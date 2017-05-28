«Власик». Тень на Сталина

Эпоха Сталина остается востребованной кинематографом. Но в отображении этого более чем 30-летнего периода преобладают черно-белые краски. Игнорируются важнейшие факты. Исторические личности показываются в духе перестроечных представлений, предвзято или даже карикатурно. Такой вывод напрашивается после просмотра телесериала «Власик. Тень Сталина».Тем не менее авторы признают неопровержимое: устранение Сталина и последующее надругательство над его останками было коллективным решением большинства его же «соратников» и «верных учеников», как их именовали до 1955 года.Вообще именно Константин Милованов в роли Николая Власика, многолетнего начальника охраны Сталина, обеспечивает в сериале динамику, необходимую кинематографическому искусству. Ибо в большей своей части происходящее на экране затянуто, фрагментировано, распадается на обособленные сюжетные линии. Но такая технология не облегчает восприятие весьма сложного и многогранного повествования, особенно если зритель мало знает о той эпохе. Хотя Власик показан ярко и объективно. Видно, что артист не только владеет ролью, но и в должной мере изучил все, что напрямую связано с жизнью и работой его героя.Однако в целом событийно-политическая и особенно личностная фабула сериала озадачивает. Прежде всего возникает ощущение, что создатели либо проигнорировали многочисленные свидетельства об облике Сталине, его манере говорить, жестикулировать, двигаться, либо преднамеренно исказили его. Настоящий Иосиф Виссарионович в отличие от образа, созданного артистом Леваном Мсихиладзе, никогда не горбился, не изъяснялся скороговоркой и фальцетом. Вспомним, как характеризовал Сталина Гарри Гопкинс, спецпредставитель президента США, впервые встретившийся с советским лидером в Москве 30 июля 1941 года: «Сталин излучал уверенность. Он пожал мне руку коротко, твердо, любезно. Он тепло улыбался. Не было ни одного лишнего жеста или ужимки. Ни разу он не повторился. Он говорил так же, как стреляли его войска: метко и прямо. Казалось, что говоришь с замечательно уравновешенной, разумной машиной. Иосиф Сталин знал, чего он хочет, знал, чего хочет Россия, и он полагал, что вы также это знаете. Во время второго визита мы разговаривали почти четыре часа. Его вопросы были ясными, краткими и прямыми. Его ответы были быстрыми, недвусмысленными, они произносились, будто были обдуманы много лет назад. Если он всегда такой же, как я его слышал, то он никогда не говорит зря ни слова. Если он хочет смягчить краткий ответ или внезапный вопрос, он делает это с помощью быстрой сдержанной улыбки – улыбки, которая может быть холодной, но дружественной, строгой, но теплой. Он с вами не заигрывает. Кажется, у него нет сомнений. Он создает в вас уверенность, что Россия выдержит атаки немецкой армии. Он не сомневается, что у вас также нет сомнений».Актеры, олицетворяющие ближайшее сталинское окружение, внешне мало похожи на своих героев, может, за исключением Орджоникидзе, Берии, Поскребышева и самого Власика. Наверное, стоило выбрать артистов или хотя бы грим, чтобы максимально приблизить эти образы к оригиналам.Сериал с такой тематикой обязан сопровождаться многими эпизодами из истории СССР, в том числе Великой Отечественной войны. Но, как повелось в отечественной кинематографии с горбачевского периода, едва ли не главное место в событийном ряду занимает тема репрессий. Зато упущен, например, уникальный факт – бомбардировки Берлина советскими ВВС с 7 августа по 5 сентября 1941 года. Это в то время, когда фашистские войска уже приближались к Москве. «Независимо от результатов этих бомбардировок они предвестник того, что русские ВВС, и не только ВВС, ненадолго дают передышку Берлину», – отмечал Черчилль.Взаимоотношения Сталина с его сыновьями и дочерью, конечно, не могли остаться вне сюжета. Но семейная тема раскрыта отрывочно. Больше всего места отведено Василию Иосифовичу. И это образ почти исключительно пьяницы и распутника. Тем самым косвенно оправдываются репрессии против Василия, начатые почти сразу после устранения самого Сталина. В то же время в конце сериала упоминается, что Василий не единожды – в марте 1953 года и позже заявлял, что отца убрали его же «ученики». Эту информацию ему удалось донести до Мао Цзэдуна и Энвера Ходжи, от них она поступила Ким Ир Сену и Хо Ши Мину. Неспроста они отсутствовали на похоронах советского вождя…В сериале имеются вроде бы мелкие, но заметные ошибки. Это, к примеру, географические карты СССР послесталинского периода в ряде эпизодов, повествующих о 30-х – начале 50-х. Это и радиотрансляция, заметим, в конце 30-х строевой песни царской армии «Сборы кончаются. Парочки прощаются. До чего короткая военная любовь». Это, как правило, «ручные» передачи Сталину каких-либо документов лично от Власика или от членов Политбюро. Не из папки для документов, а буквально из рук в руки, чего, по многим свидетельствам, никогда не было.В большинстве эпизодов сериала и ближайшее окружение, и даже обслуживающий персонал обращаются к Сталину не иначе как Иосиф Виссарионович. В действительности это было позволено считаным политическим и военным деятелям СССР.«Не будет меня, не станет и Сталина» – пророчество Власика сбылось в полной мере, чему посвящен эпилог сериала. В целом объективно показано, как «соратники» внедряли свои кадры в охрану вождя и в материально-техническую службу на его ближней даче, где он все чаще бывал с конца 40-х, а затем наступило начало марта 1953-го. В этой связи нелишне было бы отобразить в заключительной части сериала тот факт, что «Радио Свобода», созданное ЦРУ и западногерманской разведкой BND, стало вещать на СССР именно с 1 марта 1953 года и в тот же день сообщило о кончине Сталина. Выходит, там уже знали, когда, как и с чьей помощью он уйдет.Сам Николай Сидорович Власик (1896–1967) стал жертвой бериевских интриг и хрущевских репрессий. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1956 года он был помилован с восстановлением в гражданских правах. Но воинское звание генерал-лейтенанта госбезопасности, как и многочисленные награды, начальнику сталинской охраны при жизни так и не вернули – даже после отставки Хрущева. Впрочем, это другая, хотя и близкая тема.