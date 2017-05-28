Т-14 «Армата»

Разработка танка нового (третьего послевоенного) поколения началась в СССР немногим позже создания нового основного танка Т-64А в 70-е. В работах под названием «Тема 101» участвовали Ленинградские, Челябинские и, в дальнейшем, Харьковские конструкторы.Были реализованы ряд проектов, как с традиционной, так и новой компоновкой, большая часть которых так и осталась на чертежах или в виде макетов.Танки с традиционными решениями, такие как «Объект 255» и «Объект 480» не давали существенного преимущества перед модернизированными вариантами Т-64А, Т-72 и танка с ГТД. Танки с новой компоновкой (Объект 450) требовали длительного поиска, как компоновочных решений, так и создания принципиально новых компонентов.Данные работы подробно описаны в материале ТАНКИ И ЛЮДИ. Дневник главного конструктора Александра Александровича Морозова. Часть 2.В конце 70-х и на протяжении 80-х годов харьковское КБ было выбрано головным по теме создания перспективного танка 90-х. Данные события рассмотрены с точки зрения одного из разработчиков танка, ответственного за его электронную составляющую - Последний рывок советских танкостроителей (дневник участника разработки танка «Боксер»). Варианты рассматриваемых в 80-е компоновок рассмотрены в материале - Танки "Бунтарь", "Боксер", "Молот" (объект 490, объект 490А, объект 477).Разработка перспективного танка так и не была завершена до распада СССР.Оставшиеся в России КБ принялись за создание перспективного танка на основе существовавшего задела. Из наиболее совершенных можно упомянуть Ленинградский Объект 299 (ОАО "Спецмаш"), который обладал весьма смелой компоновкой. Которая, на ряду с объективными причинами характерными для 90-х помешала его реализации.Омский Объект 640 «Черный орел» также был проектом с весьма неоднозначными преимуществами, поэтому и был выбран для демонстрации (ВТТВ 1997) и даже продвигался за рубеж.Нижний Тагил (УКБТМ) имел проект эволюционного развития Т-72 который не давал существенных причин для замены в производстве Т-72, так как заложенные в нем решения могли быть реализованы и в ходе модернизации.С улучшением экономической ситуации работы активизировались. Здесь, как и в 70е реализовывались два проекта, один из них с высоким техническим риском, другой с традиционными и менее рискованными решениями. Первый – Нижнетагильский Объект 195 "Т-95" (ОАО "УКБТМ") и второй Омский проект Разработка унифицированного боевого отделения, тема «Бурлак» (ОАО "КБТМ").В 2009 году было объявлено о закрытии этих проектов.Начало складывается ощущение, что перспективный танк на постсоветском пространстве так и не будет создан.Но в 2015 году на параде Победы широкой публике были представлены изделия на базе платформы «Армата» - танк нового поколения Т-14 и тяжелый БМП Т-15 с передним размещением МТО.С появлением первых кадров «Арматы» появилось множество домыслов по поводу этого танка. Кто-то придавал ему приукрашенные качества, кто-то называл фанерным и выдумывал несуществующие недостатки.Схема с сосредоточением экипажа в передней части корпуса, требует максимальной автоматизации управления оружием, установленным в боевом отделении, создавая ряд трудностей технического порядка. Такая схема представляет интерес вследствие больших возможностей усиления защиты экипажа, в том числе от средств массового поражения, а также улучшением условий взаимодействия личного состава.При размещение 3 членов экипажа плечом к плечу, как это сделано, экипаж размещается в достаточно комфортных условиях. Но при этом нет возможности реализовать достаточную защиту бортовой части отделения экипажа. Даже при снижении ширины выделяемого для каждого члена экипажа места с 70 до 60 см возможности обеспечить защиту при обстреле в бортовые участки минимальны. При этомжелезнодорожные габариты не позволяют увеличить ширину корпуса.Кроме того такая схема не обеспечивает хороший круговой обзор командиру танка, что в ряде стран, несмотря на развитие средств технического зрения считается важным качеством. Подробнее - Разработки перспективного танка в США.Такая схема не однократно рассматривалась, начиная с 70-х годов в разных странах, но применения в танкостроении за исключением экспериментальных макетов, таких как американский FTTB не нашла.Капсула экипажа. Место водителя находится слева по ходу танка.Дисплейный комплекс механика-водителя (ДКМВ) установленный на танке предназначен для замены стрелочных контрольно-измерительных приборов и обеспечения решения задач управления, контроля функционирования, оперативного технического диагностирования систем и агрегатов шасси и выдачи рекомендаций по эксплуатации объекта.