Легкий гранатометный комплекс ММ-60 (Беларусь)
Белорусская оборонная промышленность продолжает активные работы по созданию новых образцов вооружений и техники различного назначения. Не так давно в Минске прошла выставка MILEX-2017, в ходе которой предприятия Республики Беларусь показали свои новые разработки во всех осваиваемых сферах. Вместе с готовыми образцами демонстрировались макеты перспективных проектов, а кроме того, анонсировались новые проекты. Только в виде рекламных материалов на этот раз демонстрировался проект легкого гранатометного комплекса ММ-60.
По имеющимся данным, перспективный гранатомет создается специалистами общества с ограниченной ответственностью «БСВТ-ВВ», входящее в состав ГВТУП «Белспецвнештехника». Предприятие «БСВТ-ВВ» занимается разработкой гранатометных вооружений различного назначения с разными характеристиками и возможностями. К настоящему времени эта организация успела разработать и представить несколько вариантов перспективных гранатометных комплексов. Теперь его сотрудники работают над созданием нового образца этого класса, отличающегося малыми размерами и массой.
Как сообщают зарубежные средства массовой информации, новый проект легкого гранатометного комплекса стал ответом на требования нынешнего времени. Перед стартом проекта ММ-60 был проведен анализ текущего состояния оружейного рынка, особенностей вооруженных конфликтов последнего времени и требований потенциальных заказчиков. По результатам этого анализа было установлено, что в данный момент наибольший интерес для покупателей представляет гранатометный комплекс с массой порядка 4-5 кг и максимально возможными при таком форм-факторе боевыми качествами. На основе подобных требований был сформирован общий облик нового гранатомета.
Одно из главных требований к проекту ММ-60 касалось сокращения габаритов и массы при получении достаточно высоких технических и боевых характеристик. Одновременно с этим было предложено использовать штатные электронные прицельные устройства, позволяющие получить максимально высокие показатели точности. Несмотря на малые габариты, гранатомет сможет эффективно поражать широкий круг целей, от живой силы до некоторых сооружений.
К настоящему времени был определен общий облик перспективной системы. Кроме того, специалистами ООО «БСВТ-ВВ» уже были изготовлены макетные образцы, демонстрирующие общие особенности конструкции. Полноценные прототипы, как следует из имеющихся сообщений, пока отсутствуют. Их изготовят и испытают позже.
Гранатометный комплекс ММ-60 отличается сравнительно простой конструкцией и состоит из трех основных элементов. Наиболее крупный – транспортно-пусковой контейнер реактивной гранаты. Он выполнен в виде легкой трубы с внутренним диаметром 60 мм. Вероятно, для сокращения массы комплекса контейнер должен изготавливаться из пластика или иного с легкого материала. На торцах контейнера предлагается устанавливать резиновые крышки. Крышка восьмиугольной формы сравнительно большого размера предохраняет ТПК от ударов при хранении и транспортировка. Центральная часть крышки при выстреле должна прорываться, обеспечивая выход гранаты или газов. На боковой части цилиндрического контейнера располагаются крепления для средств управления огнем.
В транспортно-пусковом контейнере предлагается размещать реактивную гранату нового типа. Это изделие должно иметь калибр 60 мм. Подробные сведения о конструкции выстрела пока отсутствуют. Утверждается, что используемый реактивный двигатель даст эффективную дальность стрельбы на уровне 500 м. Согласно планам организации-разработчика, граната будет оснащена боевой частью комбинированного действия. Один боеприпас объединит в себе функции кумулятивного, осколочного и фугасного снарядов. По-видимому, для этого на гранате будет устанавливаться кумулятивный заряд с готовыми осколками или дробящимся на фрагменты корпусом.
В проекте ММ-60 предусматривается использование уже опробованного на практике подхода. Граната должна помещаться в ТПК на заводе-изготовителе и выходить из него только при выстреле. Должна отсутствовать необходимость в каком-либо обслуживании во время хранения. Для использования контейнер должен будет соединяться с прицельными устройствами, после чего можно будет произвести выстрел. После выстрела одноразовый ТПК будет заменяться новым.
