19:03 26 мая

Греф исключает появление Сбербанка в Крыму

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в очередной раз доказал, что большому капиталу абсолютно чужды интересы народа, а сам народ воспринимается капиталом лишь в качестве объекта для приумножения. Отвечая на вопрос о возможном приходе Сбербанка в Крым и Севастополь, Греф заявил, что такого шага в планах правления СБ нет.

По словам Грефа, приход Сбербанка в Крым автоматически приведёт к тому, что банк окажется под новой волной санкций. Грефа цитирует "Интерфакс" :
Это не вопрос моего желания или нежелания. Вы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас.


Греф исключает появление Сбербанка в Крыму



По словам Грефа, новые санкции в отношении Сбербанка «приведут к дополнительным негативными последствиям для экономики России».

Другими словами, г-н Греф пытается умело манипулировать фактами, акцентируя внимание именно на экономических интересах России, которые якобы напрямую связаны с успехом банка, председателем правления которого сам Герман Оскарович и является.

При этом Греф не предлагает механизмов того, как же жителей Крыма и Севастополя полноценно интегрировать в общероссийскую банковскую систему. Это и даёт повод усомнится в том, что для крупного бизнеса важны интересы рядовых крымчан.

Использованы фотографии: Witology
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Комментарии 69

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  1. svp67 Сегодня, 17:55
    Председатель правления Сбербанка Герман Греф в очередной раз доказал, что большому капиталу абсолютно чужды интересы народа, а сам народ воспринимается капиталом лишь в качестве объекта для приумножения.
    После его "успехов" на Украине, просто нет слов... Просто БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:57
      Надеюсь , теперь никому больше не надо объяснять из чего слеплен Греф ?
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 18:00
        Цитата: bouncyhunter
        Надеюсь , теперь никому больше не надо объяснять из чего слеплен Греф ?

        Из ДЕНЕГ он слеплен, из БОЛЬШИХ денег, а простым работникам Сбера не всегда даже деньги ,сразу при уходе в отпуск выдают... Вот так вот...
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:02
          Я , честно говоря , иной материал ввиду имел .
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 18:05
            Цитата: bouncyhunter
            Я , честно говоря , иной материал ввиду имел .

            А что деньги из иного?
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:12
              Цитата: svp67
              А что деньги из иного?

              Я всегда думал что деньги - это грязные бумажки , пропитанные кровью и потом . И никакого отношения к коричневому пластилину не имеют .
              bouncyhunter
      2. Partyzan Сегодня, 18:04
        а зачем объяснять: "Родился в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР в семье этнических немцев, которые в 1941 году были высланы c Донбасса[7]." - вот эти все сказано request
        Partyzan
      3. SSR Сегодня, 18:41
        Цитата: bouncyhunter
        Надеюсь , теперь никому больше не надо объяснять из чего слеплен Греф ?

        Этот @@@к@, даже не понимает, что Честь и Достоинство выше всяких "санкций".
        Кстати, Г. Греф, представитель ЛГБТ.
        Вот как то так.
        SSR
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:50
          Роман , приветствую ! hi
          Цитата: SSR
          Кстати, Г. Греф, представитель ЛГБТ.

          Это многое объясняет про этого дровосека .
          bouncyhunter
      4. Pirogov Сегодня, 18:53
        Цитата: bouncyhunter
        Надеюсь , теперь никому больше не надо объяснять из чего слеплен Греф ?

        Да не всё там Греф решает ,правительство сказало нет ,вот и все дела.
        Pirogov
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:59
          Цитата: Pirogov
          Да не всё там Греф решает ,правительство сказало нет ,вот и все дела.

          Значит , и они слеплены из того же коричневого пластилина , что и Греф .
          bouncyhunter
      5. dvina71 Сегодня, 19:01
        Цитата: bouncyhunter
        Надеюсь , теперь никому больше не надо объяснять из чего слеплен Греф ?

        Объясните пенсионерам,бюджетникам,военным.. которые получают зп и пенсии на карточки СБ,объясните взявшим кредит,ипотеку,людям которые держат деньги на счету в СБ..,А это не 1 или 2% населения,это 10ки процентов. ЧТо Крым без СБ не переживет?
        dvina71
    2. 210окв Сегодня, 17:58
      МЫ,...Сбербанк....Есть государство...И к нам ..ни..ни...Не смотря на наши косяки..
      Цитата: svp67
      Председатель правления Сбербанка Герман Греф в очередной раз доказал, что большому капиталу абсолютно чужды интересы народа, а сам народ воспринимается капиталом лишь в качестве объекта для приумножения.
      После его "успехов" на Украине, просто нет слов... Просто БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.
      210окв
    3. cniza Сегодня, 17:59
      Официально сбербанк не пойдет в Крым , на то есть решение Правительства , но через другие структуры мог бы.
      cniza
    4. Армата Сегодня, 18:02
      Цитата: svp67
      После его "успехов" на Украине, просто нет слов... Просто БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.

