Обама в руках российского спецназа

В нынешнем году в Гудермес приехали 28 команд-участниц. Почти все представленные на чемпионате подразделения имеют богатый опыт выполнения служебно-боевых задач.Помимо представителей силовых структур Чеченской республики, а также военнослужащих 46-й бригады оперативного назначения и отряда СпН «Скиф» за призовые места боролись команды легендарных российских спецподразделений Федеральной службы войск национальной гвардии – специального отряда быстрого реагирования «Рысь» и отряда специального назначения «Витязь». Вместе с именитыми коллегами в учебный центр в Гудермес приехали ОМОНы из Севастополя, Дагестана, Кабардино-Балкарии. А также СОБРы из Дагестана, Ингушетии и Хакасии. В чемпионате приняло активное участие Минобороны России – в четыре военные команды вошли бойцы из вновь созданной 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, военнослужащие двух полковых разведрот и дивизионного разведывательного батальона, а также военные полицейские, недавно вернувшиеся из Сирии.От Федеральной службы безопасности в чемпионате приняли участие две команды регионального отряда специального назначения по Чеченской Республике. Несмотря на негромкое название, спецназовцы этого подразделения неоднократно становились призерами различным соревнований. Также они имеют богатый опыт выполнения различных специальных операций, большинство из которых находится под грифом «Секретно».Соревнования посетило руководство Росгвардии, в том числе заместитель директора службы генерал-полковник Сергей Меликов.Различные чемпионаты среди спецподразделений проводятся в регионах России постоянно. Но слабость таких мероприятий – их учебная база, поскольку почти всегда ареной становятся арендованные стрельбища. На них есть мишени и кое-какие постройки, чего для обычных соревнований по практической стрельбе более чем достаточно. Но смоделировать сложные тактические ситуации, с которыми приходится иметь дело бойцам спецподразделений, на таких площадках нереально.В Гудермесе целью соревнований сделали максимальное приближение всех упражнений к реальным боевым ситуациям. Все необходимое для этого в МУЦ ССпН есть. Это специальные постройки, имитирующие жилые многоэтажные и частные дома, а также гаражи и другие хозяйственные объекты. Есть специальная полоса препятствий и стрельбища в лесу.В одном из упражнений команда выдвигалась на исходную в подвале дома. По команде судей снайпер, пробежав кросс и поднявшись на лестницу, занимал позицию на пятиэтажке. Его задача – поразить террориста, который охраняет частное владение (дом с гаражом). Причем мишень находилась в лесу и попасть в нее можно было только через окна соседнего с пятиэтажкой здания.После того как снайпер успешно отработает цель, начинает работать штурмовая группа. Она зачищает гараж, по переходу, заполненному газом, проходит до дома, попутно ликвидируя террористов. После чего освобождает заложника, которого изображала 70-килограммовая борцовская груша, за черный цвет прозванная Бараком Обамой. Причем заложника надо было эвакуировать – вынести на плечах и, не ударив и не уронив, как можно быстрее оттащить от здания.По сути именно такие задачи постоянно решают российские спецподразделения на Северном Кавказе – скрытно выйти к зданию с террористами, заблокировать его, провести штурм. Не секрет, что бандподполье создает под домами полноценные жилища с кухнями, холодильниками и запасами продовольствия.Не менее сложным было упражнение «Лес». Бойцы надевали на себя рейдовые рюкзаки (каждый весом несколько десятков килограммов). И на первом этапе поражали цели на стрельбище, после чего совершали марш-бросок по облесенной пересеченной местности. Там отрабатывалось столкновение с бандгруппой. Бойцы занимали позиции и поражали цели. Причем проверялась не только точность стрельбы, но и слаженность всех действий. Командир корректировал огонь, давал указания своим подчиненным и распределял цели.Почти на всех подобных соревнованиях есть упражнение стрельбы из машины. Обычно это макет или остов старого легкового автомобиля. Иногда такой макет даже раскачивают. Но на чемпионате «автомобиль» заменил полноценный БТР-80. Поражать цели надо было через бойницы. Мишенная обстановка была весьма сложная. Большинство террористов прикрывались заложниками.