На левой боковой части транспортно-пускового контейнера предусматривается монтаж креплений для соединения с прицельным блоком. Последний имеет коробчатый корпус с набором оптических систем и средств управления. Согласно некоторым предположениям, перспективное устройство было разработано Научно-техническим центром «ЛЭМТ» БелОМО. Более точные сведения на этот счет пока отсутствуют.
Как показывают опубликованные материалы, передняя стенка прицельного блока имеет два объектива оптических устройств. Верхний отличается большим диаметром, тогда как нижний выполнен в виде вертикальной прорези. Задняя стенка должна оснащаться окуляром, используемым стрелком для наведения. На боковых поверхностях прицельного блока располагаются органы управления, отвечающие за выполнение различных операций, в том числе выстрел.
Сообщается, что в составе прицельного блока присутствует оптический прицел. При необходимости он может дополняться прибором ночного видения или тепловизором. Кроме того, блок комплектуется некими системами управления, при помощи которых, как утверждается, должно снижаться воздействие т.н. человеческого фактора. Как именно предлагается снижать негативные эффекты при выстреле и повышать точность стрельбы – не уточнялось.
Одной из главных целей проекта ММ-60 является сокращение габаритов и массы боеготового изделия. Оглашенные характеристики комплекса показывают, что к настоящему времени эта задача, в целом, решена. Транспортно-пусковой контейнер с ракетой весят не более 4 кг. Масса прицельного блока в базовой конфигурации – около 1 кг. Общая длина гранатометного комплекса в боевом положении не превышает 80-90 см. ТПК с ракетой без прицела имеет минимально возможный диаметр. Габариты блока с оптикой и электроникой, в свою очередь, позволяют переносить его в компактных подсумках.
В предлагаемом виде комплекс ММ-60 способен решать различные боевые задачи. Применение многоцелевой боевой части даст возможность атаки живой силы, незащищенной или бронированной техники, а также некоторых укреплений. При этом гранатометчику не понадобится выбирать правильный тип боеприпаса, поскольку комплекс включает только одну универсальную гранату.
Точные характеристики боевой части не уточнялись, однако представители компании «БСВТ-ВВ» огласили некоторые ее оценки. Утверждается, что новая граната сможет поражать почти все виды боевых машин, присутствующие на поле боя. Конкретные цифры и точное значение основных параметров, однако, не назывались. Можно предположить, что подобные характеристики пока носят только расчетный и оценочный характер, поскольку еще не были подтверждены в ходе реальных испытаний.
Реальные параметры перспективной универсальной гранаты будут определены позже. Согласно планам фирмы-разработчика, до конца текущего года состоятся баллистические испытания изделия. После их завершения на проверку отправят весь гранатометный комплекс в целом. Испытания системы ММ-60 в сборе запланированы на следующий 2018 год. Только после этого перспективный комплекс может быть рекомендован к серийному производству и продаже.
По имеющимся данным, к настоящему времени проект легкого гранатометного комплекса ММ-60 дошел до сборки макетного образца, пригодного для демонстрации на выставках и использования в рекламной кампании. Полноценные прототипы, тем не менее, пока отсутствуют. Опытная партия гранат новой конструкции появится только в этом году, а полномасштабные испытания начнутся еще позже. Как следствие, вопрос о принятии комплекса на вооружение той или иной армии будет решаться не ранее, чем в следующем году или даже позже. Соответственно, до этого времени будущее перспективной белорусской разработки остается под вопросом, но может быть темой для оценок и прогнозов.
С точки зрения концепции и общих особенностей предложенного облика новый легкий гранатометный комплекс представляет определенный интерес. Действительно, для решения некоторых боевых задач пехоте или специальным подразделениям нужно легкое оружие, отличающееся сравнительно высокой огневой мощью. Именно эта идея лежит в основе проекта ММ-60. За счет сокращения габаритов предлагается повышать удобство транспортировки и использования, но при этом конструкция выстрела создается с учетом необходимости получения максимально возможной эффективности.
