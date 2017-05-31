Средства развертывания морского спецназа

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Во времена Холодной войны Франция находилась на передовой разработки практических подводных аппаратов для транспортировки групп морского спецназа. В этой стране разработали технологию подводного аппарата для доставки боевых пловцов SDV (Swimmer Delivery Vehicle), а ее флот стал первым, кто применил съемные сухие док-камеры DDS (Dry-Deck-Shelter). Док-камера представляет собой модуль-контейнер со шлюзом-ангаром для выхода подводной лодки боевых пловцов. Внутри док-камеры могут транспортироваться средства передвижения пловцов - один модуль SDV или до четырех надувных резиновых лодок. Эти доки активно использовал французский морской спецназ Commando Hubert - французский эквивалент групп спецназа американских ВМС SEAL (Sea, Air and Land). Лодка-носитель должна быть специально доработана, чтобы иметь возможность принять DDS, она должна иметь стыковочный люк соответствующей конфигурации, а также соответствующие электрические подключения и трубопроводы для вентиляции, подачи воздуха для пловцов и слива воды. В будущем с принятием на вооружение новых многоцелевых атомных подлодок класса Suffren французский флот возвратит себе свои возможности SDV. С самого начала французские АПЛ проектировались под перевозку DDS позади боевой рубки. Они будут больше предыдущих сухих док-камер и будут иметь прямой доступ в корпус лодки, чтобы водолазы могли попадать в док-камеру даже в подводном положении, что дает определенное оперативное преимущество.Новым проектом SDV для французского спецназа Commando Hubert является подводный аппарат для специальных боевых действий SWUV (Special Warfare Underwater Vehicle) разработки компании ЕСА, который будет известен во французском флоте как PSM3G (Propulseur Sous-Marins de 3 Generation). ECA Group ранее уже поставляла аппараты SDV французскому флоту по засекреченным контрактам. Созданный в сотрудничестве с французским Управлением оборонных закупок, аппарат SWUV предназначен для доставки ССО и скрытных задач проникновения на побережье, сбора разведывательных данных на побережье с помощью оптико-электронных подсистем и транспортировки взрывчатых веществ в район цели. Он будет способен развертывать дистанционные подсистемы сбора информации под водой и затем передавать видео или тактическую информацию посредством радио- или спутникового канала. Аппарат имеет длину 8,5 метров, по сравнению с предыдущими французскими аппаратами он крупнее, может транспортировать шесть боевых пловцов, включая двух членов экипажа.Док-камеры DDS могут транспортировать, развертывать и эвакуировать группы спецназа, задействующие надувные резиновые лодки для диверсионных групп CRRC или подводные аппараты SDV (SEAL Delivery Vehicle - доставка групп сил специальных операций ВМС США), при этом оставаясь в подводном положении. В эпоху участившихся боевых действий в приморско-прибрежных районах эти средства существенно повышают боевые возможности как подводной лодки, так и личного состава сил специальных операций (ССО).Аппарат SDV Mark 8 Mod 1 в настоящее время является единственным SDV, эксплуатируемым с многоцелевыми атомными подводными лодками классов Virginia и Los-Angeles американского флота и британскими АПЛ класса Astute (для боевых пловцов королевской службы десантных судов специального назначения). Этот аппарат представляет собой модернизацию предыдущего варианта Mark 8 Mod 0. Основное улучшение по сравнению с Mod 0 заключается в том, что он изготовлен из усиленного стекловолокном пластика, а не из алюминиевого сплава, и включает комплект современной электроники.Новый SDV под названием Proteus разрабатывается компаниями Huntington Ingalls Underwater Solutions Group, Bluefin Robotics и Battelle. Внутри аппарата «мокрого типа» могут разместиться до шести боевых пловцов, у каждого из них имеется своя станция подачи воздуха. При достижении заданного района пловцы просто открывают грузовой люк и выплывают из аппарата. Proteus может также оборудоваться опциональным модулем подачи воздуха, устанавливаемым в центре грузового отсека, который способен обеспечить воздухом всех пловцов в течение десяти часов.Аппарат Proteus длиной 8 метров имеет два вертикальных и два горизонтальных подруливающих руля и может работать на глубине 50 метров, перемещаясь со скоростью 10 узлов. Proteus оборудован акустическими средствами связи для передачи под водой данных и речевых сообщений, системой спутниковой связи Iridium и обычными радиостанциями передачи голосовых сообщений и данных. Экипаж может обновлять данные о своем местоположении без полного всплытия при помощи приемника GPS, устанавливаемого наверху одной из выдвигающейся над поверхностью воды мачт.