Переключение передач осуществляется кнопками на штурвале. Наиболее важная информация о параметрах движения выводится непосредственно на выносное табло на штурвале управления. На монитор выводится изображение с тепловизионного прибора переднего обзора размещенного на верхней детали носового узла корпуса.видеосмотровое устройство и блок кнопок управленияВид на место водителя с места наводчика, размещенного по центру капсулы экипажаМониторы ПМФ-5.0 с ЖК-панелями высокого разрешения из серии многофункциональных панелей «5».Слева на фото пульт наводчика.Изделия ПМФ-5.0 (5.1) имеют расширенный набор интерфейсов, в том числе сенсорную панель с функцией мультитач и пр.Разработка конструкторского бюро приборостроения (УКБП) которое входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии».Информационно управляющая система выводит на дисплее информацию о состоянии систем вооружения, защищенности, подвижности и пр.Информационные сообщения выводится на экран ниже, красным показаны критические сообщения, желтым важные, белым штатные.Вид на места командира и наводчика. Панели командира (3) правая часть фото.На них выводится видеоинформация от внешних источников, синтезированная видеоинформация устройств (ТВ камеры, прицельные комплексы), обмен информацией, выдача навигационной картографической информации, а также ввод и передачу информации для управления основными системами танка. Пульты управления установлены под панели, наводчик и командир обладают аналогичными устройствамиУстройства производятся в РФ и унифицированы для всей линейки перспективных наземных машин («Армата», «Курганец», «Бумеранг»).Производство и сборка устройств все еще происходит вручную, но надежность их растет.Именно на этих устройствах основано управление танком.Место командира. Визуальный обзор местности осуществляется через три смотровых прибора. Основную информацию предполагается получать через расположенные по периметру танку ТВ камеры и многоканальный панарамический прицел-прибор наблюдения.Такое решение можно назвать весьма смелым, особенно для наземной техники, где условия намного более жесткие, чем в авиации. Справа пульт управления АВСКУ-Е (аппаратура внутренней связи, коммутации и управления). Под пультом - оптический датчик системы противопожарного оборудования (ОД1-1С). Установка оптических датчиков и быстродействующих баллонов в боевом отделении обеспечивает обнаружение пожара и выброс огнетушащего состава за время не более 150 мс. Такие датчики установлены по всему периметру капсулыВид на заднюю часть капсулы экипажа. Видны системы вентиляции и кондиционирования воздухаНесмотря на множество цифровых новинок некоторые традиции в постсоветском танкостроении незыблемы, например не очень аккуратные сварочные швы.Удобные сидения – большой шаг вперед в сравнении с танками прошлого поколенияВид на боковую часть капсулы экипажа с места наводчика. Сидения экипажа имеют широкий диапазон регулировок, обеспечивая удобство экипажаКомпоновка «Арматы» аналогична отработанной на «Объект 195». Повышение защищенности экипажа достигается переносом рабочих мест экипажа, находившихся в башне, в высокозащищенный носовой модуль корпуса, масса защиты которого может быть увеличена на величину уменьшения массы защиты башни, вследствие уменьшения ее габаритов и внутреннего объема, предназначавшегося для рабочих мест экипажа.Повышение защищенности и выживаемости экипажа в модуле достигается уменьшением суммарной площади внутренних поверхностей модуля управления (по сравнению с обитаемым отделением танков классической компоновки).Модуль вооружения отделен от модуля управления поперечной перегородкой, что уменьшает вероятность поражения экипажа в модуле.Пожаровзрывобезопасность модуля и выживаемость экипажа достигаются полным отделением рабочих мест экипажа от загерметизированного объема топлива и от боекомплекта.Схематическое изображение общей компоновкитанка Т-14 «Армата» (аналогичная Т-95)Указанное авторами патента преимущество, наряду с вышеперечисленными, обладает и еще одним недостатком – недостаточной защитой башни. К этому вопросу придут, как пришли и разработчики перспективного танка советских времен – «Молот», «Нота».Комплекс защиты танка включает комбинированную и динамическую защиту, установленную в обеспечивающую защиту передней части корпуса с капсулой экипажа.Также динамическая защита устанавливается на бортах корпуса (до моторно-трансмиссионного отделения). Спереди гусеничные ветви перекрыты ДЗ, что особенно важно при размещении экипажа в корпусе. В передней части борта корпуса блоки ДЗ выполнены откидными для простоты обслуживания ходовой части. В целом решения по установке ДЗ напоминают ее установку на танке «Нота» (ХКБМ).