На международном рынке вооружений уже давно присутствует большое число ручных реактивных гранатометов разных моделей, в том числе одноразового исполнения, имеющих разные возможности. Достаточно давно специалисты и военные разных стран указывали на необходимость создания облегченного оружия этого класса, и в последние годы разные предприятия оборонной отрасли создают свои варианты подобных систем. К примеру, с 2014 года российская промышленность выпускает серийно гранатомет «Бур». Это оружие в боевом положении имеет длину менее 750 мм и весит всего 4,8 кг, но при этом оснащается термобарической боевой частью, эквивалентной 6-кг тротиловому заряду.
Новейший белорусский комплекс ММ-60 является прямым аналогом «Бура» и относится к тому же классу вооружений. За счет использования уже известных и новых технических решений специалистам ООО «БСВТ-ВВ» удалось сформировать достаточно интересный облик пехотного вооружения, позволяющий решить поставленные задачи в области габаритов и массы.
Определенный интерес представляют предложения белорусских конструкторов, касающиеся типа боевой части. В рамках нового проекта предлагается обеспечить возможность эффективного использования единой гранаты против целей разных классов, для чего используется комбинированный кумулятивно-осколочно-фугасный заряд. Тем не менее, точные характеристики такой боевой части пока остаются неизвестными, из-за чего невозможно оценить реальный потенциал как самой гранаты, так и всего комплекса в целом.
Зная некоторые характеристики перспективной гранаты, можно попытаться предугадать ее потенциал. Предложенный калибр 60 мм накладывает самые серьезные ограничения на боевое оснащение выстрела. Из-за ограниченного объема внутри 60-мм корпуса можно разместить только сравнительно легкий боезаряд. При использовании только компактного кумулятивного заряда бронепробиваемость по гомогенной броне вряд ли может превышать несколько сотен миллиметров, и по этому параметру гранатомет ММ-60 будет заметно отставать от других современных противотанковых систем. Имеющиеся габариты не позволят оснастить гранату тандемным зарядом, из-за чего она не сможет бороться с целями, имеющими динамическую защиту и т.п. дополнительные средства.
Оснащение боевой части поражающими элементами отнимает часть полезного объема и, как следствие, уменьшает заряд взрывчатого вещества. Таким образом, возможность поражения незащищенных целей и живой силы достигается ценой сокращения параметров пробития брони. Наконец, малая масса заряда не позволит получить серьезный фугасный эффект.
Таким образом, граната комплекса ММ-60 выглядит своеобразным компромиссом между огневой мощью и габаритами. Гранатомет легок в транспортировке и применении, но при этом по определению не может конкурировать с иными вооружениями своего класса. Тем не менее, это от него не требуется. Изделие ММ-60 призвано закрыть специфическую нишу, пока занимаемую лишь несколькими немногочисленными образцами зарубежной разработки. Несмотря на ограниченное могущество гранаты, перспективный комплекс способен заметно повысить общую огневую мощь подразделения, вооруженного преимущественно стрелковым оружием.
Гранатометный комплекс ММ-60 и отдельные его элементы пока не проходили испытания. Проверки должны будут пройти в обозримом будущем, все необходимые испытания завершатся не ранее следующего года. Только после этого новый образец может быть принят на вооружение. Стартовым заказчиком такого оружия могут стать вооруженные силы Республики Беларусь. В дальнейшем возможна поставка гранатометов третьим странам. Тем не менее, все это лишь примерные оценки, и они могут не оправдаться.
Последние новости из Беларуси показывают, что оборонная промышленность этой страны решила не только развивать уже освоенные направления, но и осваивать новые отрасли. Одним из примеров этого является новейший проект гранатометного комплекса ММ-60, разрабатываемый в настоящее время. В обозримом будущем компоненты нового комплекса выйдут на испытания и покажут, способна ли белорусская промышленность выпускать гранатометное оружие современных типов.
