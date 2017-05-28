Атомные солдаты

Устав Всесоюзного комитета ветеранов подразделений особого риска Минюст СССР зарегистрировал 13 марта 1991 года. С тех пор произошло много событий. В обществе стали подзабывать об этой организации. Как сегодня живется ветеранам особого риска? На вопросы «ВПК» ответил председатель комитета, член Коллегии ФМБА Российской Федерации, капитан I ранга Александр Евсеев.– Александр Сергеевич, давайте напомним читателям, что означает словосочетание «ветераны подразделений особого риска»?– Термин впервые введен в 1990 году для обозначения частей и подразделений ВС СССР, органов МВД и КГБ, других формирований, личный состав и гражданский персонал которых непосредственно участвовали в испытаниях ядерного оружия (ЯО) и боевых радиоактивных веществ в трех средах, в подземных испытаниях ЯО, в ликвидации радиационных аварий на военных объектах. К ветеранам подразделений особого риска относятся и те, кто занимался сборкой ядерных зарядов. Представьте: до 31 декабря 1961 года это делалось вручную, что было сопряжено с огромным риском для жизни и здоровья, неизбежным облучением. Многие участвовали в захоронении радиоактивных веществ. Но самое удивительное – воздействие поражающих факторов ЯО никак не фиксировалось. Даже врачам запрещалось говорить об истинной причине заболевания человека, которое в связи с полученным облучением могло проявиться сразу или через 10, 20 и более лет.– Что отличает этих людей? Почему об их подвигах долгое время ничего не было известно?– Ветеранов подразделений особого риска отличают от остальных военнослужащих следующие обстоятельства:данная на 25–40 лет или пожизненно подписка о сохранении военной и гостайны, не позволявшая не только рассказывать о специфике службы, но и делиться с врачами, близкими о причинах своих недугов;воздействие малоизученных поражающих факторов ЯО – таких, как инфразвук, электромагнитный импульс (ЭМИ), сейсмика, световое и тепловое излучение, токсично-радиоактивные аэрозоли;при проведении военных ядерных мероприятий с 1949 по 1990 год никак не фиксировался уровень радиационного облучения (воздействия).О подвигах можно написать не одну книгу. Приведу всего два примера.Нештатная ситуация на Семипалатинском полигоне, которая могла привести к серьезной катастрофе, гибели людей: во время полета Ту-16С отказал бортовой радиолокатор, устранить неисправность не удалось, несмотря на рекомендации с КП. И отбомбиться было небезопасно из-за плотной облачности. Руководитель испытаний принял решение произвести экстренную посадку с термоядерной бомбой на борту, хотя тогда еще не было досконально изучено, к чему это может привести. Благодаря мастерству командира и экипажа самолет аварийно сел. Майору Федору Головашко было присвоено звание Героя Советского Союза, а весь экипаж отмечен государственными наградами.Второй пример мужества в экстремальной ситуации – ликвидация аварии на атомном ракетоносце проекта 658М К-19, прозванном моряками «Хиросимой». 4 июля 1961 года в походе произошла авария правого реактора. По приказу командира ПЛА для устранения последствий в реакторный отсек направили аварийные партии под командованием капитан-лейтенанта Юрия Повстьева и лейтенанта Бориса Корчилова. Они предотвратили катастрофу ценой жизни, получив смертельные дозы облучения. Могилы героев – на Красненьком кладбище Санкт-Петербурга.– Какова, на ваш взгляд, роль подразделений особого риска в создании ядерного щита Отечества?– Соединенные Штаты, применив в августе 1945-го ядерное оружие против Японии, считали, что стали монополистами в его создании. В конце того года президент США Трумэн заявил: «Хотим мы этого или не хотим, мы обязаны признать, что одержанная нами победа возложила на американский народ бремя ответственности за дальнейшее руководство миром…»Это подтолкнуло многие страны на путь разработки и создания ЯО. Угроза возникновения третьей мировой оказалась реальностью. Наша страна, несмотря на разруху, нашла силы и средства для создания ядерного щита, в чем большая заслуга ученых, специалистов различных профессий, военнослужащих, в том числе участников подразделений особого риска.29 августа 1949 года, когда в СССР испытали первый ядерный заряд, монополия США на обладание ЯО закончилась. Этому, начиная с августа 1947-го, предшествовала большая подготовительная работа по созданию Семипалатинского полигона.14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли войсковые учения с применением ядерного оружия. В них задействовали 45 тысяч военнослужащих, в том числе 6000 офицеров, генералов, адмиралов, маршалов, а также 600 танков и САУ, 520 орудий, 320 самолетов, около 1000 единиц инженерной техники, 6000 автомобилей. Кое-кто считает, что наше государство жестоко обошлись со своими солдатами. Сегодня, конечно, легко судить об этом. Но американцы в 1954 году провели восемь подобных учений, участники которых оставались на поверхности, не защищенные никакими укрытиями. В США вышла книга «Атомные солдаты» (Ice Hunt), где это подробно описывается. Наверняка появится и фильм. Увы, деятели нашей отечественной культуры ни разу не обратились к этой теме, возвышенно героической и предельно трагичной. В пику нам – фильм Кэтрин Бигелоу «К-19» с прекрасно воплощенным Харрисоном Фордом образом командира ПЛА Николая Затеева.