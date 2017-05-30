Война в эфире. Часть 2

Впрочем, военная авиация стоит не только перед получившей второе дыхание угрозой «земля-воздух» в виде таких новых систем, как например комплекс С-400, и уже существующих платформ 9К37/9К317. Особую опасность для самолетов, работающих на высотах ниже примерно 6000 метров, представляют переносные зенитные ракетные комплексы (|ПЗРК). В современных конфликтах применение ПЗРК происходит с завидной регулярностью. Например, 13 мая прошлого года на юго-востоке Турции был сбит боевой вертолет AH-1W Super Cobra турецкой армии. Партизаны Курдской рабочей партии сбили его из ПЗРК 9К38 «Игла» ракетой с инфракрасным наведением. Тем временем, 12 марта истребитель сирийский МиГ-21бис был сбит из ПЗРК неизвестного типа, хотя также поступали сообщения о том, что самолет, возможно, был сбит зенитной артиллерией. Всего месяц спустя, 5 апреля, поступили сообщения о том, что вблизи сирийского города Алеппо бойцы из военизированной исламисткой организации «Фронт Аль-Нусра» сбили истребитель Су-22 из ПЗРК неизвестного типа.Во время боевых действий на Украине кроме рейса МН17 были и другие сбитые самолеты. Так, 29 августа 2014 года на востоке Украины штурмовик Cy-25М1 украинских ВВС был сбит ракетой «земля-воздух» неизвестной модели, выпущенной из ПЗРК отряда местного ополчения. Девятью днями ранее боевой вертолет поддержки Ми-24 также украинских ВВС был сбит недалеко от города Горловки, а украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М бойцами ЛHP вблизи Луганска. Не сообщалось, каким оружием были сбиты Су-24М и Ми-24 20 августа и Су-25М1 29 августа 2014 года.Таким образом, продолжающиеся конфликты в Сирии и Ираке, а также на Украине, наглядно иллюстрируют угрозу создаваемую ПЗРК и современными зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности. Хотя невозможно полностью исключить опасность, которую подобные комплексы представляют, радиоэлектронная борьба и, в частности радиоэлектронное противодействие, помогают минимизировать риски, создаваемые не только этими современными системами, но также и будущими угрозами.События последнего времени на иракском, сирийском и украинском театрах указывают на то, что электромагнитный спектр, в котором работают свои и вражеские радары и средства связи, становится такой же сферой военных действий, как и океаны, небеса и суша.Все чаще эта область военных действий также включает киберпространство, очень зависимое в современных условиях от цифровых средств связи. Ларри Рексфорд, руководитель развития стратегического средств РЭБ в компании Rockwell Collins и специалист в этой области с тридцатилетним стажем, видит РЭБ в целостной форме: «В то время как радиоэлектронная борьба зачастую ассоциируется с воздушной, наземной и морской сферами и тесно связана со специфическими платформами, она фактически работает в отдельной, иной области ведения боевых действий - электромагнитном спектре». Касательно воздушных операций это означает, что контроль и доминирование в электромагнитном спектре (ЭМС) очень важно для получения превосходства в воздухе за счет ухудшения качества сигнала, задержек в работе и вывода из строя радаров и систем связи противника и также поддержки военно-воздушных сил с целью оказания влияния на боевые действия на суше и на море. «Моя точка зрения состоит в том, что ЭМС - это боевая сфера, РЭБ - это средства проведения военных действий в ЭМС, а сигналы внутри ЭМС (как свои, так и чужие) являются потенциальными целями. Для того чтобы достичь своих целей во всем ЭМС, вам необходимы не только возможности по обнаружению, ухудшению качества, созданию условий для неприема, срыву и использованию интересующих сигналов, но и средства защиты спектра для использования его ваши бойцами».Размышляя о недавних военных конфликтах, Рексфорд выразил мнение, что за время войны, идущей на Украине, российские вооруженные силы, поддерживая пророссийских ополченцев, неоднократно препятствовали использованию украинскими вооруженными силами ЭМС, при этом российский ЭМС был очень хорошо защищен. «В результате, принятие решений и проведение военных операций по скорости значительно превосходило принятие решений украинской стороной. Это было похоже на то, что происходило во Вторую мировую войну во время немецкого блицкрига через Голландию и Бельгию во Францию, за счет комбинации тактики выполнения задач и механизированной боевых действий... Понятно, что русские не только интегрировали средства РЭБ в свои наступательные планы, но также проходили подготовку в обстановке радиоэлектронного подавления. И наоборот, украинские войска не имели надежных средств РЭБ и не были готовы действовать в условиях подавления ЭМС».