По материалам сайтов:
http://bsvt.by/
http://janes.com/
http://bmpd.livejournal.com/
По имеющимся данным, перспективный гранатомет создается специалистами общества с ограниченной ответственностью «БСВТ-ВВ», входящее в состав ГВТУП «Белспецвнештехника». Предприятие «БСВТ-ВВ» занимается разработкой гранатометных вооружений различного назначения с разными характеристиками и возможностями. К настоящему времени эта организация успела разработать и представить несколько вариантов перспективных гранатометных комплексов. Теперь его сотрудники работают над созданием нового образца этого класса, отличающегося малыми размерами и массой.
Как сообщают зарубежные средства массовой информации, новый проект легкого гранатометного комплекса стал ответом на требования нынешнего времени. Перед стартом проекта ММ-60 был проведен анализ текущего состояния оружейного рынка, особенностей вооруженных конфликтов последнего времени и требований потенциальных заказчиков. По результатам этого анализа было установлено, что в данный момент наибольший интерес для покупателей представляет гранатометный комплекс с массой порядка 4-5 кг и максимально возможными при таком форм-факторе боевыми качествами. На основе подобных требований был сформирован общий облик нового гранатомета.
Одно из главных требований к проекту ММ-60 касалось сокращения габаритов и массы при получении достаточно высоких технических и боевых характеристик. Одновременно с этим было предложено использовать штатные электронные прицельные устройства, позволяющие получить максимально высокие показатели точности. Несмотря на малые габариты, гранатомет сможет эффективно поражать широкий круг целей, от живой силы до некоторых сооружений.
К настоящему времени был определен общий облик перспективной системы. Кроме того, специалистами ООО «БСВТ-ВВ» уже были изготовлены макетные образцы, демонстрирующие общие особенности конструкции. Полноценные прототипы, как следует из имеющихся сообщений, пока отсутствуют. Их изготовят и испытают позже.
Гранатометный комплекс ММ-60 отличается сравнительно простой конструкцией и состоит из трех основных элементов. Наиболее крупный – транспортно-пусковой контейнер реактивной гранаты. Он выполнен в виде легкой трубы с внутренним диаметром 60 мм. Вероятно, для сокращения массы комплекса контейнер должен изготавливаться из пластика или иного с легкого материала. На торцах контейнера предлагается устанавливать резиновые крышки. Крышка восьмиугольной формы сравнительно большого размера предохраняет ТПК от ударов при хранении и транспортировка. Центральная часть крышки при выстреле должна прорываться, обеспечивая выход гранаты или газов. На боковой части цилиндрического контейнера располагаются крепления для средств управления огнем.
В транспортно-пусковом контейнере предлагается размещать реактивную гранату нового типа. Это изделие должно иметь калибр 60 мм. Подробные сведения о конструкции выстрела пока отсутствуют. Утверждается, что используемый реактивный двигатель даст эффективную дальность стрельбы на уровне 500 м. Согласно планам организации-разработчика, граната будет оснащена боевой частью комбинированного действия. Один боеприпас объединит в себе функции кумулятивного, осколочного и фугасного снарядов. По-видимому, для этого на гранате будет устанавливаться кумулятивный заряд с готовыми осколками или дробящимся на фрагменты корпусом.
В проекте ММ-60 предусматривается использование уже опробованного на практике подхода. Граната должна помещаться в ТПК на заводе-изготовителе и выходить из него только при выстреле. Должна отсутствовать необходимость в каком-либо обслуживании во время хранения. Для использования контейнер должен будет соединяться с прицельными устройствами, после чего можно будет произвести выстрел. После выстрела одноразовый ТПК будет заменяться новым.