Сверху динамической защитой прикрыта башня, также ДЗ устанавливается для защиты капсулы, включая люки. Часть борта корпуса в области МТО прикрыта решетчатыми экранами.ДЗ прикрывает как верхнюю так и нижнюю деталь носового узла корпуса.Внешне ДЗ аналогично устанавливаемому на Т-95. рабочая поверхность метаемой плиты значительно увеличенаТехнические требования к перспективному танку заданные еще во времена СССР требовали обеспечения защиты сверху от кумулятивных боеприпасов с бронепробивной способностью 250- 300 мм . Несмотря на небольшой габарит крыши и люков, что прекрасно видно на фотографиях, можно предположить, что это требование выполнено.Важнейшей особенностью танка является применения комплекса средств для защиты от высокоточного оружия. Включают они комплекс активной защиты, обеспечивающий прикрытие в диапазоне 120° по направлению башни танка и комплекс постановки многоспектральных завес и комплекс индикаторов лазерного и УФ излучения установленный по периметру башни.Чтобы выстреливать ложные ИК и РЛ цели быстро и точно в направлении средства нападения откуда бы оно не подлетало, без поворота башни, требуется использование быстро поворачиваемых гранатометов.Таким образом, от атакующих в горизонтальной проекции боеприпасов защиту обеспечивает КАЗ и комплекс постановки помех (в двух поворотных установках на башне). А от атакующих сверху – комплекс постановки помех (в двух фиксированных установках направленных верх).Также устанавливается система противоминной электромагнитной защиты.Комплекс защиты танка от ВТОПо периметру башни размещены индикаторы лазерного облучения и ультрафиолетового излучения (система обнаружения пуска ракеты).Под передними индикаторами облучения и пуска ракет размещены РЛС с ФАР обнаружении и целеуказания КАЗ. На крыше башни система пуска многоспектральных помех в поворотных и в фиксированных установкахИндикаторы облучения и пуска на фото и в ходе демонстрации на параде прикрываются заслонками. Рядом с блоком индикаторов ТВ камеры переднего и бокового обзораПод блоком РЛС установлены пусковые установки КАЗ. КАЗ «Афганит» является развитием системы «Дрозд». Эта разработка ЦКИБ СОО берет свое начало еще в 80-х. Отличием от «Дрозда» является возможность коррекции отстреливаемого контрбоеприпаса по азимуту (~0,5 м) и по вертикали (±4°). Комплекс обладает возможностью поражения противотанковых ракет атакующих цель на пролете, но от атакующих сверху не защищаетДля снижения заметности танка на башне устанавливается легкий кожух с геометрическими характеристиками оптимальными для снижения заметности в РЛ диапазоне длин волнВид сбоку на Т-14 армата, в центральной трети корпуса установлены блоки ДЗ оптимизированные для защиты от кумулятивных БЧ при угле попадания близком к нормалиЧасть борта корпуса в области МТО прикрыта решетчатыми экранами.Видны крепления бочек для топлива. На параде в Москве «Арматы» были без них. Видимо считают, что не модноНа танке установлена 125мм пушка повышенного могущества 2А82-1М. Судя по патентам пушка, может использовать как штатные выстрелы, так и вновь разрабатываемые с увеличенным пороховым зарядом. Боекомплект 40 выстрелов (из них 32 в автомате заряжания, 8 - возимый). Идеология АЗ сохранена от «Объекта 195», но малый боекомплект 152 мм увеличен до приемлемого значения.7,62мм пулемет ПКТМ в дистанционно управляемой установке на совмещенной с панарамическим прицелом-прибором наблюдения платформе. Боекомплект 2000 патронов в непрерывной ленте.Отсутствие спаренного с пушкой пулемета решение странное и несомненно неправильное. Это приведет к повышенному расходу боекомплекта наводчиком на не соответствующие снарядам 125 мм цели, к отвлечению командира от наблюдения за полем боя при применении единственного пулемета. Какое-то оправдание этому может быть в виде увеличенного на 10 выстрелов по сравнению с Т-72 автоматизированному боекомплекту. Автоматическая пушка калибра 30 мм как было на «Молоте» и Т-95, тоже отсутствует.Схема АЗ необитаемой башни.Снаряды и заряды располагаются вертикально.Конвейер поднят над днищем корпуса для исключения заклинивания при прогибе днища (подрыв на мине).Идея установки такой пушки возникла давно, еще в конце 70-х (Д-91Т) и продолжалась в дальнейшем, включая «Объект 187». По своему потенциалу она на 30% превосходит штатную.Известно, что выстрелы повышенного могущества 3ВБМ22 с БПС 3БМ59 «Свинец-1» и 3ВБМ23 с БПС 3БМ60 «Свинец-2» с L=740 мм обладают повышенной по сравнению с штатным (3БМ44 «Манго» - 440 мм ) бронепробиваемостью на 100- 150 мм . Усовершенствованные БПС разработанные для «Арматы» вероятно, достигнут уровня более 800 мм (450/60°). Обеспечивается возможность использования как штатных боеприпасов, так и вновь разработанных боеприпасов повышенного могущества.