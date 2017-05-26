19:01 26 мая

Порошенко: Новейшая украинская ракета прошла испытания

Президент Украины Пётр Порошенко объявил об успешном испытании «новейшей ракеты». О проведённых военными испытаниях Порошенко пишет на своей страничке в Фейсбуке:

Только что состоялось успешное испытанием новейшей украинской ракеты. Боевая часть, двигатель и система управления ракеты - отечественного производства. Это наш общий успех! Желаю как можно быстрее поставить новую ракету на вооружение украинской армии.


Порошенко: Новейшая украинская ракета прошла испытания



Перед проведением испытаний "новейшей ракеты" Порошенко в очередной раз объявил, что Украина и дальше готова вести "сдерживание агрессора". По словам Порошенко, сегодня политика Москвы "является вызовом не только для Украины, но и всех стран Черноморского региона, включая Турцию".

Судя по всему, Порошенко прилагает все усилия к тому, чтобы попытаться объявить Турцию своим антироссийским "союзником". В Турции на заявление украинского президента на данный момент никак не отреагировали.

Между тем, один из представителей так называемого "меджлиса" Ленур Ислямов на своей странице в соцсети публикует фотографии с вывешиванием чёрных флагов в Крыму. По его словам, это "знак возрождения крымско-татарского сопротивления".



В самом Крыму заявления Ислямова назвали явной провокацией и посоветовали не выдавать желаемое западными его спонсорами за действительное.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO Сегодня, 17:32
    Есть ракета ! Ого! Проверили - работает, улетела! Надо ещё одну такую же....
    DEZINTO
    1. Толстоевский Сегодня, 17:35
      "Надо ещё одну такую же....украсть"
      Толстоевский
      1. 210окв Сегодня, 17:40
        Сказал-как в лужу пернул.....А в принципе...давай,примени попробуй..Рискни..
        210окв
        1. cniza Сегодня, 17:48
          Сам себя подбадривает , а колени трусятся.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:54
            Цитата: cniza
            Сам себя подбадривает , а колени трусятся.

            И штаны сзади подозрительно обвисли ... wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 18:07
              И душок на всю округу.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:08
                Это он от лютой ненависти к "ахрессору" . yes
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 18:14
                  От усилений по борьбе за "Западные ценности" , против "агрессивной" России , почти ж то в окопах.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 18:21
                    И не отрываясь от заветного пузыря с горилкой . lol
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 18:27
                      Доведет его этот пузырь до... , а дальше каждый понимает , в меру своей "заинтересованности".
                      cniza
                      1. Mole Сегодня, 18:45
                        Можно допиться до того, что и "ракеты улетают и пусковые установки вслед за ними стартую"! Что взять с алкаша?
                        Mole
      2. Zibelew Сегодня, 17:42
        Интересно не "Ольха" ли летала? А почему постеснялись показать пусковую установку? Стыдно, что пусковая установка "аХрессорская" и все сразу догадаются, что под видом "Ольхи" запустили модернизированную ракету от российского "Смерча"? На фото ниже вроде вундерваффе "Гром".
        Zibelew
        1. svp67 Сегодня, 18:43
          Цитата: Zibelew
          Интересно не "Ольха" ли летала?

          Она самая....
          Цитата: Zibelew
          А почему постеснялись показать пусковую установку?

          Таки нет, не стесняются....глядите, сколько хотите
          svp67
      3. Владимирец Сегодня, 18:37
        Цитата: Толстоевский
        "Надо ещё одну такую же

        Люди нашли подшивку "Моделист-конструктор" за 1982-й год. yes
        Владимирец
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:40
      Да пусть испытывает , что хочет..Украина ,это уже не государство! Промышленность развалена , страна фактически банкрот и еще гражданская война..А самое главное КРЫМ НАШ! fellow
      ОТДЕЛ
  2. svp67 Сегодня, 17:33
    Как очень интересно по времени совпадают новости о появлении схожих, по характеристикам ракет на Украине и в Белоруссии. Очень бы хотел, что бы это действительно было лишь совпадение... А ведь для нас эти ракеты не столь безобидны, в радиусе их поражения весь Крым получается.
    svp67
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:43
      Цитата: svp67
      Как очень интересно по времени совпадают новости о появлении схожих, по характеристикам ракет на Украине и в Белоруссии. Очень бы хотел, что бы это действительно было лишь совпадение... А ведь для нас эти ракеты не столь безобидны, в радиусе их поражения весь Крым получается.

      Все может быть, но думаю это все нам не опасно..Возможно , это специально сделано.
      Проверим ПРО , а потом уже ..
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 17:51
        Цитата: svp67
        А ведь для нас эти ракеты не столь безобидны, в радиусе их поражения весь Крым получается.