Еще одним упражнением, заставившим бойцов спецназа поработать с максимальной отдачей, стала «Зенитка». Получив пистолеты ПЯ и ПП «Витязь» со специальными фонарями, команды должны были пройти подвальное помещение с минимальным освещением и уничтожить всех «террористов».Как признались «Военно-промышленному курьеру» сотрудники спецподразделений, реализм упражнений поразил. Выполнить все поставленные задачи было достаточно сложно. Неудивительно, что даже опытные команды с богатым боевым опытом не всегда могли продемонстрировать отличные результаты.По единодушному мнению собеседников «ВПК», чемпионат в Гудермесе стал одним из наиболее сложных и соответственно полезных для дела.Благодаря уникальной учебной базе МУЦ ССпН и богатому опыту его инструкторов соревнования стали отличной проверкой знаний, навыков и умений, а также экипировки и вооружения бойцов спецназа. Центр заставил команды почувствовать, что они не на спортивных соревнованиях, а выполняют реальные боевые задачи. И действовали участники соответствующе. Все команды показали, что способны с успехом выполнять поставленные задачи. У бойцов есть необходимые навыки, они умеют действовать в быстро меняющейся обстановке, моментально принимать оптимальные решения.Еще несколько лет назад экипировка и снаряжение различных спецподразделений разительно отличалась. На соревнования могли выйти команды, одетые в обычные «горки», в неудобных тяжелых защитных шлемах и с автоматами без какого-либо обвеса. Более того, на вопрос, почему у них нет защитных перчаток, очков и активных наушников, бойцы бодро отвечали, что все это ненужная роскошь. Они легко справятся и без буржуинских примочек.Ситуация поменялась разительно. Почти все команды имели легкие удобные индивидуальные средства защиты, хорошую форму, а на оружии были различные регулируемые приклады, тактические фонари, коллиматорные прицелы.Одной из наиболее укомплектованных команд стал ОМОН «Беркут» из Севастополя. По своему снаряжению крымчане не уступали именитым коллегам из «Рыси» и «Витязя». Причем «Беркут» проиграл последним не так уж много. Временами беркутовцы показывали очень высокие результаты.На фоне упакованных коллег из Росгвардии и ФСБ бойцы Минобороны выглядели бедно. Да, у всех разведчиков и военных полицейских были удобные современные бронежилеты и защитные шлемы, фонари и активные наушники. Но почти все использовали штатные механические прицелы. Не было удобных тактических ремней, позволяющих быстро забрасывать автомат за спину и легко его перемещать при стрельбе из сложных положений.Казалось бы, мелочь. Но это не так. Упражнение «Лес» стало серьезным испытанием для всех команд. Многие бойцы прибегали на стрельбище измотанными, некоторые под конец просто шли. А вот минобороновские команды справились с кроссом легко, сохранив запас сил и времени. Но их соперники за счет коллиматорных прицелов, удобных регулируемых прикладов и специальных сошек гораздо быстрее поражали цели. Разведчики Минобороны теряли драгоценные секунды, а значит, и победные очки.Меж тем все элементы экипировки взаимосвязаны. К примеру, без удобного противогаза сложно пройти в туннеле между гаражом и домом, а без фонарей и лазерных целеуказателей – поразить цели в темном задымленном помещении. Без удобной формы со встроенными налокотниками и наколенниками тяжело занимать удобные позиции для стрельбы.Но команды Минобороны выступили достаточно прилично, проиграв не так уж много. Военные взяли своим боевым духом. И это тоже необходимый элемент для выполнения боевой задачи.Нынешний чемпионат показал, что для успешных действий спецподразделений требуется сочетание многих факторов: знаний, навыков и умений, правильной экипировки. Имея прекрасную форму, богатый опыт и высокий дух, но без современного снаряжения выполнить боевую задачу достаточно сложно. Нельзя забывать, что террористы также не стоят на месте. У них есть современные бронежилеты, тюнингованное оружие, ночная оптика и современные средства радиосвязи.Первое место на чемпионате по тактической стрельбе занял СОБР «Терек», второе – команда полка управления вневедомственной охраны Республики Чечня «Горец», третье – бойцы ФСБ. «Витязь» – 11-е место, Две команды СОБРа «Рысь» – 13 и 17-е. Севастопольский «Беркут» расположился на 14-м. Команды Минобороны заняли 20-е место, а также с 23 по 25-е.