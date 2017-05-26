Порошенко: Новейшая украинская ракета прошла испытания

Только что состоялось успешное испытанием новейшей украинской ракеты. Боевая часть, двигатель и система управления ракеты - отечественного производства. Это наш общий успех! Желаю как можно быстрее поставить новую ракету на вооружение украинской армии.

Президент Украины Пётр Порошенко объявил об успешном испытании «новейшей ракеты». О проведённых военными испытаниях Порошенко пишет на своей страничке в Фейсбуке:Перед проведением испытаний "новейшей ракеты" Порошенко в очередной раз объявил, что Украина и дальше готова вести "сдерживание агрессора". По словам Порошенко, сегодня политика Москвы "является вызовом не только для Украины, но и всех стран Черноморского региона, включая Турцию".Судя по всему, Порошенко прилагает все усилия к тому, чтобы попытаться объявить Турцию своим антироссийским "союзником". В Турции на заявление украинского президента на данный момент никак не отреагировали.Между тем, один из представителей так называемого "меджлиса" Ленур Ислямов на своей странице в соцсети публикует фотографии с вывешиванием чёрных флагов в Крыму. По его словам, это "знак возрождения крымско-татарского сопротивления".В самом Крыму заявления Ислямова назвали явной провокацией и посоветовали не выдавать желаемое западными его спонсорами за действительное.