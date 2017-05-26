19:03 26 мая

Британия представила свою новую миностойкую бронемашину Foxhound 4X4 MRAP

Британский ВПК представил свою новую колесную бронемашину с усиленной противоминной защитой Foxhound 4X4 MRAP. Корпус выдерживает попадание 12,7-мм пуль.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:13
    Нифига себе мутант.Колёса не прикрыты.Четыре штуки.Чревато.
    ВЕРЕСК
  2. Олег Монархист Сегодня, 17:56
    Британский ВПК представил свою новую колесную бронемашину с усиленной противоминной защитой Foxhound 4X4 MRAP. Корпус выдерживает попадание 12,7-мм пуль.


    Я бы поостерегся приобретать продукцию от британских ученых laughing

    Хотя бы показали как там "выдерживает" 12,7-мм и взрыв под корпусом и особенно последствия внутри корпуса после подрыва, а роликов для Ютуб можно разных наснимать.
    Олег Монархист
Картина дня