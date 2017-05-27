Бывший друг советского слона

Вооруженные силы Болгарии в период холодной войны были достаточно большими, хотя и более архаичными, чем в ГДР, Польше, ЧССР. На начало 90-х в распоряжении Софии имелось 2145 танков, 2204 ББМ, 2116 артсистем, 243 боевых самолета, 44 ударных вертолета.С 2004 года Болгария – член НАТО. Ее армия, как и все европейские, подверглась значительным сокращениям, при этом без всякого обновления. Техника, произведенная в советский период в СССР, ЧССР и Болгарии, сильно устарела, закупки западного вооружения единичны, причем оно далеко не всегда новое.Сухопутные войска структурно состоят из трех бригад – 2-й (Стара Загора) и 61-й (Карлово) механизированных, 68-й спецназа (Пловдив) и трех отдельных полков: 4-го артиллерийского (Асеновград), 55-го инженерного (Белене), 110-го транспортного (Пловдив).Болгария – одна из натовских стран, наряду с США и Турцией имеющая на вооружении тактические ракеты. Это 18 ПУ ТР «Точка» и 36 УР к ним. 8 ПУ ТР «Ока», 44 ПУ ОТР Р-17, 34 ПУ ТР «Луна» находятся на хранении, однако боекомплекты к ним под давлением Вашингтона, опасающегося распространения ракетных технологий, уничтожены.В механизированных бригадах имеется 80 танков Т-72М2. БРМ представлены 50 БРДМ-2. Имеется 104 БМП-23, до 10 БМП-30, 71 БМП-1, около 200 БТР-60, примерно 150 МТЛБ, 17 М1117 и 30 М113А1. В строю 48 САУ 2С1. Буксируемые орудия: до 156 Д-20, до 32 М-30. Минометы: несколько сотен 82-мм, до 356 самоходных 2С12 и М-43 (на шасси МТЛБ). РСЗО – 173 БМ-21. ПТРК – свыше 300 «Конкурсов», 200 «Малюток», 222 «Фагота», более 500 «Штурмов» и 50 «Метисов». ПТО: 16 БС-3 и 200 МТ-12.Войсковая ПВО включает 10 батарей (40 ПУ) ЗРК «Квадрат», 9 батарей (27 ПУ) ЗРК «Круг», 24 ЗРК «Оса», 20 ЗРК «Стрела-10». Имеется более 100 ПЗРК «Стрела-2», «Стрела-3», «Игла-1». Зенитная артиллерия – 27 ЗСУ-23-4 «Шилка», до 300 ЗУ-23, 16 С-60.Кроме перечисленной техники на хранении находится до 117 танков Т-72, а также до 170 старых Т-62, до 1521 Т-54/55 и до 459 Т-34-85, до 250 легких ПТ-76, до 624 БТР-60, до 850 МТЛБ, до 35 чехословацких ОТ-62, до 700 БТР-50, до 100 БТР-152, до 150 БТР-40, до 530 орудий М-30, до 39 А-19, до 163 МЛ-20. Эта техника не числится на балансе ВС страны и используется как источник запчастей и для продажи за рубеж. Кроме того, через Болгарию регулярно перепродают такую же устаревшую советскую технику Польша, Чехия, Словакия, Сербия, БиГ. Именно Болгария – основной источник вооружений для всех оппозиционных группировок в Сирии, включая радикальных исламистов из запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры» и ИГ.ВВС имеют в своем составе 5 авиабаз: 3-ю в Граф-Игнатиево, в ее составе все истребители МиГ-29; передового базирования Безмер, которая оснащена штурмовиками Су-25К; 16-ю транспортную (Враждебна); учебную (Долна Митрополия) и 24-ю вертолетную (Крумово).Ударная авиация состоит из 13 штурмовиков Су-25 (в т. ч. 4 УБ). Истребительная авиация насчитывает 15 МиГ-29 (в т. ч. 3 УБ). Имеется один самолет оптической разведки Ан-30.Транспортные: 3 итальянских С-27J, 1 Ан-2, 7 швейцарских РС-12М, 1 американский «Фалкон-2000», 1 европейский А319. Учебные: 5 чешских L-39ZA, 5 швейцарских PC-9M.Все боевые вертолеты Ми-24 (10–17 Ми-24Д, 5–6 Ми-24В) выведены из боевого состава ВВС. В строю остались транспортные и многоцелевые: 5 Ми-17, 4 Ми-8, 6 Bell-206, 12 AS532AL. В пограничной охране 3 вертолета А-109 и 1 AW-139.Болгария имеет достаточно сильную, хотя и устаревшую наземную ПВО. В ее составе 3–5 дивизионов ЗРК С-75М3 (18–30 ПУ), 9–10 дивизионов С-125 (36–40 ПУ), 2 дивизиона ЗРС С-200 (12 ПУ), 1–2 дивизиона ЗРС С-300ПС (от 4 до 12 ПУ).ВМС включают 5 дивизионов, имеющих в составе боевые корабли и катера, которые дислоцированы на двух базах. 1-й дивизион патрульных кораблей (Варна): 1 фрегат пр. 1159, 2 корвета пр. 1241П – все советской постройки. 4-й дивизион патрульных кораблей (Атия): 3 бельгийских фрегата типа «Вилинген», 1 советский ракетный катер пр. 1241. 3-й противоминный дивизион (Варна): 1 бельгийский тральщик типа «Трипартит», 6 советских тральщиков пр. 1259.2 и 4 пр. 257. 6-й противоминный дивизион (Атия): 3 советских тральщика пр. 1265 и 4 пр. 1258. В составе 96-го дивизиона поддержки имеется 1 десантный корабль польской постройки пр. 773. Морская авиация располагает 3 французскими вертолетами AS565.Формально значительное количество техники, имеющейся в ВС, не обеспечивает стране обороноспособность, поскольку она в основном выработала ресурс, а в значительной части полностью утратила боеспособность. Собственный ВПК производит лишь стрелковое оружие и боеприпасы, причем почти исключительно на экспорт: по большей части, как было сказано выше, – для террористических исламских группировок на Ближнем Востоке.При этом, впрочем, в настоящее время реальных военных угроз для Болгарии нет. В будущем таковой может стать Турция при эволюции ее политики в сторону приобретения статуса региональной сверхдержавы.