      Приветствую Сергей. Как это нет интересов? У них интересы есть в каждой дыре. Греф просто найдёт афелированную контору и будет через неё качать капитал, без прямых рисков. Сбер слишком хитрозадый для рисков собственным капиталом (конечно нажитым обсалютно честным путём). Тем более еврейские лавочники не верят в то- что Крым надолго останется с Россией. Они сцуть вкладывать кровно заработанные в весьма сомнительные идеи.
      Армата
    5. рич Сегодня, 18:03
      Председатель правления Сбербанка Герман Греф в очередной раз доказал, что большому капиталу абсолютно чужды интересы народа, а сам народ воспринимается капиталом лишь в качестве объекта для приумножения

      Лучше и не скажешь hi
      рич
    6. ОТДЕЛ Сегодня, 18:03
      Цитата: svp67
      После его "успехов" на Украине, просто нет слов... Просто БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.

      Я работал в Сбербанке, но потом когда пришел Греф-либераст (развал начался ..)

      Рыжий сидит , как клоп в России и Греф его команда..Они прям издеваются angry
      ОТДЕЛ
    7. ИванИванов Сегодня, 18:05
      Еще можно понять если в Крыму развернута аналогичная по возможностям структура. а вообще это бред выполнять санкции в собственной стране.
      ИванИванов
      1. Partyzan Сегодня, 18:10
        а кто казал что Греф признает Крым Российским? он и в Украине себя неплохо чувствует
        Partyzan
        1. DenZ Сегодня, 18:29
          Правильно вопрос поставили. Именно Греф должен признать или не признать Крым российским. Бред какой-то российская компания выполняет санкции против России. Когда этого ...ка отправят на его заслуженное место. Напьюсь ей Богу.
          DenZ
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:52
            Цитата: DenZ
            Когда этого ...ка отправят на его заслуженное место. Напьюсь ей Богу.

            Не Вы один . hi drinks
            bouncyhunter
    8. INVESTOR Сегодня, 18:22
      Дожили, нам на нашей территории, запад указывает как и что делать.
      INVESTOR
      1. Ю-81 Сегодня, 18:52
        Ну это не новость. Запад нам уже давно любое движение контролирует.
        Ю-81
    9. сибиралт Сегодня, 18:38
      Слишком многое завязано на Сбербанке. Судить Грефа легко, если не знать какие риски могут возникнуть для десятков миллионов наших граждан. Капитализм в России не мы строили.
      сибиралт
  2. alstr Сегодня, 17:55
    На самом деле действительно отмазка. Есть аффелированный Сетем банк (у него даже ПО одно и тоже). Так что если захотеть, то можно извернуться.
    alstr
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:09
      Цитата: alstr
      На самом деле действительно отмазка. Есть аффелированный Сетем банк (у него даже ПО одно и тоже). Так что если захотеть, то можно извернуться.

      Все делают , чтобы вернуть лихие 90-е опять , чтобы грабить Россию.! Не все разграбили мрази и зубы точат опять , подгоняемые западным капиталом..
      Все же 1917-й нужно повторить, но в новом формате, чую генами!
      ОТДЕЛ
  3. Александр War Сегодня, 17:58
    Герман Греф поработает на J.P. Morgan Chase Глава Сбербанка избран в состав международного совета финансовой корпорации, где сменил гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса http://izvestia.ru/news/554634
    Александр War
  4. KVashentcev Сегодня, 18:01
    Я не питаю нежных чувств к данному господину, по-моему,это человек, живущий в параллельной реальности. Однако, если задуматься, что Сбербанк - это основной финансовый институт в стране, а расчеты в большой доле проходят именно через него, то до решения окончательного по санкциям, выход СБ в Крым повлечет для России те же проблемы, которые получил Иран во время санкций. Очень сомневаюсь, что там всем распоряжается именно Герман Оскарович, вопрос по Крыму наверняка обсуждался не в здании главного офиса банка, а где-то ближе к нулевому километру всех дорог России. Если Сбер пока не в Крыму, значит так надо. Заплюйте Грефа, но любой другой фактически чиновник на его месте будет делать то же самое.
    KVashentcev
    1. ИванИванов Сегодня, 18:23
      Интересно понять что Сбер делал на Украине.
      ИванИванов
  5. senima56 Сегодня, 18:03
    "Это и даёт повод усомнится в том, что для крупного бизнеса важны интересы рядовых крымчан"- вот это правильный вывод и Греф тут не один представитель "крупного бизнеса"! Где наши "Пятёрочки", "Магниты" и проч.? Так что на одного Грефа валить не надо! Весь наш "крупный бизнес" думает только о сверхприбылях и им наплевать и на крымчан и вообще на народ! Сверхприбыль- вот что их интересует!
    senima56
  6. Million Сегодня, 18:05
    Частная контора,что хочет-то и делает.И плевали они на всех
    Million
    1. grm Сегодня, 18:23
      Цитата: Million
      Частная контора,что хочет-то и делает.И плевали они на всех


