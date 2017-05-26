Греф исключает появление Сбербанка в Крыму

Это не вопрос моего желания или нежелания. Вы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в очередной раз доказал, что большому капиталу абсолютно чужды интересы народа, а сам народ воспринимается капиталом лишь в качестве объекта для приумножения. Отвечая на вопрос о возможном приходе Сбербанка в Крым и Севастополь, Греф заявил, что такого шага в планах правления СБ нет.По словам Грефа, приход Сбербанка в Крым автоматически приведёт к тому, что банк окажется под новой волной санкций. Грефа цитирует "Интерфакс" По словам Грефа, новые санкции в отношении Сбербанка «приведут к дополнительным негативными последствиям для экономики России».Другими словами, г-н Греф пытается умело манипулировать фактами, акцентируя внимание именно на экономических интересах России, которые якобы напрямую связаны с успехом банка, председателем правления которого сам Герман Оскарович и является.При этом Греф не предлагает механизмов того, как же жителей Крыма и Севастополя полноценно интегрировать в общероссийскую банковскую систему. Это и даёт повод усомнится в том, что для крупного бизнеса важны интересы рядовых крымчан.