В то время как система сухой док-камеры является практичным решением для спуска подводных аппаратов транспортировки водолазов, ударные субмарины будущего поколения проектируются с возможностью спуска и возвращения таких аппаратов прямо из корпуса подлодки. Одной из первых таких лодок станет «суперстелс» субмарина А26 шведского флота, который заказал две подлодки у шведской судоверфи Saab Kockums.Имея у себя под боком возрождающуюся Россию с ее свободным доступом к Балтийскому морю, шведский флот решил больше внимания уделять развертыванию сил специальных операций и в связи с этим выдвинул требование по интеграции систем SDV в проект новой подводной лодки А26. Подлодка А26 со своей возможностью залегать на грунтt станет функционально гибкой платформой для подводных спецопераций. Она не только сможет спускать и возвращать автономные подводные и надводные дистанционно управляемые аппараты (AUV/ROV) нескольких типов (включая новый Sea Owl SUBROV, способный проводить скрытные мероприятия по противоминной борьбе, обеспечивать связь и проводить разведку) или служить в качестве активной док-станции для автономных аппаратов, но при необходимости осуществлять одновременный спуск или прием нескольких аппаратов SDV.В носовой части подлодка будет иметь универсальный шлюз ММР (Multi-mission Portal) длиной 6,5 метров для приема и выпуска боевых пловцов, a SDV будет спускаться и возвращаться через шлюзовую камеру FPL (Flexible Payload Lock) диаметром 1,6 метра, расположенную в носу лодки между четырьмя торпедными аппаратами. Аппарат рассчитан на группу из шести боевых пловцов и двух членов экипажа, они смогут выходить и возвращаться через ММР, в котором аппарат также будет храниться и обслуживаться.Разработкой и строительством SDV для подлодки А26 занимается совместная шведско-британская группа James Fisher Defence Sweden. Его испытания проводятся в архипелаге близ Стокгольма и в водах западного побережья Шотландии, а также и в других районах. Аппараты SDV позволят не только расширить радиус действия подлодок, но смогут выполнять и другие задачи в прибрежной зоне, например контртеррористические операции, специальные операции, операции в борьбе с наркотиками, операции по защите морских объектов, а также противоминные мероприятия.На SDV будет установлен дизельный двигатель, улучшенные литий-полимерные аккумуляторные батареи, носовые и кормовые рулевые двигатели, водометные движители и рули глубины. Установка двигателей с изменяемым вектором тяги в комбинации с литий-полимерными аккумуляторами позволила получить мощный аппарат с минимальной акустической заметностью. Аппарат SDV для подлодки А26 будет иметь радиус действия 15 морских миль при скорости 5 узлов. Кроме группы спецназа из шести человек и двух членов экипажа в аппарате имеется достаточный объем для размещения бака компенсации массы, дифферентных цистерн, дополнительных баллонов с воздухом и грузового отсека. Аппарат будет также иметь забортные герметичные контейнеры для снаряжения.В связи с увеличением числа операций с участием подводных ССО оборонные компании также делают акцент на средствах борьбы с аппаратами SDV и боевыми пловцами. Компания Atlas Elektronik UK Ltd разработала гидролокационную станцию обнаружения пловцов Cerberus Mod 2 Diver Detection Sonar (DDS), которую можно устанавливать на морские суда и стационарные объекты. Сам гидролокатор, кабель и рабочая станция оператора весят вместе 25 кг, то есть эту портативную систему может переносить один человек. Гидролокатор со своим радиусом обнаружения до 9 км предоставляет максимальное время для принятия решения. Функции автоматического обнаружения, классификации и слежения за подводными объектами обеспечивают достоверное предупреждение при очень небольшой частоте ложных сигналов, что снижает нагрузку на оператора.Эта система в настоящее время стоит на вооружении флотов восьми государств, а в конце 2016 года компания заключила два важных контракта на Cerberus Mod 2 DDS. Первым контрактом предусматривается продажа нескольких дополнительных гидролокаторов для расширения системы защиты гаваней. Компания Atlas Elektronik загрузит в эту систему программное обеспечение для управления сразу всеми гидроакустическими станциями. Второй контракт заключен с одной из стран Ближнего Востока, которая выбрала Cerberus для работы в очень сложных условиях, а также заказала его сертификацию для установки на морские суда. С целью выполнения срочных оперативных потребностей заказчика система была поставлена в течение месяца.Cerberus DDS - это новейшее поколение гидролокационных станций обнаружения пловцов, она специально разработана для обнаружения и классификации водолазов и пловцов с аппаратами замкнутого и незамкнутого циклов, обитаемых и необитаемых подводных аппаратов. Система, квалифицированная для военного применения, поставляется в виде легкого быстроразвертываемого комплекта, который может работать с корабля или входить в состав стационарных установок системы защиты портов.