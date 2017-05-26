Американцы показали, как работает их новейшая система ПВО THAAD

THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. В комплексе THAAD применена так называемая концепция «кинетического перехвата» — для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части (БЧ) нет. Благодаря высокой кинетической энергии аппаратного блока комплекс THAAD должен быть существенно более эффективен против устаревших баллистических ракет (типа Р-17), чем ЗРК «Patriot» вариантов PAC-1 и PAC-2.