Мало кто знает, но начиная с гибели ПЛА К-8 в Бискайском заливе в 1970 году затонули еще четыре подводные лодки, а именно: ПЛАРК К-429 – в 1983-м, РПКСН К-219 – в 1986-м, ПЛА К-278 «Комсомолец» – в 1989-м и АПРК К-141 «Курск» – в 2000-м. Впоследствии К-429 и К-141 были подняты и утилизированы. В аварийной обстановке экипажи лодок действовали самоотверженно и заглушили ядерные реакторы ценой своих жизней, как это сделал Сергей Преминин, посмертно удостоенный звания Героя России.Особо стоит вспомнить трагедию на ПЛА К-431 10 августа 1985 года, когда на судоремонтном заводе в бухте Чажма Приморского края производилась перезагрузка ядерного топлива. Из-за ошибок персонала береговой технической базы произошел взрыв реактора. Мгновенно погибли 10 человек, сотни получили огромные дозы радиации. В руководстве атомной промышленностью тогда должных выводов не сделали. Взрыв на К-431 стал предтечей катастрофы в Чернобыле.Труд на полигонах всегда требовал усилий, самоотверженности, осознания гражданского долга. Судите сами: с 1949 по 1990 год в СССР провели 796 ядерных испытаний и взрывов в мирных целях, 457 – на Семипалатинском полигоне. Военные моряки на атомных субмаринах и надводных кораблях устранили последствия 511 радиационных аварий.В ходе экспериментов было взорвано 969 ядерных устройств – порой на испытаниях использовали несколько зарядов. Как показал опыт, несмотря на достижения науки, современные материалы и технологии, к сожалению, не удается избежать аварий и катастроф, гибели личного состава.Во время испытаний ЯО большое внимание уделялось изучению воздействия всех поражающих факторов на ВВТ, в том числе на корабли, подводные лодки, причальные и фортификационные сооружения и т. д. Накоплен большой опыт в сфере технической и медицинской защиты от воздействия поражающих факторов.Главный итог нашей работы на полигонах – создание ядерного щита Отечества. Значение достигнутого ядерного баланса с США сегодня переоценить невозможно. Каким бы высокоточным оружием ни располагали наши «партнеры», сдерживающая роль ЯО незаменима.– Как родилась ваша организация, что стало побудительным мотивом?– Военные ядерщики, участвовавшие в испытаниях и исследованиях, уходят из жизни по возрасту с наличием тяжелейших недугов. Это в лучшем случае, в худшем – умирают молодыми, теряют семьи, возможность иметь детей, слепнут, постоянно борются с различными заболеваниями.Искусcтвенный водоем на бывшей испытательной площадке «Балапан» (в переводе с казахского «цыпленок») представляет собой воронку от водородной бомбы мощностью 140 килотонн, подорванной 15 декабря 1965 года. Диаметр озера – 500 метров. Глубина от кромки воды до дна – 80 метров. Это был первый советский термоядерный взрыв в мирных целяхИнициатором создания организации, объединяющей участников испытаний ЯО, стал Владимир Яковлевич Бенцианов (http://vpk-news.ru/articles/6038), впоследствии – первый председатель комитета, принимавший участие в Тоцких войсковых учениях с применением ЯО. После окончания действия подписки о неразглашении он обратился к Горбачеву с просьбой решить вопрос о признании заслуг военных ядерщиков, их обследовании и получении медпомощи. У многих участников ядерных испытаний не было ни семьи, ни детей, а подчас и средств к существованию. 19 октября 1989 года Бенцианов выступил на Лентелевидении, и после эфира начали поступать письма от участников ядерных мероприятий из РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана. Люди высказались за создание общественной организации. 10 мая 1990-го в Ленинградском командном артиллерийском училище состоялась учредительная конференция, на которой создали Комитет ветеранов подразделений особого риска и приняли устав. А уже 24 августа он был утвержден решением президиума Ленсовета, в 1991 году зарегистрирован союзным Минюстом, а после распада СССР Минюстом России. Сегодня нашим ветеранам гарантируются социальная поддержка, установленная законодательством РФ для лиц, принимавших непосредственное участие в действиях подразделений особого риска, поименованных в подпунктах пункта 1 постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 2123-1. В соответствии с приказом № 354 министра обороны от 18 августа 2005 года (сегодня действует приказ № 590 от 22 сентября 2016 года) введены новый порядок и условия оформления удостоверений «Участник действий подразделений особого риска». Факт участия устанавливается Центральной комиссией Министерства обороны РФ.– С получением этого важного документа проблемы ветеранов заканчиваются? С чем приходится сталкиваться при оформлении социальных льгот?