Правда достигнут ли вопрос открытый, все эти темы ведутся уже больше двух десятилетий. Так те же «Свинец-1» и «Свинец-2» в формально в составе боекомплекта модернизированных Т-72БА, Т-80УА, Т-80УЕ1 еще с 2004 года.Для борьбы с пехотой разработан выстрел 3ВОФ128 «Тельник»-1 (Завершение выполнения ОКР - 2014 г .) В снаряде реализован траекторный разрыв на подлете к цели (в упрежденной точке) с поражением цели осевым потоком ГПЭ; траекторный разрыв над целью с поражением цели круговым полем осколков корпуса; ударный наземный разрыв с установкой на мгновенное (осколочное) действие; ударный наземный разрыв с установкой на осколочно-фугасное действие (малое замедление); ударный наземный разрыв с установкой на проникающе-фугасное действие (большое замедление).Стабилизатор вооружения 2Э58 - электромеханический с электрическим приводом вертикального и горизонтального наведения. Обладает пониженным энергопотреблением, повышенной точностью и меньшей пожароопасностью.Приемо-передатчик УУИ-2 устанавливается у основания ствола. Обеспечивает автоматическое измерение изгиба ствола в процессе стрельбы.Датчик ветра и давления (ДВД). Датчик емкостного типа обеспечивает измерение продольного, поперечного ветра и атмосферного давления.«Армата» оснащена 12-цилиндровым четырёхтактным Х-образным дизельным двигателем с турбонаддувом 2В-12-3А. Механизм поворота с ГОПМощность двигателя 1200 лошадиных сил. По заявлениям разработчиков существуют возможности форсирования до 1500- 1800 л .с. в перспективе.Общая емкость топливной системы танка 2015 литров с двумя подключенными бочками. Из них во внутренних и наружных топливных баках танка 1615 литров , топливо частично размещено внутри корпуса ( 816 литров ), остальная часть в топливных баках на надгусеничных полках в кормовой части корпуса.Трансмиссия механическая с планетарной центральной коробкой передач с автоматическим переключением. Встроенный реверс может обеспечивать равное количество передач переднего и заднего хода, что является важным при унификации шасси с задним и передним расположением МТО. Привод вентиляторов охлаждения двухступенчатый управляемый.Жесткость подвески составляет 167…206 кН/м, а сопротивление гидравлического амортизатора на прямом и обратном ходах не превышает 55 кН и 120 кН, соответственно.торсионный вал имеет уровень рабочих напряжений более 147·104 кН/м2 и допустимый угол закрутки более 80°.Демпфирующая характеристика гидроамортизатора является скоростной, то есть представляет собой зависимость усилия сопротивления от скорости на рычаге. Кинематическое соединение гидроамортизатора с подвеской выполнено с возможностью обеспечения передаточного отношения вертикальной скорости опорного катка гусеничного движителя гусеничной машины к скорости перемещения рычага гидроамортизатора 0,15…3,5 с увеличением в конце хода опорного катка.Достигается повышение прогрессивности характеристики подвески системы подрессоривания и плавности хода гусеничных машин массой до 55 т.1 - направляющее колесо; 2 - гусеницы; 3 – опорные катки; 4 - поддерживающие катки;5 - торсионный вал; 6 - балансир; 7 - гидроамортизаторы; 8 тягиИзображена прогрессивная характеристика подвески, в сравнении с характеристикой подвески танка «Леопард 2»Позитивная сторона проекта в том, что он все же был осуществлен, в большей степени, чем любой из существовавших проектов перспективного танка на постсоветском пространстве после создания танка Т-64.Позитивным для отрасли в РФ является освоение новых технологий (сенсорные панели), новая элементная база в системах управления танком (ИУС, СУО и пр.), освоение которых может стать серьезным толчком в развитии электронной промышленности.Уделено достаточное внимание комплексной защите танка – КОЭП, КАЗ, ДЗ и пр.Эргономика соответствует современным требованиям.Негативные особенности танка вытекают из выбора его компоновки, это невозможность обеспечения достаточного габарита бортовой брони капсулы из за размещения экипажа плечом к плечу, уязвимость башни от огня современных автоматических пушек, отсутствие визуального канала прицелов командира и наводчика, невозможность обеспечения кругового обзора с места командира. Выхлоп на оба борта повышает ИК заметность танка.Из устранимых недостатков можно отметить отсутствие спаренного с пушкой пулемета. И прицела-дублера наводчика.И главное, что можно еще добавить, танк проходит испытания, выпущено их на данный момент небольшое количество. Большинство систем, устанавливаемые в «Армате» еще достаточно не освоены, несомненно потребуется большое время чтобы вылечить «детские болезни». Так что быть или не быть «Армате» покажет время.