Британия представила свою новую миностойкую бронемашину Foxhound 4X4 MRAP Сегодня, 17:06 Британский ВПК представил свою новую колесную бронемашину с усиленной противоминной защитой Foxhound 4X4 MRAP. Корпус выдерживает попадание 12,7-мм пуль. 1 Легкие штурмовые Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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