      Сбербанк России - контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций
      grm
  7. ingenera Сегодня, 18:06
    Ничуть и не отмазка. Вопрос поставлен так: потери клиентов в России против амбиций Сбербанка в Крыму. И не надо забывать, чьи карты использует Сбербанк. Вы готовы подойти к банкомату за деньгами в Москве или Свердловске, Н.Новгороде и т.д. и получить ответ:"Ваша карта не обслуживается"? Выпендриваться можно, будучи полностью независимым от мировой банковской системы. А пока. - пардон!
    ingenera
    1. sabakina Сегодня, 18:54
      Ждём карту "Мир".
      sabakina
  8. 23424636 Сегодня, 18:10
    Если Сбер государственный банк , то Греф обязан идти в ногу со страной .Если коммерческий то по воле акционеров или фондов где они бабки занимают . Хитросплетения с частичным участием государства в капитале банка дает право этому еврею тупо попирать все моральные и этические нормы жителей полуострова .Нужно искать пути для преодоления .но к сожалению этому его не учили .
    23424636
    1. cariperpaint Сегодня, 18:34
      он давно уже не государственный.
      cariperpaint
  9. Соломон Кейн Сегодня, 18:14


    ПРОБЛЕМА!



    ЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЕЕ РЕШЕНИЯ.
    Соломон Кейн
  10. LÄRZ Сегодня, 18:16
    Это не вопрос моего желания или нежелания.
    Всё правильно. Не царское это дело. Прикажут- откроет. Как миленький. Это не его личный банк.
    LÄRZ
    1. cariperpaint Сегодня, 18:29
      во первых не прикажут ибо это дурость. во вторых не исполнит ибо он не владелец а менеджер.
      cariperpaint
  11. ingenera Сегодня, 18:22
    Цитата: 23424636
    Если Сбер государственный банк , то Греф обязан идти в ногу со страной .Если коммерческий то по воле акционеров или фондов где они бабки занимают . Хитросплетения с частичным участием государства в капитале банка дает право этому еврею тупо попирать все моральные и этические нормы жителей полуострова .Нужно искать пути для преодоления .но к сожалению этому его не учили .


    Да будь он татарином, якутом, бурятом, - какая разница! После развала СССР мы встроились в мировую финансовую систему. Точка! Игра идёт по международным (не нашим) правилам. КНДР может делать всё, что хочет (и то разбомбить могут). Нам (пока) нельзя.
    ingenera
  12. cariperpaint Сегодня, 18:28
    как бы вы его не называли но открытие его в Крыму приведет к очень тяжким последствиям. придется потерпеть.
    cariperpaint
  13. tchoni Сегодня, 18:29
    Вообще большому бизнесу и в частности правительству РФ надо помнить, что нищета - топливо для революции. Она погубила Российскую Империю, она уничтожила СССР. Я имею в виду нищиту граждан.
    tchoni
  14. 1536 Сегодня, 18:29
    Вот ведь нарыв на мягком месте. Ничего другого от него и ждать нечего.
    1536
  15. KelWin Сегодня, 18:30
    Что-то я корреспондента не понял - без Сбера "общероссийская банковская система" неполноценна? Там корона никому не жмет случаем? Или это черный пиар такой...
    KelWin
    1. cariperpaint Сегодня, 18:32
      ну а вы попробуйте ее представить без него. его капитализации . что выйдет/)))
      cariperpaint
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:37
        5,45. или 7,62.Нежных надо у---ласково.Можно 12,7.
        ВЕРЕСК
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:38
          Или стандартный. 9.
          ВЕРЕСК
      2. KelWin Сегодня, 18:41
        Да ничего нового не выйдет - как раз в два года нам ополовинивали карманы, так и будет, что с ним, что без него. А все эти капитализации, ликвидности, активы и прочие умные слова нужны для оправдания и прикрытия обдираловки населения узаконенными ростовщиками.
        KelWin
        1. cariperpaint Сегодня, 18:42
          ну это мировая система. которой сотни лет. )))
          cariperpaint
          1. KelWin Сегодня, 18:54
            И все это время периодически лопаются такие вот грефы, а платим за это мы.