Петтер Бедуар, глава руководитель направления РЭБ в компании Saab, сделал подобные же наблюдения. Он заявляет, что «в последние десять лет серьезный акцент (в авиационном сообществе) был сделан на международные операции и асимметричные боевые действия (прежде всего, возглавляемые США операции в Афганистане и Ираке). На этих театрах военных действий превосходство в воздухе было необходимым условием, акцент делался на защите от ПЗРК и других, довольно простых типов наземных угроз». Впрочем, ситуация в контексте Украины, а также Ирака и Сирии, обсужденная в первой части, иллюстрирует «четкую тенденцию смещения акцента обратно к сценариям эпохи Холодной войны с боевыми действиями за пределами прямой видимости и гораздо более изощренными угрозами». Упомянутое развертывание ЗРК С-400 «Триумф» в Сирии в 2015 году прямое тому подтверждение. Эти уроки без сомнения были учтены не только в российских и украинских армиях, но также в военных структурах НАТО и других стран. Далее рассмотрим некоторые реализуемые крупные программы, направленные на поддержание способности воздушных платформ защищать в целом свой ЭМС и одновременно не давать противнику возможности его использовать.Соединенные Штаты очень хорошо осознают угрозы, которую представляют и будут представлять радиолокационные станции и вооружение «земля-воздух» в сегодняшних и завтрашних конфликтах. Поэтому здесь нельзя обойти одну из их флагманских программ - самолет РЭБ Boeing EA-18G Growler, который поставляется американскому флоту. Самолет, принятый на вооружение в сентябре 209 года, также поставляется австралийским ВВС. Американский флот получит в общей сложности 114 самолетов, а Австралия рассчитывает на 12 машин, первая из которых была получена в июле 2015 года. Американские ВМС закупают EA-18G на замену почтенному палубному самолету РЭБ ЕА-6В Prowler, который был снят с вооружения флота в 2015 году. По планам Корпуса морской пехоты он начнет выводить из эксплуатации свои ЕА-6В Prowler с 2019 года.Самолет ЕА-6В представляет собой мощную платформу активного радиоэлектронного подавления благодаря своей системе групповой защиты AN/ALQ-99, которая может работать в одном из трех режимов: автоматический (обнаружение, опознавание, выбор объектов радиоэлектронного подавления и режимов работы передатчиков помех производятся без участия оператора), полуавтоматический (цели для радиоэлектронного подавления выбирает оператор) и ручной (оператор сам оценивает радиоэлектронную обстановку и определяет режим постановки помех) и разведывательному приемнику AN/ALQ-218, обеспечивающему работу двух систем постановки помех - AN/ALQ-99 и AN/ALQ-126. Полученные с помощью приемника данные о радиоэлектронной обстановке обрабатываются центральной бортовой ЭВМ, которая согласовывает работу всех устройств радиоэлектронного подавления.Хотя станция AN/ALQ-99 и была оставлена в составе бортового оборудования самолета EA-18G, она постепенно будет заменена станцией активного радиоэлектронного подавления следующего поколения NGJ (Next Generation Jammer) от компании Raytheon. Что касается некоторых характеристик NGJ, то доступной информации здесь немного. Это и не удивительно, поскольку система до сих пор разрабатывается. Одно из требований ВМС США к системе NGJ заключается в том, что она должна включать технологию АФАР (активная фазированная антенная решетка). По сути, подобная технология представляет собой множество приемопередающих модулей, установленных на специальной антенне. Если применительно к радиоэлектронному глушителю, то в нем каждый приемопередающий модуль способен интерпретировать потенциально враждебные радиочастотные сигналы, которые он обнаруживает, и инициировать соответствующее действие по постановке помех. Преимущество для РЭБ, в частности при проведении воздушных операций, заключается в том, что несколько потенциально вражеских угроз могут быть обнаружены одновременно, включая наземные РЛС наблюдения за воздушным пространством, радары истребителей или радары обнаружения целей (ракет «земля-воздух»), и заглушены одновременно за счет использования выходных сигналов разной мощности и разной формы. Форма передаваемого радиосигнала зависит от конкретной выходной мощности, характеристик распространения и может программироваться для достижения конкретной задачи.