На левой боковой части транспортно-пускового контейнера предусматривается монтаж креплений для соединения с прицельным блоком. Последний имеет коробчатый корпус с набором оптических систем и средств управления. Согласно некоторым предположениям, перспективное устройство было разработано Научно-техническим центром «ЛЭМТ» БелОМО. Более точные сведения на этот счет пока отсутствуют.
Как показывают опубликованные материалы, передняя стенка прицельного блока имеет два объектива оптических устройств. Верхний отличается большим диаметром, тогда как нижний выполнен в виде вертикальной прорези. Задняя стенка должна оснащаться окуляром, используемым стрелком для наведения. На боковых поверхностях прицельного блока располагаются органы управления, отвечающие за выполнение различных операций, в том числе выстрел.
Сообщается, что в составе прицельного блока присутствует оптический прицел. При необходимости он может дополняться прибором ночного видения или тепловизором. Кроме того, блок комплектуется некими системами управления, при помощи которых, как утверждается, должно снижаться воздействие т.н. человеческого фактора. Как именно предлагается снижать негативные эффекты при выстреле и повышать точность стрельбы – не уточнялось.
Одной из главных целей проекта ММ-60 является сокращение габаритов и массы боеготового изделия. Оглашенные характеристики комплекса показывают, что к настоящему времени эта задача, в целом, решена. Транспортно-пусковой контейнер с ракетой весят не более 4 кг. Масса прицельного блока в базовой конфигурации – около 1 кг. Общая длина гранатометного комплекса в боевом положении не превышает 80-90 см. ТПК с ракетой без прицела имеет минимально возможный диаметр. Габариты блока с оптикой и электроникой, в свою очередь, позволяют переносить его в компактных подсумках.
В предлагаемом виде комплекс ММ-60 способен решать различные боевые задачи. Применение многоцелевой боевой части даст возможность атаки живой силы, незащищенной или бронированной техники, а также некоторых укреплений. При этом гранатометчику не понадобится выбирать правильный тип боеприпаса, поскольку комплекс включает только одну универсальную гранату.
Точные характеристики боевой части не уточнялись, однако представители компании «БСВТ-ВВ» огласили некоторые ее оценки. Утверждается, что новая граната сможет поражать почти все виды боевых машин, присутствующие на поле боя. Конкретные цифры и точное значение основных параметров, однако, не назывались. Можно предположить, что подобные характеристики пока носят только расчетный и оценочный характер, поскольку еще не были подтверждены в ходе реальных испытаний.
Реальные параметры перспективной универсальной гранаты будут определены позже. Согласно планам фирмы-разработчика, до конца текущего года состоятся баллистические испытания изделия. После их завершения на проверку отправят весь гранатометный комплекс в целом. Испытания системы ММ-60 в сборе запланированы на следующий 2018 год. Только после этого перспективный комплекс может быть рекомендован к серийному производству и продаже.
По имеющимся данным, к настоящему времени проект легкого гранатометного комплекса ММ-60 дошел до сборки макетного образца, пригодного для демонстрации на выставках и использования в рекламной кампании. Полноценные прототипы, тем не менее, пока отсутствуют. Опытная партия гранат новой конструкции появится только в этом году, а полномасштабные испытания начнутся еще позже. Как следствие, вопрос о принятии комплекса на вооружение той или иной армии будет решаться не ранее, чем в следующем году или даже позже. Соответственно, до этого времени будущее перспективной белорусской разработки остается под вопросом, но может быть темой для оценок и прогнозов.
С точки зрения концепции и общих особенностей предложенного облика новый легкий гранатометный комплекс представляет определенный интерес. Действительно, для решения некоторых боевых задач пехоте или специальным подразделениям нужно легкое оружие, отличающееся сравнительно высокой огневой мощью. Именно эта идея лежит в основе проекта ММ-60. За счет сокращения габаритов предлагается повышать удобство транспортировки и использования, но при этом конструкция выстрела создается с учетом необходимости получения максимально возможной эффективности.