            А вообще я немного о другом - Сбер, как поставщик услуг, хоть и крупный, но не единственный и безальтернативный. Завтра БМВ разорится, что ездить не на чем станет? Статья так написана, что типа без Сбера рынок банковских услуг Крыма не полноценен. Только это называется передергивание и скрытая реклама, а вкупе с небольшим "наездом" на некий "крупный капитал" уже черный пиар.
            KelWin
  16. mahoney Сегодня, 18:33
    Если они начнут работать с крымом для них закроются все остальные рынки....так что выбор очевиден
    mahoney
  17. ВЕРЕСК Сегодня, 18:34
    Пора Грефа исключить из истории.И чего Великий ждёт?
    ВЕРЕСК
  18. капрал Сегодня, 18:34
    Эх крымчане, знали бы в какое г .. присоединились wassat
    капрал
    1. cniza Сегодня, 18:36
      Это Вы батенька о чем ? и куда Вы там многократно вступали?
      cniza
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:41
      Эх,Капрал.Еслиб-ты знал,куда влез.
      ВЕРЕСК
    3. cariperpaint Сегодня, 18:44
      первый раз такое говорю тут. вы простите ? это не оскорбление это диагноз.вы здоровы?
      cariperpaint
      1. капрал Сегодня, 18:52
        Цитата: cariperpaint
        вы здоровы?

        Я - надеюсь да, потому что моя страна точно больна - спрашивать у забугорных дяденек, можно ли обеспечивать своих граждан на своей территории российскими банковскими услугами. am
        капрал
  19. Neputin Сегодня, 18:37
    То, что товарищ Греф еще та "самка собаки" абсолютно не сомневаюсь. Но надо учитывать, что в настоящее время РФ не имеет собственной платежной системы (типа Виза или Мастеркард), а гос. платежи в основном завязаны на Сбербанке. Если нам обрежут Свифт, и доступ к платежным системам обрушится экономика страны. Не зря же сейчас активно создается отечественная платежная система "МИР" и бюджетников начинают активно переводить с визы на нее. Это одтн из шагов по самостоятельности нашего ЦБ от иностранных структур. Только боюсь нам эти экономические капканы, которые в свое время Эльцин, Чубайс, Гайдар и пр. понаставили еще долго придется обходить
    Neputin
  20. Александр War Сегодня, 18:44
    Сергей Глазьев на слушаньях в Общественной Палате РФ. “Финансирование реального сектора экономики
    Александр War
  21. Domonator Сегодня, 18:44
    Их рыночек порешал. Ничего личного, просто бизнес.
    Domonator
  22. Холуай Сегодня, 18:46
    Ну Греф то так то прав! Он то причём здесь?
    Холуай
  23. Александр War Сегодня, 18:50
    Почему сорвано поручение Путина – представить к апрелю 2017-го программу обеспечения роста экономики РФ темпами выше среднемировых?
    Александр War
  24. Александр War Сегодня, 18:52
    Комбайны РСМ на уборке в Польше, 2015 год
    Александр War
  25. Горный стрелок Сегодня, 18:53
    Греф, конечно, , нет вопросов. А что, в Крыму банков нет? Банкоматы не работают?
    Так что "подставлять" крупнейший госбанк страны по мелочному - не стоит. Только говорить об этом надо ИНАЧЕ.
    Горный стрелок
  26. Владимир Постников Сегодня, 18:54
    Чего вдруг на Грефа набросились? Надеетесь на вызов его в прокуратуру, или на обыск в его домах? Не надейтесь.
    Этот человек правила игры знает, и нарушать не собирается. И видел он вас всех там же, где и Чубайс видел всё это время депутатов Госдуры, которые ни чета всем вам. Идите ворчать на кухню.
    Владимир Постников
  27. Love is Сегодня, 18:55
    Все верно. И он абсолютно прав. Он защищает интересы акционеров, а не хочет быть шоколадным для всякого рода провокаторов. В мозгах всякого рода умников бурлит квасной патриотизм вместо расчета. А Греф всего лишь марионетка. Путин скажет и Греф возьмет под козырек. Как то так.
    Love is
  28. Александр War Сегодня, 18:57
    Россия официально отправила в Донбасс технику - комбайны трактора и сеялки видео правда 2015года
    Александр War
    1. Domonator Сегодня, 18:58
      Мирный советский комбайн?)))
      Domonator
  29. Шендер Сегодня, 19:02
    Я не россиянин, но мне любопытно, почему это чепушило ещё не в тюрьме? Он за 26 лет демократии на 5+1 пожизненных начудил)))). А а ты погляди - при должности и при регалиях.
    Вот пока такие грефо-чубайсы при власти - всё что пытается делать Россия не более чем сотрясение воздуха.))))
    Шендер
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