– Основная проблема – недостаточное медицинское обеспечение. Научно-лечебный центр Комитета ветеранов подразделений особого риска (НЛЦ КВПОР РФ) создан 2 февраля 1993 года в соответствии с правительственным постановлением № 806 от 21 октября 1992 года на базе городской больницы № 13 имени Красина в Санкт-Петербурге и являлся ее преемником. Мощность в 300 коек оказалась недостаточной, потребовалось проведение реконструкции НЛЦ. Но из-за отсутствия финансирования проектирование центра началось лишь в 2004 году. В 2008-м НЛЦ КВПОР РФ вошел в состав ФГУЗ «МСЧ № 144».Советские и иностранные журналисты побывали на месте первого ядерного испытания, которое было проведено 29 августа 1949 года. Так выглядел эпицентр взрыва на Семипалатинском ядерном полигонеРаспоряжением правительства РФ от 21 августа 2006 года № 1156-р врачебно-социальное обеспечение ветеранов подразделений особого риска возложено на Федеральное медико-биологическое агентство России. Функция по такому обслуживанию наших ветеранов была передана НЛЦ в составе МСЧ № 144. Однако в 2008-м наш госпиталь, как мы его называли, принял последнего пациента. Планы окончания реконструкции МСЧ № 144 в 2012 году так и остались втуне. Приказом Минздрава РФ МСЧ № 144 присоединена к клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова, и только ветераны, живущие в Санкт-Петербурге, стали получать в ней помощь по ОМС. Высокотехнологичные процедуры проводятся по квотам, которых, естественно, не хватает. Многие, не дождавшись их, умирают.Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться, – отказ некоторых лечебных учреждений в направлении ветеранов в Федеральный медицинский биофизический центр имени Бурназяна в Москве или в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. Несмотря на заявление Минздрава о том, что участники подразделений особого риска в поликлиниках обслуживаются вне очереди, никто нигде не видел объявлений об этом. Не во всех регионах, в частности в Белгородской области, ветераны закреплены за аптекой, в которой могли бы брать лекарства бесплатно. Получить санаторно-курортное лечение по линии комитетов по социальной политике фактически невозможно.До 2004 года в НЛЦ КВПОР РФ приезжали ветераны со всей страны, благо, имели право на бесплатный проезд до Санкт-Петербурга и обратно к месту жительства. Такой же льготой пользовались члены их семей, так как большинство проживали в зонах повышенного радиоактивного загрязнения. Однако под флагом монетизации многие пункты, меры социальной поддержки из постановления правительства (от 27.12.1991 года № 2123-1) исключили. Ветераны, кроме инвалидов, перестали получать льготы на проезд к месту оздоровления, обеспечиваться санаторно-курортным лечением бесплатно, как и проездом на общественном транспорте. Я, приезжая в Москву в командировку, на транспорт трачу по 200 рублей в день.– Что делается для закрепления статуса ветеранов подразделений особого риска на уровне Министерства обороны, правительства?– Наших ветеранов вместе с членами семей, потерявших кормильца, около 32 тысяч. В 65 субъектах РФ созданы и действуют региональные отделения КВПОР РФ. Самые крупные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – около шести тысяч. С возвращением Крыма в состав России под нашу юрисдикцию вернулись около 200 ветеранов, проживающих в Севастополе. Наиболее активно действуют региональные отделения в Белгородской, Ивановской, Кемеровской, Оренбургской, Рязанской областях, республиках Башкортостан, Марий Эл, Удмуртии, в Краснодарском крае. Почти везде, где работают региональные организации, их руководители тесно взаимодействуют с руководством городов и республик, проводят встречи по случаю памятных дат с вручением наград Минобороны. За последние три года более 450 ветеранам вручены медали МО РФ. Осенью 2015-го на Поклонной горе в московском парке Победы установлен закладной камень памятника жертвам радиационных катастроф и ветеранам подразделений особого риска. Идет сбор средств на его создание. Все это положительные примеры. Но сталкиваемся и с чиновничьим равнодушием. Еще в 2000 году Владимир Яковлевич Бенцианов убедил депутатов Госдумы обратиться к президенту с просьбой об объявлении 29 августа, когда был взорван 1-й ядерный заряд в СССР и прекратилась монополия США на ЯО, Днем ветеранов подразделений особого риска РФ. Однако ответа не дождались.В 2015-м Минобороны инициировало новое обращение к президенту РФ. Документ прошел долгий путь согласования со всеми силовыми ведомствами, Минюстом, РАН, но не был поддержан в администрации президента РФ (письмо от 27 мая 2016 года № А6-6500). Наши ветераны остаются без своего памятного дня, хотя работники военных комиссариатов и миграционной службы, нотариусы, юристы, судебные приставы, библиотекари, писатели, реставраторы, студенты такой день имеют.В августе и сентябре будет отмечаться 70 лет со дня основания Семипалатинского полигона и образования 12-го Главного управления Минобороны. В военном ведомстве запланированы мероприятия, приуроченные к этим датам. В парке «Патриот» откроется павильон, посвященный испытаниям ядерного оружия и военным ядерщикам, пройдут встречи руководства МО РФ с ветеранами, будут вручены награды. Это, надеюсь, поможет еще раз привлечь внимание общественности к людям, ценой своего здоровья, а подчас и жизни защитивших страну от третьей мировой войны.