
Гироплан, или автожир – по сути, легкий вертолет, в полете опирающийся на несущую поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта. Горизонтальную скорость ему дает расположенный в хвосте толкающий винт.
«Подобная система отличается повышенной безопасностью и низкой чувствительностью к турбулентности. Диапазон высот применения аппарата начинается от 1 м над поверхностью и может достигать высоты 6 км», пишет агентство со ссылкой разработчиков.
Модель оснащена роторным двигателем мощностью 250 л/с, работающим на бензине АИ-92. Дальность полета – до 700 км. Полная взлетная масса – 850 кг, а максимальная скорость – 250 км/ч.
Вертолет "Ансат".
Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, рассчитанный на 7–9 мест. Вертолет способен перевозить 1,3 т полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона.
Максимальная взлетная масса – 3,6 т. Крейсерская скорость – 240 км/ч, дальность полета – более 500 км.
Беспилотный конвертоплан RHV-30.
В настоящее время проходит летные испытания. В перспективе будет использоваться для задач по дистанционному мониторингу и диагностике различных объектов, для перевозки малых грузов в труднодоступные места, а также при геодезических и картографических работах.
«В этом году побит абсолютный рекорд за всю историю проведения выставки с 2008-го: 237 компаний из 21 страны мира. Россия представлена экспозицией Ростеха и 23 предприятиями, входящими в состав госкорпорации, в том числе холдинга "Вертолеты России", концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), "Технодинамики", Рособоронэкспорта, Объединенной двигателестроительной корпорации», – говорится в сообщении.
Агентство публикует фотографии нескольких интересных новинок российских предприятий
Транспортный вертолет Ми-171А2.
Новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Разработан с учетом достижений современных технологий авиастроения и отвечает основным требованиям безопасности и экологических норм.
Глубокой модернизации относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 подверглась несущая система. Нововведения позволили улучшить управляемость, снизить общую массу несущей системы и повысить тягу несущего винта на 700 кг. Кроме того, возросли показатели крейсерской и максимальной скорости на 20%, а также увеличилась дальность полета.
Беспилотник ЮРИК.
Аппарат получил проектное название БАС ЮРИК, что расшифровывается как «беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции». Способен проводить экстренную эвакуацию пострадавших на несколько километров от места происшествия.
Масса аппарата около 110 кг, грузоподъемность – 120 кг, дальность полета – до 200 км. Серийное производство запланировано на 2018 год.
Гибрид автомобиля и вертолета Ventocopter R1.
Гироплан, или автожир – по сути, легкий вертолет, в полете опирающийся на несущую поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта. Горизонтальную скорость ему дает расположенный в хвосте толкающий винт.
«Подобная система отличается повышенной безопасностью и низкой чувствительностью к турбулентности. Диапазон высот применения аппарата начинается от 1 м над поверхностью и может достигать высоты 6 км», пишет агентство со ссылкой разработчиков.
Модель оснащена роторным двигателем мощностью 250 л/с, работающим на бензине АИ-92. Дальность полета – до 700 км. Полная взлетная масса – 850 кг, а максимальная скорость – 250 км/ч.
Вертолет "Ансат".
Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, рассчитанный на 7–9 мест. Вертолет способен перевозить 1,3 т полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона.
Максимальная взлетная масса – 3,6 т. Крейсерская скорость – 240 км/ч, дальность полета – более 500 км.
Беспилотный конвертоплан RHV-30.
В настоящее время проходит летные испытания. В перспективе будет использоваться для задач по дистанционному мониторингу и диагностике различных объектов, для перевозки малых грузов в труднодоступные места, а также при геодезических и картографических работах.
Использованы фотографии: РИА Новости
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