На международном рынке вооружений уже давно присутствует большое число ручных реактивных гранатометов разных моделей, в том числе одноразового исполнения, имеющих разные возможности. Достаточно давно специалисты и военные разных стран указывали на необходимость создания облегченного оружия этого класса, и в последние годы разные предприятия оборонной отрасли создают свои варианты подобных систем. К примеру, с 2014 года российская промышленность выпускает серийно гранатомет «Бур». Это оружие в боевом положении имеет длину менее 750 мм и весит всего 4,8 кг, но при этом оснащается термобарической боевой частью, эквивалентной 6-кг тротиловому заряду.
Новейший белорусский комплекс ММ-60 является прямым аналогом «Бура» и относится к тому же классу вооружений. За счет использования уже известных и новых технических решений специалистам ООО «БСВТ-ВВ» удалось сформировать достаточно интересный облик пехотного вооружения, позволяющий решить поставленные задачи в области габаритов и массы.
Определенный интерес представляют предложения белорусских конструкторов, касающиеся типа боевой части. В рамках нового проекта предлагается обеспечить возможность эффективного использования единой гранаты против целей разных классов, для чего используется комбинированный кумулятивно-осколочно-фугасный заряд. Тем не менее, точные характеристики такой боевой части пока остаются неизвестными, из-за чего невозможно оценить реальный потенциал как самой гранаты, так и всего комплекса в целом.
Зная некоторые характеристики перспективной гранаты, можно попытаться предугадать ее потенциал. Предложенный калибр 60 мм накладывает самые серьезные ограничения на боевое оснащение выстрела. Из-за ограниченного объема внутри 60-мм корпуса можно разместить только сравнительно легкий боезаряд. При использовании только компактного кумулятивного заряда бронепробиваемость по гомогенной броне вряд ли может превышать несколько сотен миллиметров, и по этому параметру гранатомет ММ-60 будет заметно отставать от других современных противотанковых систем. Имеющиеся габариты не позволят оснастить гранату тандемным зарядом, из-за чего она не сможет бороться с целями, имеющими динамическую защиту и т.п. дополнительные средства.
Оснащение боевой части поражающими элементами отнимает часть полезного объема и, как следствие, уменьшает заряд взрывчатого вещества. Таким образом, возможность поражения незащищенных целей и живой силы достигается ценой сокращения параметров пробития брони. Наконец, малая масса заряда не позволит получить серьезный фугасный эффект.
Таким образом, граната комплекса ММ-60 выглядит своеобразным компромиссом между огневой мощью и габаритами. Гранатомет легок в транспортировке и применении, но при этом по определению не может конкурировать с иными вооружениями своего класса. Тем не менее, это от него не требуется. Изделие ММ-60 призвано закрыть специфическую нишу, пока занимаемую лишь несколькими немногочисленными образцами зарубежной разработки. Несмотря на ограниченное могущество гранаты, перспективный комплекс способен заметно повысить общую огневую мощь подразделения, вооруженного преимущественно стрелковым оружием.
Гранатометный комплекс ММ-60 и отдельные его элементы пока не проходили испытания. Проверки должны будут пройти в обозримом будущем, все необходимые испытания завершатся не ранее следующего года. Только после этого новый образец может быть принят на вооружение. Стартовым заказчиком такого оружия могут стать вооруженные силы Республики Беларусь. В дальнейшем возможна поставка гранатометов третьим странам. Тем не менее, все это лишь примерные оценки, и они могут не оправдаться.
Последние новости из Беларуси показывают, что оборонная промышленность этой страны решила не только развивать уже освоенные направления, но и осваивать новые отрасли. Одним из примеров этого является новейший проект гранатометного комплекса ММ-60, разрабатываемый в настоящее время. В обозримом будущем компоненты нового комплекса выйдут на испытания и покажут, способна ли белорусская промышленность выпускать гранатометное оружие современных типов.
По материалам сайтов:
http://bsvt.by/
http://janes.com/
http://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: ООО «БСВТ-ВВ» / bsvt.by
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