Что касается состояния разработки, то в апреле 2016 года Командование авиационных систем ВМС США, которое курирует работы по системе NGJ, объявило, что этап NGJ Increment-1 программы перешел в стадию окончательной разработки и подготовки производства. По данным открытых источников, ВМС планируют развернуть NGJ с различными диапазонами частот. Вариант Increment-1 закроет многополосные радары средних частот (как правило, между от 18 до 27 ГГц) с 2021 года, Increment-2 закроет низкие частоты диапазона (от 0,5 до 18 ГГц), и, наконец, Increment-3 закроет высокие частоты (от 18 до 40 ГГц). В апреле же было объявлено, что компания Raytheon поставит 15 опытных контейнеров NGJ американскому флоту в течение следующих 4 лет в рамках миллиардного контракта. В Raytheon заявили, что «угрозы по-прежнему заставляют развивать воздушные средства РЭБ и развитие идет как никогда быстрыми темпами. NGJ -этой новый продукт, который даст для самолета EA-18G американского флота трансформационные возможности глушения вне зоны поражения вражеской ПВО».Наряду с работами, которые компания выполняет по системе NGJ, она разработала миниатюрный беспилотник воздушного запуска - ложную цель ADM-160C MALD-J (Miniature Air-Launched Decoy-Jammer), оснащенный системами РЭБ. Летом прошлого года фирма выдала контракт стоимостью 118,5 миллионов долларов на поставку системы ADM-160C военно-воздушным силам США. ADM-160C представляет собой дальнейшее развитие системы ADM-160A/B. Оба варианта Alpha и Bravo ADM-160 идентичны, хотя вариант Bravo имеет более мощный двигатель и доработанный корпус. Новый же вариант ADM-160C имеет расширенный набор средств постановки помех вражеским радарам. Эти беспилотники предназначены для постановки помех и имитации электромагнитной сигнатуры боевого самолета, с которого они запускаются. Носителями одноразового беспилотника ADM-160A/B/C являются все ударные самолеты ВВС США, включая F-16C/D, который может нести четыре системы, и стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, который может принять на борт 16 таких систем.Кроме размещения ложных целей ADM-160C, семейство самолетов F-16 может принять станцию РЭБ AN/ALQ-211 (V)9 AIDEWS (Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suite) компании Harris, которая может обнаруживать, классифицировать, определять местоположение и глушить радары противника, при этом обеспечивая предупреждения об угрозах с инфракрасным и лазерным наведением. Если AN/ALQ-211 (V)9 представляет собой подвесной контейнер, то другие восемь вариантов AN/ALQ-211 могут устанавливаться внутри вертолетов и самолетов. Станция, выполненная по модульному принципу, включает в себя полностью интегрированный радар предупреждения и радиотехнический комплекс средств радиопротиводействия. Недавно системы AN/ALQ-211(V)9 (фото внизу) были поставлены пакистанским и турецким ВВС для оборудования их самолетов F-16A/B и F-16C/D соответственно. AN/ALQ-211 - не единственное семейство воздушных систем РЭБ, выпускаемое компанией Harris. Год назад компания получила от американского флота контракт стоимостью 88,3 миллиона долларов на 48 систем постановки помех радиосредствам AN/ALQ-214(V)4/5; до этого, в 2015 году было поставлено 46 таких систем. Заказ на 48 систем должен быть исполнен к концу 2017 года.Эти 48 новых систем будут использованы для защиты палубных истребителей-бомбардировщиков американского флота F/A-18C/D/E/F Hornet и Super Hornet. Система AN/ALQ-214(V)4/5 является частью семейства интегрированных систем радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-214 IDECM (Integrated Defensive Electronic Countermeasures) этой компании. Что касается двух вариантов AN/ALQ-214(V) 4 и 5, то AN/ALQ-214(V)4 устанавливается на самолет F/A-18E/F, тогда как система AN/ALQ-214(V)5 на истребители F/A-18C/D; принципиальное отличие между ними состоит в установке оборудования, используемого для крепления системы внутри самолета, в том числе амортизационной рамы. Система AN/ALQ-214 состоит из трех основных подсистем: радиочастотное генерирующее устройство, радиопередатчики и буксируемая ложная цель. Генерирующее устройство вырабатывает радиосигнал, дезинформирующий или нарушающий работу вражеских радаров и ракет классов «земля-воздух» и «воздух-воздух» с радиолокационным наведением. AN/ALQ-214 также использует модульную и перепрограммируемую систему для обеспечения соответствия выбранных конфигураций реальному театру боевых действий. По сравнению с предыдущими вариантами AN/ALQ-214, поставки которой начались в 1997 году, система AN/ALQ-214(V)4/5 легче на 45 кг, у нее существенно обновлены аппаратная часть и программное обеспечение. Это позволит системе AN/ALQ-214(V)4/5 бороться с новыми радиолокационными угрозами по мере их появления.