        Да и в других местах достают не хило , но духа не хватит применить , если только мелкие провокации и то пока побаиваются.
        cniza
    2. рич Сегодня, 17:59
      svp67 : Как очень интересно по времени совпадают новости о появлении схожих, по характеристикам ракет на Украине и в Белоруссии. Очень бы хотел, что бы это действительно было лишь совпадение...

      Действительно ТТХ почти аналогичные
      Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет recourse
      рич
    3. bouncyhunter Сегодня, 18:06
      Цитата: svp67
      Очень бы хотел, что бы это действительно было лишь совпадение...

      Не думаю , что Бацька такую свинью России подложил . stop
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 18:19
        Я тоже так не думаю , а потом это их "слова" и проверить мы не можем.
        cniza
  3. Толстоевский Сегодня, 17:34
    новейшая укрорейховская вундервафля вырезена из цельного куска сала
    Толстоевский
    1. Partyzan Сегодня, 17:55
      да, и оснащается двигателем но горилке, 2 в 1 wassat
      Partyzan
  4. domnich Сегодня, 17:54
    Цитата: ОТДЕЛ
    Да пусть испытывает , что хочет..Украина



    Цитата: svp67
    А ведь для нас эти ракеты не столь безобидны



    Что-то никто из «партнеров» истерику не устраивает. А ведь в Северной Корее государственности и порядка, а значит и предсказуемости – намного больше. Никто не боится, что более или менее серьезное оружие попадет в руки явно сумасшедших у власти, которые и «начинку» к оружию могут придумать в виде «грязной бомбы», например…

    На словах даже тетя Юля давно мечтала всех «сепаров» расстрелять из ядерного оружия.
    domnich
  5. Соломон Кейн Сегодня, 17:55
    Я не понял, а что за ворота на последнем фото, похоже старое татарское кладбище или нет?

    "Украина и дальше готова вести "сдерживание агрессора" - это бабушек с "Привоза" ?
    Соломон Кейн
  6. Evgenijus Сегодня, 17:57
    Флаг у Ислямова какой то не интересный, без эмоций. У ИГИЛ пусть попросит образец. Инструкции вместе с флагом дадут, взрывчатки, детонаторы, долларов фальшивых ...
    Evgenijus
  7. san4es Сегодня, 18:01
    Эта новость от 02.12.2016
    san4es
    1. krops777 Сегодня, 18:09
      Эта новость от 02.12.2016


      А для хохлов нет разницы, главное погромче крикнуть, да повыше подпрыгнуть. laughing
      krops777
    2. opus Сегодня, 18:11
      Цитата: san4es
      Эта новость от 02.12.2016

      не. свежак. на зелень внимание обратите., явно не декабрьская

      Петро даже не в камуфляже
      https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1
      020368064764252/
      opus
      1. san4es Сегодня, 18:16
        Да в I-Net чё-только нет
        san4es
      2. san4es Сегодня, 18:29
        Вот ещё снимок. Назовём его :
        "Африканская республика Лимпопо испытала новые ракеты" yes
        san4es
  8. Laksamana Besar Сегодня, 18:28
    Они её запускают, ловят, красят и снова запускают. laughing
    Laksamana Besar
  9. лысова Сегодня, 18:32
    Перечислил , что отечественного производства. А тубус( трубу) где берёте? Похоже нитка газопровода в ход пошла за ненадобностью. yes
    лысова
  10. Equalized Сегодня, 18:46
    Так это же "Ольха". Модернизированный вариант 9М55 с новым двигателем и топливом разработки Павлоградского химического завода, системой наведения разработки КБ Луч.

    Её уже который раз испытывают? 5? 6?
    Почти каждый месяц испытания, но укрополитики не могут насладиться пиаром на фоне военных разработок и каждый раз суют туда свое рыло обьявляя о перемоге
    Equalized
  11. Domonator Сегодня, 18:47
    Очень радуют успехи братьев-славян. так держать!
    Domonator
    1. svp67 Сегодня, 18:51
      Цитата: Domonator
      Очень радуют успехи братьев-славян. так держать!

      Вот интересно, жители белорусской Хатыни, так же кричали своим убийцам из украинского батальона?
      svp67
      1. Domonator Сегодня, 18:52
        Хотелось бы узнать при чем тут Хатынь? Раз уж на то пошло, то хотелось бы узнать что кричали своим убийцам польские офицеры в Катыни, а?
        Domonator
  12. Equalized Сегодня, 18:50
    NOTAM по району стрельб проведенных сегодня. . У "Ольхи" максимальная дальность 120км должна быть.

    Equalized
  13. 1536 Сегодня, 19:00
    Почему нельзя все наши разработки защитить патентами и запретить их копирование третьими странами? Ну будет правительство работать, в конце то концов?
    1536
Картина дня