Несмотря на неизбежную замену системы групповой защиты AN/ALQ-99, ожидается, что она останется на вооружении ВМС США еще несколько лет, прежде чем первые станции радиоэлектронного подавления NGJ станут доступны для самолета РЭБ EA-18G (см выше). Например, компания Harris продолжает работы по воздушной системе постановки помех AN/ALQ-99E. Система постановки помех AN/ALQ-99E устанавливается на борту американских самолетов РЭБ EF-18G. В рамках этих работ, которые планируется завершить в 2017 году, будет проведена доработка компонентов универсального задающего резонатора системы AN/ALQ-99Е. По сути, все существующие части будут заменены компонентами, программируемыми в условиях эксплуатации, с целью упрощения конфигурирования AN/ALQ-99E под конкретные задачи. Система AN/ALQ-99E может генерировать активные узкополосные прицельные и заградительные радиопомехи и работать в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. В автоматическом режиме AN/ALQ-99E обнаруживает и выбирает объекты радиоэлектронного подавления и режимы постановки помех самостоятельно, в полуавтоматическом режиме выделенные системой цели для радиоэлектронного подавления выбирает оператор, в ручном оператор сам определяет цели, приоритетность глушения и режимы постановки помех.По сообщениям, система AN/ALQ-99E для постановки помех способна генерировать почти 11 киловатт мощности. В широком доступе нет детальных характеристик системы AN/ALQ-99, хотя предположительно она закрывает диапазон электромагнитного спектра, по меньшей мере, от 2 до 18 ГГц. Однако, он может быть расширен до 0,5-40 ГГц, что позволит станции захватывать большее число радиолокационных целей, в частности работающих в диапазоне 8,5-36 ГГц, который используется морскими РЛС управления огнем и РЛС противокорабельных ракет. Кроме того, к июню 2017 года компания Harris завершит поставки нераскрываемого количества контейнеров РЭБ AN/ALQ-99 для австралийских ВВС. Австралийские ВВС закупают эти системы для установки на свои самолеты РЭБ EA-18G.Компания BAE Systems имеет довольно значительные наработки в сфере РЭБ не только в Соединенных Штатах, но и в других странах мира. В связи с этим в начале 2016 года она была выбрана для выполнения работ по системе защиты самолетов бортовыми средствами EPAWSS (Eagle Passive/Active Warning Survivability System). По программе EPAWSS в октябре 2015 года компания Boeing была выбрана ВВС США в качестве основного подрядчика, она же в свою очередь выбрала BAE Systems в качестве субподрядчика по этой программе. Комплект EPAWSS, предназначенный для истребителей F-15C/E Eagle, заменит тактическую систему РЭБ AN/ALQ-135D/M производства Northrop Grumman, которая в настоящее время установлена на этих самолетах. По всей видимости, эта система способна обнаруживать и создавать помехи различным радиолокационным угрозам в виде ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух», а также радиолокационных станций обнаружения наземного, воздушного и морского базирования. Система AN/ALQ-135D/M устанавливается на эти самолеты с 70-х годов, при этом на протяжении всего своего срока службы она не раз модернизировалась. По данным компании Boeing, общая стоимость программы EPAWSS оценивается в 4 миллиарда долларов. Новая система самозащиты самолетов, как ожидается, будет установлена примерно на 412 самолетов F-15C/E, стоящих на вооружении ВВС. Поставки систем EPAWSS должны начаться в 2020 году, а ее установка на эти самолеты будет идти до 2029 года.Одной из флагманских программ компании BAE Systems в сфере воздушных средств РЭБ является система РЭБ AN/ASQ-239, которая устанавливается на новый истребитель F-35A/B/C Lightning-II производства Lockheed Martin. Немного известно подробностей касательно проекта AN/ASQ-239, хотя в официальных документах компании подчеркивается, что система обеспечивает защиту в радиочастотном и инфракрасном спектрах и может работать в условиях сложной электромагнитной обстановки. Возможно, самым интересным для оборонного сообщества в проекте AN/ASQ-239 является несомненное использование так называемых технологий «когнитивной (познавательной)» РЭБ. Когнитивная РЭБ направлена на повышение качества обработки информации, которую бортовая система РЭБ выполняет при обнаружении потенциально враждебного радиочастотного сигнала. Традиционная радиотехническая разведка требует обнаружения, записи и дальнейшего анализа передаваемых радиосигналов. Как только сигналы проанализированы и определены как враждебные, тогда могут быть разработаны ответные действия по постановке помех этой угрозе. Однако понятно, что этот процесс занимал немало времени.Когнитивная РЭБ задействует программное обеспечение внутри системы РЭБ с целью определения факта передачи радиосигнала и его формы, даже если система не встречалась с ним ранее, и далее разрабатывает соответствующие ответные меры по постановке помех. В конечном счете, подобный подход обещает значительное сокращение времени, необходимое для обнаружения и глушения вражеских сигналов. Это поможет защитить боевой самолет-носитель РЭБ, а также другие самолеты, на которых не установлены системы когнитивной РЭБ.